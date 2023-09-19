Oysa hayata iki eliyle birden asılmıştı... Genç sosyal medya yıldızının ağlatan vedası: Bunu okuyorsanız ben ölmüşüm demektir

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KİMSENİN ÖLÜMÜ YAKIŞTIRAMAYACAĞI BİR YAŞTAYDI

Onun ölümünün eşi, ailesi ve arkadaşlarının yanı sıra gerçek hayatta hiç tanışmamış olanları bile böylesine sarsmasının nedeni ise öncelikle yaşının çok genç olmasıydı. Nicky Newman, kimsenin ölümü yakıştıramayacağı bir yaştaydı... Sadece 35 yaşındaydı genç kadın.

Bunca insana ilham vermesinin nedeni de beş yıldan fazla bir zamandır meme kanseriyle son derece cesur bir şekilde mücadele etmesiydi.

Sonuç olarak genç kadını bu dünyadan koparan da bu hastalığı oldu. Mücadelesi sırasında yaşadıklarını sosyal medya sayfasından paylaşan Nicky Newman'ın ölümü işte bu yüzden onu tanıyan tanımayan herkesi derinden etkiledi.

Genç kadının ölümünü kocası Alex sosyal medyadan duyurdu. Acılı eş sevgili karısının bu hafta içinde hayata veda ettiğini belirtti paylaşımında. Ama o paylaşım görenleri şoke etti. Bir yandan da Newman'ın takipçilerini gözyaşlarına boğdu.

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Çünkü her ne kadar o paylaşımı kocası Alex yapmış olsa da son mesaj Nicky tarafından kaleme alınmış ve onun sosyal medya sayfasında yer almıştı. Genç kadın mesajını yazmış ve kendi ölümünden sonra paylaşmasını istemişti kocasından.

EĞER BUNU OKUYORSANIZ BEN ÖLMÜŞÜM DEMEKTİR

Nicky Newman o ağlatan paylaşımına "Eğer bunu okuyorsanız ben artık ölmüşüm demektir" diyerek başladı. Beş buçuk yıldır dördüncü evre meme kanseriyle mücadele ettiğini anlatan genç kadın bunun da fena bir zaman olmadığını ekledi satırlarına.

Sonra da "Ben hiçbir şey kaybetmedim. Kanser her şeyi ele geçirdi ve tamam, sorun değil. Hepimiz bunun olabileceğini biliyorduk" diye yazdı.

Genç kadının veda mesajında "Bu sözleri duymaya hazır olduğumuzu sanmıyorum. Yok edilemez olduğumuzu ve mucize bir tedavinin ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Ama gerçek şu ki hepimiz bu hayatı günü birlik yaşıyoruz. Sadece biz günlerimizin daha kısa olduğunu biliyorduk" satırlarına da yer verdi.

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Sonra da takipçilerine bazı önerilerde bulundu: "O yüzden lütfen etrafınızdaki insanlara değer vereceğinize, arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize her zaman en büyük desteği göstereceğinize dair bana söz verin. Gidin ve hayatı kutlayın. Yakında ne olacağını asla bilemezsiniz. Bu yüzden her şeyin garanti altında olduğunu düşünmeyin."

Genç kadın yaşadığı ağır koşullara rağmen hayata kocasının da dediği gibi "iki eliyle birden" sarıldı. Sosyal medya takipçilerine de aynısını önerdi.

Nicky Newman kendisini sosyal medyadan takip edenlere "Instagram ailem" diye seslendi ve hepsine destekleri için teşekkür etti. Talihsiz sosyal medya yıldızı "Yolun her adımında burada olduğunuz için hepinize kalbimin en derinliklerinden teşekkür ediyorum" diye yazdı.

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Son satırları ise şöyleydi: "Ben enerjilere inanan biriyim ve eğer insanlar bu ve buna benzer sayfalardan yarattığımız pozitif enerjiye tutunurlarsa, o zaman daima yanınızda olacağım."

Genç kadının bu son mesajına aralarında ünlülerin de bulunduğu çok sayıda takipçisinden yanıt geldi. Her ne kadar Nicky onları göremeyecek olsa da takipçileri onu tanımaktan ne kadar mutlu olduklarını ifade etti.

ZAMANIN YASINI TUTMAYI DEĞİL ONU KUTLAMAYI SEÇTİK

Nicky'nin vasiyetini yerine getiren yani ölümünden sonrası için kaleme aldığı mesajı genç kadının takipçileriyle paylaşan kocası Alex kendi sosyal mecrasında da karısına ve onun takipçilerine seslendi.

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"Nicky benden birkaç kelimeyle birlikte son mesajını yayınlamamı istedi" diyen acılı eş, karısıyla birbirlerini 14 yaşından beri tanıdıklarını belirtti. Ayrı kaldıkları zamanlar olsa da yine de hep birbirlerine doğru çekildiklerini yazdı.

Alex "Bu durumu da ruhların nadir bir birleşimi" diyerek tanımladı. Alex, karısının sosyal medya sayfasının neden bu kadar çok sevildiği konusunda da "Tanı konulduğundan beri, hayatın en kötü döneminde bile zamanın yasını tutmayı değil ne kadar kısa olursa olsun kalan zamanı kutlayıp değer vermeyi seçmeleri" olduğunu" yazdı.

Eşini tanıyan herkesin bunu bildiğini de satırlarına ekledi Alex. Nicky'nin hayata iki eliyle birden asıldığını ve herkesin yaşamın pozitif yanlarını görmesi için çaba harcadığını ifade etti.

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HASTALIK 2018 YILINDA TEŞHİS EDİLDİ

Nicky Newman'ın hastalığı 2018 yılında teşhis edildi. Ondan sonra da genç kadın için zorlu bir yolculuk başladı.

Genç kadın bir gün banyo sırasında sağ göğsünde bir kitle fark etti. İçgüdüleri ona bunun pek de iyi bir belirti olmadığını söylüyordu.

O dönem Nicky için gerçekten zordu. Çünkü bir hafta içinde hem bir düşük yaptı ve karnındaki bebeği kaybetti hem de meme kanseri olduğunu öğrendi.

Fakat asıl kötü haberi bundan bir süre sonra aldı. Hastalık bedenine yayılmıştı. Ona söylendiğine göre bu durumun bir tedavisi de yoktu üstelik.

Fakat Nicky Newman bütün bu yaşadıklarının ardından sosyal medyaya odaklandı hayata küsmek yerine. Kendi yaşadığı zorlukları başka insanların "hayata asılması için" bir ilham kaynağı olarak kullanmaya başladı. Bu arada hastalıkla mücadelesinin evrelerini de sosyal medyadan paylaştı.

O dönemde ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte egzotik bölgelere seyahat ederek ne kadar küçük olursa olsun hayatta başına gelen her şeyi kutlamayı seçti.

Hatta Nicky'nin "hayatımın aşkı" dediği Alex ile evlenmesi de teşhisin ardından oldu. Ama mücadele ettiği hastalık genç çiftin daha uzun süre evli kalmasına izin vermedi.