Elon Musk bunu da yapmış: Sevgilisi doğum yaparken fotoğraflarını çekip babasına, erkek kardeşlerine ve arkadaşlarına göndermiş!  

Haberin Devamı

slında kendisini bir iş insanı olarak tanımlasa da gösteri dünyasının da vazgeçilmez ve tanınmış simalarından biri Musk. Elbette bu da boşuna değil!

Öncelikle farklı annelerden sıra sıra sahip olduğu bir dizi çocuğu var. Haydi rakamı da söyleyelim: En son dünyaya gelenle birlikte tam 11 tane çocuğu oldu Musk'ın.

Bu başlı başına dikkat çeken bir konu. Ama neredeyse her gün Elon Musk ile ilgili farklı ve ilginç detaylar ortaya çıkıyor.

İşte bunlardan birini de ayrılmalarına rağmen bir kez daha bebek sahibi olduğu eski sevgilisi Grimes gözler önüne serdi.

Hemen hatırlatalım ki Grimes ile Elon Musk artık sevgili olmasalar da üçüncü bebekleri de dünyaya geldi. Ama şimdi konumuz bu değil. Musk'ın eski sevgilisi Grimes'ın söylediği tuhaf bir gerçek.

Haberin Devamı

FOTOĞRAFLARINI ÇEKİN BABASINA VE ERKEK KARDEŞLERİNE GÖRDERDİ

Walter Isaacson'ın kaleme aldığı Elon Musk biyografisinde gerçek adı Claire Boucher olan Grimes'ın anlattığı, benzerine az rastlanacak bir 'doğum odası öyküsü' var.

Grimes'ın Isaacson'a anlattığına göre kendisi artık X diye çağırdıkları ilk bebeklerinin doğumu sırasında sezaryen bölümünde operasyondayken Musk onun fotoğraflarını çekti.

Buraya kadar büyük bir sorun değil aslında. Çünkü ünlü babaların bazen doğum fotoğrafçıları eşliğinde o anlara tanık olduğunu ve sonra da bu fotoğraf ve videoların yayınlandığını artık biliyoruz. Ama Grimes'ın ileri sürdüğüne göre Musk bambaşka bir adım daha attı.

Doğum yapan sevgilisinin fotoğraflarını çekip aralarında Grimes'in babasının ve erkek kardeşlerinin de bulunduğu bir dizi aile üyesine ve arkadaşlarına gönderdi.

Bu durum Grimes için üzücü ve sinir bozucuydu elbette. Ama söylediğine göre Elon Musk, onun bu yaptığına neden sinirlendiğini anlamadı bile. Grimes bu durumu da biyografi yazarı Isaacson'a "Buna neden bu kadar üzülebildiğim konusunda herhangi bir fikri yoktu" diye anlattı.

Haberin Devamı

ÜÇÜNCÜ BEBEK DE DÜNYAYA GELDİ

Bu arada Isaacson'ın biyografisinde ortaya çıkan bir başka gerçek de zaten birkaç gündür basının gündeminde.

Elon Musk ile Grimes artık resmen sevgili olmasalar da birlikte bir bebek sahibi daha oldular. Bu üçüncü bebeklerine de Techno Mechanicus "Tau" adını verdiler. Böylece Musk 11'inci kez babalık heyecanını da yaşamış oldu.

Elon Musk ile Grimes, 2018 ile 2022 arasında romantik bir ilişki yaşadı. Ayrılmalarına rağmen sonra iyi arkadaş olarak kaldılar.

Bu arada çiftin ilk bebeğinin dünyaya geldiğini herkes biliyordu ama ikinci bebeğin doğumu da tesadüfen ortaya çıktı. Ünlü derginin muhabiri bir röportaj için Grimes'ın evine gittiğinde bir bebek ağlaması duydu. Bu şekilde de Elon Musk ile Grimes'ın yeni bir bebeğinin dünyaya geldiğini onunla birlikte okurları da öğrenmiş oldu.

Haberin Devamı

Elon Musk ile Grimes, ilk olarak 2018 yılında bir araya geldiler. İki sevgili olarak kamuoyu karşısına çıkmaları ise 2020 yılındaki MET Gala'da gerçekleşti. 2020 yılının mayıs ayında X Æ A-12 adını verdikleri bir erkek bebeklerinin dünyaya geldiğini duyurdular. 2022 yılının başlarında da bir önceki yılın aralık ayında taşıyıcı anne yöntemiyle bu kez Exa Dark Sideræl adını verdikleri bir kız bebeklerinin doğumunu açıkladılar.





'BAŞKALARININ BUNU ANLAMASINI BEKLEMİYORUM'

Kanadalı sanatçı Musk ile ilişkisi konusunda "Onu muhtemelen erkek arkadaşım diye tanımlardım. Ama bizim ilişkimiz çok değişken" diye konuşmuştu geçen yıl verdiği bir röportajda.

Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Farklı evlerde yaşıyoruz. Çok iyi arkadaşız. Her zaman birbirimizi görüyoruz."

Grimes, hem kendisinin hem de Musk'ın kendilerine ait yapacak işleri ve farklı hayatları olduğunu belirterek "Ama başka insanların bunu anlamasını beklemiyorum" diyerek sürdürdü sözlerini. Musk ile ilişkilerinin şu anda hiçbir zaman olmadığı kadar iyi olduğunu söyleyen Grimes "Her ikimiz de özgür olmaya ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Haberin Devamı

Her ne kadar klasik bir ilişki yaşamıyor olsalar da Elon Musk ile Grimes, sahip oldukları çocuklarla yetinmeyecekler Kanadalı sanatçının söylediğine göre. Grimes, Vanity Fair dergisine Musk ile birlikte en az üç ya da dört çocuk daha yapmak istediklerini de söyledi.

Gözden Kaçmasın Eski güzellik kraliçesinin oğlu ortaya çıktı: Gururdan göğsü kabardı Haberi görüntüle

'GERÇEKTEN AŞIK OLDUM, ÇOK CANIM YANDI'

Elon Musk genellikle kamuoyu tarafından çok fazla tanınmayan kadınlarla birliktelik yaşıyor. Ama onun bütün dünyanın iyi tanıdığı ve konuştuğu bir sevgilisi de olmuştu.

Bu;Elon Musk'ın en çok konuşulan aşkıydı.Johnny Depp iyle olaylı bir şekilde boşanan Amber Heard'e gönlünü kaptırdı. Hatta o sırada Depp'in iddialarıyla ortaya çıkan bir skandala da adı karıştı.

Haberin Devamı

Depp, Heard'ün daha kendisiyle evliyken film çekimi için şehir dışında bulunduğu sırada Elon Musk'ı evlerine aldığını iddia etti. Hatta o anlarda çekildiği ileri sürülen ve Heard ile Musk'ı birlikte gösteren asansör görüntüleri de ortaya çıktı.

Amber Heard ve Elon Musk, yoğun çalışma programları nedeniyle 2017'de ayrıldıklarını açıkladı. Fakat görünüşe göre Elon Musk, bu ilişkinin sona ermesiyle büyük bir aşk acısı yaşadı.

Heard'ün bir Instagram paylaşımının altına "nala arkadaş olduklarını ve birbirlerini sevdiklerini" belirten bir yorum yaptı. Bu konuda Rolling Stone'a verdiği demeçte de "Gerçekten çok aşıktım ve bu çok kötü canımı yaktı" diye konuştu.

'YALNIZ UYUMAK BENİ ÖLDÜRÜR': Elon Musk bir keresinde romantik ilişkilere bakışını şu ilginç cümlelerle anlatmıştı: Eğer aşık değilsem, eğer uzun süreli bir sevgilim yoksa ben mutlu olamam. Yalnız uyumak beni öldürür."

Bu arada Elon Musk, sevgilisinin doğum yaparken çektiği pozlarını aile ve arkadaşlarına gönderdi ama onun çok istediği başka bir operasyonu geçirmesine izin vermedi. Bunu da Grimes geçen yıl anlatmıştı.

Sosyal medyadan paylaştığına göre Grimes kulaklarının ve dişlerinin görünümünü değiştirmek istemesi. Fakat her ne kadar artık eski sevgilisi olsa da Elon Musk onun bu girişimini onaylamadı.

Grimes, kulaklarının ve dişlerinin görünümünü değiştirmek istediğini Twitter'da paylaştığı bir dizi mesajla dile getirdi. 35 yaşındaki Grimes, iki yıl önce harika bir estetik cerrahtan kulakları üzerinde yapılacak değişiklikleri konuşmak üzere randevu aldığını anlattı.

30'lu yaşlarının ortalarına kadar görünümünde değişiklik yapmayı planladığını da satırlarına ekledi. Grimes daha sonra takipçilerine "Yüzümde yaptıracağım herhangi bir değişikliğin bana yakışacağını düşünüyor musunuz?" diye sordu.

Grimes başka bir mesajında da takipçilerine kulak düzelttirme operasyonu geçiren olup olmadığını ve sonucu hakkındaki düşüncelerini sordu. Grimes, kulak operasyonundan sonra iyileşme süresi konusunda korkuları olduğunu da ekledi.

Grimes "Bir müzisyen olarak bu operasyon bana riskli görünüyor. Ama bunu bütün hayatım boyunca istedim. İnsanların bu konudaki deneyimlerini merak ediyorum" diye devam etti mesajına.

Aslına bakılırsa Grimes'ın değişimi gerçekten de dikkat çekecek türden.