O hala aşk yaşadığını düşünüyordu ama... "Çocuğumla tanıştıramayacağım sevgiliyle işim olmaz!"  

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EN İYİSİ ARKADAŞ KALMAK

Düzenli bir ilişki yaşamak yerine kelimenin tam anlamıyla "kalpten kalbe" gezerek hayatlarını geçiriyorlar. Ta ki "konaklayacakları kalbi" bulana kadar. Müzmin bekar olarak anılıp hiç beklenmedim anda birden evleniveren ünlüler de var elbette.

Büyük olasılıkla henüz durulup oturmanın zamanı gelmediğini düşündüğü için her hafta başka bir genç kadınla görüntülenen 48 yaşındaki Leonardo DiCaprio da onlardan biri.

Artık 50 yaşına merdiven dayamasına rağmen hala uslanmayan DiCaprio'nun adı bir süre önce top model Gigi Hadid ile anılmıştı. Hatta genellikle 26 yaşını geçmiş sevgililerini hayatından çıkaran Leonardo'nun bu tercihi uzun uzun konuşulmuştu.

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HERKESİN KRİTERİ KENDİNE

Ama sonra "beklenen" haber geldi. Leonardo DiCaprio ile Gigi Hadid'in ilişkisi bitmişti. Buna da kimse şaşırmadı zaten.

Çünkü Gigi Hadid bütün güzelliğine rağmen Leonardo'un sevgili kriterlerini karşılamıyordu. Çünkü 28 yaşındaydı. Üstelik kızının babası Zayn Malik'ten ayrıldıktan sonra da hatta o sırada bile özel hayatını öyle göz önünde yaşamıyordu.

Her ne kadar Gigi Hadid ile Leonardo DiCaprio'nun ilişkisi bitse de ileri sürülenlere göre ikili hala görüşmeyi sürdürüyor. Tabii ki arkadaş olarak.

Bir iddiaya göre Gigi açısından durum böyle. Hadid. flört sürecini kendi kafasında Leonardo DiCaprio'dan çok önce bitirmişti.

Ama Leonardo ise belli bir süre Gigi ile flört ettiğini düşünmeyi sürdürdü. Ama ilişkiyi bitiren taraf Hadid oldu. Çünkü Hadid'in amacı Zayn Malik'ten dünyaya gelen üç yaşındaki kızına odaklanmak.

Hatta bu yüzden minik Khai ile daha fazla vakit geçirmesine izin veren işleri seçiyor Hadid. Yani kızı artık onun hayatındaki tek öncelik.

Aslına bakılırsa Gigi Hadid ile Leonardo DiCaprio'nun flört etmemesi için hiçbir neden yoktu. Zaten ikisinin de hayranları bu haberle büyük bir coşkuya kapılmıştı.

Yine de "sevgili kriterlerine uymayan" tek kişi Gigi Hadid değildi. Çünkü ünlü modelin de kendine göre kriterleri vardı.

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BU KADAR GEZEN SEVGİLİYLE ZOR!

Leonardo bazen film çekimleri için bazen de kendi zevkinden ülkeden ülkeye geziyor sık sık gece hayatında görüntüleniyor. Oysa artık bir anne olan Gigi iş programını bile kızına göre belirlerken çok gezen bir sevgiliye ayak uyduramayacağını düşündü. Bu yüzden de yol yakınken DiCaprio ile ilişkisini fazla uzatmadan bitirdi.

Aslında birbirlerinden hoşlanmalarına rağmen Gigi Hadid kızının doğumundan sonra romantik ilişkilerini bile bir fren koydu. Özellikle de Leonardo gibilerden uzak duruyor.

Erkek arkadaşının sürekli olarak etkinliklere gitmesinden özellikle de gece hayatına kendini kaptırmasından hoşnut olacak biri değil. Partneri olacak kişinin kendisi gibi daha evcimen olmasını ve kızıyla onun da vakit geçirebilmesini istiyor.

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Ayrıca Gigi Hadid'e yakın bir kaynak ünlü modelin "Çocuğuyla tanıştıramayacağı biriyle sevgili olmak istemediğini" sözlerine ekledi.

HAYATTAKİ EN BÜYÜK ÖNCELİĞİ KHAI

DiCaprio ve Hadid ilk kez Eylül 2022'de bir araya geldi. Fakat aynı yılın şubat ayında ilişki bitti. Sonra Oscar töreninde yeniden karşılaştılar ve yine bin yakınlaşma oldu.

Ancak zaman içinde Gigi Hadid "olayın o kadar da ciddi olmasını istemedi." Bu yüzden de Leonardo ile ilişkisini bir adım geriye çekti. Yani arkadaş olarak kalmayı tercih etti.

Kısa bir süre önce Gigi Hadid, kızı Khai'nin işinden bile önde geldiğini anlatan açıklamasıyla çok konuşulmuştu. Ünlü model, aile hayatıyla ilgili nadir açıklamalarından birini Porter dergisine yaptı. Anne olduktan sonra çalışma düzeninin nasıl değiştiğini anlattı.

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Gigi Hadid anlattığına göre bir bebeği olmadan önce çalışma hayatı konusunda daha esnekti. Ama şimdi ifade etiğine göre daha akılcı davranmak zorunda. Çünkü Zayn Malik ile yaptıkları ortak ebeveynlik anlaşması bunu gerektiriyor.

Gigi Hadid bu konuda "Sanırım eğer bir ebeveyn olmuşsanız daha akılcı davranmanız gerekir. Çünkü şimdi gerçekten de eskiden sahip olduğum zamanın yarısına sahibim. Kızım babasına gittiği zaman çalışabiliyorum. Çünkü sahip olduğum zaman bu kadar. Ve seçtiğim işler bu kadar zamanda yapılmalı, sonucu da tatmin edici olmalı.

ÜNLÜ ANNE VE BABASI MESLEĞİNDE YÜKSELMEK İÇİN 'BİRAZ' YARDIM ETTİ

One Direction grubundan Zayn Malik ile ilişkisinden 2 yaşında Khai adında bir kızı olan Gigi Hadid, geçen yılın en çok konuşulan konularından biri olan "nepotizm bebekleri" tartışmalarında da hep gündemdeydi.

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Zaten yukarıdaki sözleri de bu konuya ilişkin görüşlerini ifade ederken kullandı. Nüfuzlu bir anne ve babanın, yani eski model yeni tasarımcı Yolanda Hadid ile ünlü emlakçı Mohamed Hadid'in kızı olan Gigi, moda dünyasında bu kadar hızlı yükselmek için bir yardım alması gerektiğini gizlemedi.

'BAŞARILI OLMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞTIM'

Geçen yıl İngiltere'de yayınlanan The Sunday Times'a konuşan Hadid, röportajda nepotizm bebeği yani ünlülerin ayrıcalıklı çocuklarından biri olduğunu gizlemedi.

Üstelik itiraf ettiğine göre daha küçücük bir çocukken sahip olduğu ayrıcalıkların da farkındaydı. Her ne kadar annesi ve babası sayesinde kariyerinde kısa sürede büyük bir başarı kazanmış olsa da yine de Yolanda Hadid ile Mohamae Hadid'in ona iş ahlakı konusunda sürekli nasihatlerde bulunduğunu gizlemedi.

O henüz 5 yaşındayken boşanan Yolanda ile Mohamed Hadid'in her ne olursa olsun bir işte başarıyı yakalayabilmek için kibar olması ve çok çalışması gerektiğini kendisine öğrettiklerini sözlerine ekledi. Top model, her şeye rağmen mesleğinde iyi olabilmek için çok çalıştığını ileri sürdü.

'GENÇ YAŞTA ANNE OLDUĞU İÇİN ÇOK MUTLU'

Gigi Hadid röportajda eski sevgilisi Zayn Malik ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Khai'den ve annelikten de söz etti. Her zaman anne olmayı istediğini saklamayan Hadid "Ama bu konuda takıntım yoktu. Genç yaşta anne olduğum için mutluyum. Khai bana o kadar çok şey verdi ki" diye konuştu güzel model.

Her ne kadar Khai'nin babası Zayn Malik ile yollarını ayırmış olsalar da küçük kıza ortak anne ve babalık yapıyor eski çift. Bu durumu da "çocuğun mutluluğunu her şeyin önüne koymak" olarak nitelendirdi. Kızı Khai, babası Zayn Malik ile birlikte olduğunda kendisinin de işlerine yoğunlaştığını sözlerine ekledi.

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ZAYN İLE İLİŞKİSİ OLAYLI BİTTİ

Gigi Hadid, özel hayatıyla da her zaman ilgi çekti. Yaşadığı bütün ilişkiler Magazin basınında manşetlere çıktı. Uzun süre Avustralyalı şarkıcı Cody Simpson ile romantik bir ilişki yaşadı. Ardından Joe Jonas ile kısa süren bir ilişkisi oldu.

Ama en uzun ve en çok konuşulan ilişkisini Zayn Malik ile yaşadı. Çiftin ilişkisi bir dargın bir barışık 2015 ile 2021 arasında devam etti. Ünlü çiftin ayrılığı olaylı oldu. Hadid, geçen aylarda da Leonardo DiCaprio ile yaşadığı yakınlaşmayla gündeme geldi. Fakat bu konuda bir ilerleme kaydedilmedi.

Bu arada mahkeme belgelerine göre Zayn Malik, sevgilisi Gigi Hadid'e de zaman zaman sözlü şiddet uyguluyordu. Malik, mahkemede küfürleri ve sözlü şiddet uyguladığını kabul etti fakat fiziksel şiddet uyguladığı iddiaları karşısında kendini savunmadı.