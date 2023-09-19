Şöhreti, gazı alınmış bir balon gibi sönmesin istemişti.. Estetik yüzünden hayatı zindan oldu... 'Çenemi kestirdim, acıdan ölüyordum'

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İNSAN İNANAMIYOR!

Tabii ki fiziksel görünümlerinin en özel noktalarından biri de yüzleri bu ünlülerin. Yanaklara ve dudaklara dolgu, alındaki ve göz kenarlarındaki kırışıklıklar için botoks, burun düzelttirme artık sıradan estetik operasyonlar.

Bir de bunların yanında daha acılı olanlar var. Çıkık elmacık kemiklerine sahip olmak ya da beğenmedikleri çene yapısını "kestirerek" değiştirmek gibi.

Böyle okurken bile bazen insanın canı yanıyor değil mi? Ama gösteri dünyasının ünlüleri biraz meslekleri uğruna biraz da sürekli estetik yaptırmaktan artık bağımlı hale geldikleri için bütün bu acıları göze alıyorlar.

İşte bunlardan biri yüzünün beğenmediği yerlerini değiştirmek uğruna yaşadıklarını anlattı.

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ÇILGINLIK NOKTASINA GELMİŞTİ

Bu ünlü, şimdi artık biraz daha durulup uslansa da bir dönemin en çok konuşulan estetik bağımlılarından biri olan Heidi Montag.

2000'lerin ilk yarısında The Hills adlı yapımla yıldızını parlatan sonra da meslektaşı Spencer Pratt ile evlenen Montag artık, 37 yaşında ve iki çocuk annesi.

Yani eskisi kadar hızlı bir hayat yaşamıyor. Bir başka deyişle şimdi onun açısından durum biraz soluklanma ve geçmişini değerlendirme zamanı.

Magazin meraklıları bundan yıllar önce Montag'ın estetik operasyonda çılgınlık düzeyine ulaştığını çok iyi bilir.

Henüz 23 yaşındayken hiç gözünü bile kırpmadan bıçak altına yattı ve bir seferde tam 10 tane estetik müdahale yaptırdı Montag.

Artık hayatta olmayan estetik cerrah doktor Frank Ryan tarafından yapılan operasyonlar sırasında göğüs büyütmeden yağ aldırmaya yüzüne yağ enjekte ettirmekten kulakların düzeltilmesine, burun estetiğinin yenilenmesinden kaş kaldırmaya kadar çok sayıda işlem yapıldı.

ÇENESİNİ KESTİRDİ.. . İŞTE BU KABUSU OLDU

Ama Heidi Montag'ın anlattığına göre bütün bunların arasında bir tanesi vardı ki hayatını kelimenin tam anlamıyla kabusa çevirdi.

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Hangisi miydi bu operasyon? Çene kestirme... Daha doğru bir ifadeyle çene törpületme. Yani Montag çenesinin biraz uzun olduğunu düşündü ve daha güzel görünmesi için küçülttürmeye karar verdi.

İşte Heidi Montag, geçirdiği onca operasyon arasında çene kestirmenin en çok canını yakan olduğunu söyledi. Page Six'in Virtual Reali Tea adlı podcast yayınına konuk olan Montag "Çenemi kestirdim... Bu gerçekten başa çıkılması çok zor bir durumdu" diye konuştu.

Montag'ın anlattığına göre doktoru ona bütün bu operasyonların ardından kısa sürede iyileşeceğini söyledi. Birkaç ayda eski haline döneceğine inanan Montag da bunca işlemi yaptırmak için bıçak altına yattı. Fakat özellikle çenesini kestirmesinden sonra hayatı bir kabusa dönüştü.

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Montag iyileşmesinin neredeyse bir yıl aldığını hatırlayıp "Neredeyse hiç konuşamıyordum bile" diyerek sözlerini sürdürdü.

Sonra da şunları söyledi: "Daha önceki estetik operasyonlarda olduğu gibi kısa sürede iyileşip ekrana çıkabileceğimi sandım. Ama çok fazla işlem yapıldı ve bu çok canımı yaktı. O kadar büyük bir acı içindeydim ki".

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KOCASINA ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞLER

Heidi Montag, böyle ardı ardına geçirdiği estetik operasyonların kendi seçimi olduğunu kabul etti. Ama yine de ölüme yaklaşmak dahil birçok yan etkisi olabileceğinin farkına varamadığını gizlemedi.

Montag'ın söylediğine göre operasyondan sonra kocası Spencer Pratt'e, Heidi Montag'ın hayatını kaybettiğini söylediler.

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Durumu hiç iyi değildi. Ağrısını azaltmak için kendisine yanlış dozda ilaç verildiğini hatırlatan Montag bu yüzden kalp atışlarının durma noktasına yaklaştığını söyledi.

Heidi Montag, geçirdiği operasyonların ardından aylar boyunca evde bir hemşirenin bakımı altında yaşamak zorunda kaldığını sözlerine ekledi.

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HAMİLE KALMAK İÇİN ÇİĞ ET YEDİ

Heidi Montag'ın yaptığı tuhaflıklar sadece bununla sınırlı değil. Geçen yıl da ikinci kez hamile kalmak için uyguladığı bir yöntemi itiraf etmişti. People dergisine ikinci kez bebek sahibi olmak istediklerini söyleyen Montag bunun için bulduğu yöntemi de anlatmıştı: Çiğ et yemek!

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Hatta bir gün paparazzinin karşısında çiğ et yiyerek gerçekten böyle tuhaf bir yöntem uyguladığını gözler önüne serdi.

Çiğ et yemenin de doğurganlığını artırmak için denediği beslenme biçiminin bir parçası olduğunu belirtti. Heidi Montag, People dergisine bu konuda yaptığı açıklamada: "Yeni şeyler denemeyi seviyorum. Her zaman farklı beslenme tarzlarına karşı ilgim oldu" diye konuştu.

TV yıldızı, etleri yenilebilen büyük baş hayvanların özellikle de belli organlarını çiğ olarak tüketmenin beslenme açısından daha faydalı olduğunu savundu. Sonra da şöyle konuştu: "Örneğin çiğ karaciğer tüketmek, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu birçok besin maddesini almasını sağlayacaktır."

Montag, son bir buçuk yıldır yeniden hamile kalmak için çabaladığını belirtti. Çiğ kırmızı et yemenin de libidoyu yükseltmek, daha çok enerji vermek gibi özellikleri olduğunu ileri sürdü.

Bu arada küçük bir not... Uzmanlara göre Heidi Montag bu konuda yanılıyor. Çiğ et yemenin sağlığa sayılmayacak kadar çok zararı var.

Heidi Montag ve Spencer Pratt, kısa süre önce ikinci bebeklerini de kucaklarına aldı. Hemen belirtelim ki bu ikinci bbeği hamile kalmasının Montag'ın çiğ et yemesiyle hiçbir ilgisi yok!

GAZI AZALAN BİR BALON GİBİ ŞÖHRETİMİZ DE SÖNÜP GİDİYORDU

2008 yılında ani bir kararla evlenen Heidi Montag ve Spencer Pratt, 2013 yılında maddi olarak zorda kaldıkları iddialarıyla gündeme gelmişti.

Bir ara sırf dikkat çekmek ve konuşulmak için boşandıkları da öne sürülen çift, sürdürdükleri bu parlak hayatı da kısa sürede tüketti.

Hatta Spencer Pratt, 'şov' amaçlı bu boşanma ile ilgili olarak "Şöhretimiz gazı azalan bir sıcak hava balonu gibi sönüp gidiyordu. Biz de o sırada son kartlarımızı oynadık" diye itirafta bulunmuştu. Çift, sırf şöhretleri azalmasın diye gazetecilerle anlaşıp fotoğraf çektirdiklerini de söylemişti.

Heidi Montag ve Spencer Pratt, ekonomik açıdan zor geçen bu süreçte, aktörün anne ve babasının evine taşındı. Bu süreçte Spencer Pratt, Güney California Üniversitesi'nde siyaset bilimi okumaya başladı.

KİLO VERMEK İÇİN TENYA YUMURTASI YUTARDI

Biraz önce bazı ünlülerin daha güzel görünmek özellikle de kilo vermek için dudak uçuklatan yöntemler uyguladığını söylemiştik. Bunlar arasında en çarpıcılarından birkaç tanesine bir bakalım istedik.

Bunun için öncelikle biraz geriye gidelim... 1060'lı yıllara. Çünkü sanmayın ki o zamanlarda ünlülerin böyle güzel görünme gibi sorunları yoktu. Üstelik o sıralarda estetik cerrahi de bu kadar gelişmemişti.

Dünyanın belki de en mide bulandıran zayıflama yöntemini uygulayan kişi ünlü soprano Maria Callas oldu. Opera sahnelerinin divası Callas, hayatı boyunca hep fazla kilolarıyla mücadele etti.

Bunlardan tam olarak kurtulamadığı için de ilginç bir yöntem buldu: Tenya yumurtası yutmak! Bu şekilde bu asalakların bedeninde yer etmesini ve yediklerinin yağa dönüşmesini engelleyeceğini umuyordu.

DUDAKLARINI ARILARA SOKTURANLAR... KENDİ KANINI YÜZÜNE ENJEKTE ETTİRENLER

Gelelim günümüze. Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow, dolgun dudaklı olabilmek için arılardan yardım aldı. Botoks yaptırmak yerine doktor kontrolünde dudaklarını arıların sokmasına izin verdi. Oyuncu bu durumu da "Yeniliklere meraklıyım. Ne yenilik varsa denemek istiyorum" diyerek açıkladı.

Cilt güzelliği için kanlı bir yöntem uygulayanlardan biri Kim Kardashian diğeri de ünlü model Bar Refaeli oldu. "Kanlı maske" denilen bu yöntemle kişinin damarından çekilen kan, küçük iğneler aracılığıyla yüzüne naklediliyor.

Kim Kardashian'ın kamera karşısında yaptırdığı uygulamada verdiği tepkiye bakılırsa da bu epey acılı bir yöntem.