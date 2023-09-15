Aldıkça daha fazlasını istiyor... Herkes ona yeni bir isim taktı: 'Para avcısı'

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BOŞANMA DAVASININ ANA TEMASI: PARA

Tahmin ettiğiniz gibi Kevin Costner ile Christine Baumgartner'ın boşanma davasından söz ediyoruz. Her ne kadar Baumgartner yollarını ayırdığı kocasından üç çocukları için istediği nafakayı alamasa da Costner'ın eski eşinin talepleri bitmiş değil. Bazı kişilerin "para avcısı" olarak suçladığı Baumgartner, para konusunda kolay pes edecek gibi görünmüyor.

ABD basını tarafından ele geçirilen dava dokümanlarına göre 42 yaşındaki Baumgartner, evlilik anlaşmasına göre hukuki mücadelesinin masraflarını karşılamak için şu ana kadar 400 bin dolar aldı. Ama bu miktar Christine Baumgarner'e yeterli görünmemiş olacak ki 855 bin dolar daha talep ediyor.

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MANTIKSIZ TALEPLER, DEVASA RAKAMLAR: Costner'ın avukatı, Baumgartner'ı "mantıksız' talepleriyle her iki tarafın maddi giderlerini artırmakla suçladı.

49 yaşındaki Baumgartner'ın avukatları John Rydell ve Susan Wiesner'a ödeme yapmak için 575 bin dolar, adli muhasebeci Jill Bombino'ya ödenmek üzere de 280 bin dolar daha talep ettiği ortaya çıktı.

Daha önce aldığı 400 bin dolar da eklendiğinde söz konusu miktar 1 milyon doların üzerine çıkıyor.

Kayıtlara göre 400 bin dolarlık kısım Christine Baumgartner'a geçtiğimiz temmuz ayında ödendi.

Fakat Costner'ın avukatı Laura Wasser bu ücretlerin şişirilmiş olduğunu savunarak Costner için bunları ödemenin mantıksız olduğunu ve yıldızın bu çok büyük talebe karşılık vermesinin beklendiğini belirtti.

Wassel, yıldızın boşanmak üzere olduğu eşi Christine Baumgartner'ın bu mantıksız taleplerinin çoğunun başarısızlıkla sonuçlandığını ve her iki taraf için de dava masraflarını artırdığını ekledi.

PARA AVCISI OLMAKLA SUÇLANIYOR: Baumgartner bütün bu talepleri nedeniyle "para avcısı" olmakla suçlanıyor.



Christine Baumgartner'ın, kasım ve aralık aylarında yapılacak olan eş nafakası davasına hazırlanmak için istediği 885 bin doların da "devasa bir rakam" olduğunu belirtti Wasser.

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Costner'ın avukatı Wasser'in tezine göre rakamlar bu kadar büyük olduğunda ifade ettikleri geçek değere dair perspektif kaybedilebiliyor.

Christine Baumgartnher, daha fazla eş nafakası alabilmek için Costner ile yaptığı evlilikanlaşmasının iptalini talep ediyor.

Baumgartner'ın bu tavırları da birçok kişi tarafından üç çocuk annesinin "para peşinde" nitelendirilmesine neden oluyor.

Avukat Laura Wasser, Kevin Costner olayda daha çok para kazanan taraf olmasına rağmen Baumgartner'ın da kendi mahkeme ücretlerini ödeyebilecek durumda olduğunu ifade etti.

Ayrıca Baumgartner'ı şu ana kadar sergilediği tavırlarıyla sorunları çözmek yerine daha da karmaşık hale getirmekle suçladı.

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CEZALANDIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYOR: Baumgartner, Costner'ın kendisini cezalandırdığını düşünüyor.

Bu arada Baumgartner da kendisinin bir "para avcısı" gibi görüldüğünün farkında ve yakın çevresine göre bu durumdan rahatsızlık duyuyor.

Arkadaşlarının söylediğine göre, Baumgartner,KevinCostner'ın ondan intikam alıp öfkesini çıkarmaya çalıştığı düşüncesinde. Ama bunu yapmayı bırakırsa bütün bu olup bitenin çocuklarına nasıl zarar verdiğini görebilecek duruma gelecek.

Baumgartner'ın bir başka iddiası da Costner'ın kendisini yıllardır yaşadığı toplumdan boyutlayarak cezalandırmak istediğini de ileri sürüyor.