Gösteriş yapmaya gitmişler! Bakın kocam beni ne kadar seviyor

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HOLLYWOOD USULÜ "BİZİ KOLAY YIKAMAZSINIZ" MESAJI

Prens Harry'nin kurucusu olduğu Invictus Games'e katılmak için ABD'den Almanya'ya giden Harry ile Meghan, tribünlere adım attıkları ilk andan itibaren kelimenin tam anlamıyla aşk gösterisi sergiledi.

Durmadan el ele tutuşan, birbirlerinin gözlerinin içine bakan hatta zaman zaman sarılan Harry ile Meghan bu görüntülerle hayranlarını sevindirdi.

Ama öte yandan da katıldıkları görevlerde çeşitli uzuvlarını yitiren emekli askerlerin mücadele ettiği Ingivtus Games'i gölgede bıraktıkları için yoğun bir eleştiri yağmuruna da tutuldular.

Prens Harry ile Meghan Markle, birçok yoruma göre gittikleri bu tür spor etkinliklerinde ilgi odağı olan Hollywood ünlülerine benzetildi.

Bir süredir anlaşma yaptıkları dijital platformdan "kovulmaları" nedeniyle gündemde olan hatta bu yüzden ekonomik zorluk çektiği ileri sürülen çift, sanki bu aşk gösterileriyle herkese bir mesaj da veriyor gibiydi: "Biz kolay yıkılmayız!"

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SANKİ BEKLENMEDİK BİR AŞKIN KAHRAMANLARI

İşte Almanya'da gerçekleşen Invictus Games sırasında, Harry'nin kurucusu olduğu oyunları bile gölgede bırakan çiftin fazla dikkat çeken aşk gösterisi beden dili uzmanları tarafından masaya yatırıldı.

Sık sık İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin birbirlerine ve karşılarındaki kişiye davranışlarını yorumlayan vücut dili uzmanı Judi James, bu kez Harry ile Meghan'ın etkinlik sırasındaki davranışlarını değerlendirdi.

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan James, Harry ile Meghan'ı tıpkı Hollywood'un 'A listesi' olarak anılan en göz önünde ünlülerine benzetti.

Hatta Judi James, çiftin spor müsabakalarındaki tavırlarını son dönemin en çok konuşulan aşıkları Kylie Jenner ve Timothee Chalamet'nin kameralar karşısındaki tavırlarına benzetti.

Judi James, Harry ile Meghan'ı tek tek ele alarak Invictus Games sırasındaki tavırlarının ne anlama geldiğini kendi deneyimlerinden yola çıkarak yorumladı.

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'KOCAM BENİ ÇOK SEVİYOR'

James'e göre "Meghan vücut diliyle önemli ve güçlü bir mesaj veriyor. Meghan, kocası Harry tarafından ne kadar sevildiğini herkese gösteriyor.

James'e göre Harry, kendisiyle sohbet etmek üzere ona doğru eğildiğinde Meghan, dua eder gibi ellerini birleştirip kendinden geçmiş bir halde gülümsüyor. Yüz hatları sevgi dolu bir şekilde yumuşuyor.

Ayakta durdukları sırada da Harry kendisine doğru eğildiğinde Meghan'ın vücudu öne doğru bakıyor ama başını Harry'ye doğru çeviriyor.

Judi James'e göre bütün bunlar Hollywood'da özellikle son dönemde geçerli olan kameralara poz verme trendlerinden.

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James bu konuda şunları söyledi: " Hollywood'un güçlü çiftleri artık önemli spor ekinliklerinde tribünlerde yer alıyor. Ama orada da birbirlerine karşı duydukları sevgiyi ifade edecek tavırlar sergiliyor. Bunu da çok güçlü bir şekilde yapıyorlar. Örneğin spor etkinliği sırasında birbirleriyle öpüşüyorlar. Bu yüzden Harry ile Meghan'ın kişisel aşk öykülerini kamuoyu karşısına sergilemeleri anlaşılabilir bir durum."

Invictus Games'e Harry ile Meghan'ın tribünlerde, halkın karşısında sergilediği aşk gösterisi damgasını vurdu. Bazıları çifti oyunların ana kahramanı olan gazileri gölgede bırakmakla suçladı.

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BAZILARINI KIZDIRDI: ASIL ETKİNLİĞİ GÖLGEDE BIRAKTILAR

Judi James, bir anlamda kendilerini, ilgi çekmeye zorunlu hisseden Harry ile Meghan'ın aşk gösterisi sergilemesini normal karşılıyor.

Üstelik onları kraliyet ailesinin diğer üyelerine değil Hollywood ünlülerine benzetiyor. Bir noktaya kadar hayranları da onları böyle görmekten son derece mutlu.

Ama herkes onlarla aynı fikirde değil. Birçok kişiye göre Harry ile Meghan, Invictus Games'in asıl amacını kendilerini öne atarak gölgeledi. Bu konuda sosyal medyada dolaşan yorumlara bir bakalım.

Bir kullanıcıya göre "Ben ne kadar aptalım, Invictus Games'in gaziler için düzenlendiğini sanıyordum" diyerek bu konudaki görüşünü ifade etti.

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Bir başkası da Harry ile Meghan'ın evliliğinin kötü gittiği hatta Harry'nin bir otelde kendisine oda tuttuğu iddialarını hatırlatarak "Artık birlikte bile yaşamıyorlar. Bunların hepsi gösteri" diye yorum yaptı.

MEGHAN, AŞIRI YÜKSEK EGOSUNU BÖYLE BESLİYOR

Bir başkası "Harry ile Meghan'ın ne yaptığını biler var mı?" diye sordu. Bu arada birçok kişi eski bir oyuncu olan Meghan Markle'ın durmadan rol yaptığını savundu.

Zaten sosyal medyadaki yorumlarda öne çıkan da hep Meghan'ın eski bir oyuncu olmasıydı. Bu konuda yapılan yorumlardan birine bakalım: "Kameraların nerede olduğunu biliyor ve kesinlikle oraya doğru oynuyor. Meghan eline mikrofonu aldığında Harry, çok sefil görünüyor. Bütün bunlar bir tür reklam etkinliği. Lütfen mücadele eden sporcuları görmemize izin verin."

Böyle düşünenlerden biri de görüşlerini "Harry ile Meghan'ın her hareketinin koreografisi önceden hazırlanmış. Hepsi gösteriş içi. İyi fotoğraf çekimleri ve ticari işleri için. Harry bunun harika bir yaşam olduğunu nasıl düşünür, anlamıyorum. Ama Meghan spot ışıklarının altında kaldığı her saniyeden zevk alıyor. Bu durum onun aşırı yüksek egosunu besliyor" yazarak görüşünü ifade etti.

Tabii ki bazıları da Harry ile Meghan'ın artık rahat bırakılması gerektiğini ileri sürdü. Bunlardan biri "Neden aşklarını ve bu çifti rahat bırakmıyorlar ki. Onları böyle görmek insanları Harry ile Meghan adına mutlu etmeli" diyerek görüşünü bildirdi.

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Harry ile Meghan, haklarındaki aşk söylentilerine resmi olarak ilk kez 2017 yılındaki Invictus Games'te son noktayı koymuştu. Çift, ilk kez yan yana o etkinlikte kamera karşısına çıkmıştı.





NİŞAN YÜZÜĞÜNÜN AKIBETİ DE BELLİ OLDU

Oyunlar sırasında giydiği Meghan Markle ile ilgili dikkat çeken başka bir ayrıntı daha vardı: Harry'nin kendisine evlenme teklif ederken verdiği ünlü nişan yüzüğü yine parmağında yoktu.

Bu durum daha önce de dikkat çekmiş ve çiftin evliliğinin kötü gittigi söylentilerini körüklemişti. İşte o yüzük Invictus Games sırasında da Meghan'ın parmağını süslemiyordu. Ama bu kez çift mutluluk tablosu sergiliyordu.

Yüzüğün eksik olmamasının nedeni de elbette ortaya çıktı. Markle, yüzüğünde bazı değişiklikler yaptırmak üzere bakıma vermişti. Bu yüzden de o ünlü yüzüğü parmağına takmamıştı.

Meghan Markle'ın nişan yüzüğündeki taşları Harry, annesi Prenses Diana'dan kendisine miras kalan parçalar arasından seçti.