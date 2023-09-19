Suçluları bile affediyorlar... Bu kadar zalim olmayın... Ölmeden önce son isteğimi yerine getirin!

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ANNESİNDEN BAŞKA KİMSESİ YOKTU

İlk bakışta sanki hiç ailesi yokmuş gibi görünüyordu Meghan. Sadece annesi vardı. Oysa Prens William'ın karısı Kate öyle miydi!

Daha flört döneminde bile annesi, babası, erkek ve kız kardeşleri hep göz önündeydi. Ama Meghan Markle cephesinde durum farklıydı. Onun sanki annesinden başka kimsesi yoktu.

Tabii ki Meghan Markle'ın babası Thomas'ın ortaya çıkması çok zaman almadı. Annesi Doria Ragland ile yıllar önce boşanmıştı ama sonuçta Meghan'ın babasıydı.

O dönemde baba ile kızın mutlu günlerinde çekilen fotoğrafları da ortaya çıktı. Ama başka bir gerçek daha vardı kısa sürede gözler önüne serilen.

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Baba Thomas Markle, kızına karşı yanlış bir şey yapmadığını savundu.

Meghan Markle babasıyla görüşmüyordu. Araları iyi değildi. Hatta yaşlı adam kızının düğününe çağrılacağını düşünerek kendine takım elbise siparişi verdiği bir terzide ölçü aldırırken görüntülendi. Ama hevesi kursağında kaldı. Markle babasını düğüne çağırmadı.

Harry ile evlenirken yanında ailesinden sadece mutluluk gözyaşları döken annesi Doria Ragland vardı.

Hatta kilisede nikahın kıyılacağı bölüme ilerlerken ona bir süre kayınpederi Charles eşlik etti. Sonrasındaki yolu Meghan yalnız başına kat etti.

Bu durum ilk bakışta Meghan Markle hakkında "güçlü kadın" imajı çizilmesini sağladı. Ama olayların arka planı sonradan ortaya çıktı ve bu imajı biraz gölgeledi.

UZUN SÜRE SUSKAN KALAN BABASI YİNE KONUŞTU

Bu arada Meghan Markel'ın babası da boş durmadı.. Sürekli olarak basına demeç verdi. Kızına görüşmek için yalvardığını ama onun telefonlarına bile çıkmadığını mektuplarına yanıt vermediğini ileri sürdü.

Sonra zaten sağlığı bozuk olan Thomas Markle bir sessizliğe gömüldü. Elbette bunda İngiliz kraliyet ailesinin baskınını da etkisi vardı.

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Fakat Meghan Markle'ın babası Thomas bu sessizliğini kısa süre önce bozdu. 79 yaşındaki Markle,Good Morning Britain adlı programa konuk oldu ve yine çok konuşulacak sözler sarf etti. Tabii ki sözlerinin odağında kızı Meghan ile damadı Harry vardı.

Thomas Markle, programda kızına bir kez daha kendisiyle görüşmeyi kabul etme çağrısında bulundu.

Beş yıldır hasta yatağında yattığını ve kızını görmediğini belirten Thomas Markle, iki torunu Archie ve Lilibet'i kendisine göstermeleri için de kızıyla damadına resmen yalvardı.

'BU ZALİMLİK... BANA TORUNLARIMI GÖSTERİN'

Thomas Markle "Kalbim kırık... Çok üzgünüm. Bir büyükbabanın torunlarını görme hakkını yok saymak zalimliktir" dedi.

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Thomas Markle, aslında California yasalarına göre torunlarını görebilmek için dava açma hakkı olduğunu hatırlattı. Fakat yine de bunu yapmak istemediğini sözlerine ekledi.

Thomas Markle " Ben yanlış bir şey yapmadım. Benim kötü bir insan olduğumu gösterecek hiçbir şey yok" diye konuştu.

Baba Markle kızına karşı sevgi dolu bir baba olduğunu belirterek Meghan'ın da bunu bildiğini ekledi sözlerine. Sonra da "Bir büyükbabaya bu şekilde davranmanın hiçbir özürü olmadığını" vurguladı.

Kızı Meghan Markle hakkında konuşan Thomas Markle "Kızım okul hayatının bir bölümünde benimle birlikte yaşadı. Hiç böyle bir şey görmedim. Meghan'ın dönüştüğü kadın gibi bir şeyi daha önce hiç görmedim. Çok şaşkınım" diyerek sözlerini sürdürdü. Sonra da şu cümleyi ekledi "O kadın benim kızım olarak tanıdığım kadın değil."

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'KIZIM HARRY'Yİ DAHA FAZLA ETKİSİ ALTINA ALMIŞ'

Thomas Markle sunucu tarafından kendisine yöneltilen Meghan'ın bu davranışlarında Harry'nin etkisi olup olmadığı sorusuna da şöyle yanıt verdi: " Bence Harry'nin kızımı etkilediğinden daha fazla kızım Harry'yi etkisi altına almış durumda."

Thomas Markle programda şunları söyledi: " Ben onun için her zaman buradayım. Onu hala seviyorum. Bu asla değişmeyecek. Ama bana ulaşmasını ve benim birazcık olsun huzur bulmam için torunlarımı göstermesini istiyorum" dedi.

Thomas Markle "İnsanlar beş yıllığına cezaevine gönderiliyor ve sonra affediliyor. Ben bir şey yapmadım " diyerek artık kızından bir barış işareti görmek istediğini belirtti.

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Bu arada Thomas Markle, kendini damadı Harry'nin babası Kral Charles'a benzetti. Ortak noktalarının her ikisinin de torunlarını ve çocuklarını görmekten mahrum bırakılması olduğunu sözlerine ekledi.

Thomas Markle "Kral da yanlış bir şey yapmadı. O da benim gibi çocuklarından mahrum bırakıldı" diye anlattı durumu.

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'ŞİMDİ NASIL BİRİ, BİLMİYORUM'

Thomas Markle kızı Meghan hakkında ise şunları söyledi: "Her zaman tatlı, sevgi dolu ve yetenekliydi. Ama şimdi nasıl biri olduğunu bilmiyorum:"

Baba Markle, aralarındaki bu soğukluktan kızı Meghan'ın yanı sıra damadı Harry'yi de sorumlu tuttu.

Thomas Markle,anlattığına göre ölmeden önce iki torununu görmek isteriğini defalarca söyledi. Ayrıca Harry ile ağabeyi William'ın bir daha barışacaklarına inanmadığını da sözlerine ekledi.

Harry hakkında "Onun barışçıl çözümlere açık olduğunu sanmıyorum" diye konuştu. Sonra kızının da bu konudaki yaklaşımıyla ilgili tahminini ifade etti: " Meghan'ın da barışçıl çözüme açık olduğunu sanmıyorum. "

Bu arada Meghan Markle hakkında ailesinden hiç kimse hoş sözler söylemiyor. Gerçekten de annesi Doria Ragland dışında hiç kimsesi yok gibi Meghan'ın.

Her ne kadar son bir yıldır suskun kalsalar da bir yıl öncesine kadar Markel'ın ailesinin diğer üyeleri onun hakkında çok da güzel olmayan tanımlamalar yaptı. Özetlemek gerekirse ailesinden kimsenin Meghan'a yönelik bir sevgisi yok.

Babasıyla ayrı adı taşıyan üvey ağabeyi Thomas Markle Jr, bir dönem katıldığı bir TV yarışması sayesinde dikkat çekmiş ve fırsattan istifade Meghan hakkında neler düşündüğünü anlatmıştı.Onun söylediği sözler de yenilir yutulur cinsten değildi üstelik.

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Düğünde Markle'ın ailesinden sadece annesi Doria Ragland yer aldı. Başka hiçbir aile üyesi Meghan'ın bu mutlu gününe davetli değildi.





"İLİŞKİLERİ FELAKETLE SONUÇLANDI"

Thomas Markle Jr, bu kez de Meghan Markle'ın eski ilişkilerine gönderme yaptı. Üvey kardeşinin, yaşadığı bütün ilişkilerin bir felaketle sonuçlandığını ve onun hayatına giren bütün erkekleri, gün geldiğinde terk ettiğini ileri sürdü.

Thomas Markle Jr'ın ileri sürdüğüne göre Markle, eski eşi Trevon Engelson'a da aynı şeyi yaptı.

Thomas Markle Jr, Sussex Düşesi Meghan Markle'ın ilk evliliğine gönderme yaparak "İlk kez evlendiği adama kötü davrandı sonra da onu terk etti" diye konuştu. Hatta iddiasını biraz daha ileri götürüp sıranın Prens Harry'ye de geleceğini iddia etti. Üvey ağabey, Markle hakkında basına verdiği demeçlerde de onu sık sık "sahte" ve "kendini beğenmiş" olarak nitelendiriyor.

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HARRY'YE UYARI MEKTUBU GÖNDERMİŞ

Bunlar, aslında Thomas Markle Jr'ın, Meghan Markle hakkında sarf ettiği ilk ağır sözler değil. Üvey ağabey, geçen yaz da yaptığı benzer bir açıklamayla gündeme gelmişti.

Thomas Markle Jr, yine aynı yarışmanın, geçen ağustos ayında yayınlanan tanıtımında Meghan Markle hakkında "basit ve yüzeysel biri" diye konuşup " Prens Harry'ye, Meghan'ın hayatını mahvedeceğini söyledim. O çok sığ ve basit biri" dedi.

Prens Harry ile Meghan Markle'ın düğününden önce de Thomas Markle JR, yine ağır sözler sarf etmişti. El yazısıyla kaleme aldığı bir mektubu Prens Harry'ye gönderen Markle JR "geri dönmekte gecikmemesi konusunda" uyarmıştı. Thomas Markle JR, üvey kız kardeşi Meghan Markle hakkında Harry'ye "o senin için doğru kadın değil" satırlarını yazmıştı. Ayrıca Suits dizisiyle adını duyuran Markle ile ilgili olarak "ortalama bir Hollywood oyuncusu' tanımını da yapmıştı.