Ünlü şarkıcıyla sevgilisinin aşk tatili burnundan geldi: Doktorlar eve dönmesine bile izin vermiyor

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Aniden rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan şarkıcının evine dönmesine de doktorları izin vermedi. Şimdi şarkıcı hastane odasında tatilini kabusa çeviren hastalığının nedeninin bulunmasını bekliyor.

Genç şarkıcının kilometrelerce uzaktaki annesi de büyük bir endişe içinde oğlundan gelecek iyi haberleri bekliyor.





Üyesi olduğu One Direction adlı müzik grubuyla gencecik yaşında şöhreti bulan Liam Payne bu anlattığımız ünlü.

Grubun dağılmasından sonra diğer arkadaşları gibi kariyerini yalnız başına sürdüren Payne, sevgilisiKate Cassidy ile birlikte aşklarının birinci yıl dönümünü kutlamak için İtalya'nın Como Gölü kıyılarında bir tatile gitti.

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Liam Payne ile kendisi uğruna memleketi ABD'yi terk edip İngiltere'ye yerleşen Cassidy için tatilin ilk günleri de gayet güzel geçti.

Fakat sonra aniden başlayan böbrek ağrıları Payne'in hayatını kabusa çevirdi. Dayanılmaz ağrılar nedeniyle hastaneye kaldırılan Payne hemen tedavi altına alındı.

Doktorları genç şarkıcının ağrılarını kesse de bu bu atakların kesin nedenini hemen bulamadı. Bunun için de genç şarkıcıya çeşitli testler uygulamaya karar verdiler.

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DOKTORLARI YOLCULUĞA ÇIKMASINA İZİN VERMİYOR

Bu yüzden de Payne'in evine yani İngiltere'ye dönmek yerine hastanede kalmasını önerdiler. Bunun üzerine aşk tatili kabusa dönen Liam Payne de sevgilisi Kate Cassidy ile birlikte İtalya'da kaldı.

Bu arada genç şarkıcının annesi Karen başta olmak üzere bütün ailesi büyük bir endişe içinde.

İngiliz basınına konuşan 62 yaşındaki Karen "Hepimiz büyük bir endişe içindeyiz. Bu korkunç bir durum. Oğlum şu an Milano'da ve bir hafta daha orada kalacak. Kendimi çaresiz hissediyorum" dedi.

Endişeli anne Karen Payne "Bütün yapabileceğimiz burada oturup beklemek ve onun için en iyisinin olmasını dilemek" diyerek sözlerini sürdürdü.

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SEVGİLİSİ YANINDAN AYRILMIYOR

Her ne kadar Liam Payne'in sevgilisi Kate Cassidy ile çıktığı romantik tatilini bölse de genç şarkıcının böbrek sorununun çok uzak olmayan bir geçmişi var.

Payne, geçen ay ciddi bir böbrek enfeksiyonu nedeniyle Güney Amerika'da çıkacağı turneyi iptal etmişti. Hatta bu yüzden bir süre hastanede tedavi görmüştü. Fakat belli ki sorunu kesin olaarak çözülmedi bu yüzden tde tatilde başına bu korkunç olay geldi.

Payne'in bir arkadaşı genç şarkıcının kötü durumda olduğunu ama yine de hastanede emin ellerde bulunduğunu söyledi.

Söz konusu kaynak "Doktorlar bu hastalığın altında yatan nedeni bulacaklar .Liam da en az bir hafta daha hastanede kalacak" dedi.

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Söz konusu kaynak doktorların Liam Payne'i sıkı takibe aldığını belirtip "Mümkün olan her testi ve tetkiki yapacaklar. Doktorlar bu dayanılmaz böbrek ağrısının altında yatan ve giderek kötüleşen bir olasılık üzerinde duruyorlar" diye konuştu.

AŞKLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Liam Payne ile Kate Cassidy'nin ilişkisi önceleri ünlü şarkıcının tepkisiyle karşılaşmıştı. Genç kadının şöhret için Payne ile birlikte oludğu ve gözünü genç şarkıcının parasına diktiği konuşulmuştu.

Kendisine ün kazandıran X Factor adlıyarışmada jüri üyesi olan Cheryl ile yaşadığı aşkla çok konuşulan 30 yaşındaki Payne, ondan ayrıldıktan sonra da özel hayatı sükunet içinde geçmedi. Bir süredir de Kate Cassidy ile bir romantik bir ilişki yaşıyor.

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24 yaşındaki Cassidy ile ilişkisini, bu ayın başlarında birlikte katıldıkları İngiliz Moda Ödülleri'nin kırmızı halısına el ele çıkarak gözler önüne seren Payne, sosyal medyada hayranlarının saldırısıyla karşı karşıya. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de birkaç gün önce yaşandı.

'SENİNLE SEVDİĞİ İÇİN DEĞİL, PARAN İÇİN BİRLİKTE'

Bir takipçisi Liam Payne'e direkt mesaj gönderdi ve sevgilisi Kate Cassidy'nin, onunla sadece milyonlarca sterlinlik serveti için birlikte olduğunu yazdı.

Bu mesaja öfkelenen Liam Payne de bir ekran görüntüsü aldı ve onu Instagram hesabının "hikayeler" bölümünde paylaştı. Sonra da kendisine ve sevgilisine yönelik bu internet şiddetine yanıt verdi.

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Payne, sosyal medyadan paylaştığı yanıtında şunları yazdı: " Şunu belirtmem gerekir ki bana istediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz. Ama ben Kate için duyduğum aşkı daha önce hiç kimse için hissetmemiştim. Birbirimizi daha iyi insanlar yapıyoruz."

Liam Payne, sevgilisine yönelik "kendisini sevmediğini, sadeCe parası için onunla birlikte olduğu" iddialarına yanıtını şöyle sürdürdü: "Eğer sadece param için benimle birlikte oluyorsa, hepsini ona verebilirim." Liam Payne, hayatında ilk kez kendisi olduğu için mutlu olduğunu ve bunun paha biçilemez olduğunu da ekledi.

Payne ile Cassidy kısa bir ayrılık süreci yaşadı. Genç kadın memleketi ABD'ye döndü. Ama çift sonra tekrar barıştı.

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Her ne kadar Liam Payne, hayatında ilk defa bu kadar aşık olduğunu, daha önce kimseyi Kate Cassidy 'yi sevdiği gibi sevmediğini söylese de geçmişte de buna benzer açıklamalar yapmıştı.

Payne, kendisinden yaşça büyük Cheryl ile büyük bir aşk yaşamış ve ondan bir erkek çocuk sahibi olmuştu. Sonra da Maya Henry ile nişanlandı ancak bu ilişki evlilikle sonuçlanmadı.

Liam Payne bugüne kadar en çok konuşulan ilişkisini sonradan soyadını kullanmayıp sadece adıyla anılmak istediğini açıklayan Cheryl ile yaşadı. Daha önce futbolcu Ashley Cole ile evli olan sonra da Jean Bernard Fernandez Versini ile kısa süren bir evlilik yaşayan Cheryl da tıpkı Payne gibi bir müzik grubu sayesinde adını duyurmuştu.

Payne'den 9 yaş büyük olan Cheyl ile genç müzisyenin aşkı 2016 yılında başladı. O dönemde çok ilginç bir iddia ortaya atılmıştı. Buna göre Liam Payne, Girls Aloud müzik grubuyla tanınan Cheryl'e karşı platonik aşk besliyordu.

Bu iddialara göre Cheryl, Ashley Cole ile evliyken Liam Payne, henüz 17 yaşındaydı. Ama güzel şarkıcıya uzaktan uzağa aşık olmuştu. Sonra kader onları, Payne'in yarışmacı, Cheryl'in de jüri üyesi olduğu X Factor adlı yarışmada bir araya getirdi.

Liam zaten platonik bir aşk beslediği güzel kadına anında aşık oldu. Fakat o sırada Ashley Cole'dan boşanma aşamasında olan Cheryl bu durumu çok ciddiye almadı. Hatta sonra 2014 yılında Fernandez Versini ile ikinci evliliğini yaptı. Ama bu bile Payne'in ona olan aşkını azaltmadı.

2016 yılında Cheryl, ikinci eşinden de boşanınca Liam Payne bir kez daha şansını denedi ve bu kez genç kadının kalbini kazanmayı başardı. Payne, yıllarca beklediği Cheryl'i öylesine seviyordu ki ondan 9 yaş genç olmasına rağmen aşık olduğu kadını mutlu etmek için elinden geleni yaptı.

Her ne kadar Cheryl'in annesi, iki evliliğinde de başarısız olan kızının bu ilişkisini onaylamasa da çift, Bear Grey adını verdikleri bir çocuk sahibi oldu. Mutlu giden ilişkileri bebeğin doğumundan sonra değişti. Sonunda da çift yol ayrımına geldi ve birbirlerinin hayatından çıktı.

Liam Payne ile yıllarca uzaktan sevdiği, sonunda da gerçekten aşk yaşadığı Cheryl'in ilişkisi 2018 yılında bitti. Aşkları çok konuşulan çift durumu ortak bir açıklama ile duyurdu. Aile olarak birbirlerini sevdiklerini belirten Payne ile Cheryl, oğullarının geleceği için aralarındaki dostluğu sağlam tutacaklarını belirtti.

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2010 yılında Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne , Harry Styles ve Louis Tomlinson ayrı ayrı olarak yarışmaya başvurmuşlardır ancak erkekler kategorisinde her biri ayrı ayrı başarısız oldu.

Daha sonra konuk jüri üyesi Nicole Scherzinger'in önerisiyle beşi 23 Temmuz 2010'da bir araya getirilerek bir grup oluşturuldu ve bu beş genç yarışmacı gruplar kategorisinde yarışmaya başladı.

Grup yarışmayı üçüncü olarak tamamladı. Yarışmanın finalinden hemen sonra yarışmayı kazansalardı kaydedilecek olan şarkıları "Forever Young" internete düştü. Aniden ünlenen grup gerçekten de büyük bir sükse yaptı.

Fakat 2015 yılında, üyelerin müzik kariyerlerine aynı ayrı devam etme kararı nedeniyle dağıldı.