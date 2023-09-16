Ä°hanet acÄ±sÄ±nÄ± kalbine gÃ¶mdÃ¼, milyonlara koÅŸtu: Ä°ki Ã§ocuk var, Ã§alÄ±ÅŸmak gerek

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ARTIK Ä°DDÄ°A DEÄžÄ°L GERÃ‡EÄžÄ°N TA KENDÄ°SÄ°!

ArtÄ±k bir iddia olmaktan Ã§Ä±kan ve gerÃ§ek olduÄŸu kesinleÅŸen geliÅŸmeye gÃ¶re Portman'Ä±n 11 yÄ±llÄ±k eÅŸi FransÄ±z balet ve koreograf Benjamin Millepied, karÄ±sÄ±nÄ±, 25 yaÅŸÄ±ndaki iklim aktivisti Camille Etienne ile aldattÄ±.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Millepied de kÄ±sa sÃ¼reli bu yasak iliÅŸkiyi kabullendi. Hatta yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir hata olduÄŸunun bilincinde ve karÄ±sÄ± Natalie Portman'Ä± geri kazanmak iÃ§in de elinden geleni yapÄ±yor. Ã‡ifte yakÄ±n kaynaklarÄ±n aylardÄ±r basÄ±na anlattÄ±klarÄ± bÃ¶yle.

Ã–te yandan Natalie Portman, Los Angeles sokaklarÄ±nda suratÄ± bir karÄ±ÅŸ artÄ±k Ã¼zÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ gizleme gereÄŸi bile duymadan gezerken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor.

Bazen yanÄ±nda kocasÄ± Mllepied ve Ã§ocuklarÄ± da oluyor. Ama yine de hallerinden tavÄ±rlarÄ±ndan Ã§iftin arasÄ±ndaki gerginliÄŸin hala bitmediÄŸi belli oluyor.

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Bir de hayatÄ±n baÅŸka gerÃ§ekleri var. Natalie Portman gibi ajandasÄ± her zaman dolu bir yÄ±ldÄ±z oyuncu Ã§alÄ±ÅŸmak zorunda. Ã–nceden yapÄ±lan anlaÅŸmalarÄ± uyarÄ±nca belirlenen tarihlerde kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§mek durumunda.

REKLAM FÄ°LMÄ° Ä°Ã‡Ä°N KAMERA KARÅžISINA GEÃ‡TÄ°

Ä°ÅŸte Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±ndan bu yana gelen profesyonelliÄŸiyle Natalie Portman, ABD'den Ä°spanya'ya gitti ve tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olduÄŸu Dior firmasÄ±nÄ±n reklam filmi iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Bu kez Portman'Ä±n rotasÄ± Barcelona oldu. GÃ¼zel yÄ±ldÄ±z, geÃ§en hafta iÃ§inde de plajda gerÃ§ekleÅŸen reklam filmi Ã§ekiminde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Ãœzerinde kÄ±rmÄ±zÄ± bir elbise olan Portman, kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸinde yÃ¼zÃ¼ gÃ¼lmeye baÅŸladÄ±. YÃ¶netmenin direktifleri doÄŸrultusunda elbisesiyle denize giren, bazen dalgalarÄ±n arasÄ±nda bazen de plajda koÅŸturan Portman, o Ã§ekimde profesyonelliÄŸini konuÅŸturdu.

Ama kamera kapanÄ±p da Ã§ekim arasÄ± verilince yÃ¼zÃ¼ndeki gÃ¼lÃ¼mseme aniden silindi. Her ne kadar etrafÄ±ndakilerle konuÅŸmayÄ± sÃ¼rdÃ¼rse de bakÄ±ÅŸlarÄ± uzaklara dalÄ±p gitti.

Belli ki 42 yaÅŸÄ±ndaki oyuncu 12 yaÅŸÄ±nda Aleph ve 6 yaÅŸÄ±nda Amalia adÄ±nda iki Ã§ocuÄŸunun babasÄ± olan Benjamin Millepied'in yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± hala tam olarak hazmedebilmiÅŸ deÄŸil.

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Bu arada Portman'Ä±n ihanet acÄ±sÄ±nÄ± kalbine gÃ¶mÃ¼p reklam filmi Ã§ekimine gittiÄŸi Ã¼nlÃ¼ moda firmasÄ±ndan yÄ±lda 6 milyon dolara yakÄ±n bir para kazandÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

GÃ¼zel oyuncunun film baÅŸÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± Ã¼cret de 5 ile 7 milyon dolar arasÄ±nda. Portman'Ä±n servetinin ise 100 milyon dolara yakÄ±n olduÄŸu Ã§eÅŸitli kaynaklarda belirtiliyor.

GerÃ§ek adÄ± Natalie Hershlag olan Portman 12 yaÅŸÄ±ndan bu yana kamera karÅŸÄ±sÄ±na. O yaÅŸta rol aldÄ±ÄŸÄ± Leon: The Professional adlÄ± film ise ona erkenden ÅŸÃ¶hretin kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§tÄ±. Luc Besson'un yÃ¶nettiÄŸi o filmde Portman'Ä±n rol arkadaÅŸÄ± deneyimli oyuncu Jean Reno idi.

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Natalie Portman, kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§ocukken rol aldÄ±ÄŸÄ± Leon: The Professional filmiyle adÄ±nÄ± duyurdu. Luc Besson'un yÃ¶nettiÄŸi filmde rol arkadaÅŸÄ± Jean Reno idi.

Ãœstelik kendisine yakÄ±n kaynaklara gÃ¶re boÅŸanÄ±p boÅŸanmama konusunda da bir kararÄ± yok henÃ¼z Portman'Ä±n. Belli ki o da 11 yÄ±llÄ±k yuvasÄ±nÄ± kÄ±sa sÃ¼ren bir ihanet yÃ¼zÃ¼nden daÄŸÄ±tmaya kÄ±yamÄ±yor.

AslÄ±nda geÃ§en yÄ±lÄ±n mart ayÄ±nda meydana gelen ama kamuoyunun birkaÃ§ ay Ã¶nce duyduÄŸu olaya gÃ¶re 45 yaÅŸÄ±ndaki Benjamin Millepied, Natalie Pontman'Ä± 25 yaÅŸÄ±ndaki FransÄ±z Camille Etienne ile aldattÄ±.

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Ãœstelik bu iÅŸin inkar edilir bir yanÄ± da kalmadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Etienne ve Millepied, Portman'Ä±n kocasÄ±nÄ±n Paris'teki ofisine girerken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiler. Ã–nce Etienne ofise girdi. Hemen arkasÄ±ndan da Millepied.

Bir sÃ¼re iÃ§eride kalan ikili sonra yine geldikleri gibi ayrÄ± ayrÄ± binadan Ã§Ä±ktÄ±. O anlar da paparazzi tarafÄ±ndan kare kare gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler ortaya Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra da Portman'Ä±n uÄŸradÄ±ÄŸÄ± ihanet antÄ±k belgelenmiÅŸ oldu.

Benjamin Millepied'in Camille Etienne ile iliÅŸkisi kÄ±sa sÃ¼rede bitse de olayÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± dalgalar henÃ¼z dinmiÅŸ deÄŸil. Ä°ddialar da arka arkaya geliyor.

Portman, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aile sorunlarÄ±nÄ± bir kenara koyup iÅŸine dÃ¶ndÃ¼. Ä°spanya'nÄ±n Barcelona kentinde tanÄ±tÄ±m yÃ¼zÃ¼ olduÄŸu moda firmasÄ±nÄ±n reklam filmi iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Ãœzerindeki kÄ±rmÄ±zÄ± elbiseyle bÃ¼tÃ¼n gÃ¼n plajda yÃ¶netmenin direktiflerini yerine getirdi.Â

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SORUNLAR Ä°HANETTEN Ã–NCE BAÅžLAMIÅžTI

Bunlardan birine gÃ¶re aslÄ±nda Portman ile Millepied bu aldatma olayÄ±ndan Ã¶nce de sorunlar yaÅŸÄ±yorlardÄ±. Yani evliliklerindeki sorun bu ihanet ile ortaya Ã§Ä±kmadÄ±. Arka planÄ±nda baÅŸka gerginlikler de var.

Bu arada Portman, elbette kocasÄ±nÄ±n ihanetni kamuoyundan Ã¶nce duydu. Geriye doÄŸru bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda bunun ipuÃ§larÄ±nÄ± da bir Instagram paylaÅŸÄ±mÄ±nda verdiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor zaten.

OKUDUÄžU KÄ°TAPLA MESAJ VERDÄ°

Portman sÃ¶z konusu paylaÅŸÄ±mÄ±nda Catherine Lacey'in X'in Biyografisi adlÄ± kitabÄ±ndan bir alÄ±ntÄ± yaptÄ±.

YaÅŸananlar dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼nce o alÄ±ntÄ± da gayet manidardÄ±:"KutuplaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± ve yakalanmasÄ± zor bir sanatÃ§Ä± olan X, ofisinde Ã¶lÃ¼nce, kederli karÄ±sÄ± yola koyulur. X'in hayatÄ±nÄ±n gerÃ§eÄŸini ortaya Ã§Ä±karmak iÃ§in. KÄ±smen kurgu, kÄ±smen sahte biyografi - Catherine Lacey'nin X'in Biyografisi ÅŸimdiden tamamen orijinal hissettiriyor ve hepinizle tartÄ±ÅŸmak iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum" diye yazdÄ± Portman o paylaÅŸÄ±mÄ±nda.

Natalie Portman'Ä±n kocasÄ± Benjamin Millepied, iklim aktivisti olan 25 yaÅŸÄ±ndaki Camille Etienne ile kÄ±sa bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±. Ä°kili, Millepied'in Paris'teki ofisine girip Ã§Ä±karken objektiflere yakalandÄ±.

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DANS ETMEYÄ° Ã–ÄžRENÄ°RKEN AÅžIK OLDU

AslÄ±nda Portman ile Millepied'in iliÅŸkisi bir tÃ¼r film gibi baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Yani onlarÄ±nki sette baÅŸlayan bir aÅŸktÄ±.

Ã‡ocuk yaÅŸta baÅŸlayan kariyerinin en Ã¶nemli dÃ¶nÃ¼m noktalarÄ±ndan birinde kendisine en iyi kadÄ±n oyuncu dalÄ±nda Oscar kazandÄ±ran Siyah KuÄŸu (Black Swan) filminin Ã§ekimlerinde tanÄ±ÅŸtÄ± 11 yÄ±llÄ±k kocasÄ± Benjamin Millepied ile.

YÃ¶netmenliÄŸini Darren Aronofsky'nin Ã¼stlendiÄŸi filmde Portman, bir yandan doÄŸum gÃ¼nÃ¼ pastasÄ±nÄ± bile yemesine izin vermeyen annesi, diÄŸer yandan Mila Kunis'ih canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± rakibiyle mÃ¼cadele edip baÅŸarÄ± basamaklarÄ±nÄ± tÄ±rmanmaya Ã§alÄ±ÅŸan bir balerini oynuyordu.

RolÃ¼ gereÄŸi de bale sanatÄ± hakkÄ±nda bilgi ve deneyim sahibi olmasÄ± gerekiyordu. Ve dans sahnelerini gerÃ§ekÃ§i bir ÅŸekilde yansÄ±tmasÄ±.

Ä°ÅŸte bu noktada kamera arkasÄ±nda Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir yardÄ±mcÄ±sÄ± vardÄ±: FransÄ±z balet ve koreograf Benjamin Millepied. Ä°kisinin iÅŸbirliÄŸi sadece filmin setiyle sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±.

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Ã–NCE BEBEK SONRA DÃœÄžÃœN

Ä°lerleyen sÃ¼reÃ§te birbirlerine aÅŸÄ±k oldular: Ãœstelik Portman ile Millepied bir bebek bekliyorlardÄ±. Bu haberin duyulmasÄ±ndan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra baÅŸka bir mutlu Haber daha geldi. Ã‡ift, niÅŸanlanmÄ±ÅŸtÄ±.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Portman aradÄ±ÄŸÄ± aÅŸkÄ± bulmuÅŸtu. Sonunda bebekleri yani ÅŸu anda 12 yaÅŸÄ±nda olan oÄŸullarÄ± Alef dÃ¼nyaya geldi. Ã‡ok geÃ§meden de Portman ve Millepied evlendiler: Ä°lerleyen zaman iÃ§inde bu kez aralarÄ±na kÄ±zlarÄ± Amalia katÄ±ldÄ±.

Natalie Portman ve Benjamirn Millepied, bazen ABD'de bazen Fransa'da yaÅŸamlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yordu. Portman'Ä±n rol aldÄ±ÄŸÄ± Thor filminin Ã§ekimleri sÄ±rasÄ±nda bir sÃ¼reliÄŸine ailece Avustralya'da yaÅŸadÄ±lar.

Natalie Portman ve Benjamin Millepied, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en mutlu Ã§iftlerinden biri olarak biliniyorlardÄ±. Bir sÃ¼re Ã¶ncesine yani aldatma olayÄ±na kadar!

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AÅžIK OLDUÄžU FÄ°LMLE BÄ°R DE OSCAR KAZANDI

Natalie Portman, yÃ¶netmenliÄŸini Darren Aronofsky'nin Ã¼stlendiÄŸi filmdeki performansÄ±yla en iyi kadÄ±n oyuncu dalÄ±nda Oscar kazandÄ±.

OÄŸlu Aleph'e karnÄ± burnunda hamile olan Portman, tÃ¶rende gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§inde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Millepied'e de "Bana hayatÄ±mÄ±n en gÃ¼zel rolÃ¼nÃ¼, annelik rolÃ¼nÃ¼ verdiÄŸin iÃ§in teÅŸekkÃ¼r ederim" diye seslendi.

Natalie Portman ve Benjamin Millepied, birlikteliklerini 2012 yÄ±lÄ±nda resmileÅŸtirdi. Daha sonra bir kÄ±z Ã§ocuklarÄ± oldu.

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