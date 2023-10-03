Nerede o bir giydiğini bir daha giymeyen prensesler! Üç gündür bu kıyafetle yatmış gibi

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Özellikle de Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden sonra Galler Prensi unvanını alan William'ın eşi olarak Galler Prensesi olunca dünyadaki milyonlarca hayranının sayısı arttı. Tabii bununla birlikte onu acımasızca eleştirenlerin sayısı da.

Kate'in başından beri bu kadar ilgi çekmesinin en önemli nedeni halktan bir aileden geldiği halde ülkenin kraliçesi olmaya doğru adım adım ilerlemesi. Yani bir modern peri masalının kahramanı Kate. Ama bu kadar değil.

Aynı zamanda bir moda ikonu. Evlilikten önceki giyimine şöyle bir baktığınızda bugünkü tarzıyla uzaktan yakından ilgisi olmadığını görmeniz mümkün.

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Kate, İngiliz kraliyet ailesine gelin gitmeden önce yine kendince özenli giyiniyordu. Ama ünlü modacılarla çalışmıyordu o zamanlar.

Kate, İngiliz kraliyet ailesine girdikten sonra stilistlerle çalışıp ünlü modacıların imzasını taşıyan kıyafetler giymeye başladı. Durum böyle olunca da kısa sürede bir moda ikonuna dönüştü.

Öyle ki Kate'in giydiği kıyafetlerin orijinalleri de taklitleri de yok satıyor çok uzun zamandır. Kimi zaman aile koleksiyonundan değerli takılar kullandığı için hayranlarının hepsine erişmesi mümkün değil.

Ama Kate bazen de herkesin satın alabileceği markalardan seçiyor takılarını. Onlar da elbette hayranları tarafından kapış kapış gidiyor. Özetle Galler Prensesi Kate ne giyerse giysin ne takarsa taksın herkesin gözü onun üzerinde.

Aileye gelin gittiği ilk dönemlerde daha mini etekler giyen Kate sonradan Kraliçe 2. Elizabeth'in duruma el atmasıyla tarzını epey değiştirdi.

Etek boyları uzadı, Prenses'in kıyafetleri bazı hayranlarına göre "yaşından daha olgun" hale geldi. Ama bu bile Kate'in bir moda ikonu olarak görülmesini, hayranlarının onun giydiklerine ulaşmaya çalışmasını engellemedi.

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SON DÖNEMDEKİ GÖZDESİ- PANTOLON CEKET

Kate Middleton son dönemde belki de tarzında bir yenilik yapmaya çalışıyor olsa gerek ki genellikle pantolon ceket takım giymeye başladı.

Aslında onun aynı model elbiselerin farklı renklerini giymesi gibi sürekli takım elbise giymesi de hayranlarını kızdırmıyor değil. Çünkü herkes, modern çağların masal prensesinden daha gösterişli giyinmesini bekliyor.

Bir iddiaya göre de Kate, gittiği ziyaretlerde hedefinden sapmamak yani etkinliği gölgede bırakmamak için fazla dikkat çekici giyinmemeye çalışıyor. Öyle ya da böyle Galler Prensesi, hayranlarının ve moda meraklılarının merceği altında sürekli.

Kate Middleton bugün de kocası Prens William ile birlikte bir ziyarete gitti. Galler çifti bu kez Galler'in başkenti Cardiff'teki Grangetown'daydı.

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Çift, ardından da bir ilkokulu ziyaret etti. Kate tabii ki yine üzerindeki kıyafetle ilgi odağı oldu. Tabii ki yine pantolon ceket bir takım elbise giymişti.

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BAZI HAYRANLARI ELEŞTİRDİ: BAŞKA KIYAFETLER DE GİYSEN KEŞKE!

Kate'in lacivert üzerine ince beyaz çizgileri olan bol paçalı pantolununu aynı kumaştan bir ceket tamamladı. Prenses, takımının içine de beyaz bir gömlek giydi. Ayakkabı olarak da lacivert renkli yüksek topuklu stilettoları seçti.

Yeni modelini gözler önüne sermek istercesine de uzun saçlarını açık bıraktı. Kate'in bu yeni saç modeli bazı hayranları tarafından çok beğenildi. Ama bazıları da bunun Prenses'e hiç yakışmadığını savundu.

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Galler Prensesi Kate'e dönersek... Son dönemde eskisine oranla çok daha az dikkat çeken kıyafetler giyen Kate bu kez de geleneğini bozmadı.

Onun bir giydiğini defalarca giymesi artık alışıldık bir durum. Ama bu noktada dikkat çeken bir ayrıntı vardı.

SANKİ ÜÇ GÜNDÜR ÜZERİNDEN ÇIKARMIYOR

Kate "bir giydiğini bir daha giyme" aralığını biraz kısa tutmuştu. Çünkü üstündeki kıyafeti daha birkaç gün önce de giymişti Middleton.

Bundan üç gün önce Apple şirketinin CEO'suyla buluştu Kate ile Willam. O gün Tim Cook'u Kensington Sarayı'nda ağırladı çift.

İşte o sırada Kate'in üzerinde yine aynı takım elbise vardı. Tek farkı ceketinin içine giydiği boğazlı kazak oldu.

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Galler Prensesi Kate Middleton'ın üç gün arayla aynı kıyafeti giymesi sadece içine kazak yerine gömlek tercih etmesi onun giyim kuşamını görmeyi merakla bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı.

Bazı kişiler "Kate acaba üç gündür üzerindeki kıyafetle mi uyuyor?" diye şaka yapmaktan da geri durmadı.

Kate Middleton 27 Eylül'de gittiği bir ziyarette bu kıyafeti tercih etti. Üzerindeki ceketi geçen yıl tek başına gittiği Danimarka ziyaretinde de giymişti.

Galler Prensesi'nin 12 Eylül'de gittiği bir ziyarette giydiği takım elbise bu olmuştu.

Kate'in 19 Eylül'deki bir ziyarette giydiği bu takım bazı hayranları tarafından çok beğenildi. Ama bazı hayranları bu rengin, Kate'in ten rengine uymadığını savundu.

Kate 26 Eylül'deki bir ziyarette de bu takımı giydi. Renk genel olarak beğenildi. Ama o gün Prenses ile ilgili en çok beğeni alan ayrıntı boynundaki kolyeydi.

Kate Middleton, aileye yeni katıldığı dönemlerde giyim konusunda daha farklı bir çizgi izliyordu. Etek boyları daha kısaydı. Fakat birkaç kez rüzgarın azizliğine uğrayıp magazin sayfalarına manşet olduktan sonra işe kraliçe el attı.

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