Kendi evliliğinde yüzü gülmedi ama.... 'Gamzeli güzel' meğer ne hayırlı bir evlatmış!

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Ama bazıları da var ki anne ve babaları uzun yıllardır sürdürmüştür evliliklerini. Bu durum söz konusu ünlüler için de bir tür dayanak noktası olur. Çünkü zor günlerinde o güçlü ve birbirine bağlı anne ve babanın arkalarında olduğunu bilirler.

İşte bunlardan biri Jennifer Garner. Hollywood'un 'gamzeli güzeli' Garner, meslektaşı Ben Affleck ile üç çocuklu 10 yıllık evliliğini boşanmayla bitirdi belki. Yani kendi yuvasından yana yüzü uzun süre gülmedi.

Ama belli ki anne ve babası açısından son derece şanslı. Öte yandan bakıldığında Garner'ın anne ve babası da en az onun kadar şanslı bu konuda. Çünkü gerçekten hayırlı bir evlat yetiştirmişler.

51 yaşındaki Jennifer Garner, yoğun programı arasında bir fırsatını buldu ve aile evinin bulunduğu Batı Virginia'ya 36 saatlik bir ziyarette bulundu. Güzel oyuncunun bu yoğun ama kısa ziyarette de bir amacı vardı: Babasını mutlu etmek...

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Jennifer Garner, babasının erken 81'inci doğum günü kutlaması için ailesinin yaşadığı kente gitti. Orada babasına çocukluk yıllarının otomobili olan 1948 model Studebaker ile bir gezi hediye etti.

Jennifer Garner, bayası Wililam John Garner için erken bir doğum günü sürprizi hazırladı. Ona çocukluk yıllarının en sevdiği otomobillerinden biri olan 1948 model bir Studebaker ile bir gezinti hediye etti. Garner'ın bu otomobili babasına yeni yaşı için satın aldığı ya da kiraladığı konusunda bir bilgi vermedi. Bu arada Garner'ın babasının önümüzdeki 21 Eylül'de 81 yaşına gireceğini de not düşelim.

Garner, babasını mutlu görmekten kendisi de öylesine mutlu olmuş ki hediyesini verdiği anlarda çekilen görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

Jennifer Garner paylaşımında " Babamın erken doğum günü sürprizi: Çocukluğunun otomobilinde bir gezi " diye yazdı.

Jennifer Garner, o kısacak gezisi sırasında yaptığı diğer etkinlikleri de takipçileriyle paylaştı. Bunlardan biri de ablası ve yeğenine yaptığı ziyaretti.

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Jennifer Garner, ailesine yaptığı ziyarette ablasını ve yeğenini de unutmadı.

Garner, futbol maçı sırasında desteklediği yeğeniyle çekilen bir fotoğrafına da sosyal medya hesabında yer verdi.

Tam adıyla Jennifer Anne Garner, 1972 yılında Charleston, Batı Virginia'da dünyaya gözlerini açtı. Denison Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi gördü. Yani daha ilk gençlik yıllarında mesleğine çoktan karar vermişti.

Sonra da mesleğini yapabilmek için Batı Virginia'dan New York'a taşındı. 1995 yılında Danielle Steele uyarlaması olan Zoya ile ilk TV deneyimini yaşadı. Sonra da zaten bir yandan sinema ve TV derken kariyerini bugünlere getirdi.

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Jennifer Garner, ailesinin yanında kaldığı sırada annesiyle el ele alışverişe bile gitti.

Garner'ın babası Wililam John bir kimya mühendisi. İngiliz olan annesi de bir ara liselerde öğretmenlik yaptı.

Garner yıllar sonra çocukluğunu anlatırken "tipik bir çocukluktu" diye konuşmuştu. Bir ablası olan Garner, Hollywood'un mutlu ailede büyüyen ünlülerinden biri olarak da biliniyor.

Jennifer Garner anne ve babadan yana böylesine mutluyken eşi Ben Affleck ile pek de umduğu gibi gitmedi işler.

Çift, 10 yıl süren üç çocuklu evliliklerini biraz gürültülü bir şekilde bitirdi. O sıralarda Affleck'in karısını, çocuklarının dadısıyla aldattığı bile konuşuldu

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Fakat boşandıktan sonra Garner ile Affleck çocuklarının hatırına sık sık bir araya geliyorlar. Göründüğü kadarıyla da aralarında belirgin bir sorun yok.

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Garner, market alışverişinde çocukluk yıllarındaki bale öğretmeniyle de karşılaştı.





Garner ile Affleck'in evliliği olaylı bitti. Ama çift, üç çocuklarının hatırına iyi geçiniyorlar. Çocukları, babalarının şu andaki eşi Jennifer Lopez ile yaşadığı eve de sık sık gidiyorlar.