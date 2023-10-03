Çeyrek asır sonra ilk kez bekar... Karşısına çıkan ilk kadına aşık olmaya hazır!

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BOŞANMA AÇIKLAMASI HERKESİ ŞAŞIRTTI

Elbette bazı evlilikler başlangıçta söz verildiği gibi araya ölüm girene kadar sürmez. Bu normal bir durum. Ama bu ünlü çiftin boşanma kararının herkesi bu kadar şaşırtmasının nedeni onların "aşkın kanıtı" olarak görülmesiydi.

Ünlü oyuncuyla eşinin hiç ayrılmayacağını düşünüyordu herkes. Bu yüzden de boşanma kararı dünyayı şaşırttı.

Fakat ünlü oyuncuya yakın kaynakların ortaya attığı iddialar bu haberin kendisinden bile daha fazla şaşırtıcı. İleri sürülenlere göre ünlü oyuncu daha eşiyle boşanma kararını iki hafta önce açıklamışken üstelik resmi olarak boşanma tamamlanmamışken yeni bir sevgili arayışına girdi.

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27 YILLIK YUVA DAĞILDI

Hangi ünlü çiftten söz ettiğimizi anladınız büyük olasılıkla. Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness. Ünlü çift 27 yıllık evliliklerini sonlandırmaya karar verdiklerini iki hafta önce ortak imzaladıkları bir açıklamayla duyurdu.

İki tane evlatlık çocukları olan çift, yakınlarına göre bu açıklamayı yapmadan önce evliliklerinin biteceğinin sinyalini vermişti zaten.

67 yaşındaki Deborra Lee Furness ile 54 yaşındaki Hugh Jackman'ın yakınları bu yüzden ünlü çiftin açıklamasına hayranları kadar şaşırmadı. Onlara göre çift epeydir birbirinden uzaklaşmıştı zaten.

Bütün bunlar bir yana... Boşanma haberini de artık herkes kabullenmiş durumda. Ama Jackman cephesinden gelen bir iddia ortalığı bir kez daha hareketlendirdi.

ÖNCELİĞİ YENİ BİR AŞK BULMAK... HATTA TEKRAR EVLENEBİLİR BİLE

Ünlü oyuncuya yakın bazı kaynakların ileri sürdüğüne göre Hugh Jackman, bir an önce hayatını paylaşacak yeni bir sevgili bulmanın telaşına düştü.

İddialara göre 27 yıl sonra ilk kez bekar kalan Jackman yeni bir aşka yelken açma konusunda sabırsızlanıyor.

Jackman'ın ana vatanı Avustralya'da yayınlanan Neew Idea adlı dergiye konuşan bu kaynağa göre "Aşkı yeniden bulmak Jackman'ın en çok üzerinde durduğu önceliklerinden."

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Hatta bir yoruma göre yumuşak kalpli bir insan olan Hugh Jackman karşısına çıkacak ilk kadına aşık olabilecek durumda. Hatta onu tanıyanlar ünlü oyuncunun aşık olması bir yana yeniden evlenmesinin bile beklenebileceğini söyledi.

KENDİSİNDEN BİR ÇOCUK İSTİYOR OLABİLİR

Tabii bütün bu iddiaların ardından dedikodu çarkları da dönmeye başladı. Birçok kişi kısa süre önce eşi Joe Manganiello'dan ayrılan Sophia Vergara başta olmak üzere Jennifer Aniston, Katie Holmes ve Kylie Minogue gibi ünlülerin isimlerini ortaya dökmeye başladı bile.

Hugh Jackman ile ilgili bu iddiaların ortaya atılması sosyal medyayı da hareketlendirdi. Bazı kişiler, görünüşe göre Jackman'ın çoktan yeni bir aşk bulduğunu aksi halde hala evliliğinin sürüyor olacağını iddia etti.

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Bu şekilde düşünenler ünlü çiftin her ne kadar kendileri söylemese de zaten böye bir gerekçeyle ayrılma kararı aldığını savundu.

Bu arada Deborra Lee Furness birkaç girişime rağmen bir çocuk dünyaya getirememişti. Çift iki çocuk evlat edinmişti.

GENÇ BİR KADINA YÖNELEBİLİR

İşte bazı yorumlar da bu konu etrafında şekilleniyor. Böyle düşünenlere göre Hugh Jackman hayatında en azından bir tane biyolojik çocuğu olmasını istiyor. Bu yüzden genç bir kadına yönelmesi de olağan.

Tabii bu arada Hugh Jackman'ın biten bir evliliğin ardından yeni bir aşka yelken açmasının doğru olmayacağını savunanlar da çıktı. Bunlara göre oyuncu biraz durup dinlenmeli. Gönül işlerini biraz daha ötelemeli.

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Tabii Hugh Jackman bazı eleştirilerden de nasibini aldı. Bu kişilere göre ünlü oyuncu eğen hayatında birini isteseydi evliliğini sürdürürdü. O da Hollywood'daki yaşlanan birçok Ünlü erkek gibi yarı yaşındaki modellerin peşine düşmek için hazır bekliyor.

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BOŞANMA AÇIKLAMASI ŞAŞIRTTI

Hugh Jackman ile Deborra Lee Furness, 27 yıllık evlililerini sona erdirme kararı aldıklarını bir ortak açılklamayla duyurmuştu.

Hugh Jackman ile Deborra Lee Furness, hayranlarını çok şaşırtan haberi ortak bir açıklamayla duyurdu.

Çift açıklamalarında yollarını ayırmanın ortak kararları olduğunu vurguladı. Jackman ve Furness'in açıklaması şöyle: "Harika, sevgi dolu bir evlilik içinde karı koca olarak neredeyse 30 yılı birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Artık yolculuğumuz şekil değiştiriyor. Bireysel gelişimimizi sürdürmek için ayrılmaya karar verdik."

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Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness ortak açıklamada hayattaki en büyük önceliklerinin aileleri olduğunu ve bundan sonra da bu durumun değişmeyeceğini belirtti.

Açıklama "Bir sonraki bölüme şükran, sevgi ve nezaketle başlıyoruz" satırlarıyla devam eden açıklamada ünlü çift, özel hayatlarının gizliliği konusunda gösterilecek özene şimdiden teşekkür etti.

Ünlü çift, "Deb ve Hugh Jackman" olarak imzaladıkları bu açıklama ile birlikte bundan böyle boşanmayla ilgili konuşmayacaklarının da ipucunu verdi