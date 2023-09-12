Evliyken aldatma iddiaları bitmiyor... 'Yan yana oturuyorlardı.. Adamın eli, kadının dizindeydi'

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Ünlü oyuncu, duruşmalardan birinde istediğini aldı ve sonra da "Bu işlerde kazanan olmaz" dedi hatta karısından açıkça özür bile diledi. Ama belli ki hukuk ekibi duruşmaya biraz "agresif" hazırlanmış. Çünkü ortaya konulan ddialar öyle yenilir yutulur cinsten değil.

Hemen anladığınız gibi Kevin Costner ile 1993 yılında evlendiği üç çocuğunun annesi Christine Baumgartner'ın boşanma davası bu sözünü ettiğimiz. Aslına bakılırsa davanın dokümanları da kelimenin tam anlamışla "çarşaf çarşaf" basına yansıyor.

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Kevin Costner ve Christine Baumgartner, son yılların en olaylı boşanma davalarından birinin kahramanları olarak Hollywood tarihine geçmek üzere.

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Çiftle ilgili kapalı kapılar ardında yaşanan ne varsa çoğu ortaya çıkıyor. Ama günler geçtikte ortaya atılan iddialar, duruşmalarda verilen ifadeler gün yüzüne çıktıkça aslında bu konuşulanların "buz dağının görünün yüzü " olduğu bir kez daha gözler önüne seriliyor.

Kevin Costner'ın resmen boşanmak üzere olduğu karısı Christine Baumgartner'ın, oyuncunun uzun süreli arkadaşı Josh Connor ile çıktığı iki tatil yüzünden bazı aşk söylentilerinin ortaya atıldığı bilinen bir ayrıntı.

EN SONUNDA AĞZINDAKİ BAKLAYI ÇIKARDI

Baumgartner, Connor'ın sevgilisi değil sadece komşusu olduğunu ileri sürse de Costner ondan ısrarla "karısının erkek arkadaşı" olarak söz ediyor.

Hatta Costner duruşmalarda ondan maddi destek aldığını yani kendisinden üç çocuğun bakımı için talep ettiği aylık 161 bin dolar nafakaya aslında hiç ihtiyacı olmadığını savundu. Bu arada hakimin bu nafakayı abartılı bulup reddettiğini Costner'ın aylık 63 bin dolar nafaka ödemesini karara bağladığını hatırlatalım.

Ama Costner'ın hukuk ekibinin duruşmalar sırasında kullandığı bazı argümanlar var ki onlar gerçekten dudak uçuklatacak türden.

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Costner'ın hukuku ekibinin hazırladığı yazılı ifadeye göre Christine Baumgartner, giderleri için sevgilisi olduğu ileri sürülen Josh Connor'da zaten para aldı. Bu yüzden de Costner'dan bu kadar yüksek miktarda nafaka talep etmesi samimiyetsiz."

Bu arada Connor'ın, Baumgartner'a bazı giderleri için 20 bin dolar verdiği zaten duruşmalar sonucunda ortaya çıkmış bir durumdu. Baumgartner da bunu kabul etti. Paranın yarısını annesine verdiğini geri kalanı da Connor'a iade ettiğini savundu.

DİKKAT DAĞITMAYA ÇALIŞTIĞINI İLERİ SÜRDÜ

Fakat duruşmalarda konuşulan ve E!News'un ortaya çıkardığı başka bir ayrıntı daha vardı. Christine Baumgartner, kendi erkek kardeşinden de 80 bin dolar almıştı. Bunu da çocuklarıyla birlikte yerleştiği evinin deposit ücreti olarak kullanmıştı. Ayrıca bu 80 bin dolarla evinin ilk ay kirasını da ödemişti. Yani Costner'ın hukuk ekibine göre Baumgartner'ın mali durumu söylediği kadar kötü değil.

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Kevin Costner duruşmalarda eski eşi Christine Baumgartner'ın öne sürdüğü gibi kendi giderlerini karşılayamadığı iddiası inanılır değil. Aktör, Baumgartner bu konuda samimi davranmamakla suçladı.

Kevin Costner, yollarını ayırdığı karısının kendi finansal varlığının üzerine yatmaya çalıştığını da açıkça beyan etti. Aktör ifadesinde "Christine kendi mali durumuyla ilgili bir sis perdesi oluşturmak için dikkatleri başka bir yöne çekiyor" dedi. Baumgartner da onun bu iddiaları karşısında sadece Josh Connor'dan 20 bin dolar aldığını söylemekle kalmadı aynı zamanda erkek kardeşinden 80 bin dolar aldığını da açıkladı.

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Bu arada Baumgartner'ın bazı sözleri de uzun uzun basının manşetlerine çıktı. Costner ile evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğunu özel jetlerle tatile götürmek istemesinden tutun da "Lüks hayat benim çocuklarımın DNA'sında var" demesine kadar hatta üç çocuğunun plaja erişimi olmayan ve okyanus manzarası bulunmayan bir evde yaşayamayacağına kadar bir sürü şikayet sıraladı.





'KARIMIN BENİ ALDATMADIĞINDAN EMİN DEĞİLİM'

Christine Baumgartner, eşinin uzun süreli arkadaşı Connor ile sevgili olduğu iddialarını hatta bu ilişkinin aktörle evliyken başladığını bir duruşmada ağlayarak reddetti. Sonra da yeni yaşam koşullarıyla ilgili eleştirilerini sıraladı.

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İşte bu kısım uzun süredir boşanma davasının en çok konuşulan ayrıntısıydı. Daha önce Baumgartner da Costner'ı ihanetle suçlamıştı. Ünlü yıldız bu suçlamalara "Ben karımı aldatmadığımdan eminim. Ama karımın beni aldatıp aldatmadığını bilmiyorum" diye yanıt vermişti.

Nedense Costner'ın karısını aldattığı iddiaları çok da konuşulmadı. Ama Costner'ın uzun süreli arkadaşı olan Connor ile Baumgartner'ı iki kez tatile çıkması manşetlerden inmedi. Üç çocuk annesi Baumgartner, kendisi ve Josh Connor ile ilgili bu iddiaları yalanladı.

Hatta çıktıkları Hawai tatilinde onunla aynı odada kalmadığını kız arkadaşıyla kaldığını söyledi. Bu söylentinin böylesine yayılmasının nedeni ise Connor'ın da bir süre önce karısından boşanmış olması.

ELİ CHRISTINE'IN BACAĞINDAYDI

Bu arada Christine Baumgartner ile Josh Connor'ın Hawai tatilinde birlikte gören bazı kişiler de magazin basınına konuştu. Onların sözleri de şaibeli bulundu. Bir tanık ikiliyi nasıl gördüğünü şöyle anlattı: BD basınına konuşan bir tanık ikiliyi yan yana gördüğünü belirtip aralarındaki samimiyetten söz etti.

Adı açıklanmayan tanım şunları anlattı: " Masada karşılıklı oturuyorlardı. Sohbet edip gülüyorlardı. Christine karşısındaki yakışıklı adama telefonundaki bazı fotoğrafları gösteriyordu. Sonra adam kalkıp onun yanına oturdu. Aralarında özel bir ilişki olup olmadığını söylemek zor. Ama yakışıklı adam, elini Christine'in bacağına koyuyordu. Bu kesinlikle fiziksel bir etkileşimdi."

Ama görünüşe göre hakimi istediği kadar etkileyemedi. Çünkü onun istediği 161 bin dolar aylık çocuk nafakasının abartılı olduğuna hükmedildi. Baumgartner çocuk nafakası olarka 63 bin dolarla yetinmek zorunda kaldı

Tabii bu işin bir kısmı. Bir de Baumgartner ile Costner arasında eş nafakası konusunda duruşmalar gerçekleşecek. Oralarda neler olacağını da bu boşanmayı bir film izler gibi izleyen çok sayıda kişi merakla bekliyor.