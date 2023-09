Kimse bu ilişkiye fazla şans vermemişti... En değerlim... Sevgili karım... Sen benim kalbimi fethettin!

Haberin Devamı

'BU İLİŞKİ BİRKAÇ AYDA BİTER'' DİYENLERİ FENA YANILTTILAR

Ama herkesi yanılttılar. Şaşkınlık uyandıran aşklarını, kısa sürede nişanlanıp sonra da evlenerek taçlandırdılar.

Tabii yine yorumlar bitmedi.... Bunlara göre sadece birkaç ay sonra boşanacaklardı. Böyle düşünenleri bir kez daha yanılttılar.

Onlar tam beş yıldır aynı çatı altında mutlu yuvalarını sürdürüyorlar. Üstelik şimdi de yıl dönümlerini kutladılar. Yani evli bir çift olarak tam beş yılı geride bıraktılar. Bu da onlar gibi genç ve çok şöhretli bir çift için hiç de az bir süre değil!

HER KADIN EŞİNDEN BU SÖZLERİ DUYMAK İSTER

Anladınız değil mi Justin Bieber ile Hailey Baldwin'den söz ettiğimizi. Genç çift, kimse ihtimal vermese de evliliklerinde beş yılı geride bıraktı.

Üstelik neredeyse çocukluğundan bu yana bir kuşağın gözbebeği olan Justin Bieber, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında karısına olan sevgisini dokunaklı sözlerle ifade etti.

29 yaşındaki Justin Bieber, sevgili karısı Hailey Baldwin'e hitaben yazdığı mesajını birlikte gittikleri Tokyo gezisinde çekilen bir dizi fotoğrafla da süsledi.

Bieber satırlarına "En değerlim, sevgilim" diye başladı. Ardından da şu satırlara yer verdi: " Beş yıl... Sen benim kalbimi cezbettin. Ruhumun derinliklerinden iliklerime kadar biliyorum ki seninle birlikte yaptığımız bu yolculuk, en çılgın beklentilerimizi bile aşacak. O halde büyük hayaller kurmaya devam edelim 'koca bebeğim.' Sonsuza dek... Seni varlığımın her zerresiyle seviyorum." Bieber satırlarının sonuna da "Beşinci yılımız kutlu olsun" diye yazarak noktayı koydu.

ONUN PAYLAŞIMI DAHA SADEYDİ: Justin Bieber, karısına olan sevgisini bu dokunaklı cümlelerle ifade ederken Hailey Bieber de boş durmadı elbette. O da evliliklerinin beşinci yıl dönümü için özel bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Ama Hailey Baldwin Bieber'ın paylaşımı biraz daha sadeydi. "5" yazıp bir kalp emojisi koyan Baldwin, mesajını "Seni seviyorum" diye bitirdi.

TAZE SUŞİ, KIRMIZI GÜLLER

Bu özel günlerinin akşamında Justin Bieber ile Hailey Baldwin Bieber baş başa romantik bir yemeğe çıktılar.

Bu arada hemen söyleyelim ki Justin Bieber; karısıyla tamamen baş başa kalmak istemiş olacak ki gittikleri restorana başka kimsenin gitmesini istemedi. Yani restoranı "kapattı."

Taze suşi yiyen Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber'ın masasını kırmızı güller ve üzerinde yüzlerinin şekli bulunan bir çikolata tabağı süsledi.

ÖNCE BELEDİYE NİKAHI BİR YIL SONRA DÜĞÜN

Justin Bieber ve Hailey Baldwin Bieber, bundan beş yıl önce New York'ta belediyede bir nikah kıydılar. Bir yıl sonra da Güney Carolina'da aile ve arkadaşlarının katıldığı gösterişli bir düğün töreni yaptılar.

Hailey Baldwin ile tanışıncaya kadar Selena Gomez ile bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Justin Bieber'ın aniden yeni bir ilişkiye başlaması hatta nişanlanması o dönemde büyük bir şaşkınlık yarattı.

Aslında onların tanışıklığı, aşklarının başlamasından yıllar öncesine dayanıyor. Genç çifti ilk kez bir araya getiren kişi ise Hailey Baldwin'in babası aktör Stephen Baldwin oldu.

KISA BİR İLİŞKİ YAŞADILAR AMA YOLLARI AYRILDI

Çift, 2009 yılında Justin Bieber'ın hayatını ve kariyerini konu alan Never Say Never adlı belgeselingalasında tanıştı.

Ama sonra araya başka aşklar ve hayatın başka sorumlulukları girdi. Sonra 2016 yılında kısa süren bir ilişki yaşadılar. Ama yolları ayrıldı.

O ayrılık sürecinde Bieber bir ara Selena Gomez'e geri döndü. Ama ilişki yine yürümedi. Bu kez Justin Bieber rotayı Hailey Baldwin'e çevirdi. Sonra da ani bir aşk, nişan ve evlilik geldi zaten.

SIRADA 'ÇOCUK MESELESİ' VAR

Justin Bieber ve Hailey Baldwin'in için şimdi sırada çocuk var. Hayranlarının beklentisi de bu yönde zaten.

Hatta bir ara Hailey, çıktığı gece gezmelerinde elini sürekli karnında tuttuğu için hamile olduğu söylentileri bile yayılmıştı. Ama sonradan bunlar yalanlandı.

Aslına bakılırsa her ikisi de çocuk sahibi olma isteklerini kimseden saklamıyor. Hailey Baldwin Bieber, geçtiğimiz mayıs ayında Sunday Times'a verdiği bir röportajda "Gerçekten çok derin bir şekilde çocuk sahibi olmayı arzuluyorum. Ama korkuyorum" demişti.

Bunun nedenini de şöyle anlatmıştı: "İnsanların benim ve kocam hakkında söyledikleri yetiyor."Baldwin bu şekilde sürekli gündemde bir çift olarak kendileri hakkında herkesin sürekli bir şeyler söylediğini bir de buna çocuklarıyla ilgili söyleneceklerin eklenmesini istemediğini ifade etmişti.

Hailey Baldwin Bieber bu konuyla ilgili olarak "Bir çocuk hakkında da her şeyi söyleyecek insanlarla yüzleşmek zorunda kalacağımı hayal bile edemiyorum. Çocuğu iyi yetiştirmek için elimizden geleni yapabiliriz. Yeter ki çocuk sevildiğini ve güvende olduğunu hissetsin" diye konuştu aynı röportajda.

Hailey Baldwin Bieber , bu yılın ilk dönemlerinde de ailelerini genişletmek için kendilerine birkaç yıl süre verdiklerini söylemişti. Yine de Baldwin "Bu yıl içinde kesinlikle çocuk düşünmediklerini" vurguladı.

Sonra da evlenen birçok hemcinsinin benzer sorularla yani "çocuk ne zaman?" sorusuyla sık karşılaştığını sözlerine ekledi.

"Evli kadınlar için her zaman bu soru hazırdır. Herkes önce aşk sonra evlilik hemen ardından da çocuk geldiğini söyler" diyerek aslında kendilerine yönelen bu "çocuk baskısınI" her çiftin özellikle de her evli kadının hissettiğini belirtti.

Ama Baldwin, çocuktan önce kariyeriyle ilgili bazı şeyler yapmak arzusunda olduğunu da saklamadı. Aslında kendisi de ilk gençlik yıllarındayken erkenden bir çocuk sahibi olma fikrini kafasına yerleştirmiş söylediğine göre.

Ama 25 yaşına gelince bu konudaki fikri değişmiş.. Şimdi çocuk konusunda felsefesi şöyle" Bunun için hala çok çok gencim!"