Magazin dünyası bu iddiayla çalkalanıyor: Ünlü şarkıcı tuvaletleri temizleyip çöpü dökmesi için işe aldığı sabıkalı genç adamla ilişki yaşıyor!

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Bir süre önce 29 yaşındaki eşiyle boşanma kararını açıklayan ve hiç vakit geçirmeden onunla ilişkisini kesen Spears, iki gündür dudak uçuklatan bir söylentinin tam odağında.

YOLLARINI AYIRDIĞI KOCASI BUNLARI İMA ETMİŞTİ

İleri sürülenlere göre Spears, bir dönem evinde hizmetçi olarak çalışan sabıkalı bir genç adamla ilişki yaşadı. Fakat yine iddialara göre 37 Paul Richard Soliz'in suç geçmişini öğrendikten sonra onunla da ilişkisini bitirdi.

Britney Spears ile Soliz'in ile ne zaman ilişki yaşadığı net olarak belli değil. Bir iddiaya göre Sam Asghari ile evliyken Soliz ile onu aldattı.

Bir başka iddiaya göre de Spears, kocasını asla aldatmadı. Onunla ilişkisi bittikten sonra eski hizmetçisi Paul Richard Soliz ile kısa sürenbir aşk yaşadı.

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Bu durum Sam Asghari'nin Britney Spears ile boşanma haberi ilk duyulduğunda söylediği hafif tehdit içeren sözlerini akıllara getirdi.

Asghari, o dönemde Spears'tan evlilik anlaşmasında belirlenenden daha fazla para istemişti. Aksi halde hakkında bildiği utanç verici gerçekleri açıklayacağını söylemişti.

Asghari, o dönemde Spears'ın evdeki hizmetlilerden biriyle fazla samimi olduğunu hatta ona uygunsuz videolarını çektirdiğini de ileri sürmüştü.

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'SABIKALI OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE İLİŞKİSİNİ KESTİ'

Britney Spears ile eski hizmetlisinin ilişkisine dönersek... Ünlü şarkıcıya yakın kaynaklara göre bu ilişki çok kısa sürdü.

Spears, Ruiz'in suç geçmişini öğrendikten sonra onunla ilgisini kesti ve bir daha da asla görüşmedi.

Fakat bu iddiaların bir de farklı bir yönü var. Spears,Soliz ile bir süredir görüşmüyor. Bunun nedeni de şu anda Meksika'da olması. Ruiz onunla birlikte gidemedi.

Çünkü suç geçmişi bunu yapmasına izin vermedi. Şartlı tahliye konusunda yaşadığı bir sorun nedeniyle mahkemeye çıkması gerekiyordu.

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Aslına bakılırsa bunlar yeni iddialar değil. Page Six geçtiğimiz ay,Britney Spears'ın Soliz'i California'daki malikanesinde tuvaletleri temizlemesi, yerleri silmesi ve çöpleri dökmesi için işe aldığını öne sürmüştü.

Ama yine iddialara görebundan kısa bir süre sonra Spears, Soliz'in suç geçmişini öğrendiği için onu işten kovmuş ve ilişkisini kesmişti.

'OLAĞANÜSTÜ BİR KADIN'

Soliz'e yöneltilen suçlamalar arasında huzuru bozmak, çocukları tehlikeye atmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve ateşli silah bulundurma yer alıyor.

Britney Spears'ın Meksika'da Cabo San Lucas tatiline yalnız başına gitmesinin nedeni de Soliz'in o sırada şartlı tahliye ihlali nedeniyle mahkemeye çıkmak zorunda olması.

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Soliz, mahkeme çıkışında da Spears hakkında "Olağanüstü bir kadın.. Çok iyi.. Çok pozitif. O iyi bir insan diye konuşmuştu. Bu durum da genç adamın Spears ile ilişkisini kabullendiği yorumlarına neden oldu.

Spears aralarında ilişki olduğu ileri sürülen Soliz ile birkaç kez California sokaklarında görüntülenmişti.

Soliz, geçen 11 Eylül günü paparazzi ordusunun karşısında Spears hakkında "Harika" diyerek aralarındaki ilişkiyi de onaylamış oldu bir yoruma göre.

'EVDE ÇALIŞAN ADAMA ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİRDİ'

Spears'ın boşandığı eşi Sam Asghari, evliliğin bittiği haberleri duyulduğunda hizmetliyle aşk iddialarının ortaya çıkmasından sonra akıllara gelen bazı açıklamalar yaptı.



Asghari, aynı zamanda Britney Spears'ı kendisini evde çalışan adamlardan biriyle aldatmakla suçladı. Hatta bu konuda bazı ayrıntılar da verdi.

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Spears'ın boşanmak üzere olduğu eşine bakılırsa Spears, bu çalışandan kendisinin çıplak fotoğraflarını çekmesini istedi. Aynı kişiyle karısının bir yasak ilişkisi olduğunu da ileri sürdü Asghari.

Sam Asghari'nin ileri sürdüğüne göre söz konusu çalışanla Spears'ın uygunsuz görüntülerinin yer aldığı bir video da bulunuyor.

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DAHA FAZLA PARA İSTEMİŞTİ

Britney Spears'ın evinde temizlik yapması için işe aldığı Soliz ile aşk yaşadığı söylentileri, Sam Asghari'nin bir süre önce sarf ettiği sözleri de hatırlattı.

Boşanma haberi ilk duyulduğunda Asghari'nin, evlilik öncesi Spears ile yaptıkları anlaşmada belirtilenden daha fazla kazanım istediği ileri sürüldü.

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Hatta Britney Spears'a "Eğer istediğimi vermezsen hakkındaki utanç verici gerçekleri anlatırım" dediği de iddialar arasında.

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'BEN UYURKEN SALDIRIP YÜZÜMÜ YUMRUKLADI'

Ama görünüşe göre Sam Asghari, öyle uzun süre sessiz kalmayacak. Çünkü kendisinden önce arkadaşları çoktan basına konuşmaya başladı bile. Boşanma haberinin duyulmasından sonra ortaya atılan ilk iddia da Britney Spears'ın kocasına şiddet uyguladığı. Hem de uyurken!

TMZ adlı internet sitesine konuşan Asghari'ye yakın bazı kaynaklar, Spears'ın kocasına defalarca yumruk attığını ve hatta birkaç kez gözünü morarttığını ileri sürdü.

Onların iddiasına göre Spears ile Asghari arasındaki bu kavgayı sona erdirmek için güvenlik görevlilerinin araya girmesi gerekti.

Bu iddialara bakılırsa Britney Spears, durup dururken kocasına saldırdı ve yüzünü yumruklamaya başladı. Üstelik o sırada Asghari, hiçbir şeyden habersiz yatağında uyuyordu.

Sam Asghari, o olayın ardından bedeninde meydana gelen morlukların fotoğraflarını da çektirmişti.

BIÇAKLARDAN KORKUYORDU

Yine aynı kaynaklara göre Sam Asghari, Britney Spears ile birlikte yaşadıkları Thousands Oaks'taki 12 milyon dolarlık evin dört bir yanında bulunan bıçaklar yüzünden de korku içindeydi.

Yine TMZ sitesine konuşan başka bir kaynak Spears'ın, birilerinin evine girip kendisini yakalayacağı gibi paranoyakça bir fikre sahip olduğunu bu yüzden bu bıçaklar sayesinde kendini güvende hissettiğini anlattı.

Britney Spears ve Sam Asghari evliliğiyle ilgili olarak konuşulan bir ayrıntı daha var ki o da şöyle özetlenebilir: " Britney ile yaşamak çok da eğlenceli sayılmaz. Bu yüzden evliliğin kısa sürmesi şaşırtıcı değil."

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AŞKLARI BİR KLİP ÇEKİMİNDE BAŞLADI

Aslına bakılırsa bugün boşanma aşamasına geldiği Sam Asghari ile ilişkisi gayet mutlu bir şekilde başlamıştı Britney Spears'ın.

Ruhsal sorunları nedeniyle tedaviye alındığında yanında Asghari vardı. O zor günlerinde ünlü şarkıcıyı hiç yalnız bırakmadı Asghari. Sonra da nişan ve evlilik geldi. Spears ile Asghari, 2016 yılında ünlü şarkıcının Slumber Party adlı şarkısının klip çekimlerinde tanıştı. Asghari, Spears'ın romantik ilişki içinde bulunduğu genci canlandırıyordu.

Asghari, 2018'de Men' Health dergisine verdiği röportajda "Bütün zamanların en büyük sanatçılarından biriyle tanışacağım için çok heyecanlıydım" diyerek karşı karşıya geldikleri ilk dönemde hissettiklerini anlatmıştı.

Klip setinde tanıştıktan sonra Spears ile Asghari, birbirlerine telefon numaralarını verdiler ve görüşmeye başladılar. Sonra da aralarında romantik bir ilişki başladı. İlk buluşmalarında bir suşi restoranına gittiklerini de Asghari, yine bir röportajında söylemişti.