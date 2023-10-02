Karısıyla metresi 5 gün arayla doğurmuştu: Ünlü oyuncu hatasıyla yüzleşti: Evliliğimi ben mahvettim!

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İşte "Evliliğimi ben mahvettim" diyerek uzun süre sakladığı hatasını en sonunda itiraf eden ünlü yıldız da böyle ağır bedel ödeyenlerden biri. Çünkü, çok çocuklu mutlu evliliğini, üstelik yanlarında çalışan hizmetçiyle yasak ilişkiye girerek yıktı bu ünlü.

Bunlara ek olarak bu kaçamaktan bir de çocuk sahibi oldu. Her ne kadar bu gerçeği uzun süre saklayıp herkesi kandırdığını düşünse de bir gün geldi ve itiraf etmek zorunda kaldı. Bedeli de uzun evliliğinin bitmesi oldu.

Konuyu takip edenlerin çok iyi bildiği gibi bu skandal olayın kahramanı Arnold Schwarzenegger... Terminatör filmlerinin yıldızı, eski California valisi Schwarzenegger, Maria Shriver ile olan evliliğini 2011 yılında bitirmişti.

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Arnold Schwarzenegger, evliliğini kendisinin mahvettiğini her fırsatta tekrarlıyor.

Bunun nedeni de o dönemde ortaya çıkan bir skandaldı. Buna göre Schwarzenegger yıllar önce evlerinde hizmetçi olarak çalışan Mildred Baena ile yasak aşk yaşamıştı. Hatta bu ilişkiden bir de çocuk sahibi olmuştu.

İşin ilginci bu yasak aşk çocuğuyla eşinden olan en küçük çocuğu sadece beş gün arayla doğmuştu. Yani Schwarzenegger'ın karısı Maria Shriver ile yasak aşk yaşadığı Mildred Baena aynı dönemde hamile kalmıştı.

İşte bu durum ortaya çıktıktan sonra Schwarzenegger ile Shriver'in evliliği bitti. O dönemde takvimler 2011 yılını gösteriyordu.

Yaptığı ve uzun yıllar herkesten sakladığı kaçamak Schwarzenegger'ın 25 yıllık yuvasını yıktı, evliliğinin sonunu getirdi. Ünlü oyuncu zaten hatasını da kabul ediyor.

Aradan geçen bunca zamanın ardından Schwarzenegger, yeri geldiğinde, geçmişte yaptığı hatalarıyla hesaplaşıyor. Geçtiğimiz hafta sonu People dergisine verdiği röportajda yaptığı da bu oldu zaten.

O röportajda Schwarzenegger, evliliğini kendisinin berbat ettiğini bir kez daha tekrarladı. Sonra karısıyyla boşanma davasının sürdüğü döneme gönderme yaparak "Biz o dönemde kavgalı değildik. Bibirimizle kavga etmedik" diye konuştu.

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Bu olaylı boşanma davasının üzerinden geçen bunca zamanın ardından 75 yaşındaki Schwarzenegger , 67 yaşındaki eski karısı Maria Shriver ile aralarının iyi olduğunu savundu.

"Maria ile benim dönemim sonsuza kadar sürecek. Her ne kadar artık aramızda farklı bir ilişki olsa da ona sevgiden başka bir duygu hissetmeme neden olacak bir neden yok" diye sürürdü sözlerini.

Yıldız oyuncu eski karısı Maria Shriver ile ayrılmış olsalar da her ikisinin de önceliğinin çocukları olduğunu vurguladı. "Biz her zaman çocukların bizim yaşadıklarımızdan zarar görmemesi izin çabaladık. Onun kendi hayatı ve ilişkisi var, benim de kendi hayatım ve ilişkim. Ama özel günlerde hep çocuklarla bir araya geliyoruz. "

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Çift 25 yıllık evliliklerini yasak aşk yüzünden bitirdi. Ama Schwarzenegger söylediğine göre eski eşine karşı sevgiden başka hiçbir duygu hissetmiyor.

Arnold Schwarzenegger ve eski eşi Maria Shriver'ın 33 yaşında Katherine, 32 yaşında Christina, 30 yaşında Patrick ve 26 yaşında Christopher adında dört tane çocuğu buluuyor.

Her ne kadar yıldızın Maria Shriver'dan olan çocukları sevmediklerini açıkça söyleseler de Schwarzenegger yasak aşk çocuğu Josep Baena'yı da evliliğinden dünyaya gelen çocuklarından hiç ayırmıyor.

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Schwarzenegger ve Baena, bu yasak ilişkiyi uzun süre sakladılar. Hatta Mildred Baena'nın evli olduğu Rogerio Baena da Joseph'i uzun süre kendi oğlu sandı.

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Arnold'un bu yasak aşk çocuğunu itiraf etmesi de olaylı olmuş anlattığına göre. Hayatını anlatan belgeselde Schwarzenegger, karısına bu en zor itirafı yaptığı anları anlatmıştı.

Buna göre Maria Shriver, kocasımın bir yasak aşk çocuğu olduğunu birlikte gittikleri evlilik terapisi sırasında öğrendi. O sırada doktor Schwarzeneger'a "Maria senin Joseph'in babası olup olmadığını merak ediyor" diye sordu.

Yıldız daha sonra o anları şöyle anlatmıştı. "Kalbim durdu sandım. Sonrda da gerçeği söyledim!"

İşte bunun ortaya çıkmasından sonra Maria Shriver eşine boşanma davası açtı. Böylece 25 yıllık evliliklerini 2011 yılında bitirme kararı aldı çift. Boşanma davası ise 2021 yılında resmen sona erdi.

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Bu arada Schwarzenegger'ın eski eşi Maria Shriver ile yasak ilişki yaşadığı hizmetçileri Maria Shriver'ın yıllar sonra bu konuyu aralarında konuştukları da ortaya çıkmıştı.

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Schwarzenegger ile Shriver'ın çocukları, babalarının yasak ilişkisinden dünyaya gelen Joseph Baena'yı sevmediklerini saklamıyor. Ama ünlü yıldız, onu da evliliğinden dünyaya gelen dört çocuğundan ayırmıyor.





Arnold Schwarzenegger'ın Maria Shriver ile evliliğinden dört tane çocuğu bulunuyor.