Acı hatıraları yıllar sonra canlandı: Beni evlendiğim adam bile taciz etti

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Elbette o görünenler gerçeğin epey süslenmiş bir parçası. Ama özellikle de attıkları her adımda binlerce bazen milyonlarca dolar kazanan modellerin hayatları öyle sanıldığı kadar kolay değil. Özellikle de mesleğe yeni başladıkları dönemlerde.

Zaten bu konuda bazı modellerin yaptığı itiraflara bir yerlerde rastlamışsınızdır. En çok anlatılanı da modellerin üzerlerinde hissettiği zayıflık baskısı.Bazen defilelere çıkana kadar neredeyse aç gezdiklerini birçok model anlattı bugüne kadar.

Ama bu madalyonun daha karanlık bir yüzü var bir de... Genellikle top modeller bunu çok açık etmezler.

Ne zaman ki emekli olurlar ondan sonra kariyerlerinin hemen başında yaşadıkları o karanlık anları anlatırlar. Ama hepsi değil! Daha bu konuda Hollywood'daki #metoo hareketi benzeri bir adım atılmış değil.

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Fakat bu konuda yapılan az sayıdaki itiraftan biri moda dünyasının bir dönemine damga vuran ünlü modelden geldi.

Bu gün 58 yaşında olan model, henüz 16 yaşındayken yani moda dünyasına yeni adım atmışken yaşadığı korkunç bir olayı anlattı.

Evangelista belki de bugüne kadar hiç yapmadığı kadar samimi açıklamalarda bulundu. Hem 16 yaşındayken çıplak poz vermeye zorlanmasını hem de kocasının tacizini anlattı.

Kariyer geçmişiyle ilgili bu çarpıcı itirafı yapan kişi son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemden düşmeyen Linda Evangelista...

Birkaç hafta önce meme kanserine yakalandığını ve ölümün kıyısından döndüğünü anlatan Evangelista bu kez de konuk olduğu bir belgeselde kariyerinin ilk döneminde yaşadıklarını gözler önüne serdi.

The Supermodels adlı belgesele Cindy Crawford, Naimo Campbell, Christy Turlington gibi aynı dönemde şöhreti yakaladığı meslektaşlarıyla birlikte konuk olan Evangelista, henüz 16 yaşındayken kendisine çıplak poz vermesi için baskı yapıldığını anlattı.

Japonya'da bulunduğu sırada bir modellik ajansıyla anlaşma yapmaya gittiğini orada da kendisinden böyle bir istekte bulunulduğunu söyledi. Bu isteğin de kendisini kelimenin tam anlamıyla çıldırttığını sözlerine ekledi.

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Ünlü model, kendisini okul gezilerine bile göndermeyen anne ve babasının Japonya'ya göndermesine çok şaşırmış.

Linda Evangelista bu konuda şunları söyledi: "Bu ironik bir durum. Annem ve babam 16 yaşındayken benim modellik anlaşması yapmam için Japonya'ya gitmeme izin vermişlerdi. Benim okul arkadaşlarımla birlikte kayak gezisine gitmeme bile izin vermezlerdi oysa. Ama Japonya'ya gitmeme ses çıkarmadılar."

Evangelista sözlerini şöyle sürdürdü: "Japonya'ya geldiğimde bana ilk sordukları şey çıplak fotoğraflarımdı ve tüm ölçülerimi almak, kıyafetlerimi çıkarmak istediler. Bir kompozit kopyamı yaptılar ve üzerinde benim ölçümlerim vardı. Ben kıyafetlerimi çıkarmak istemedim. Biraz korktum. Oraya asla tek başıma gitmemeliydim.'

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Bu korkunç teklifin ardından modellik yapmamayı düşünmüş Evangelista. Ama sonra kariyerini sürdürmeye karar vermiş.

Fakat başına gelecekler onunla sınırlı kalmadı anlattığına göre. Çünkü yine aynı belgeselde gözler önüne serdiğine göre severek evlendiği 'nüfuzlu' kocası da ilerleyen yıllarda onu taciz etti.

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Söylediğine göre eski kocası Gerard Marie de onu taciz etti. Evangelista para kazandırdığı için eski kocasının yüzüne dokunup zarar vermediğini anlattı.

Linda Evangelista 1987 ile 1993 yılları arasında ünlü bir modellik ajansının Avrupa müdürü olan Gerald Marie ile evliydi.

Zaten adı başka modelleri taciz ettiği iddialarına karışan Marie'nin evlilikleri sırasında aynı şeyi kendisine de yaptığını itiraf etti Evangelista. Söylediğine göre bir ara "yanlış bir ilişki içinde olduğunu bile" düşündü.

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Kendisini istismar eden bir eş ya da sevgiliden ayrılmanın bu konuda konuşmaktan daha zor olduğunu vurguladı Evangelista, "Bunu biliyorum çünkü yaşadım" dedi güzel model. Sonra da şu çarpıcı sözleri sarf etti: " Boşanmak istiyorum, görüşürüz "demekle olmuyor bu işler."

Linda Evangelista, istismarcı diye nitelendirdiği eski kocasının, yüzüne asla dokunmadığı gibi ilginç bir ayrıntıya da değindi: "Yüzüme yani para kazanan ayrıntıya dokunmaması gerektiğini biliyordu" diye konuştu.

İlk kocasıyla evliliğinin 22 yaşında başlayıp 27'sinde bittiğini anlatan Evangelista "Kocam sonunda beni serbest bıraktı. Ama artık güvendeydim, özgürlüğüme kavuştum" dedi.

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Evangelista, eski kocası tarafından tacize uğradığını ileri süren kadınların kendisine de cesaret verdiklerini söyledi. Ama bunun kapanmamış yaralarını tekrar açtığını da sözlerine ekledi.

Evangelista'nın eski kocası Marie, 2020 yılında yedi farklı kadın tarafından tacizle suçlandı. Bunun üzerine Evangelista da "onlara inandığını" belirterek cesaretlerini ve güçlerini taktir ettiğini belirtti.

O kadınların eski kocasının tacizlerini anlatarak kendisine cesaret verdiğini belirten Evangelista yine de bu durumun kalbini kırdığını anlattı.

Her ne kadar "Bu kadınları Tanrı korusun. Bana da konuşmam için güç verdiler" dese de anlatılan her şeyin kendi acılarını tekrar hatırlattığını kapanmayan yaralarını gün yüzüne çıkardığını söyledi.

Evangelista'nın eski kocasıyla ilgili iddialar yıllar sonra Carre Otis Sutton'un açtığı davayla yine gündeme geldi.

Fakat Geirard Marie, kendisine yönelik bu taciz iddialarını her seferinde yalanladı. Bunlar arasında en çok ses getiren de bir dönemin ünlü oyuncu ve modellerinden Carrie Sutton'ın itirafları oldu. Bu arada yıldızın sinemada Carre Otis adıyla tanındığını ve bir dönem Mickey Rourke ile olaylı ve yine taciz dolu bir evlilik yaptığını da hatırlatalım.

İki yıl önce artık Ibiza'da yaşayan 71 yaşındaki Marie'nin kurbanlarından biri olduğunu ileri süren eski top model ve oyuncu Carre Otis Sutton çarpıcı açıklamalarına yenilerini ekledi.

Carre Sutton, iki yıl önce Gerald Marie hakkında, henüz 17 yaşındayken kendisine defalarca tecavüz ettiği gerekçesiyle dava açmıştı. Kendisine yönelik bütün bu suçlamaları reddeden Gerald Marie hakkında daha önce açılan dava zaman aşımına uğradı.

Fakat Fransa'da bu tür taciz olaylarıyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla Carre Sutton ülkeye davet edildi.

Eski modelin basın toplantısı için belirlenen zamanlama da dikkat çekici. Sutton, Fransa'da başlayacak olan moda etkinlikleri öncesinde açıklamalarını yaptı. Bu şekilde moda dünyasında sık yaşandığı bilinen ama çoğu hasıraltı edilen taciz olaylarının ortaya çıkarılması amaçlanıyor.

Sutton, genetik piyango kazanmış olmanın bedelini çok ağır ödediğini söylemişti o dönemde.

1990'lı yıllarda birçok ünlü moda markasının tanıtım yüzü olan Carre Sutton, Gerald Marie'nin kilo verip daha başarılı bir kariyer oluşturmasına yardımcı olmak için kendisine küçük şişelerde uyuşturucu verdiğini ileri sürdü.

Sutton, o dönemde Marie'nin "radarına girdiğini" ve o andan itibaren de tuzağa düşürülmüş olduğunu iddia etti. Sutton, Paris'e gittiği dönemlerde yeme- içme ve barınma gibi temel ihtiyaçları için Gerald Marie'ye bağımlı olduğunu sözlerine ekledi.

Carre Sutton "Çalışmaya devam edebilmek için tacize katlanmam gerektiğini biliyordum. Bu bana çok net bir şekilde ifade edilmişti" diye konuştu.

Sutton açıklamaları sırasında San Francisco'dan New York'a ve daha sonra da henüz çocuk yaşlarındayken Marie'ye nasıl kaçırıldığını anlattı. Sutton insanları davayı takip etmeye ve sessizlik kültürünü değiştirmeye teşvik etmek için konuştuğunu söyledi. “Genetik bir piyango kazanmış olmanın bedeli olarak algılanması nedeniyle, sektörümüzde ve moda endüstrisinde taciz normalleştirildi” dedi.

Carre Otis Sutton geçen ağustos ayında açtığı davada, Gerald Marie'nin kendisine defalarca tecavüz ettiğini ileri sürmüştü. Sutton, Marie'yi kendisini Avrupalı zengin erkeklerle birlikte olmaya zorlamakla da suçlamıştı.



GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Linda Evangelista birkaç yıldır uğradığı estetik felaketleriyle gündemdeydi. Yanlış giden operasyonlar yüzünden görüntüsü bozulan model bu yüzden zor zamanlar geçirdi. Kısa süre önce anlattığına göre de daha ciddi bir sağlık sorunu anlattı. Meme kanserine yakalandığını, hastalığının iki kez tekrarladığını ama sonunda yendiğini anlattı.

Bu arada ünlü model, Stefen Meisel ile birlikte hazırladığı fotoğrafı kitabıyla ilgili katıldığı bir etkinlikte gözyaşlarını tutamadı. O etkinlikte yaşadığı depresyon, kötü giden estetik operasyonlar ve kanser mücadelesi sırasında moda dünyasından uzak kaldığı altı yılı anlattı. O sırada da gözyaşlarını tutamadı.