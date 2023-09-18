Cinsel taciz iddiaları arka arkaya: Korkunç gerçeği öğrenince içim rahatladı... Kendimi suçlamaktan vazgeçtim

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İDDİALAR GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Tam bu karmaşanın ortasında ünlü oyuncunun, kendisi gibi çok tanınmış olan eski eşinin boşanmanın ardından verdiği bir röportajda söyledikleri tekrar gündeme geldi.

Yapılan yorumlara göre ünlü şarkıcı, boşandıktan kısa süre sonra verdiği o röportajda eski kocasıyla ilgili bu "karanlık sırrı" üstü kapalı biçimde söylemiş aslında.

Magazin gündemini takip etseniz de etmeseniz de ünlü komedyen Russell Brand hakkında geçtiğimiz cumartesiden beri ortalarda dolaşan taciz iddiaları mutlaka bir yerlerde gözünüze çarpmıştır.

Olaylar öylesine tüyler ürpertici ki Brand'in kurbanı olan kadınların anlattıkları, onları bir kere duyanların bir daha unutamayacağı türden.





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''GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE KENDİMİ SUÇLAMAKTAN VAZGEÇTİM"

Bu arada Brand'in 2010 yılında Hindistan'da evlendiği ve sadece 14 ay sonra boşandığı ünlü şarkıcı Katy Perry'nin de aslında bütün bunlardan haber olduğu ama susmayı tercih ettiği ileri sürüldü. Bunun nedeni ise Perry'nin boşandıktan birkaç yıl sonra verdiği bir röportajda söyledikleri.

Perry o röportajda biten evliliği hakkında "Gerçekten yaralayıcıydı" diye konuşmuştu. Şu anda nişanlısı Orlando Bloom ile mutlu bir ilişkisi ve bir de kızı olan Perry'nin, Russell Brand ile evliliğinin bitişi de tuhaf olmuştu.

Perry, yeni yıla yaklaşırken Russel Brand'den evliliklerinin ve ilişkilerinin bittiğine dair bir elektronik posta almıştı. Böylece çiftin ilişkisi de tarihe karışmış oldu.

Katy Perry, daha sonra verdiği bir röportajda önce bu ayrılık nedeniyle kendini suçladığını söylemiş ama "Brand ile ilgili gerçeğin farkına vardıktan sonra "bundan vazgeçtiğini" itiraf etmişti.

Perry, söylediğine göre evliliğin bitmesinden kendini sorumlu tutmuştu. Ama sonra kocasıyla ilgili ne olduğunu söylemediği gerçeği öğrenince kendini suçlamaktan vazgeçti.

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Perry'nin iddiasına göre Russell Brand'in evlilikleri sırasında onunla "eşit" konumda olmaktan hoşlanmamıştı.

Katy Perry'nin kendi mesleği olması, turnelere gitmesi 'kontrolcü' kocasını rahatsız etmişti. Bu durum da Katy Perry'nin boşanmadan kendisini sorumlu tutmasına neden olmuştu.

O ayrıntı hakkında şöyle konuşmuştu Perry "İlişkinin bitmesinden dolayı büyük sorumluluk hissettim. Ama sonra gerçeğin farkına vardım. Bu benim yüzümden değildi. Benim çok ötemde nedenleri vardı."

Son olayların ardından yapılan yorumlara göre Perry'nin farkına vardığı o gerçek Brand'ın cinsel taciz geçmişiydi. Fakat Perry bu gerçeği ifşa etmek yerine susmayı tercih emişti.

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Katy Perry, hala bildiği gerçeği kendine saklamayı sürdürüyor. Ama Russell Brand'i cinsel taciz iddialarının ortaya atılmasından sonra hayranları artık o ifşa edilmeyen gerçeğin bu durumla ilgili olduğunu düşünüyor.





DÖRT KADININ İDDİALARI KORKUNÇ'

Russell Brand'in bu korkunç suçlamalarla manşetlere çıkması geçen haftanın son günlerinde oldu. Dört tane kadın Brand'ın kendilerine tacizde bulunduğunu ileri sürdü. Hatta bu konuyla ilgili ayrıntılara da yer verdi bu dört kadın iddialarında.

İsimleri gizli tutulan bu kadınlardan biri, 2012 yılında Russel Brand'ın evinde bulunduğu sırada komedyenin kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü. Genç kadın elinde bu durumu doğrulayacak tıbbi kanıtlar bulunduğunu ve olayın meydana gelmesinden bir gün sonra tecavüz merkezine gittiğini söyledi.

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Bir başka kadın da kendisi 16, Brand 31 yaşındayken onunla duygusal şiddete uğradığı bir ilişki yaşadığını ileri sürdü.

Her ne kadar Brand kendisini "çocuk" olarak nitelendirse de bu sözde romantik ilişki sırasında durmadan ünlü komedyenin tacizine uğradığını savundu.

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BU PLANLI BİR SALDIRI: Russell Brand ise bütün bu iddiaları yalanladı. Instagram sayfasından yaptığı açıklamada geçtiğimiz cuma günü ana akım medya kuruluşlarından birinden rahatsız edici bir mesaj aldığını belirten Russell Brand "Bana karşı bir saldırı başlatılacağı yazılmıştı"satırlarına yer verdi.





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'AŞAĞILIK BİR YIRTICI' DİYE TANIMLAMIŞTI

Russell Brand ile ilgili bu iddiaların ortaya atılmasından sonra hakkında suçlayıcı söylemlerde bulunan başka kadınlar da ortaya çıktı.

Tabii bu arada karıştırılan eski defterlerin sayfalarında 20 yıl önce bir başka ünlünün, şarkıcı Dannii Minogue'un bir röportajda söyledikleri tekrar gündeme geldi.

Minogue, 20 yıl önceki bir röportajında Russell Brand hakkında "aşağılık bir vahşi" diye konuşmuştu.

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KARISI BRAND'İN YANINDA

Bu arada bu kadar korkunç iddiaların odağında olan Russell Brand'in 2017 yılından bu yana Laura GallacherBrand ile evli olduğunu hatırlatalım.

Anne ve çocuk ilişkileriüzerine yazdığı kitaplarla tanınan Laura Gallacher Brand ile genç kadının TV sunucusu olan ablası Kirsty sayesinde tanıştı Brand. Bu arada Laura'nın ünlü golfçü Bernard Gallacher'ın kızı olduğunu da not düşelim.

Russell ile Kathy, genç kadın henüz 18 yaşındayken tanışıp flört etmeye başladılar. 2017 yılında evlenen çiftin iki tane çocuğu bulunuyor.

Kathy'nin bütün bu korkunç iddialar rağmen Brand'in yanında durduğu da yakın çevrelerinden gelen haberler arasında.