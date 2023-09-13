KaÄŸÄ±t Ã¼zerinde karÄ±- koca olmaktan aÃ§Ä±k evliliÄŸe her ÅŸey sÃ¶ylendi: HÃ¼zÃ¼nlÃ¼ prenses bu sÃ¶zleriyle herkesi ÅŸoke etti

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BazÄ±larÄ±nÄ±n "Onun bÃ¼tÃ¼n sorunu bu kadar Ã§ok ilgi odaÄŸÄ± olmasÄ±" dediÄŸi bu kiÅŸinin saÄŸlÄ±k durumundan aile iliÅŸkilerine, evliliÄŸinden Ã§ocuklarÄ±na nasÄ±l baktÄ±ÄŸÄ±na kadar sÃ¶ylenmedik ÅŸey kalmadÄ±.

Ä°ddialar iddialarÄ± kovaladÄ±. Son olarak da 2011 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan evliliÄŸinin artÄ±k sadece gÃ¶stermelik olduÄŸu konuÅŸuldu. Bu sÃ¶ylentilere gÃ¶re kocasÄ±yla yÃ¼ksek miktarda para karÅŸlÄ±Ä±ÄŸÄ± bir anlaÅŸma yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Bu anlaÅŸmaya gÃ¶re de gerektiÄŸi zaman kocasÄ±nÄ±n yanÄ±nda halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacaktÄ±. Elbette bunlarÄ± sÃ¶yleyen kendisi deÄŸildi. Ama bu gibi ayrÄ±ntÄ±lar basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ± bir kere. Zaten arkasÄ± da geldi.Â

Ä°ÅŸte ÅŸimdi o kiÅŸi yaptÄ±ÄŸÄ± nadir aÃ§Ä±klamalardan biriyle herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. SonuÃ§ olarak kimse onun sÃ¶ylediklerine inanmadÄ±. Ama biz yine de onun sÃ¶zlerine bir bakalÄ±m istedik.

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Konunun meraklÄ±larÄ± Monako 'nun "yÃ¼zÃ¼ gÃ¼lmeyen hÃ¼zÃ¼nlÃ¼ prensesi" Charlene'den sÃ¶z etiÄŸimizi anladÄ± zaten.

Monako Prensi Albert ile 2011'de evlenen iki Ã§ocuk annesi Charlene Ã§ok uzun sÃ¼redir dÃ¼nya Ã§apÄ±nda sÃ¶ylentilerin tam ortasÄ±nda.

YÄ°NE SÃ–YLENTÄ°LERÄ°N TAM ORTASINDA

Ama bunun da haklÄ± nedenleri var. Charlene Ã§ocuklarÄ±nÄ± bile bÄ±rakÄ±p neredeyse bir yÄ±l GÃ¼ney Afrika'da kaldÄ± iki yÄ±l Ã¶nce. Sonra Ã¼lkeye dÃ¶ndÃ¼ ama bu kez de Ã¶ylesine zayÄ±f ve kÄ±rÄ±lgan gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu ki yine ortadan kayboldu.

Bu kez sÃ¶ylentilerin odaÄŸÄ± iki maddede toplanÄ±yordu. KocasÄ±ndan boÅŸanmak Ã¼zereydi... Bu birincisi. DiÄŸeri de Charlene'in Ã§ok ciddi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla boÄŸuÅŸtuÄŸuydu.

Åžimdilik bÃ¼tÃ¼n bunlar geride kaldÄ±. Charlene yine kocasÄ±yla birlikte resmi gÃ¶revlerine katÄ±lÄ±yor. Hatta t geÃ§miÅŸe oranla epey kilo almÄ±ÅŸ ve daha saÄŸlÄ±klÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Ama tabii sÃ¶ylentiler tamamen bitmiÅŸ deÄŸil.

Son dedikodulara gÃ¶re Charlene ile kocasÄ± Albert sadece "iÅŸ gereÄŸi" bir araya geliyorlar. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda her ikisi de kendi hayatlarÄ±nÄ± yaÅŸÄ±yor. Bu iddialara gÃ¶re Charlene Ä°sviÃ§re'de oturuyor artÄ±k. Ä°kiz Ã§ocuklarÄ± Gabriella ve Jacques ise babalarÄ±yla birlikte kalÄ±yor.

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En son bu sÃ¶ylentilerin yayÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§iftin birlikte Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± yaz tatilini fotoÄŸraflarÄ± basÄ±na servis edildi. Sanki evliliÄŸin artÄ±k sadece gÃ¶stermelik olduÄŸunu ileri sÃ¼ren iddialarÄ± yalanlarcasÄ±na.

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YÃœZÃœ BAÅžKA SÃ–YLÃœYOR, SÃ–ZLERÄ° BAÅžKA

Ama bu kadarla da kalmadÄ±. Prenses Charlene Ã§ok nadir rÃ¶portajlarÄ±ndan birini Monako'da yayÄ±nlanan Monaco Matin adlÄ± gazeteye verdi.

Orada da bÃ¼tÃ¼n bu sÃ¶ylenenleri kendi sÃ¶zleriyle yalanladÄ±. Ã–ncelikle eski bir olimpik yÃ¼zÃ¼cÃ¼ olan Charlene, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na tam olarak kavuÅŸtuÄŸunda yeniden spor yapmaya baÅŸlamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Bunun iÃ§in de enerjisini tam olarak geri kazanmayÄ± ve kendini daha gÃ¼lÃ¼ hissetmeyi beklediÄŸini anlattÄ±.

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Ä°kizlerinin okulu baÅŸmadan Ã¶nce kocasÄ±yla birlikte Korsika'da bir aile tatiline Ã§Ä±kan Charlrne bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ± sÃ¶yledikten sonra kendisinin ileri sÃ¼rÃ¼lenlerin aksine kendini sakin ve mutlu hissettiÄŸini anlattÄ±. Ä°ÅŸte onun bu sÃ¶zleri de duyanlarÄ± daha doÄŸrusu konuyla ilgili haberi okuyanlarÄ± ÅŸoke etti.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ her ne kadar Charlene aksini ileri sÃ¼rse de yÃ¼zÃ¼nÃ¼n ifadesi bile aslÄ±nda sÃ¶zlerini yalanlar durumda. Zaten onun sÃ¶zleri ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ arasÄ±ndaki bu Ã§eliÅŸki de sosyal medyada iki gÃ¼ndÃ¼r en Ã§ok konuÅŸulan konulardan biri haline geldi.

BirÃ§ok kiÅŸi "Charlene'in "kendimi sakin ve mutlu hissediyorum" sÃ¶zlerini "Bunu Ã¶nce kendine anlatmalÄ±sÄ±n" ya da "YÃ¼zÃ¼nÃ¼n ifadesi tam tersini sÃ¶ylÃ¼yor" diyerek yorumladÄ±.

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Bu arada Charlene ile Albert'in artÄ±k yalnÄ±z bÄ±rakÄ±lmasÄ±, haklarÄ±nda bu kadar fazla sÃ¶ylenti Ã¼retilmemesi gerektiÄŸini savunanlar da oldu.

Ä°DDÄ°ALARIN ARDI ARKASI GELMÄ°YOR

BunlarÄ± anlattÄ±ktan sonra geÃ§elim Charlene ve Albert ile ilgili olarak son iki haftadÄ±r ortada dolaÅŸan iddialara.Â

AÄŸustos ayÄ±nda basÄ±na yansÄ±yan sÃ¶ylentilere gÃ¶re Charlene ile Albert'in evliliÄŸi sona geldi. Resmi olarak boÅŸanmasalar, hatta konumlarÄ± gereÄŸi bu mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼nmese de aralarÄ±ndaki evlilik sadece gÃ¶stermelik.

Hatta yine bu iddialara bakÄ±lÄ±rsa Charlene Ä°sviÃ§re'de yaÅŸÄ±yor. KocasÄ±yla bir anlaÅŸma yaptÄ± ve buna gÃ¶re resmi gÃ¶revleri gerektirdikÃ§e onunla buluÅŸup halkÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kÄ±yorlar.

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Devam edelim iddialara... Charlene ile Albert randevuyla gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yorlar. Hatta Prenses'in ikiz Ã§ocuklarÄ± Jacques ve Gabriella'yÄ± gÃ¶rmesi bile kÄ±sÄ±tlandÄ±. Ã–zetle geÃ§en hafta ortaya atlan iddia bu yÃ¶ndeydi.

Fakat bu iddialarÄ±n ortaya atÄ±lmasÄ±ndan sonra gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kan bir dizi fotoÄŸraf ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Neden mi?

KAFA KARIÅžTIRAN FOTOÄžRAFLAR

Ã‡Ã¼nkÃ¼ o paparazzi fotoÄŸraflarÄ±nda Charlene ile Albert, yanlarÄ±nda Ã§ocuklarÄ±yla tatil yaparken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Hatta yine o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere bakÄ±lÄ±rsa Ã§iftin arasÄ±nda Ã¶yle serin rÃ¼zgarlar da esmiyor. Her ne kadar Charlene'in yÃ¼zÃ¼ gÃ¼lmese de kocasÄ± Albert, elini omuzuna koyarak ona yakÄ±nlÄ±k gÃ¶steriyor.

Ä°ÅŸte "ayrÄ±ldÄ±lar ve Charlene artÄ±k Ä°sviÃ§re'de yaÅŸÄ±yor" iddialarÄ±nÄ±n Ã¼zerine ortaya Ã§Ä±kan bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler kafalarÄ± iyice karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Tabi iki Ã§ift hakkÄ±nda yeni yeni sÃ¶ylentilerin ortaya Ã§Ä±kmasÄ±na neden oldu.

ÅžÃ¶yle bir hatÄ±rlarsak... AyrÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ± iddialarÄ± ortaya atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bir ayrÄ±ntÄ± vardÄ±: Buna gÃ¶re birlikte Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± bir aile tatilinden sonra Charlene Ä°sviÃ§re'ye geÃ§miÅŸ, Albert de Ã§ocuklarÄ±yla birlikte Monako'ya dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼ .

FotoÄŸraflarÄ±n bu ayÄ±n ilk yarÄ±sÄ±nda Ã§ekildiÄŸi de dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼rse belki de bu tatil Ã§iftin ayrÄ± evlerde yaÅŸamaya baÅŸlamadan Ã¶nce Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± tatildi.





BELKÄ° AÃ‡IK EVLÄ°LÄ°K YAÅžIYORLAR... HEM BUNDAN BÄ°ZE NE?

Ama bÃ¼tÃ¼n bunlar yine de sosyal medyada tartÄ±ÅŸmaya yol aÃ§maktan geri kalmadÄ±. BirÃ§ok kiÅŸi Charlene ile Albert'in bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinde yola Ã§Ä±karak Ã§iftin evliliÄŸini deÄŸerlendirdi.

AyrÄ±lmadÄ±klarÄ±nÄ± ileri sÃ¼renler olduÄŸu gibi ayrÄ±lÄ±p Ã§ocuklarÄ±nÄ±n hatÄ±rÄ±na birlikte tatile Ã§Ä±ktÄ±klarÄ±nÄ± savunanlar da oldu. Hatta ikilinin "aÃ§Ä±k evlilik" yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼ren bile Ã§Ä±ktÄ±.

BazÄ± kiÅŸiler Charlene ile Albert'in belki de aÃ§Ä±k evlilik yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor olabileceÄŸini savundu. Bu kiÅŸiler "OnlarÄ±n evliliÄŸi bizi ilgilendirmez" yorumunu yaptÄ±.

Charlene'in erkek kardeÅŸinin eÅŸiyle yakÄ±n arkadaÅŸ olduÄŸunu ileri sÃ¼ren bir baÅŸkasÄ± " Onlar Ã§ocuklarÄ± iÃ§in iyi birer anne ve baba. BÃ¼tÃ¼n bu anlatÄ±lanlar, tek bir kanÄ±tÄ± bile olmayan uydurmalar" diyerek Ã§iftin evliliÄŸiyle ilgili sÃ¶ylentileri yalanladÄ±.

TATÄ°L BÄ°LE ANLAÅžMANIN BÄ°R PARÃ‡ASI OLABÄ°LÄ°R

Bir baÅŸka kullanÄ±cÄ± da gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ "Belki ayrÄ±ldÄ±lar ve iki iyi dost olarak kalmaya karar verdiler. Zaten Charlene evliliÄŸini bir kenara atamaz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu ÅŸekilde Ã§ocuklarÄ±nÄ± gÃ¶rmesine izin verilmez" diyerek gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ belirtti.

Charlene ile Albert'in kendi istekleriyle birlikte olduklarÄ±nÄ± savunan bir kullanÄ±cÄ± da "ArtÄ±k OrtaÃ§aÄŸ'da deÄŸiliz. Charlene isterse boÅŸanabilir, Ã§ocuklarÄ± gÃ¶rmek gibi bir sorunu da olmaz" diye yazdÄ±.

Ama Charlene'in tatil fotoÄŸraflarÄ±nda bile hiÃ§ gÃ¼lmeyen yÃ¼zÃ¼ne bakarak "HiÃ§ daha mutsuz bir eÅŸ gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼ hatÄ±rlamÄ±yorum" diyen bir kullanÄ±cÄ± da Ã§Ä±ktÄ±.

AslÄ±nda bu tatilin bile bir tÃ¼r anlaÅŸmayla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunanlar da oldu. Bunlardan biri " Belli ki iÅŸlerin yÃ¼rÃ¼mesi iÃ§in aralarÄ±nda bir anlaÅŸma yapÄ±lmÄ±ÅŸ" diye gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ ifade etti.

DÃ¼nya Ã¼zerinde milyonlarca Ã§iftin sadece Ã§ocuklarÄ±nÄ±n hatÄ±rÄ±na evli kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bunlardan birinin de Charlene ile Albert olabileceÄŸini savunanlar da zÄ±ktÄ±.

Tabii ki iÅŸin aslÄ±nÄ± Charlene ve Albert kadar kimse bilmez. Ama bÃ¼tÃ¼n bu sÃ¶ylentilerin Ã§Ä±kmasÄ± da boÅŸuna deÄŸil.

Ã–yle ya da bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Charlene dÃ¼nya basÄ±nÄ±n manÅŸetlerinde kalmaya devam edecek. Zaten onun mensubu olduÄŸu ailenin Ã¶zelliklerinden biri de bu. GeÃ§miÅŸte Albert'in annesi Grace Kelly, sonra kÄ±zlarÄ± Caroline, Stephanie ve hatta Albert Ã¶zellikle magazin basÄ±nÄ± iÃ§in gayet verimli bir malzeme olarak gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Åžimdi de sÄ±rada Charlene var.Â