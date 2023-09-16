Bir dÃ¶nem ekranÄ±n en gÃ¼zeliydi... ArtÄ±k insan iÃ§ine bile Ã§Ä±kmÄ±yor... KÄ±rmÄ±zÄ± mayolu gÃ¼nler Ã§ok geride kaldÄ±

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GÃœN GELÄ°R EN PARLAK YILDIZLAR DA SÃ–NER

OnlarÄ±n da ÅŸÃ¶hretin zirvesine Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± dÃ¶nemler oluyor elbette. BazÄ±larÄ± ne yapÄ±p ne edip hep orada kalÄ±yor.

Ama genellikle en tepeye Ã§Ä±kan Ã¼nlÃ¼ler bir sÃ¼re sonra usul usul da olsa geri plana dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Biraz da piyasanÄ±n kuralÄ± bÃ¶yle. Yeni nesiller geldikÃ§e eskiler birkaÃ§ adÄ±m geriye Ã§ekilmek zorunda kalÄ±yor.

Hele bir de ÅŸÃ¶hretin ve rahat hayatÄ±n getirdiÄŸi ayrÄ±calÄ±klara kapÄ±lÄ±rlarsa o geri Ã§ekilme biraz daha hÄ±zlanÄ±yor.Â

Ä°ÅŸte genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda bir tek diziyle ÅŸÃ¶hret kazandÄ±ktan sonra Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyanÄ±n karanlÄ±k yollarÄ±na sapan ve nice zorluklar yaÅŸayan bu Ã¼nlÃ¼ de bunlardan biri.

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Kendisini Ã¶lÃ¼mÃ¼n kÄ±yÄ±sÄ±na getiren zararlÄ± alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan gÃ¼Ã§lÃ¼kle kurtulan bu Ã¼nlÃ¼ artÄ±k eskisinden Ã§ok farklÄ±. Hem dÄ±ÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸ hem de hayat tarzÄ± olarak.

O yÃ¼zden de geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde bir arkadaÅŸÄ±yla birlikte sebze-meyve alÄ±ÅŸveriÅŸine Ã§Ä±kmasÄ± bile bÃ¼yÃ¼k olay oldu.

Her ne kadar eski ÅŸÃ¶hretli gÃ¼nlerinin epey uzaÄŸÄ±nda olsa da geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± hatÄ±ralar yÃ¼zÃ¼nden onu tanÄ±yan paparazzi ordusu bu Ã¼nlÃ¼nÃ¼n peÅŸinden ayrÄ±lmadÄ±. Bir arkadaÅŸÄ±yla alÄ±ÅŸveriÅŸ ederken de oturup bir kahve iÃ§erken de onu adÄ±m adÄ±m takip etti.





BÄ°R DÃ–NEMÄ°N POPÃœLER KÃœLTÃœR HAFIZASINDA YER ETTÄ°

Belki TV'nin yakÄ±n tarihine meraklÄ± olanlar bilir ama genÃ§ kuÅŸaklar tanÄ±masa da Yasmine Bleeth bir dÃ¶nemin en gÃ¶zde ve en gÃ¼zel yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan biriydi.

Ã–yle ya! Onun da rol aldÄ±ÄŸÄ± Baywatch (Sahil GÃ¼venlik) adlÄ± dizi o dÃ¶nemde kimlerin yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ± parlatmamÄ±ÅŸtÄ± ki! Ä°ÅŸte bugÃ¼n 55 yaÅŸÄ±nda olan Bleeth de onlardan biriydi.

Ãœzerinde kÄ±rmÄ±zÄ± mayosuyla, koyu renk uzun saÃ§larÄ±nÄ± savurarak kumsalda koÅŸuÅŸunu ekranda bir kere gÃ¶renler bir daha unutamadÄ±. Mavi gÃ¶zlerinin altÄ±nÄ± Ã§izdiÄŸi yÃ¼z gÃ¼zelliÄŸi de eÅŸine az rastlanÄ±r tÃ¼rdendi.

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Ama Bleeth, erken yaÅŸta kavuÅŸtuÄŸu ÅŸÃ¶hretin cazibesine kapÄ±larak Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyanÄ±n arka sokaklarÄ±na saptÄ±. KÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±n esiri oldu. Onlardan kurtulmak iÃ§in de kelimenin tam anlamÄ±yla yÄ±llarÄ±nÄ± verdi. Sonunda bunu baÅŸardÄ± da.

ArtÄ±k eskisi gibi gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bir yaÅŸam sÃ¼rmÃ¼yor. TÄ±pkÄ± kendisi gibi kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n esiri olan kocasÄ±yla bir tedavi merkezinde tanÄ±ÅŸtÄ±.





KAMERALARIN UZAÄžINDA AMA UNUTULMADI

2002 yÄ±lÄ±ndan bu yana da evliliÄŸini sakin ve huzurlu bir ÅŸekilde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. ArtÄ±k eskisi kadar sÄ±k insan iÃ§ine de Ã§Ä±kmÄ±yor Bleeth. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re tam anlamÄ±yla da unutulmuÅŸ deÄŸil.

Yasmine Bleeth, Ã¶nceki gÃ¼n yanÄ±nda bir arkadaÅŸÄ±yla birlikte sebze- meyve alÄ±ÅŸveriÅŸi yapmak iÃ§in pazara gitti.

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Ãœzerinde gÃ¼nlÃ¼k bir tulum, ayaÄŸÄ±nda rahat terlikler bulunan Bleeth, bir sÃ¼re alÄ±ÅŸveriÅŸ etti. Sonra da yanÄ±ndaki arkadaÅŸÄ±yla birlikte oturup bir yandan buzlu kahve iÃ§erken bir yandan da hararetli bir sohbete daldÄ±.

Yasmine Bleeth sonra da kendisini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen paparazziye gÃ¼lÃ¼mseyerek otomobiline binip evinin yolunu tuttu.





ARTIK DAHA SAKÄ°N BÄ°R HAYAT SÃœRÃœYOR

GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda defalarca alkol ya da uyuÅŸturucu etkisi altÄ±nda araÃ§ kullanmaktan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan, poliste sabÄ±ka kaydÄ± bile bulunan Bleeth, uzun sÃ¼redir kendini toparlamÄ±ÅŸ durumda.

ArtÄ±k eskisi kadar ince bir fiziksel yapÄ±sÄ± yok. Yani o kendisine Ã¼n getiren Baywatch dtizisindeki Ã¼nlÃ¼ kÄ±rmÄ±zÄ± mayoyla bir daha kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§mek bile istemeyecek belki.

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Ama yine de gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re daha dÃ¼zenli ve saÄŸlÄ±klÄ± bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Bunun izlerini de yÃ¼zÃ¼nde ve gÃ¼lÃ¼msemesinde gÃ¶rmek mÃ¼mkÃ¼n.

Yasmine Bleeth, gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ± altÄ±na daha 10 aylÄ±kken Ã§Ä±ktÄ± ilk kez. Bir bebek ÅŸampuanÄ± reklamÄ±nda oynadÄ±. Deyim yerindeyse gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n iÃ§ine doÄŸan bir bebekti.

Sonradan da 1993 ile 1997 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda birkaÃ§ neslin hafÄ±zasÄ±nda tazeliÄŸini koruyan Baywatch dizisinde cankurtaran Caroline Holden karakterine hayat verdi.

O dizideki rol arkadaÅŸlarÄ± arasÄ±nda Pamela Anderson, David Hasselhoff, Carmen Elektra vardÄ±. Zaten bu isimler de sÃ¶z konusu dizi sayesinde ÅŸÃ¶hret edindiler.Â





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PIRILTILI DÃœNYANIN ARKA SOKAKLARINA SAPTI

Fakat Yasmine Bleeth iÃ§in hayat elde ettiÄŸi bu ÅŸÃ¶hretle birlikte olumsuz anlamda deÄŸiÅŸti. Bir anda kendini uyuÅŸturucu bataÄŸÄ±nda buldu. Kurtulmak iÃ§in de Ã§ok Ã§abaladÄ±.

Her ne kadar 2003 yÄ±lÄ±ndan bu yana artÄ±k gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n uzaÄŸÄ±nda yaÅŸasa da bu kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±yla ilgili konuÅŸmaktan ve genÃ§lere ders niteliÄŸinde aÃ§Ä±klamalar yapmaktan geri durmuyor eski yÄ±ldÄ±z. .

2000 yÄ±lÄ±nda tedavi olmak iÃ§in Malibu'da bir kliniÄŸe yattÄ± Bleeth. Orada da ÅŸu anda evli olduÄŸu Paul Cerrito ile tanÄ±ÅŸtÄ±. Cerrito da tÄ±pkÄ± onun gibi tedavi olmak Ã¼zere orada bulunuyordu.

Bu tedavinin ilk sÃ¼reci Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± geÃ§medi. Bleeth, otomobilinde uyuÅŸturucu bulundurmaktan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. SuÃ§lu bulundu ve denetimli serbestlikten yararlandÄ±.





'UYUÅžTURUCU KULLANACAÄžIMI HÄ°Ã‡ DÃœÅžÃœNMEMÄ°ÅžTÄ°M'

2003 yÄ±lÄ±nda Glamour dergisi iÃ§in kaleme aldÄ±ÄŸÄ± bir makalede o dÃ¶nemde yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. "UyuÅŸturucu kullanacaÄŸÄ±mÄ± hiÃ§ dÃ¼ÅŸÃ¼nmemiÅŸtim" diye yazan Bleeth, bazÄ± koÅŸullarÄ±n kendisini buna yÃ¶nelttiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

"KÄ±rgÄ±n hissetmekten yorulmuÅŸtum. AÅŸkta tekrar iyi hissetmek istedim. Ve uyuÅŸturucunun bunun kolay yolu olduÄŸunu biliyordum" diyerek samimi bir ÅŸekilde iÃ§ini dÃ¶ktÃ¼.

UyuÅŸturucu almaya baÅŸladÄ±ktan sonra arkadaÅŸ Ã§evresinden uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± da anlattÄ± makalesinde Bleeth. "Telefonlara cevap vermeyi bÄ±raktÄ±m. Sadece yakÄ±nlarÄ±mla ilgili herhangi bir acil durum olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in gÃ¼nde bir kez sesli mesajlarÄ±mÄ± dinliyordum" diye yazdÄ±.

Yasmine Bleeth kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± yÃ¼zÃ¼nden defalarca gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Fakat bir kez daha tedavi gÃ¶rdÃ¼ ve sonunda baÅŸarÄ±ya ulaÅŸtÄ±. Bleeth, tedavi merkezinde tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Paul Cerrito ile evlendi.

AslÄ±nda kendisine diÄŸer hastalarla yakÄ±n iliÅŸki kurmamasÄ± sÃ¶ylenmiÅŸti. Ama anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Cerrito'yu gÃ¶rÃ¼r gÃ¶rmez aÅŸÄ±k oldu. Bu aÅŸkÄ± da karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z kalmadÄ± elbette.

Sonunda ikili resmen hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdiler. GeÃ§tiÄŸimiz aÄŸustos ayÄ±nda da evliliklerinde 20'nci yÄ±lÄ± kutladÄ±lar.





ARTIK BAMBAÅžKA BÄ°R HAYATI VAR

UyuÅŸturucu baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± tedavisi gÃ¶rdÃ¼kten sonra, bu tÃ¼r maddelerden uzak kalmanÄ±n hayatÄ±nÄ±n en Ã¶nemli amacÄ± haline geldiÄŸini sÃ¶yleyen Bleeth "Bundan sonra da her zaman bÃ¶yle olacak" diye konuÅŸmuÅŸtu yÄ±llar Ã¶nce verdiÄŸi bir rÃ¶portajda.

Yasmine Bleeth genÃ§lik yÄ±llarÄ±nda, dizideki rol arkadaÅŸlarÄ±ndan David Charvet de dahil Matthew Perry, Steve Guttenberg gibi Ã¼nlÃ¼ meslektaÅŸlarÄ±yla romantik iliÅŸkiler yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±.

Yasmine Bleeth, Hollywood'a veda etmeden Ã¶nce 90'larÄ±n sonunda Heaven or Vegas, Coming Soon ve Undercover gibi yapÄ±mlarda rol almÄ±ÅŸtÄ±. Ama saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtuktan sonra belki de uyuÅŸturucu bataÄŸÄ±na saplanmasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k etkisi olan pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyaya veda etti.

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Yasmine Bleeth, Paul Cerrito ile mutlu bir evlilik sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ã‡ift, son olarak 2000'lerin ilk yarÄ±sÄ±nda birlikte bir etkinliÄŸe katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â