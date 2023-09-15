İki yakışıklı erkek ve bir güzel kadın.. Dünyanın en 'çekici' aşk üçgeni

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BU AŞK ÜÇGENİ HEPSİNDEN FARKLI

'Aşk' ve 'üçgen' kelimeleri yan yana geldiğinde hemen söylenen isimler: Brad Pitt, Angeline Jolie ve Jennifer Aniston... Evlilik yıkan bu set aşkı aradan bunca zaman geçmesine rağmen hafızalardaki tazeliğini hala koruyor....

Başka? Angelina Jolie'nin adı geçince bir tane daha aşk üçgeni akıllara gelir. Jolie uğruna nişanlısını ortada bırakan Billy Bob Thornton ve gözü yaşlı öylece kalakalan Laura Dern. Sevgilisi Robert Pattinson'ı evli yönetmen Rupert Sanders ile aldatan Kirsten Stewart

Düşündükçe insanın aklına daha fazla isim gelir. Ama bizim konumuzdaki üç kişi bunların hiçbiri değil. O yüzden bu hatırlama kısmını biraz hızlı geçip konumuza gelelim....

Çünkü ortada bazı tuhaf iddialar ve 'gösteri dünyasının en güzel aşk üçgeni' olarak adlandırılan bir durum var. Hemen belirtelim burada söz konusu olan "aşk üçgeni" diğerlerinden biraz farklı.

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Hemen bu konuda geçen isimleri bir sayalım. Ünlü model Irina Shayk... Eski nişanlısı ve kızının babası Bradley Cooper... Ve Shayk'ın bir süredir birlikte olduğu Tom Brady. Yani Shayk'ın meslektaşı Gisele Bündchen'in eski eşi.

Page Six'in bu isimlere yakın kaynaklara dayandırarak ortaya attığı iddialar da dudak uçuklatacak türden.

ASLINDA ESKİ NİŞANLISIYLA EVLENİP YUVA KURMAK İSTİYOR

Bunlara göre Irina Shayk, her ne kadar Bradley Cooper ile nişanı çoktan atmış olsa da aslında içinden geçen onunla evlenip bir yuva kurmak. Fakat yine bu konuda ileri sürülenlere göre Shayk, bir düğünde peşinden koştuğu ileri sürülen Tom Brady'den vazgeçmeye de tam olarak niyetli değil.

Page Six'e konuşan bu kaynağın ileri sürdüğüne göre Shayk, 6 yaşındaki kızı Lea'nın babası Bradley Cooper ile ilişkisine yıllar harcadı. Üstelik ortada bir kez çocuk var. Bu yüzden de Cooper'dan öyle kolayca ondan kopmak istemiyor.

Ama diğer yandan da Tom Brady ile başladığı ilişkisine değer veriyor. Onu da hayatından tamamen çıkarmaya gönlü el vermiyor.

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Bu kaynağa bakılırsa Irina Shayk, her ne kadar Tom Brady ile birlikte kameralara yakalansa da aslında hayatını paylaşmak istediği kişi Bradley Cooper.

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KİMİN AKLI KİMDE KALDI? ORASI EPEY KARIŞIK

Tabii bu aşk üçgeniyle ilgili ileri sürülenler bununla sınırlı değil. Bir başka iddia daha var. O da aslında Bradley Cooper'ın aklının da eski nişanlısı Irina Shayk da olduğu.

Yine Page Six'in ileri sürdüğüne göre 48 yaşındaki Cooper, artık iyiden iyiye Shayk'ın Tom Brady ile ilişki yaşamasını kıskanmaya başladı.

Ama bu üçgende iddialar bitmek bilmiyor. Çünkü bunun tam tersini öne sürenler de var. Bunlara göre de Cooper, bu ilişkiden rahatsız değil tam tersine eski nişanlısının mutluluğu yeniden bulmasından dolayı memnun.

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Üçlüye yakın kaynaklara göre Irina Shayk'ın niyeti eğer Bradley Cooper kendisiyle evlenmezse Tom Brady ile aşkını sürdürmek. Ama konuşulanlara göre ne Cooper ne de Brady, Irina Shayk ile evlenmeyi planlamıyor şu sıralarda.

HAYATINDA BAŞKA MODELLER DE OLACAKTIR

Bradley Cooper'a yakın kaynaklara göre oyuncu şu anda herhangi biriyle ciddi bir ilişki yaşamakla ve evlenmekle ilgilenmiyor.

Öncelikleri kızı Lea ve kariyeri. Belki Shayk'ı üzecek başka bir ayrıntı daha öne sürdü bu kaynaklar: " Gelecekte Bradley'in hayatında başka süper modeller de olabilir."

Geçen ayın son günlerinde Irina Shayk ile Bradley Cooper, yanlarında kızları Lea ve aktörün aile üyeleri de bulunduğu halde Venedik'te tatil yaparken görüntülenmişti. Eski çift Cooper ile Shayk'ın yakınlığı da bir dizi söylentiye yol açmıştı.

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Bunların hepsi de kafa karıştırıcıydı. Bazılarına göre Cooper , Shayk ile ilgileniyordu. Ama Shayk artık onu duygusal anlamda hayatından çıkarmıştı. İsterseniz o dönem konuşulanları da bir hatırlayalım.

Özellikle Bradley Cooper'ın eski sevgilisine karşı sergilediği tavırlar sanki tekrar onun kalbini kazanmak istermiş gibiydi.

Shayk bir süredir bir başka top model Gisele Bündchen'in eski eşi Tom Brady ile aşk yaşıyor.

'TIPKI BİR ŞÖVALYE GİBİ'

48 yaşındaki oyuncu durmadan eski sevgilisine küçük küçük dokunuşlar yöneltiyordu. Otururken saçını hafifçe okşuyor, tekneye binerken aslında bir görevliden yardım almasına rağmen onu belinden sarılarak destekliyordu. Yüzündeki hiç silinmeyen kibar gülümseme de cabası.

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Ama Shayk'ın, meslektaşı Gisele Bündchen'in eski eşi Tom Brady ile yeni bir ilişkiye başlamasından sonra bu görüntülerin gelmesi iyice kafaları karıştırdı.

Herkesin aklından "Acaba Brady ilişkisi kısa sürdü ve Irina eski sevgilisi Bradley'e geri mi döndü?" sorusu geçti.

Oysa vücut dili uzmanına bakılırsa durum hiç öyle değil.

Daha önce İngiliz kraliyet ailesi üyelerinin en küçük davranışını bile derin derin değerlendiren vücut dili uzmanı Judi James bu kez Irina Shayk ile Bradley Cooper'ın tatil görüntülerine analiz yaptı.

Ona bakılırsa Irina Shayk o görüntülerde sanki başka bir zaman ve mekanda gibi görünüyordu. Ailenin diğer üyeleri yani Bradley Cooper, kızı Lea ve diğerleri yazlık giyiler içindeyken Irina'nın siyahlara bürünmesi ilgi çekici ona göre.

İlk bakışta küçücük bir botta birbirlerine çok yakın olmaları ve temas haline geçmeleri sanki romantik bir davranış gibi görünse de Judi James'e göre.

Ama o kadar dar bir alanda birbirlerinden uzak durma şansı olmadığı için öyle davranıyorlar yine James'in değerlendirmesine bakılırsa.

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AMA ESKİ SEVGİLİDEN AYNI KARŞILIĞI ALAMADI

James, özellikle Bradley Cooper'ın tavırlarına dikkat çekti. Otururken elini Irina'nın sandalyesinin arkasına atması, bazen Irina'nın saçına dokunması onun eski sevgilisiyle ilgilendiğinin bir götergesi. Ama James'e göre Irina'dan ayn karşılığı alamıyor Cooper.

Ona göre Bradley Cooper eski sevgilisi ve kızının annesi Irina Shayk'a tıpkı bir şövalye gibi koruyucu davranıyor. Ayrıca ikisinin de tavırlarına bakılırsa birbirlerinin arkadaşlığından ve birlikte vakit geçirmekten memnunlar.

Vücut dili uzmanı Judi James'in eski çiftle ilgili görüşleri böyle. Ama bir de sosyal medyada bu konuda konuşulanlar var. Gelin biraz da onlara bakalım.

'TİPİK ERKEK İŞTE... '

Bunlar arasında çok çarpıcı bir tanesi var ki aslında ilişkilerle ilgili bir gerçeği ifade ediyor. Bir kullanıcıya göre Bradley Cooper da tipik bir erkek. Irina Shayk'ı kaybettikten yani artık yollarını ayırdıktan sonra onun değerini anladı. Büyük ihtimalle tekrar bir araya gelmeleri için çaba harcıyor.

Bazı kullanıcılar da yine bu yoruma "Çok geç Bradley" diyerek yant erdi.

Bir görüşe göre Irina Shayk bu geziye kızını hatırı için yani babası ve babaannesiyle birlikte vakit geçirmesi için çıktı. Onun görünüşü ancak böyle yorumlanabilir.

Bu arada Cooper'ın aslında romantik bir tatil planlamadığını savunanlar da çıktı. Onlara göre eğer Cooper eski sevgilisiyle barışmak için romantik bir tatil planlasaydı oraya annesini götürmezdi.

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KEŞKE YİNE SEVGİLİ OLSALAR

Cooper'ı bu konuda acımasızca eleştirenlerden biri de onun Irina Shayk'ya geçmişte oyun oynadığını söyledi. Şimdi de Irina'nın ona aynısını yaptığını ileri sürdü.

Birçok kişinin ortak görüşü Bradley Cooper'ın Irina Shayk'ı geri istediği yönündeydi.

Bradley Cooper kendisiyle ilgilenip bu kadar yakın davranırken Irina Shayk'ın sık sık telefonuna bakmasını da "Yeni sevgilisi Tom Brady'den gelen mesajları okuyor" şeklinde yorumlayanlar oldu.

Tabii öte yandan Tom Brady'nnin soğuk ve sevgisiz bir adam olduğunu savunup Irina'nın Bradley Cooper' dönmesi gerektiğini savunan bazı kullanıcılar da çıktı.