Evlilik teklifini anlayıp yanıtlaması 28 dakika sürmüştü: Ünlü çift ikinci düğünü yapmaya hazırlanıyor

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O BÜYÜLÜ YERDE NİKAH TAZELEYECEKLER

Aralarına katılan iki çocuklarıyla birlikte tam 10 yıldır sakin ve huzurlu bir şekilde hayatı paylaşıyorlar.

Elbette onlar hakkında da bir dönem ayrılık söylentileri çıktı ama bunları sözlerle değil kameralar karşısında sergiledikleri aşk tablolarıyla yalanladılar. Tabii bu arada evliliklerinde zor dönemler de yaşadılar. Ama bunu atlatmasını da bildiler.

Şimdi bu ünlü çiftten güzel bir haber geldi. 10'uncu evlilik yıl dönümlerinde ettikleri yemini tekrarlayacaklar.

Kendileri için "ruh huzurunu ve sükuneti buldukları büyülü yerde" bir kez daha "ölüm onları ayırıncaya kadar yan yana kalacaklarına dair" ikinci kez söz verecekler.

Planlara göre de bu ikinci düğün ilkinden daha gösterişli olacak. Hatta hazırlıklar çoktan başladı bile.

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ONUNCU YILDA İKİNCİ DÜĞÜN

Hollywood'un müzmin bekarını evliliğe inandıran Amal Alamuddin Clooney ile eşi George Clooney'den söz ediyoruz.

2014 yılında İtalya'nın en gözde ve en turistik bölgelerinden Venedik'te hayatlarını birleştiren çift, evlilik tazelemeye hazırlanıyor. ABD magazin basınında yer alan haberlere göre bunun için hazırlıklar da çoktan başladı bile.

Bu konuda adım atan taraf ise George Clooney. Yıllarca evlenmemek için direnen Clooney, sonunda 10 yılda bir düğün yapacak hale bile geldi.

Haberlere göre 10 yıllık evliliklerini Alexander ve Ella adında biri kız diğeri erkek ikiz çocuklarla taçlandıran çift, 2024 yılına kadar ya da en geç 2024 yılında "ikinci memleketleri" İtalya'da nikah tazeleyecek.

Bu konuda en çok istekli tarafın da George Clooney olduğu söyleniyor. Ünlü yıldızın kafasında, aralarında yakın dostu Cindy Crawford ve kocası Rande Gerber de dahil, Brad Pitt, Julia Roberts gibi ünlü arkadaşlarının katılacağı gösterişli bir kutlama programı var. Yani Clooney konuk listesini çoktan hazırlamış bile.

Bu arada 45 yaşındaki Amal Clooney'in İngiltere'de yaşayan ailesi de bu büyük kutlama için İtalya'ya gidecek.

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İddialara bakılırsa George Clooney için bu hem bir kutlamanın ayrı bir önemi var. Çift sadece 10'uncu yılı değil aynı zamanda evliliklerini kurtarmış olmanın da bir kutlamasını yapacaklar.

Her ne kadar kendileri bu konuda ser verip sır vermeseler de Clooney çiti bundan üç yıl önce birlikteliklerinde ciddi bir sınav verdi. Sonuç olarak ikisi de bu sınavı geçti ve yola birlikte devam ediyorlar.

O dönemde ileri sürülenlere göre George ve Amal Clooney'in kişilikleri arasındaki fark bir dönem çiftin zor günler geçirmesine neden olmuştu. George'un bir türlü olgunlaşamamış halleri, Amal'ın da kontrolcü tavırları evliliği zora sokmuştu. Çift, bu yüzden aylarca evliliklerini ayakta tutabilmek için büyük çaba harcadı.

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Fakat sonra ikisi de kendi iş hayatlarına biraz daha fazla ağırlık verdiler. Bu bir anlamda da onların birbirlerini özlemeleriyle sonuçlandı. Sorunlar aşıldı.

Çifte yakın kaynaklara göre Amal ve George Clyooney, artık evlendikleri günden bile daha fazla birbirlerine aşıkm durumdalar.

İlk evliliğini 1998 ile 1993 yılları arasında Talia Balsam ile yapan George Clooney o ilk boşanmanın ardından çok uzun süre evliliğin lafını bile etmedi.

Ünlüydü, çok yakışıklıydı ve çok parası vardı. Bu sayede kelimenin tam anlamıyla bir "playboy" olarak geçirdi hayatının bir bölümünü. Ta ki Amal Alamuddin ile tanışıncaya kadar.

Onu gördüğü anda da evleneceği kadının o olduğunu anladı. Bunu da bir röportajında şu sözlerle anlattı George Clooney " Daha onu tanır tanımaz biliyordum ki hayatımın geri kalanını birlikte geçireceğim kadın oydu."

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EVLENME TEKLİFİNE YANIT VERMESİ 28 DAKİKA SÜRDÜ

Clooney'in anlattığına göre aralarında evlilik konusunda özel bir konuşma olmadı. Birbirlerine hiç "Hey! Belki de biz evlenmeliyiz" demediler.

Sonunda bir gün baş başa otururken George Clooney Amal'a evlenme teklif etti.. Fakat bir cevap alması tam 28 dakika sürdü.

Bunu da konuk olduğu Ellen De Generes'in sohbet programırda şöyle anlattı Coloney:; " Romantik ilişkimiz başladıktan altı ay sonra artık evlilik teklifedebileceğimi düşündüm. Bir yüzük aldım ve sakladım. Müzik çalıyordu. Akşam yemeği yaptım. Her şey planladığım gibi gidiyordu. "

Amal o sırada Londra'dan yeni dönmüştü. Akşam yemeğini dışarıda getirtmeyi önerdi. Ama George bu fikri reddetti.

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Yemekten sonra şarkı bitti Amal bulaşıkları yıkadı ki George'un söylediğine göre bunu hiç yapmazdı.

Sonunda bulaşıklar bitince George mumları yakmak için Aamal'a arkasındaki kutudaki çakmağı kendisine vermesini söyledi.

Amal kutuyu açtı ve orada nişan yüzüğü duruyordu. O yüzüğe baktı ve "Bu bir yüzük" dedi.Sanki onu orada bir başkası unutmuş gibi davranıyordu.

George'un anlattığına göre Amal hala ne olup bittiğini anlamamıştı. O sırada George diz çöktü ve "Hayatımın geri kalanını seninle geçirmeyi hayal bile edemezdim" dedi. O sırada Amal yüzüğe bakmaya devam ediyordu.Kesin bir yanıt vermesi ise 25 dakika sürdü.



Sonuda George Cloney, bir cevap gelmesi için Amal'a şunlarısöyledi: "Bak ben 52 yaşındayım. 28 dakikadır diz çökmüş durumdayım. Biraz daha böyle kalırsam geriye kalkamayabilirim" dedi. Sonunda Amal "Ah, "Evet" diye yanıt verdi.

Tabii sonunda çift 2014 yılında ünlülerin katıldığı bir törenle resmen hayatlarını birleştirdi.

TANIŞTIKTAN BİR YIL SONRA EVLENDİLER

İlk evliliğini 1989 ile 1993 arasında meslektaşı Talia Balsam ile yaptı George Clooney. Ama ondan boşandıktan sonra tam 21 yıl boyunca hayatına giren hiçbir kadınla evlenmeye yanaşmadı.

Çapkın gülüşü ve yakışıklılığıyla birçok sevgili edinen Clooney hakkında evlilik söylentileri çıksa da bunların hiçbiri gerçeğe dönmedi.

Sonunda Lübnan asıllı insan hakları avukatı Amal Alamudin ile tanıştı aktör. Onu tanıdıktan sonra da evliliğe bakışı değişti. Amal Alamuddin, hem genç ve güzel hem de mesleğinde başarılıydı. Sonunda çift 2014 yılında İtalya'nın gözde turistik bölgesi Venedik'te evlendi.

Törene Clooney'in hem yakın dostu hem de iş ortağı olan Rande Gerber ile eşi top model Cindy Crawford başta olmak üzere birçok ünlü akın etti.

Bu arada hemen hatırlatalım... Amal Alamuddin ve George Clooney'i yine Como Gölü yakınlarındaki bir partide, ortak arkadaşları tanıştırdı. O sırada takvimler 2013 yılını gösteriyordu. Çift tanıştıktan bir yıl sonra nisan ayında nişanlandı. Aynı yıl temmuz ayında da Venedik'te dillere destan bir düğünle evlendi.

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ÖNCE SAHTE NİKAH SONRA GERÇEĞİ

Çiftin üç gün süren düğün töreni Venedik halkıyla birlikte tatil için orada bulunanların da ilgisini çekti. Kelimenin tam anlamıyla Venedik'in ünlü festivalini aratmayacak kadar şenlikli bir şekilde gerçekleşti tören.

Fakat ilk görüntülerin basına yansımasıyla birlikte bir de söylenti yayıldı: Onca gösteriş içinde yapılan nikâh töreni "sahteydi". Ki bu söylentinin boşuna olmadığı da sonradan ortaya çıktı.

Amal Alamuddin ve George Clooney, gerçek nikahlarından bir gün önce düğünün yayın hakları için anlaştıkları Vogue dergisine özel bir "mizansen" düzenlemişti.

O gün sanki çift gerçekten evleniyormuş gibi çekim yapıldı dergi için. Bu "sahte" nikahın ardından tam bir gün sonra bu kez Amal ile George, belediye binasına giderek gerçekten evlendiler. Sonra da düğünleri gerçekleşti.

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DÜĞÜN KONUKLARINA ÇİP TAKILDI

George Clooney gibi müzmin bir bekârın evlilik töreni doğal olarak bütün dünyanın da ilgisini çekti. Törenle ilgili birçok ayrıntı kısa sürede ortaya çıktı.

Bunlardan biri düğün resepsiyonunda konuklara sosyal medya yasağı getirilmesiydi. Bu kapsamda konukların yanında bulunan cep telefonu ve fotoğraf makinelerine el konuldu.

Ama bundan da önce salona girmeden konukların kıyafetlerine birer çip takıldı.

Törende Clooney'in en sevdiği şarkı olan Nat King Cole'un sesiyle ölümsüzleşen When I Fall in Love (Ben Aşık Olduğumda) orkestra tarafından tam üç kez çalındı.

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56 YAŞINDA İKİZ BABASI OLDU

Bu gösterişli törenin ardından George ve Amal Clooney, bir çift olarak yeni hayatlarına başladı. Aradığı aşkı 50'li yaşlarının ilk yarısında bulan George Clooney, 56 yaşında da ilk kez baba olma mutluluğunu yaşadı. Hem de aynı anda iki bebeğin birden babası oldu.

O süreçte yani ikiz babası olacağını öğrendiği zaman neler hissettiğini de konuk olduğu bir sohbet programında anlattı Clooney.

Meslektaşı Drew Barrymore'un sohbet programına katılan Clooney, ikiz bebekleri olacağını öğrendiklerinde kendisinin de karısı Amal'in de büyük bir korkuya kapıldığını anlattı. Aynı zamanda çok şaşırdıklarını da gizlemedi.

Ünlü oyuncu, kendisinin hissettiği korkunun büyük oranda yaşından kaynaklandığını sözlerine ekledi.

HAKLARINDA AYRILIK SÖYLENTİLERİ ÇIKTI

Bu arada Amal ve George Clooney geçen yıl ayrılık söylentileriyle gündeme gelmişti. Fakat Amal Clooney, Time dergisine verdiği röportajda bunu yalanladı.

Clooney, "evliliklerinin harika bir şekilde yürüdüğünü" söyledi. Kocası George Clooney'i de "inanılmaz şekilde ilham verici ve destekleyici bir eş" olarak tanımladı. Sonra da evlerinin "aşk, sevgi ve kahkahalarla dolu" olduğunu sözlerine ekledi.

Amal Clooney şu anda sahip olduğu aile hayatının "hayal edebileceğinin bile ötesinde" olduğunu söyledi. Clooney şöyle konuştu: "Hayatımda böylesine büyük bir aşk bulduğum için kendimi şanslı hissediyorum." Ünlü avukat, anne olmanın da hayatını dengede tutmayı sağladığını belirtti.