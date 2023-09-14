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Eski sevgilisiyle ilgili bilinmeyen gerçeği anlattı: Müthişti!.. 'Ateşi seviyor.... Ateş bazen insanı yakar'

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#Elon Musk#Amber Heard#Johnny Depp
Eski sevgilisiyle ilgili bilinmeyen gerçeği anlattı: Müthişti.. Ateşi seviyor.... Ateş bazen insanı yakar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 11:31

Son birkaç yıldır dünyanın en çok konuşulan kişilerinden biri Elon Musk. Milyarlarca kişinin yaşadığı yeryüzünün en büyük servetlerinden birine sahip olan Musk, son günlerde gündemin ilk sıralarını kimseye kaptırmıyor. Bunun nedeni de Walter Isaacson tarafından kaleme alınan biyografisi. O kitabın sayfalarında da bugüne kadar çok fazla bilinmeyen ayrıntılar var. Bunların bir bölümü da Musk ve hayatına giren kadınlarla ilgili.

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BUGÜNE KADAR KONUŞULMAYAN BİR AYRINTI
İşte Elon Musk'ın biyografisinde yer alan eski sevgililerinden biri de Amber Heard. Ünlü oyuncu Johnny Depp ile yıllarca süren boşanma ve karalama davaları nedeniyle çok konuşulan Amber Heard, bir dönem Elon Musk ile kısa bir ilişki yaşamıştı.

O dönemde Heard'ün Musk ile Depp'i aldattığı bile öne sürülmüştü. İkilinin asansör görüntüleri de çok uzun süre konuşulmuştu.

Bir not daha.. Musk, kısa bir ilişki yaşadığı Amber Heard'ü gerçekten sevdiğini ondan ayrılınca aşk acısı çekitğini de gizlememişti.

İşte Elon Musk biyografisinde Amber Heard ile ünlü iş insanını ilişkisindeki bugüne kadar çok konuşulmayan bir ayıntı ortaya çıktı. Zaten Musk da bunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Eski sevgilisiyle ilgili bilinmeyen gerçeği anlattı: Müthişti.. Ateşi seviyor.... Ateş bazen insanı yakar

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KENDİSİNİ VİDEO OYUNU KARAKTERİNE BENZETİNCE...
Buna göre Amber Heard, Elon Musk ile sevgili olduğu dönemde onun isteği üzerine bir bilgisayar oyunu karakterine dönüştü. Amber Hear, Overwatch'taki video oyunu karakteri Mercy gibi giyindi. Bunun nedeni ise Musk'ın kendisine 'Mercy karakterine ne kadar benziyorsun' demesi oldu. 

Belli ki Elon Musk, o görüntüyü hafızasından bilip atamadı. Bu durumu da "Mercy gibi giyinmişti. Müthişti" diyerek tanımladı sosyal medya paylaşımında. Musk, Amber Heard'ün oyun karakteri gibi giyinmiş halde çekilen bir fotoğrafına yer verdi.

Walter Isaacson ise Elon Musk biyografisinde o dönemi ayrıntılarıyla anlattı. Buna göre Amber Heard, sevgilisinin istediği gibi bir oyun karakterine dönüşebilmek için bir kostüm tasarlamak uğruna iki ayını harcadı.

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Elon Musk, eski sevgilisinin video oyunu karakterine dönüşmüş halini 'Müthişti' diye tanımladı. 

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MUSK'IN AİLESİ AMBER'DAN HİÇ HOŞLANMADI: ZEHİRLİ BİR KİŞİLİK
Şu anda 52 yaşında olan Elon Musk ile 37 yaşındaki Amber Heard, 2017'de bir dargın bir barışık bir yıl birlikte olmuşlardı.

Musk, ilişkinin bitmesinden sonra Amber Heard'e gerçekten aşık olduğunu söylemişti. Fakat ailesinin bazı üyeleri güzel yıldız Heard'den hiç hoşlanmıyordu.

Elon Musk'ın kardeşi Kimbal " Ağabeyimin kendisine kötü davranan insanlara aşık olması gerçekten üzücü. Hiç şüphe yok ki bu insanların karanlık yanları var. Elon da onların zehirli olduğunu biliyor" sözleriyle isim vermeden Amber Heard'ün, ağabeyinin hayatında olmasından hiç hoşlanmadığını ifade etmişti..

Elon Musk'ın kısa ir süre önce birlikte üçüncü bebeğine de sahip olduğu Kanadalı şarkıcı Grimes da Amber Heard'ü "kaotik bir kötülük abidesi" olarak nitelendirmişti.

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'ELON ATEŞİ SEVİYOR... ATEŞ DE BAZEN ONU YAKIYOR': Bu arada Amber Heard de eski sevgilisi Elon Musk ile ilgili çarpıcı sözler sarf etmişti:" Onu çok seviyorum. Elon ateşi seviyor ve bazen bu ateş onu yakıyor."

Eski sevgilisiyle ilgili bilinmeyen gerçeği anlattı: Müthişti.. Ateşi seviyor.... Ateş bazen insanı yakar

ASANSÖR GÖRÜNTÜLERİ OLAY OLDU
Amber Heard ile Elon Musk aşkı her ne kadar kısa sürse de döneminde çok uzun süre konuşulmuştu.

Bunun nedeni de Heard ile Musk'ın asansör görüntüleriydi. Bu görüntülerin Heard'ün, Johnny Depp ile birlikte yaşadığı evde güvenlik kamerasına takıldığını da hatırlatalım.

Hatta bir iddiaya göre bunlar Heard'ün kocası Depp'i aldattığının kanıtıydı. Boşanma sürecinde Johnny Depp'in iddiası bu yöndeydi. Ünlü oyuncu, karısıyla Musk'ın bu samimi görüntüleri çekildiğinde kendinin bir film çekimi için Los Angeles dışında olduğunu ileri sürmüştü.

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DEPP ALDATILDIĞINI İLERİ SÜRDÜ
Heard, Depp ile birlikte yaşadığı ABD'nin Los Angeles kentindeki evlerinin asansöründe Musk'a sarılırken görülüyordu.

Ama Depp'in aldatmayla ilgili iddiaları bununla sınırla kalmadı. Söylediklerini biraz daha detaylandırdı. 

Depp, Amber Heard'ün, evliliklerinin üzerinden daha bir ay bile geçmeden Tesla'nın kurucusu milyarder girişimci Elon Musk ile romantik bir ilişkiye girdiğini de iddia etti.

Aktörün ileri sürdüğüne göre Depp işleri gereği şehir ya da ülke dışındayken, Musk, gecenin ilerleyen saatlerinde Amber Heard ile kendi evinde buluşuyordu.

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'AYRILINCA ÇOK ACI ÇEKTİM' : Amber Heard ile Elon Musk daha sonra bir birliktelik yaşadı. Her ikisi de ilişkinin akıbeti hakkında konuşmazken basında ayrıldıkları söylentileri çıktı. Bir dönem ayrılan ikili sonra barıştı. Ancak bir kez daha yollarını ayırdı. Elon Musk, bu ayrılığın ardından Amber Heard'e gerçekten aşık olduğunu ve ayrılık döneminde çok acı çektiğini belirtti.

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#Elon Musk#Amber Heard#Johnny Depp

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