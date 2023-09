Spor salonundan 'güle oynaya' çıktılar... Anında aşk söylentileri başladı!

Haberin Devamı

İşte bunun son örneklerinden birini de kısa süre önce büyük bir aşkla sevdiğini her fırsattasöylediği karısı Sofia Vergara'dan ayrılan Joe Manganiello sergiledi.

Vergara boşanma kararının resmen açıklanmasından sonra kendini gece hayatına bıraksa da Manganiello'dan epeydir ses çıkmıyordu. Fakat sonunda o da kameralara yakalandı. Üstelik de yalnız değildi!

Önceki gün California'da spor salonundan çıkarken görüntülendi Joe Manganiello. Yanında da herkesin ilgisini daha çok çekmesine neden olanbiri vardı. Kendisinden 13 yaş genç olan oyuncu Caitlin O'Connor.

Her ikisi de spor salonundan yan yana çıkan 46 yaşındaki Joe Manganiello ile genç oyuncu O'Connor, o sırada konuşup gülüşüyordu. Sonra Manganiello, lüks otomobilinin sürücü koltuğuna geçti. Caitlin O'Connor da hemen onun yanındaki koltukta yerini aldı.

SÖYLENTİLER HEMEN BAŞLADI

Joe Manganiello o gün spor şortunun üzerine yeni yaptırdığı dövmesini gözler önüne eren atlet tarzı bir tişört giydi. Spor çantasını da elinde taşıdı.

33 yaşındaki Caitlin O'Connor ise siyah spor taytının üzerine mavi bir eşofman giymişti. İkili, otomobile bindikten sonra da aralarındaki neşeli sohbeti sürdürdü.

Görünüşe göre Joe Manganiello, genç oyuncu Caitlin O'Connor ile görüntülendikten sonra hem hayranlarının hem de basının ilgisini üzerinde daha fazla hissedecek.

Çünkü sadece spor salonundan böylesine neşeli bir şekilde yan yana çıkmaları bile yeni aşk söylentileri için yetti de arttı bile.

Bu arada söylentilere göre Joe Manganiello, Caitlin O'Connor'ı tanımaya çalışıyor. TMZ adlı internet sitesinde yer alan haberde çiftin henüz resmi olarak flört etmediği belirtildi.

Peki kim bu Manganiello'nun yanında görüntülenen Caitlin O"Connor. TV seyircisinin Two and a Half Men adlı diziden hatırlayacağı O'Connor daha sonra Tosh.O ve Key and Pelee adlı yapımlarda kamera karşısına geçti. Caitlin O'Connor oyunculuğun yanı sıra model ve TV sunucusu olarak da tanınıyor.





NE ÇOK SEVMİŞLERDİ BİRBİRLERİNİ

2015 yılında evlenen 51 yaşındaki Sofia Vergara ve Joe Manganiello, yedi yıllık birlikteliklerini sona erdireceklerini ortak bir açıklamayla duyurdu. Zaten ondan önce de çiftin sosyal medya paylaşımları aralarındaki ilişkinin yolunda gitmediğini gözler önüne seriyordu.

Gösteri dünyasının en mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyordu bir zamanlar Sofia Vergara ile Joe Manganiello.

Bir partide başlayan tanışıklıkları önce aşka sonra evliliğe dönüştü. O kadar mutlulardı ve birbirlerini o kadar seviyorlardı ki o ilk dönemde bunun kanıtlarını hem gittikleri yerlerde hem de sosyal medya sayfalarında gözler önüne seriyorlardı.

Evlilik yıl dönümleri bir yana birbirlerinin doğum günlerini de yine sosyal medyadan aşk mektupları şeklindeki mesajlarla kutluyorlardı. Ta ki Vergara'nın önceki ay yapılan doğum günü kutlamasına kadar.

Zaten aralarının bozuk olduğu da o dönemde ortaya çıktı. Paylaşımlarına bakılırsa Vergara yeni yaşını kendi arkadaşları ve ailesiyle kutladı. Yanında Manganiello yoktu.

Üstelik yakışıklı oyuncu her zamanki gibi karısına iyi dilekler sunan bir sosyal medya paylaşımı da yapmamıştı. Hayranlarının tepkisi ve soruları üzerine Manganiello "iki kelimelik" bir kutlama mesajı yayınladı.

İDDİALAR ARKA ARKAYA GELDİ

Ama çok geçmeden zaten çiftin yolun sonuna geldiği ortaya çıktı. Ortak bir açıklamayla ayrılacaklarını duyurdular. O noktadan sonra da çiftin neden ayrılık kararı verdiği konusu tartışılmaya başlandı. Bu konuda birçok iddia ortaya atıldı.

Bunlardan birine göre bu ayrılığın temelinde "çocuk meselesi" vardı. İleri sürülenlere göre Manganiello bir çocuk sahibi olmak istiyordu. Artık 50 yaşına merdiven dayamasına rağmen bir çocuğu yoktu.

Vergara ise bu konuya sıcak bakmıyordu. Çünkü çok genç yaşta ülkesi Kolombiya'da yaptığı ilk evliliğinden artık 30'lu yaşlarında olan yetişkin bir oğlu vardı.

Vergara ile Manganiello ayrılığı konusunda başka iddialar da ortaya atıldı. Bunları da hatırlamak gerekirse... . Bunlardan birine göre Manganiello, bir süredir alkol gibi kötü alışkanlıklarından uzaklaşmıştı. Daha sakin ve sessiz bir hayat sürmeyi istiyordu.

Buna karşılık Sofia Vergara ise gösterişli Hollywood hayatından vazgeçmek niyetinde değildi. Bu da çiftin arasının açılmasına neden oldu.

Bir başka iddia daha var ayrılıkla ilgili... Buna göre Manganiello, artık bir yetişkin olmasına rağmen tıpkı büyümeyen bir çocuk gibi davranıyordu. Sürekli çizgi romanlar okuyor, video oyunlarıyla vakit geçiriyordu.

Vergara'nın ise hayattan beklentisi bu değildi. Hollywood kurallarına daha uygun bir yaşam sürme niyetindeydi. Bu da artık evliliğin sürdürülemez hale gelmesine neden olmuştu.

KİŞİLİKLERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR YOLUN SONUNU GETİRDİ

Vergara ile Manganiello'nun evliliğiyle ilgili başka iddialar da var. Bunlara göre çift aslında birliktelikleri boyunca farklı kişiliklere sahip olduklarını biliyordu.

Birbirlerine sevgi ve saygı duydukları için de bu konuda epey çaba sarf ettiler. Biri diğerinin çıkarlarını ve isteklerini hep kendi çıkar ve isteklerinin önüne koydu. Fakat sonunda yine de evliliği kurtaramadılar iş bu noktaya geldi.

Ama buna karşın her ikisinin de bazı konularda çok inatçı olduğu da çifte yakın kaynaklar tarafından People dergisine söylenenler arasında. Küçük şeyler konusunda bile çekişiyordu ünlü çift. Bu da ilişkilerinin yıpranmasına neden oldu.

EVLİLİĞİ BİR SÜRE FİZİKSEL ÇEKİM AYAKTA TUTTU

Bir başka ayrıntı daha var. Yine çifte yakın kaynakların People dergisine söylediğine göre Sofia Vergara ile Joe Manganiello'nun evliliğinin bu kadar uzun sürmesinin en önemli nedeni birbirlerine duydukları fiziksel çekimdi. Bu da evliliğin yedi yıl sürmesini sağladı.

Ama bu kaynaklara göre fiziksel çekim de bir yere kadar etkili. Bir evliliğin yürümesi için bundan daha farklı ayrıntılar da gerekliydi. Ve bütün çabalarına rağmen Vergara ile Manganiello bu konuda başarılı olamadı.

HER GECE BİR YERDE

Her ne kadar kameralara takıldığında ya da sosyal medya sayfasında göründüğü kadarıyla yüzü hala gülüyor olsa da belli ki Sofia Vergara'nın da içinde fırtınalar kopuyor.

O da bu fırtınaları durdurmanın bir yolunu buldu: Kendini tamamen gece hayatına bıraktı. Zaten bir açıklamasında da davet edildiği her yere gittiğini açıklamıştı Vergara.

Hemen hemen her gece bir partide ya da bir restoranda görüntüleniyor güzel yıldız. Üstelik bununla da yetinmeyip sosyal medya sayfasından da hayatına yeni bir yön verdiğini, boşandığı için "karalar bağlamadığını" gözler önüne seriyor.

Vergara, geçtiğimiz hafta da hemen hemen her gece çıktığı bir gezmede görüntülendi. Artık parmağında evlilik yüzüğü ve yanında da kocası Joe Manganiello yoktu ama kendisi gibi neşe dolu kız arkadaşları onu hiç yalnız bırakmadı.

Bazı yorumlara göre eski eşine "neler kaçırdığını" göstermek ister gibi en şık ve en bakımlı haliyle çıktı üstelik bu gece gezmelerine.