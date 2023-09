Ünlü TV yıldızından şok itiraf: Annem 'Al bunu de emzir' dedi... Erkek kardeşimin süt annesi oldum!

Haberin Devamı

Bir dijital kanalda ekrana gelen programıyla tanınan aynı zamanda da bir moda tasarımcısı olan yıldız "Annemin isteğiyle kendi erkek kardeşimi emzirdim" dedi.

Amanda Hirsch'in sunudğu Not Skinny But Not Fat adlı programda ailesiyle ilgili duyanları şoke eden bir itirafta bulundu Julia Haart.

Hem bir dijital platformda yayınlanan Sıra Dışı Hayatım adlı reality şovla tanınan hem de bir moda tasarımcısı olan 52 yaşındaki Haart, kendisi de en büyük kızını yeni dünyaya getirdiği sırada annesinin ondan erkek kardeşini emzirmesini istediğini söyledi.

'MADEM KENDİ BEBEĞİNİ EMZİRİYORSUN AL BUNU DA EMZİR'

Anlattığına göre Julia Haart ile erkek kardeşi arasında tam 23 yaş fark vardı. Kendisi de neredeyse annesiyle aynı zamanda doğum yapmıştı. Haart'ın kızı, küçük erkek kardeşinden sadece birkaç ay büyüktü.

Haberin Devamı

Bir gün annesinin gelip "Sen zaten kendi bebeğini emziriyorsun. Al bunu da emzir" diyerek erkek kardeşini kendisine teslim ettiğini anlattı .

Bu arada yeri gelmişken Haart'ın en büyük kızının şu anda 30 yaşına girdiğini, aynı zamanda hem ablası hem süt annesi olduğu erkek kardeşinin de 29 yaşında olduğunu hatırlatalım.

Aşırı dindar bir Musevi cemaatinde doğup büyüyen ama sonra 42 yaşında o toplumla bütün bağlarını kesen Julia Haart, programda "süt annelik" konusunda da bilgi verdi.

Haart, süt annelik görevi üstlenen kadınların, yeteri kadar sütleri olmadığı için bebeklerini besleyemeyen anneler yerine onların bebeklerimi emziren kadınlar olduğunu söyledi. Bu uygulamanın çağımızda ortadan kalktığını da sözlerine ekledi.

İLK EVİLİĞİNİ AİLESİNİN BULDUĞU BİR GENÇLE YAPTI

Haart, ilk evliliğini ailesinin kendisine uygun bulduğu bir genç adamla yaptığını hatırlattı. O sırada henüz 19 yaşında olduğunu da sözlerine ekledi.

Haberin Devamı

TV yıldızı ve moda tasarımcısı Haart'ın bu evlilikten yaşları 30 ile 15 arasında değişen dört tane çocuğu bulunuyor. Sonra eşinden boşanan ve toplumundan ayrılan Julia Haart başka bir yaşama adım attı.

Her ne kadar Julia Haart'ın bu itirafı duyanları şoke etse de süt annelik, geçmişi çok eskilere uzanan bir uygulama.

SÜT ANNELİK, GEÇMİŞİ ESKİLERE UZANAN BİR UYGULAMA

Eski çağlarda annenin ölmesi, sütünün olmaması başta olmak üzere çok farklı nedenlerle kullanılan bir uygulama süt annelik. Geçmişinin antik Roma'ya kadar uzandığını da hatırlatalım.

Aynı kadından süt emen bebekler de 'süt kardeşler' olarak bilinir. Hatta dünyanın dört bir yanındaki bazı kültürlerde aynı anneden süt emen çocuklar bir tür akrabalık bağıyla bile birbirine bağlanırdı.

Haberin Devamı

20'inci yüzyılda başka formüller bulununcaya kadar süt annelik kurumu devam etti.

Tarihte bir tür iş olarak görülen süt anneliğin tek sebebi, bebeğin annesinin ölmesi ya da yeteri kadar sütünün olmaması değildi.

Gözden Kaçmasın Ünlü şarkıcıyla sevgilisinin aşk tatili burnundan geldi: Doktorlar eve dönmesine bile izin vermiyor Haberi görüntüle

DEMODE BULUP BEBEKLERİNİ EMZİRMİYORLARDI

Bir dönemüst sınıftan yeni anneler, bebek emzirmenin modası geçmiş bir alışkanlık olduğunu düşünerek bunu yapmıyorlardı. Bu yüzden de bebeklerini kendilerinin yerine emzirecek başka kadınlar bulunuyordu.

Bir dönem de çalışan orta sınıf kadınlar iş gücü kaybı olacağı için bebeklerini emzirmeme konusunda eşlerinden baskı gördü. Bu durumda yapılan da bir süt anneye başvurmaktı.

Haberin Devamı

Bir süt anneyi işe almak ev işlerine yardımcı olacak birini işe almaktan daha ekonomik bir yöntemdi.

Günümüzde ise süt annelik eskisi kadar yaygın değil. Bunun yerine uluslararası alanda faaliyet gösteren başka kurumlar var.

Gözden Kaçmasın Bebek haberi duyulunca akıllara o anlar geldi: Ünlü oyuncu düğün günü gözünü acil serviste açmıştı Haberi görüntüle

GÜNÜMÜZDE SÜT BANKALARI VAR

Bu konu dünyanın en zengin iş insanlarından Bernie Ecclestone'ın kızı Tamara'nın bir sosyal medya çağrısıyla gündeme gelmişti iki yıl önce.

2021 yılında ikinci kez anne olan Tamara Ecclestone Ruthland, fazla sütünü bağışlamak istediğini belirtip sosyal medyadan bir çağrıda bulunmuştu.

Takipçileri de Tamara'ya İngiltere'de faaliyet gösteren United Kingdom for Milk Banking'i önermişti. Bir insanın başka bebeklere bağışladığı kendi sütünüen değerli hediye olarak gören bu kurum, yetersiz beslenme nedeniyle hayatları tehlikeye giren bebeklere de yardım etmeyi amaçlıyor.

Haberin Devamı

Dünyanın farklı ülkelerinde yürütülen süt bağışlama uygulaması, çeşitli sebeplerle anne sütü bulamayan erken doğmuş ya da hasta bebeklerin hayatlarını kurtarmayı amaçlıyor.

Tamara Ecclestone da bebeklerin anne sütüyle beslenmesi konusunda yürütülen kampanyaların sözcüsü olarak görev yapıyor.