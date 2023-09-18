Nakliye kamyonları son eşyalarını da getirdi: Davayı ben açtım... Masrafları sen öde

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EN ÇOK PARA KONULUŞUYOR

Bunun en yeni ve çarpıcı örneklerinden biri de Kevin Costner ile karısı Christine Baumgarther arasındaki boşanma davasında yaşanıyor. Üç çocuğunun babası 18 yıllık kocası Costner'a geçtiğimiz mayıs ayında boşanma davası açan Baumgartner görünüşe göre bu işten olabilecek en kazançlı şekilde çıkmaya çalışıyor.

Aslında onun açısından bakıldığında haksız da görünmüyor ilk anda. Çünkü evlilik süresince her ne kadar çanta tasarımcısı olarak tanınsa da düzenli bir şekilde çalışmadı. Yani düzenli bir geliri yok.

Ayrıca evlilikten dünyaya gelen üç çocuğu da onunla birlikte yaşıyor. Onların bakımı da Baumgartner'ın üzerinde. Bütün bunlara bu üç çocuğun Hollywood tarzı yaşamdan başkasını bilmediği de düşünülürse tablo daha berraklaşıyor zaten.

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Baumgartner ile Costner, Hollywood'un son dönemdeki en kavgalı boşanma davasının kahramanlarındanbiri olarak daha şimdiden tarihe geçti.

Bu arada Baumgartner ve Costner boşanma davasında dikkat çeken başka bir ayrıntı daha var. Bu tür ünlü boşanmalarında genellikle çocukların velayeti konusu ön plana çıkar. Hem anne hem baba tam velayet için yasal bir savaşa tutuşurlar. Ama bu kez durum farklı.

Çocuklarla ilgili olarak nafaka dışında hiçbir ayrıntı çok fazla konuşulmadı. Çünkü üç çocuk anneleriyle birlikte yaşıyor. Yani onlarla ilgili olarak da en çok para konuşuldu.Costner ile Baumgarther arasındaki boşanma davası sırasında gündemin ilk maddesi para!

İşte bu konuda çok farklı iddialar da ortalarda dolaşıyor. Bunlardan birine göre Christine Baumgartner, resmen boşanmak üzere olduğu eşinden mahkeme masrafları için de hatırı sayılır miktarda para talep ediyor.

HESAPLAŞMA BİTMEDİ... DAHA DEVAMI VAR

Her ne kadar çocuk nafakasısorunu çözülse de şimdi kasım ve aralık aylarında Costner ile Baumgartner bu kez eş nafakası ve diğer maddi paylaşımlar nedeniyle mahkemede karşı karşıya gelecekler.

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Yani eski çiftin hukuk savaşının ikinci bölümü için hazırlıkları çoktan başladı. Bununla ilgili konuşulanlara göre Christine, Kevin Costner'dan mahkeme masraflarıiçin finansal destek talep ediyor., Üstelik bunun için istediği para öyle ufak bir miktar da değil.

Bu arada yeri gelmişken Kevin Costner'ın sırf kendi mahkeme masrafları için geçen dört ayda 644 bin doları cebinden çıkardığını hatırlatalım.

Christine Baumgartner ise gelecek kasım ve aralık aylarındaki duruşmalar için kocasından 844 bin dolar talep ediyor.

Ünlü oyuncuya yakın kaynaklara göre bu istek de Costner'ı çileden çıkarmış durumda. Costner, ayrıldığı karısının bitmek bilmez maddi isteklerini bir de son olarak 1 milyon dolara yakın bir maddi yardım talep etmesini "saçma sapan" diyerek nitelendirdi.

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Önümüzdeki kasım ayında başlayacak olan duruşmalarda Christine Baumgartner ile Kevin Costner arasında yapılan evlilik anlaşması masaya yatırılacak. Baumgartner bu anlaşmanın değiştirilmesini talep ediyor.

Çünkü ileri sürdüğüne göre evlilik öncesi o anlaşmaya imza atarken bazı maddelerin ne anlama geldiğini tam olarak anlamamıştı. Costner'a gör ise Baumgatner'ın bütün bu talepleri bir tür oyalama taktiği.

Christina Baumgartner'in değiştirmek istediği bu anlaşma nedeniyle yine yüklü bir miktarda mahkeme harcaması yapması gerekiyor.

ANLAŞMANIN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞMESİNİ İSTİYOR

Çiftin evlenmeden önce yaqıtğı anlaşmaya göre boşanmaları durumunda Baumgarthner 1,5 milyon dolar para alacaktı.

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Ama anlaşmada başka bir madde daha vardı: Eğer Christine bu anlaşmanın maddelerinden biri ya da birkaçı hakkında değişme talep ederse herhangi bir mülk ya da para alma hakkını da kaybedecekti. Bu konuda neler olacağını önümüzdeki kasım ve aralık aylarında göreceğiz zaten.

Geçen haftanın son günlerinde Baumgartner'ın kocasından talep ettiği para miktarı gündeme gelmişti.

ABD basını tarafından ele geçirilen dava dokümanlarına göre 42 yaşındaki Baumgartner, evlilik anlaşmasına göre hukuki mücadelesinin masraflarını karşılamak için şu ana kadar 400 bin dolar aldı. Ama bu miktar Christine Baumgarner'e yeterli görünmemiş olacak ki 855 bin dolar daha talep ediyor.

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49 yaşındaki Baumgartner'ın avukatları John Rydell ve Susan Wiesner'a ödeme yapmak için 575 bin dolar, adli muhasebeci Jill Bombino'ya ödenmek üzere de 280 bin dolar daha talep ettiği ortaya çıktı.

Daha önce aldığı 400 bin dolar da eklendiğinde söz konusu miktar 1 milyon doların üzerine çıkıyor.

Kayıtlara göre 400 bin dolarlık kısım Christine Baumgartner'a geçtiğimiz temmuz ayında ödendi.

Baumgartner, Costner'dan çocuk nafakası olarak aydı 161 bin dolar istemişti. Fakat duruşmalarda bu miktar abartılı bulundu ve ünlü oyuncu üç çocuğu için aylık 63 bin dolar nafakanın yeterli olduğunu savundu. Özetle çocuk nafakası konusunda Costner rahat bir soluk aldı.

ÇOK BÜYÜK BİR TALEP

Fakat Costner'ın avukatı Laura Wasser bu ücretlerin şişirilmiş olduğunu savunarak Costner için bunları ödemenin mantıksız olduğunu ve yıldızın bu çok büyük talebe karşılık vermesinin beklendiğini belirtti.

Wassel, yıldızın boşanmak üzere olduğu eşi Christine Baumgartner'ın bu mantıksız taleplerinin çoğunun başarısızlıkla sonuçlandığını ve her iki taraf için de dava masraflarını artırdığını ekledi.

Christine Baumgartner'ın, kasım ve aralık aylarında yapılacak olan eş nafakası davasına hazırlanmak için istediği 885 bin doların da "devasa bir rakam" olduğunu belirtti Wasser.

Costner'ın avukatı Wasser'in tezine göre rakamlar bu kadar büyük olduğunda ifade ettikleri geçek değere dair perspektif kaybedilebiliyor.

Christine Baumgartnher, daha fazla eş nafakası alabilmek için Costner ile yaptığı evlilikanlaşmasının iptalini talep ediyor.

Baumgartner'ın bu tavırları da birçok kişi tarafından üç çocuk annesinin "para peşinde" nitelendirilmesine neden oluyor.

Avukat Laura Wasser, Kevin Costner olayda daha çok para kazanan taraf olmasına rağmen Baumgartner'ın da kendi mahkeme ücretlerini ödeyebilecek durumda olduğunu ifade etti.

KENDİSİNE YAPILAN 'PARA AVCISI' YAKIŞTIRMASINDAN RAHATSIZ

Ayrıca Baumgartner'ı şu ana kadar sergilediği tavırlarıyla sorunları çözmek yerine daha da karmaşık hale getirmekle suçladı.

Bu arada Baumgartner da kendisinin bir "para avcısı" gibi görüldüğünün farkında ve yakın çevresine göre bu durumdan rahatsızlık duyuyor.

Arkadaşlarının söylediğine göre, Baumgartner,KevinCostner'ın ondan intikam alıp öfkesini çıkarmaya çalıştığı düşüncesinde. Ama bunu yapmayı bırakırsa bütün bu olup bitenin çocuklarına nasıl zarar verdiğini görebilecek duruma gelecek.

Baumgartner, Costner ile birlikte yaşadığı milyon dolarlık malikaneden çocuklarıyla birlikte aylık lirası 40 bin dolar olan başka bir eve taşındı Her ne kadar bu evin de havuzu olsa da Baumgartner'ın söylediğine göre eski hayat tarzıyla yakından uzaktan ilgisi yok.

GÖZ KAMAŞTIRAN BİR HAYAT SÜRMÜŞLER

Ama öte yandan Costner ile Baumgartner'ın hayatıyla ilgili bugüne kadar çok bilinmeyen bazı ayrıntılar da bu duruşmalarda ortaya çıkıyor. Elbette dava dosyasında yer alan kendi ifadeleri aracılığıyla.

Bunlardan biri Costner'ın evli oldukları sürece Baumgartner'ın annesine her ay beş bin dolar para gönderdiğiydi.

Çift yollarını ayırma kararı alınca bu para kesildi. Baumgartner da annesine destek olmak için Costner'ın arkadaşı ve evinin kapı komşusu olan Josh Connor'dan 20 bin dolar para aldı. Bunun yarısını annesine gönderdi. Geri kalanı da kendi ifadesine göre Connor'a geri gönderdi.

Bu arada Christine Baumgartner'ın, Josh Connor ile sevgili olduğu iddialarının da ortada dolaştığını ekleyelim. Tabii ki Baumgartner tüm bunları yalanladı.

Eski çiftin evlerindeki mutfak eşyaları için bile kavga ettiği de daha önce ortaya çıkmıştı. Bunlar işin tartışmalı tarafları ve uzun süre de bitmeyecek gibi görünüşe göre.

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'ÇOCUKLARIM EVDEN OKYANUS MANZARASI GÖREMİYOR'

Bu arada Christine Baumgarner, kendisinin yaşadığı 40 bin dolarlık mülkün Costner'ın 73 milyon dolarlık mülküyle kıyas bile kabul edemeyeceğini savunuyordu.

Şu anda yaşadıkları evin okyanus manzarası olmadığını belirten Baumgartner, bunun da çocuklarının şu ana kadar alıştıkları yaşam standartlarına uymadığını savunuyordu.

Bu eski yaşam tarzı konusunu Baumgartner'ın avukatı da gündeme getirmişti. Lüks hayatın çocukların DNA'sında yazılı olduğunu belirten avukat bu yüzden de çocuk nafakası olarak 161 bin dolar talebinde bulunmuştu.

Bu arada bu konuyla ilgili şimdilik son bir not... Costner'ın üç çocuğu için belirlenen aylık 63 bin dolar nafaka üzerinde değişiklik yapılması mümkün görünmüyor.

Bu arada Baumgartner, çocuklarıyla birlikte yaşayacağı aylık kirası 40 bin dolar olan eve tam olarak taşındı. Geçtiğimiz hafta sonu evin kapısına gelen bir nakliye kamyonu Baumgartner'ın bütün eşyalarını getirdi.

Böylece 2004 yılında Kevin Costner ile evlenerek bir parçası olduğu Hollywood hayatında bambaşka bir döneme girmiş oldu Baumgartner.