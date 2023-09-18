Eski aşıklar bir arada... Otomobilde sıcak dakikalar: Arka koltuktan uzanıp sarıldı

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DİKKAT ÇEKEN SAMİMİYET

10 yıllık evlilikleri bitti. Açıklamayı da yıl dönümlerinden tam bir gün sonra yaptılar. Ayrılığın ardından önceleri araları soğuk olsa da sonuçta çocukları vardı.

Bu yüzden hayatlarında yeni bir sayfa açtılar. Ve geçen hafta sonu da herkesi şaşırtan bir samimiyet içinde görüntülendiler.

Son bir buçuk yıldır Jennifer Lopez ile evliliği nedeniyle hep gündemde olan Ben Affleck ile eski eşi Jennifer Garner bu sözünü ettiğimiz eski çift. 2005 yılında

evlenen çift, 2015 yılında ayrıldı. O süreçte de uzun süre gündemin ilk sıralarında kaldılar. Çünkü ortada kayıtsız kalınamayacak söylentiler vardı. İddialara göre

Affleck, karısını üç çocuklarının dadısıyla aldatmıştı.

Öyle ya da böyle çift resmen boşandı. O sıralarda Affleck, sık sık saçı sakalı karışmış bir halde görüntüleniyordu. Belli ki yaşadıkları ona ağır gelmişti. Ama sonra

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her ikisi de kendi hayatlarını kurdular. Hatta Affleck, yıllar önce nişanlanıp ayrıldığı Jennifer Lopez ile evlendi. Garner da kendine yeni bir hayat kurdu.





UZANIP BİRBİRLERİNE SARILDILAR

Sonuç olarak eski eşler Ben Affleck ve Jennifer Garner, üç çocukları hatırına artık iki arkadaş oldu. Araları da gayet iyi. Hatta öyle iyi ki geçtiğimiz günlerde Affleck'in otomobilinde şaşırtan bir samimiyet içinde objektiflere takıldılar.

Eski çift Affleck otomobilde tatlı bir sohbete daldı. O sırada Garner arka koltukta oturuyordu. Affleck'in yanındaki koltukta da eski çiftin evliliğinden dünyaya gelen kızı Seraphine vardı. Sohbet öylesine neşeliydi ki Garner bir anda arka koltuktan uzanıp Ben Affleck'in boynuna sarıldı.

Bir noktada da Ben Affleck de başını kendisine sarılan karısının omuzuna yasladı. O samimi anların ardından Jennifer Garner Affleck ile vadalaşarak otomobilden indi.

Çiftin yaşadıklarını kısaca özetlemek gerekirse Ben Affleck ile Jennifer Garner, boşandıktan sona evliliklerinin son dönemindekinin tam tersine daha rahat ve mutlu bir görüntü sergilemeye başladılar. Hatta iyi arkadaş ve iyi birer anne baba oldular.

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Ben Affleck eski aşkı Jennifer Lopez ile evlendi. Jennifer Garner da iş insanı John Miller ile fazla göz önüne çıkarmadığı bir aşk yaşıyor.

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'TUZAĞA DÜŞÜRÜLMÜŞ GİBİ HİSSEDİYORDUM'

Ben Affleck, Jennifer Garner'dan ayrıldıktan altı yıl sonra evliliğin son dönemlerinde neler hissettiğini, işlerin nasıl yolunda gitmediğini anlatmıştı. Her ikisinin

de çabaladığını fakat evliliğin artık kurtarılacak yanı kalmadığını itiraf etmişti.

Affleck'in bu açıklamaları ise büyük tepkiye neden oldu. Programın ardından sosyal medyada Affleck, eski eşine karşı acımasız olmakla suçlandı.

Howard Stern'in sohbet programına konuk olan Affleck, eski nişanlısı Jennifer Lopez ile yıllar önce sonlandırdığı ilişkisine yeniden başlama konusunda da bazı

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tereddütler duyduğunu itiraf etti.

Ben Affleck, 2005'te evlendiği 2015'te boşandığı eski eşi Jennifer Garner ile ilişkisi hakkında da şunları söyledi. "Muhtemelen birbirimizin boğazına sarılarak

ilişkimizi bitirirdik. Ben hala alkol bağımlısı olurdum." Affleck, 2018'de resmi olarak Jennifer Garner'dan boşanmış ve ardından kötü alışkanlığından kurtulmak için tedavi olmaya başlamıştı.

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ALKOL BAĞIMLILIĞINDAN ESKİ EŞİNİ SORUMLU TUTTU

Ben Affleck, alkol bağımlılığının nedenlerinden birini şöyle açıkladı programda: "Çünkü bu evlilikte kendimi tuzağa düşürülmüş, kapana kısılmış hissediyordum. Sürekli

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olarak 'Ayrılamam, çünkü çocuklarım var. Ama mutlu değilim, ne yapmalıyım?' diye soruyordum. Yaptığım şey bir şişe alkollü içki tüketmek ve sonunda kanepede

uyuyakalmaktı" diye konuştu. Aslında alkolün, sorunlarının çözümü olmadığının farkında olduğunu da sözlerine ekledi Affleck.

Jennifer Garner ile kendisinin, evliliklerinin sürmesi için defalarca çaba harcadığını da vurguladı Affleck. "Çabaladık, çabaladık, çabaladık. Çünkü çocuklarımız

vardı. Ama ikimiz de bu durumun çocuklarımıza iyi bir evlilik örneği sunmadığını hissediyorduk" diyerek sözlerini.





ÇOCUKLARININ DADISIYLA KARISINI ALDATTIĞI İDDİALARI UZUN SÜRE GÜNDEMDEYDİ

Jennifer Garner ile ayrılık sürecinde Affleck'in, çocuklarının dadısı Christine Ouzounian ile eşini aldattığı iddiaları basına yansımıştı. Hatta çiftin ayrılığı

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konusunda bardağı taşıran son damlanın da bu olay olduğu öne sürülenler arasındaydı.

Affleck, Lopez ile ilişkisine yeniden başlamadan önce adı kısa süreli aşk ilişkilerine karıştı. Fakat eski nişanlısı JLo'ya dönmesi ise kelimenin tam anlamıyla büyük olay oldu.





'BİR DEĞİL İKİ KEZ DÜŞÜNDÜM'

Her ne kadar çift yeniden bir araya geldikten sonra mutluluk tablosu sergilese de Affleck, bu ilişkiye adım atmadan önce bir değil iki kez düşündüğünü itiraf etti.

Howard Stern'in kendisine yönelttiği "Lopez ile ilişkisine yeniden başlamada önce bu konuda şüphelerin var mıydı?" sorusuna Affleck şöyle yanıt verdi: "Kesinlikle

aklımdan geçti. Hayattaki en büyük sorumluluğum; çocuklarıma karşı olan sorumluluğum. Onları üzecek bir şey yapmak istemedim." Bu şekilde Ben Affleck, Jennifer Lopez ile ilişkisine yeniden başlamadan önce bazı tereddütleri olduğunu da saklamadı.