Evlenmeseydi bu hayatı belki rüyasında bile göremeyecekti: Ama şimdi havuzlu evi bile beğenmiyor

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Onu dar bir kesim "çanta tasarımcısı" olarak biliyordu. Daha geniş bir kesim de Hollywood'un en ünlü ve en çok kazanan yıldızlarından birinin karısı... Sonra da üç çocuğunun annesi.

Ama geçtiğimiz mayıs ayından bu yana onun adı da onunla ilgili haberler de ünlü kocasını çoktan geride bıraktı. Bunun nedeni ise bir boşanma davası.

Ama bu öyle sıradan bir boşanma davası değil. Yollarını ayıran çiftin üzerinde tartıştığı hatta kavga ettiği konularla ilgili hiçbir gizli saklı kalmadı.

Bizce kimden söz ettiğimiz hemen anlaşıldı. Kevin Costner ile olaylı bir şekilde yollarını ayırdığı eşi Christine Baumgartner bu anlattığımız ünlü çift.

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BAŞLANGIÇTA BÜTÜN İSTEKLERİNİ KABUL ETTİ

Ama biz şimdi yıllardır herkesin tanıdığı Kevin Costner'ı bir kenara koyup kavgalı boşandığı karısından söz edelim istiyoruz. Costner, Hollywood'un ünlü emektarlarından biri olarak zaten uzun süredir tanınıyor.

Serveti, oynadığı, yönettiği, yapımcılığını üstlendiği filmler. Kazandığı ya da kaybettiği ödüller. Kimi zaman yaşadığı finansal darboğaz. Eski eşleri, çok sayıdaki çocuğu... Kısacası insan bu kadar ünlü olunca hakkında bilinen her şey...

Peki ama kim bu Kevin Costner'ın olaylı şekilde boşandığı karısı ve üç çocuğunun annesi Christine Baumgartner? Aslında Hollywood'da hiç tanınmayan biriyken nasıl oldu da kendisinden 20 yaş daha büyük ünlü yıldızın gönlünü çaldı?

Daha da önemlisi onu evlenmeye nasıl ikna etti? Önceki evlilik ve birlikteliklerinden yeteri kadar çocuğu olduğunu düşünen Costner ne oldu da Baumgartner'ın çok çocuklu aile isteğine razı oldu.

Christine Baumgartner'ın son dönemlerde yaşadıklarını, özellikle çocuk nafakası konusunda olup biteni bu konuyla ilgilenen herkes artık iyi biliyor.

Özellikle Costner ile evlendikten sonra onu herkes tanıdı. Boşanma aşamasında ise daha önce adını duymayanlar bile kim olduğunu, ne istediğini gayet ayrıntılı bir şekilde öğrendi.

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DOĞUM YERİ HAKKINDA BİLE FARKLI İDDİALAR VAR

Bütün bunları da bir kenara koyup Christine Baumgartner'ın daha uzak geçmişine bir bakalım istedik. Nerede doğduğu, nasıl buralara geldiği gibi... Aslına bakılırsa bu konuyu da kendisinden daha iyi kimse bilmiyor. Çünkü konu hakkında farklı farklı iddialar var.

Bunlardan birine göre Baumgartner soyadının da çağrıştırdığı Alman asıllı. Bazı kaynaklarda Almanya'da küçük bir kasabada dünyaya geldiği belirtiliyor. Orada büyüyen Baumgartner, sonra da hayallerinin peşinden ABD'ye gitti.

Ama bazı kaynaklara göre de California'da dünyaya geldi Baumgartner. Bu konuda kesin olan ise doğum tarihi: 4 Mart 1974.

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Yine bu kaynaklara göre bir süre modellik yapan Baumgartner, sonra da moda tasarımı alanında eğitim gördü. Hemen ardından da kendi moda işini kurdu. Çanta tasarlamaya başladı. Bu konuda da ona Kevin Costner yardımcı oldu. Onun sayesinde tasarımlarını bazı ünlü isimler kullanmaya başlayınca dikkat çekti.

Bu arada Baumgartner, evlenip Hollywood yaşamına tam adapte olmadan önce bazı firmalarda pazarlama yöneticisi olarak çalıştı. Hayvan haklarıyla ilgili bazı yardım girişimlerinde yer aldı.

TANIŞMALARI HAKKINDA RİVAYET MUHTELİF

Şimdi Costner ile nasıl tanıştığına bakalım. Bir rivayete göre Baumgarter , Costner'ın şirketlerinden birinde çalışırken ilk kez yolları kesişti. Ama daha çok konuşulana göre ise 1999 yılında Costner'ın rol aldığı Tin Cup adlı film için golf dersleri aldığı sahada tanıştıkları.

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O sırada da Costner, ilk eşi Cindy Silva ile evliydi. Takvimler 1990 yılının ilk yarısını gösteriyordu.

TANIŞTIKLARINDA KEVIN 37, CHRISTINA 18 YAŞINDAYDI

Peki bugün böyle kavgalı bir şekilde boşanan Kevin Costner ile Christine Baumgartner nasıl tanıştı hatırlıyor musunuz?

Bugün birbirlerinin yüzüne bile bakmayan çift 1990'ların başında ilk kez karşılaştı. O dönemde Costner 37, Baumgartner ise 18 yaşındaydı. Ünlü yıldız Tin Cup adlı filmdeki rolü için golf sahasında çalışma yapıyordu.

O sırada Costner ilk karısı Cindy ile evliydi. O sırada tanıştılar ama 1999 yılına kadar aralarında romantik bir ilişki yaşanmadı.

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1999'da tekrar karşılaştılar ve bu kez sevgili oldular. İlişkiler 2003 yılına kadar sürdü. Fakat çocuk sahibi olma konusunda farklı fikirleri olduğu için kısa bir ayrılık yaşadılar.

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ÇOCUK YÜZÜNDEN AYRILIP YİNE BARIŞTILAR

Buna göre Christine çocuk sahibi olmak ve bir aile kurmak istiyordu. Ama o sırada zaten 4 çocuğu olan Costner, bu konuda çok emin değildi.

Fakat ayrılık sadece iki ay sürdü. Sonunda barıştılar. Costner, daha sonra verdiği bir röportajda başka çocukları olmasından korktuğunu itiraf etti. Çünkü söylediğine göre iyi bir baba olup olmadığını bilmiyordu.

Ama sonra bir sabah uyandı ve "Güzel bir kadını elimden mi kaçıracağım? Üstelik benimle bir çocuk istemesinden korktuğum için" diye düşündü ve çift yeniden bir araya geldi.

Takvimler 2004 yılını gösterirken de Kevin Costner ile Christine Baumgartner evlendi. Düğünleri Aspen, Colorado'da yapıldı.





NAFAKA DAVASI SIRASINDA SÜREKLİ ŞİKAYET ETTİ

Baumgartner, Costner ile boşanma davası sırasında en çok maddi konulardaki çıkışlarıyla konuşuldu. Önce aktörün gerçek kazancını yasalardan gizlediğini ileri sürdü. Ardından Costner tarafından yapılan evlilik anlaşmasının gereği olarak taşındığı malikanenin mutfağından tencere- tava isteklerini sıraladı. Hatta bir plaj şemsiyesini bile konu etti.

Bunun ardından üç çocuğunun nafaka talebiyle gündemin ilk sıralarına yükseldi. Babalarıyla birlikte yaşarken lüks hayata alışan çocuklarının o standardını sürdürmek istediğini açıkladı. Costner'dan aylık 161 bin dolar nafaka talep etti çocukları için. Bunun için öne sürdüğü gerekçeler de ilginçti. Ona göre lüks hayat çocuklarının DNA'sında vardı. Onlar okyanus gören malikanelerde yaşamaya özel jetlerle gezmeye alışkındı. Bunun da sürmesi gerekiyordu.

Hatta üç çocuğuyla birlikte taşındığı evden de şikayet etti. Aslında eskisi kadar lüks olmasa da Baumgartner ve çocukları yine de sıradan olmayan bir evde oturuyorlardı.

Evin bahçesinde havuz bile vardı. Ama Baumgartner ondan da memnun değildi. Söylediğine göre üç çocuğunun her birinin kendine özel bir banyo yoktu evde, Dolayısıyla çocuklar aynı banyoyu paylaşmak zorundaydı.

Hatta yaşadığı kiralık evin konuklar için ayrılan binasında da banyo yoktu. Orada kalan konuklar da kendileriyle birlikte aynı banyoyu kullanmak zorundaydı.

Christine Baumgartner bu ve bunun gibi çok sayıda bahaneyle hayatından şikayet etti. Ama çocuk nafakası duruşmalarında hakim onun istediği 161 bin doları fazla bularak 63 bin dolarda karar kıldı.

Görünüşe göre Baumgartner, onca hırsla çıktığı yolda şu ana kadar istediğini alamadı. Ama bundan sonra neler olacağını da zaman gösterecek.