Bir dÃ¶nem ekranÄ±n en gÃ¼zeliydi... ArtÄ±k insan iÃ§ine bile Ã§Ä±kmÄ±yor... KÄ±rmÄ±zÄ± mayolu gÃ¼nler Ã§ok geride kaldÄ±

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GÃœN GELÄ°R EN PARLAK YILDIZLAR DA SÃ–NER
OnlarÄ±n da ÅŸÃ¶hretin zirvesine Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± dÃ¶nemler oluyor elbette. BazÄ±larÄ± ne yapÄ±p ne edip hep orada kalÄ±yor.
Ama genellikle en tepeye Ã§Ä±kan Ã¼nlÃ¼ler bir sÃ¼re sonra usul usul da olsa geri plana dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Biraz da piyasanÄ±n kuralÄ± bÃ¶yle. Yeni nesiller geldikÃ§e eskiler birkaÃ§ adÄ±m geriye Ã§ekilmek zorunda kalÄ±yor.
Hele bir de ÅŸÃ¶hretin ve rahat hayatÄ±n getirdiÄŸi ayrÄ±calÄ±klara kapÄ±lÄ±rlarsa o geri Ã§ekilme biraz daha hÄ±zlanÄ±yor.Â
Ä°ÅŸte genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda bir tek diziyle ÅŸÃ¶hret kazandÄ±ktan sonra Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyanÄ±n karanlÄ±k yollarÄ±na sapan ve nice zorluklar yaÅŸayan bu Ã¼nlÃ¼ de bunlardan biri.
Kendisini Ã¶lÃ¼mÃ¼n kÄ±yÄ±sÄ±na getiren zararlÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan gÃ¼Ã§lÃ¼kle kurtulan bu Ã¼nlÃ¼ artÄ±k eskisinden Ã§ok farklÄ±. Hem dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸ hem de hayat tarzÄ± olarak.
O yÃ¼zden de geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde bir arkadaÅŸÄ±yla birlikte sebze-meyve alÄ±ÅŸveriÅŸine Ã§Ä±kmasÄ± bile bÃ¼yÃ¼k olay oldu.
Her ne kadar eski ÅŸÃ¶hretli gÃ¼nlerinin epey uzaÄŸÄ±nda olsa da geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± hatÄ±ralar yÃ¼zÃ¼nden onu tanÄ±yan paparazzi ordusu bu Ã¼nlÃ¼nÃ¼n peÅŸinden ayrÄ±lmadÄ±. Bir arkadaÅŸÄ±yla alÄ±ÅŸveriÅŸ ederken de oturup bir kahve iÃ§erken de onu adÄ±m adÄ±m takip etti.
BÄ°R DÃ–NEMÄ°N POPÃœLER KÃœLTÃœR HAFIZASINDA YER ETTÄ°
Belki TV'nin yakÄ±n tarihine meraklÄ± olanlar bilir ama genÃ§ kuÅŸaklar tanÄ±masa da Yasmine Bleeth bir dÃ¶nemin en gÃ¶zde ve en gÃ¼zel yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biriydi.
Ã–yle ya! Onun da rol aldÄ±ÄŸÄ± Baywatch (Sahil GÃ¼venlik) adlÄ± dizi o dÃ¶nemde kimlerin yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ± parlatmamÄ±ÅŸtÄ± ki! Ä°ÅŸte bugÃ¼n 55 yaÅŸÄ±nda olan Bleeth de onlardan biriydi.
Ãœzerinde kÄ±rmÄ±zÄ± mayosuyla, koyu renk uzun saÃ§larÄ±nÄ± savurarak kumsalda koÅŸuÅŸunu ekranda bir kere gÃ¶renler bir daha unutamadÄ±. Mavi gÃ¶zlerinin altÄ±nÄ± Ã§izdiÄŸi yÃ¼z gÃ¼zelliÄŸi de eÅŸine az rastlanÄ±r tÃ¼rdendi.
Ama Bleeth, erken yaÅŸta kavuÅŸtuÄŸu ÅŸÃ¶hretin cazibesine kapÄ±larak Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyanÄ±n arka sokaklarÄ±na saptÄ±. KÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±n esiri oldu. Onlardan kurtulmak iÃ§in de kelimenin tam anlamÄ±yla yÄ±llarÄ±nÄ± verdi. Sonunda bunu baÅŸardÄ± da.
ArtÄ±k eskisi gibi gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bir yaÅŸam sÃ¼rmÃ¼yor. TÄ±pkÄ± kendisi gibi kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n esiri olan kocasÄ±yla bir tedavi merkezinde tanÄ±ÅŸtÄ±.
KAMERALARIN UZAÄžINDA AMA UNUTULMADI
2002 yÄ±lÄ±ndan bu yana da evliliÄŸini sakin ve huzurlu bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. ArtÄ±k eskisi kadar sÄ±k insan iÃ§ine de Ã§Ä±kmÄ±yor Bleeth. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re tam anlamÄ±yla da unutulmuÅŸ deÄŸil.
Yasmine Bleeth, Ã¶nceki gÃ¼n yanÄ±nda bir arkadaÅŸÄ±yla birlikte sebze- meyve alÄ±ÅŸveriÅŸi yapmak iÃ§in pazara gitti.
Ãœzerinde gÃ¼nlÃ¼k bir tulum, ayaÄŸÄ±nda rahat terlikler bulunan Bleeth, bir sÃ¼re alÄ±ÅŸveriÅŸ etti. Sonra da yanÄ±ndaki arkadaÅŸÄ±yla birlikte oturup bir yandan buzlu kahve iÃ§erken bir yandan da hararetli bir sohbete daldÄ±.
Yasmine Bleeth sonra da kendisini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen paparazziye gÃ¼lÃ¼mseyerek otomobiline binip evinin yolunu tuttu.
ARTIK DAHA SAKÄ°N BÄ°R HAYAT SÃœRÃœYOR
GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda defalarca alkol ya da uyuÅŸturucu etkisi altÄ±nda araÃ§ kullanmaktan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, poliste sabÄ±ka kaydÄ± bile bulunan Bleeth, uzun sÃ¼redir kendini toparlamÄ±ÅŸ durumda.
ArtÄ±k eskisi kadar ince bir fiziksel yapÄ±sÄ± yok. Yani o kendisine Ã¼n getiren Baywatch dtizisindeki Ã¼nlÃ¼ kÄ±rmÄ±zÄ± mayoyla bir daha kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§mek bile istemeyecek belki.
Ama yine de gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re daha dÃ¼zenli ve saÄŸlÄ±klÄ± bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Bunun izlerini de yÃ¼zÃ¼nde ve gÃ¼lÃ¼msemesinde gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n.
Yasmine Bleeth, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ± altÄ±na daha 10 aylÄ±kken Ã§Ä±ktÄ± ilk kez. Bir bebek ÅŸampuanÄ± reklamÄ±nda oynadÄ±. Deyim yerindeyse gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n iÃ§ine doÄŸan bir bebekti.
Sonradan da 1993 ile 1997 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda birkaÃ§ neslin hafÄ±zasÄ±nda tazeliÄŸini koruyan Baywatch dizisinde cankurtaran Caroline Holden karakterine hayat verdi.
O dizideki rol arkadaÅŸlarÄ± arasÄ±nda Pamela Anderson, David Hasselhoff, Carmen Elektra vardÄ±. Zaten bu isimler de sÃ¶z konusu dizi sayesinde ÅŸÃ¶hret edindiler.Â
PIRILTILI DÃœNYANIN ARKA SOKAKLARINA SAPTI
Fakat Yasmine Bleeth iÃ§in hayat elde ettiÄŸi bu ÅŸÃ¶hretle birlikte olumsuz anlamda deÄŸiÅŸti. Bir anda kendini uyuÅŸturucu bataÄŸÄ±nda buldu. Kurtulmak iÃ§in de Ã§ok Ã§abaladÄ±.
Her ne kadar 2003 yÄ±lÄ±ndan bu yana artÄ±k gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n uzaÄŸÄ±nda yaÅŸasa da bu kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±yla ilgili konuÅŸmaktan ve genÃ§lere ders niteliÄŸinde aÃ§Ä±klamalar yapmaktan geri durmuyor eski yÄ±ldÄ±z. .
2000 yÄ±lÄ±nda tedavi olmak iÃ§in Malibu'da bir kliniÄŸe yattÄ± Bleeth. Orada da ÅŸu anda evli olduÄŸu Paul Cerrito ile tanÄ±ÅŸtÄ±. Cerrito da tÄ±pkÄ± onun gibi tedavi olmak Ã¼zere orada bulunuyordu.
Bu tedavinin ilk sÃ¼reci Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± geÃ§medi. Bleeth, otomobilinde uyuÅŸturucu bulundurmaktan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SuÃ§lu bulundu ve denetimli serbestlikten yararlandÄ±.
'UYUÅžTURUCU KULLANACAÄžIMI HÄ°Ã‡ DÃœÅžÃœNMEMÄ°ÅžTÄ°M'
2003 yÄ±lÄ±nda Glamour dergisi iÃ§in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± bir makalede o dÃ¶nemde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. "UyuÅŸturucu kullanacaÄŸÄ±mÄ± hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiÅŸtim" diye yazan Bleeth, bazÄ± koÅŸullarÄ±n kendisini buna yÃ¶nelttiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.
"KÄ±rgÄ±n hissetmekten yorulmuÅŸtum. AÅŸkta tekrar iyi hissetmek istedim. Ve uyuÅŸturucunun bunun kolay yolu olduÄŸunu biliyordum" diyerek samimi bir ÅŸekilde iÃ§ini dÃ¶ktÃ¼.
UyuÅŸturucu almaya baÅŸladÄ±ktan sonra arkadaÅŸ Ã§evresinden uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da anlattÄ± makalesinde Bleeth. "Telefonlara cevap vermeyi bÄ±raktÄ±m. Sadece yakÄ±nlarÄ±mla ilgili herhangi bir acil durum olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in gÃ¼nde bir kez sesli mesajlarÄ±mÄ± dinliyordum" diye yazdÄ±.
Yasmine Bleeth kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± yÃ¼zÃ¼nden defalarca gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Fakat bir kez daha tedavi gÃ¶rdÃ¼ ve sonunda baÅŸarÄ±ya ulaÅŸtÄ±. Bleeth, tedavi merkezinde tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Paul Cerrito ile evlendi.
AslÄ±nda kendisine diÄŸer hastalarla yakÄ±n iliÅŸki kurmamasÄ± sÃ¶ylenmiÅŸti. Ama anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Cerrito'yu gÃ¶rÃ¼r gÃ¶rmez aÅŸÄ±k oldu. Bu aÅŸkÄ± da karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z kalmadÄ± elbette.
Sonunda ikili resmen hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdiler. GeÃ§tiÄŸimiz aÄŸustos ayÄ±nda da evliliklerinde 20'nci yÄ±lÄ± kutladÄ±lar.
ARTIK BAMBAÅžKA BÄ°R HAYATI VAR
UyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± tedavisi gÃ¶rdÃ¼kten sonra, bu tÃ¼r maddelerden uzak kalmanÄ±n hayatÄ±nÄ±n en Ã¶nemli amacÄ± haline geldiÄŸini sÃ¶yleyen Bleeth "Bundan sonra da her zaman bÃ¶yle olacak" diye konuÅŸmuÅŸtu yÄ±llar Ã¶nce verdiÄŸi bir rÃ¶portajda.
Yasmine Bleeth genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda, dizideki rol arkadaÅŸlarÄ±ndan David Charvet de dahil Matthew Perry, Steve Guttenberg gibi Ã¼nlÃ¼ meslektaÅŸlarÄ±yla romantik iliÅŸkiler yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.
Yasmine Bleeth, Hollywood'a veda etmeden Ã¶nce 90'larÄ±n sonunda Heaven or Vegas, Coming Soon ve Undercover gibi yapÄ±mlarda rol almÄ±ÅŸtÄ±. Ama saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtuktan sonra belki de uyuÅŸturucu bataÄŸÄ±na saplanmasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k etkisi olan pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyaya veda etti.
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Yasmine Bleeth, Paul Cerrito ile mutlu bir evlilik sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ã‡ift, son olarak 2000'lerin ilk yarÄ±sÄ±nda birlikte bir etkinliÄŸe katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â