ÃœnlÃ¼ dizi oyuncusu Ã§Ä±plak pozlarÄ± yÃ¼zÃ¼nden iÅŸinden oluyordu... KÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ã¶kÃ¼p aÄŸlamaya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±... ArtÄ±k hiÃ§ piÅŸman deÄŸilim

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ÅžÃ–HRET Ä°Ã‡Ä°N YAPILANLARIN DA BEDELÄ° VAR

BazÄ±larÄ± sonradan bu yaptÄ±klarÄ±ndan piÅŸman olsa da durum bÃ¶yle. Ã–zellikle kariyerlerinin belli bir noktasÄ±nda bu tÃ¼r adÄ±mlar atmak zorunda hissediyorlar kendilerini.

Ä°stedikleri gibi zirveye yÃ¼kselen Ã¼nlÃ¼lerin bazÄ±larÄ± tÃ¼m bunlardan piÅŸmanlÄ±k duyuyor ilerleyen yÄ±llarda. BazÄ±larÄ± da "yaptÄ±ysam yaptÄ±m" diyerek yollarÄ±na devam ediyor. Ã–yle ya da bÃ¶yle yapÄ±lan her ÅŸeyin bir bedeli oluyor bu Ã¼nlÃ¼ler aÃ§Ä±sÄ±ndan.

Ä°ÅŸte size birazdan, rol aldÄ±ÄŸÄ± diziyle genÃ§ yaÅŸÄ±nda zirveye Ã§Ä±kan bir Ã¼nlÃ¼nÃ¼n verdiÄŸi Ã§Ä±plak pozlarÄ± ve sonrasÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatacaÄŸÄ±z.

SÃ¶z konusu Ã¼nlÃ¼ o fotoÄŸraflar yÃ¼zÃ¼nden o dÃ¶nemde oyunculuk kariyerini kaybetme tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalsa da hatta kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ã¶kÃ¼p gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸulsa da bugÃ¼n fikri tamamen deÄŸiÅŸmiÅŸ durumda.

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BÃœTÃœN DERGÄ°LER PEÅžÄ°NDE KOÅžUYORDU

YÄ±llar Ã¶nce verdiÄŸi yarÄ± Ã§Ä±plak pozlar nedeniyle o dÃ¶nemde iÅŸini kaybetme noktasÄ±na gelen bu Ã¼nlÃ¼, bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran Melissa Joan Hart. Ya da Sabrina the Teenage Witch adlÄ± dizinin Sabrina'sÄ±.

BugÃ¼n 47 yaÅŸÄ±nda olan Melissa Joan Hart, kariyerine kÃ¼Ã§Ã¼k yaÅŸta baÅŸlasa da 1996 ile 2003 arasÄ±nda yayÄ±nlanan Sabrina The Teenage Witch adlÄ± diziyle ÅŸÃ¶hretin zirvesine Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°ÅŸte o dÃ¶nemde de birÃ§ok firma ve dergi oyuncunun peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼. Kimi reklam kampanyalarÄ± iÃ§in kimi de fotoÄŸrafÄ± Ã§ekimi iÃ§in. Melissa Joan Hart da Maxim dergisinin teklifini kabul etti ve o dÃ¶nemde kendisinden beklenmeyecek kadar cÃ¼retkar pozlar iÃ§in objektif karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Belli ki kendisi bÃ¶yle olacaÄŸÄ±nÄ± hiÃ§ tahmin etmemiÅŸti ama o dergiye verdiÄŸi pozlar yÃ¼zÃ¼nden oyunculuk kariyeri sona erme noktasÄ±na geldi.

KÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce Pod Meets World adlÄ± podcast yayÄ±nÄ±na konuk olan Melissa Joan Hart, bu pozlarÄ± yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±.

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Ä°ÅžÄ°NÄ° KAYBETME TEHLÄ°KESÄ°YLE KARÅžILAÅžTI

Hart'Ä±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re derginin kapaÄŸÄ±na da Ã§Ä±kan o pozlarÄ± yÃ¼zÃ¼nden Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± firma sÃ¶zleÅŸmesini ihlal etmekle suÃ§ladÄ± yÄ±ldÄ±zÄ±.

Bu da onu oyunculuk iÃ§in anlaÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸleri kaybetme tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirdi. Ä°Ã§ Ã§amaÅŸÄ±rlarÄ±yla verdiÄŸi o pozlar yÃ¼zÃ¼nden baÅŸÄ±na gelenleri "hayatÄ±mÄ±n en kÃ¶tÃ¼ gÃ¼nleriydi" diyerek Ã¶zetledi Melissa Joan Hart.

Hatta bir dÃ¶neme damgasÄ±nÄ± vuran Ã¼nlÃ¼ gÃ¶zyaÅŸlarÄ± iÃ§indeki fotoÄŸrafÄ±nÄ±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ de anlattÄ±. Hart'Ä±n sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸi o gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Britney Spears'Ä±n da ÅŸÃ¶hretinin doruÄŸundayken birlikte Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± Drive Me Crazy adlÄ± filmin galasÄ±nda Ã§ekildi. Hart filmde baÅŸrol oynuyordu. Spears da filmin ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± seslendirmiÅŸti.

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Hart o gece Ã§ekilen ilk karelerde yanÄ±nda Spears ile objektifle gÃ¼lÃ¼mserken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Bir sÃ¼re sonra ise o geceyi takip eden fotoÄŸrafÃ§Ä±lar bu kez Melissa Joan Hart'Ä± bir yandan cep telefonuyla konuÅŸurken bir yandan da kÄ±rmÄ±zÄ± halÄ±ya Ã§Ã¶kÃ¼p gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶kerken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi.

BÃœTÃœN GECE AÄžLAMIÅž

Konuk olduÄŸu programda o anlar hakkÄ±nda ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu Melissa Joan Hart: "EÄŸer fotoÄŸraflarda gÃ¶zlerime bakarsanÄ±z bÃ¼tÃ¼n gece aÄŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ± gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z." AnlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re olaylar ÅŸÃ¶yle geliÅŸti.

O mutlu gecede Hart bir telefon aldÄ± ve rÃ¼ya gibi baÅŸlayan gala gecesi tam bir korku filmine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Arayan kiÅŸi avukatÄ±ydÄ±. " Maxim dergisiyle Ã§ekim yaptÄ±n mÄ±?" diye sordu. Hart olumlu yanÄ±t verince avukatÄ± devam etti. " Dava aÃ§acaklar ve oynadÄ±ÄŸÄ±n yapÄ±mdan kovulacaksÄ±n. BasÄ±nla konuÅŸma, hiÃ§bir ÅŸey yapma."

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AvukatÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bu kez meslek yaÅŸamÄ± boyunca menajerliÄŸini yapan annesi arayÄ±p "Ne yaptÄ±n sen" dedi sitemkar bir ÅŸekilde.

Melissa Joan Hart da ona "FotoÄŸraf Ã§ekimi sÄ±rasÄ±nda halkla iliÅŸkiler direktÃ¶rÃ¼m ne sÃ¶ylediyse onu yaptÄ±m. Maxim iÃ§in bir fotoÄŸraf Ã§ekimi yaptÄ±m. Bu dergi iÃ§in elbette iÃ§ Ã§amaÅŸÄ±rÄ±yla poz vermek gerek" diye yanÄ±tladÄ± onu.

Â PozlarÄ±nÄ±n bu kadar tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±karmasÄ±nÄ±n nedeni ise Melissa Joan Hart'Ä±n sÃ¶zleÅŸmesinde yer alan "Asla Ã§Ä±plak bir karakteri canlandÄ±rmayacaÄŸÄ±" maddesiydi.

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BÄ°R Ã–ZÃœR MEKTUBU YAZDI VE AFFEDÄ°LDÄ°: Melissa Joan Hart dah a sonra o dÃ¶nemde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ABC kanalÄ± tarafÄ±ndan affedildi. Ama bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bir Ã¶zÃ¼r mektubu kaleme almasÄ± istedi.

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HER ÅžEY Ã‡OK GERÄ°DE KALDI... ARTIK PÄ°ÅžMANLIK HÄ°SSETMÄ°YOR

Fakat Melissa Joan Hart geÃ§tiÄŸimiz pazar gÃ¼nÃ¼ katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir etkinlikte bu konudaki fikirlerinin yÄ±llar iÃ§inde deÄŸiÅŸtiÄŸini sÃ¶yledi. ArtÄ±k o yarÄ± Ã§Ä±plak pozlarÄ± iÃ§in piÅŸmanlÄ±k duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Hart "GeÃ§miÅŸe bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda her ÅŸey artÄ±k Ã§ok uzak gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. O dÃ¶nemde panik hissetmiÅŸtim. Kariyerim bitiyordu." dedi. Ama sonra iÅŸlerin yoluna girdiÄŸini ve kendisinin istediÄŸi gibi yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±.

'ZÄ°RVEYE Ã‡IKMAK Ä°Ã‡Ä°N VADÄ°LERDEN GEÃ‡MEK GEREK'

Melissa Joan Hart, 2003 yÄ±lÄ±nda Mark Wilkerson ile evlendi ve bir Ã§ocuk sahibi oldu YÄ±ldÄ±zÄ±n evliliÄŸi mutlu bir ÅŸekilde yÃ¼rÃ¼yor.

Hart su kouda da ilginÃ§ bi brenzetme yaptÄ±. Hollywood'da evliliklerin kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ hatÄ±rlatarak "20 Hollywood yÄ±lÄ± evlilik... Bu biliyor musunuz tÄ±pkÄ± kÃ¶peklerin yaÅŸÄ± gibi. SanÄ±rÄ±m biz Hollywood yÄ±lÄ±yla tam 140 yÄ±ldÄ±r evliyiz "diye konuÅŸtu.

Bu 20 yÄ±lÄ±n her zaman kolay bir yolculuk olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Melissa Joan Hart bu yolculukta birbirleriyle kalmak iÃ§in sÃ¶z verdiklerini hatÄ±rlattÄ±.

Hart, "TÃ¼m mesele, en yÃ¼kseklere ulaÅŸmak iÃ§in en dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyelerden geÃ§mektir" dedi. "Zirvelerin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak iÃ§in vadilerden geÃ§mek zorundasÄ±nÄ±z" diye de ekledi.

Hart ekledi, "Bu sadece sÃ¶z vermek, ona baÄŸlÄ± kalmak, birbirimize gÃ¼venmek ve birbirimize nezaket gÃ¶stermek" diyerek uzun evliliÄŸinin sÄ±rrÄ±nÄ± anlattÄ±.