Böyle bir sorun olduğunun farkında bile değilmiş: Kızıma giydirecek kıyafet bulamıyorum

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BÖYLE BİR SORUN OLDUĞUNDAN HABERİ BİLE YOKMUŞ

Brad Pitt ile uzun süren olaylı boşanması bir yana güzel yıldız kapalı kapılar ardında sürdürdüğü yaşamıyla ilgili çok da fazla ipucu vermiyor işin aslı.

Zaman zaman ünlü dergilerle yaptığı röportajlarda da kelimenin tam anlamıyla 'bombasını patlatıyor.'

Pitt ile evliliğinden üçü biyolojik üçü de evlatlık altı tane çocuk sahibi olan Jolie, Vogue dergisiyle bir röportaj yaptı ve ailesiyle ilgili hiç bilinmeyen bir gerçeği ilk kez anlattı.

Etiyopya doğumlu 18 yaşındaki kızı Zahara ile ilgili bu anlattığı durum. Üstelik dünyanın bazı coğrafyalarında yaşayanların aklına bile gelmeyecek bir ayrıntı.

Zaten Jolie kendisi bile bir insanın böyle bir sorunla karşılaşabileceğini daha önce hiç düşünmemiş.

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UYGUN TONDA KIYAFET BULAMADIĞINDAN YAKINDI

Şimdi gelelim Jolie'nin kızı Zahara'nın yaşadığı sorunla ilgili anlattıklarına. Güzel yıldız, Zahara bir genç kız olup de birlikte alışverişe çıktıklarında onun ten rengine uygun tonlarda giysi bulamadıklarını açıkladı. Jolie, beyaz tenli bir kadın olarak bu tür bir sorunun varlığından bile haberdar olmadığını anlattı.

Angelina Jolie dergiyle yaptığı röportajda "Açıkçası beyaz tenli bir kadın olarak böyle bir deneyimi hiç yaşamamıştım. Zahara ile alışverişe gidene kadar bu benim aklıma bile gelmemişti. O zaman da geliştirilecek çok şey olduğunu gördüm."

Jolie o röportajda Brad Pitt ile yollarını ayırdıktan sonra hayatına bekar bir anne olarak başlamanın kendisini çok daha karanlık noktalara gitmekten koruduğunu da sözlerine ekledi. Jolie büyük oğlu Maddox'u 26 yaşında evlat edindiğini hatırlatıp onun hayatına katılmasının kendisini nasıl değiştirdiğini de anlattı. "Anne olduğumda 26 yaşınaydım. Tüm hayatım değişti. Çocuk sahibi olmak beni kurtardı. Bana bu dünya daha farklı olmayı öğretti" diyerek sözlerini sürdürdü.





BU SORUNA BOŞUNA DEĞİNMEDİ

Jolie'nin bu konuya değinmesi de boşuna değil. Çünkü bu yılın nisan ayında çıkan haberlere göre Angelina Jolie, bir moda markası kurmaya hazırlanıyor.

Adı Atelier Jolie olarak belirlenen bu marka, yıldızın anlattığına göre Zahara gibi koyu ten rengine sahip kadınlara uygun tonlarda parçalar da üretecek.

Jolie'nin en büyük kızı Zahara belirtilene göre ileride bir moda tasarımcısı olmayı planlıyor. Belli ki Jolie onu daha şimdiden işin içine katmak için gerekli adımları da atıyor.

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Geçtiğimiz nisan ayında ABD basınında yer alan haberlere göre Angelina Jolie, bir giyim ve mücevher markası kurmaya hazırlanıyor.

O dönemde Angelina Jolie'ye yakın bir kaynağın anlattığına göre güzel yıldız bir yılı aşkın süredir bu konu üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor.

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BİR GİYDİĞİNİ DEFALARCA GİYİYOR, ÇOCUKLARINA DA GİYDİRİYOR

Altı çocuk annesi Jolie'nin yeni markası, kişiye özel lüks mücevher tasarımından, yine özel dikim kıyafetlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayacak.

Güzel yıldıza yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, Jolie sürdürülebilir giyime inanıyor ve markasının ana odak noktası da bu şekilde olacak. İleri sürülenlere göre Angelina Jolie'nin projesi henüz "bebek adımları atıyor" ama tekerlekler çoktan dönmeye başladı bile!

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Jolie'nin küresel çapta faaliyet göstermesini planladığı markasının bünyesinde sadece mücevher ve giyim yer almayacak. Ev tekstili de güzel yıldızın sunacağı ürünler arasında.

Angelina Jolie, sürdürülebilir moda konusuna ne kadar tutkuyla bağlı olduğunu, kısa bir süre önce Vogue dergisine verdiği röportajda da dile getirmişti. Güzel oyuncu, altı çocuğuna da bu bilinci aşılamak istediğini anlatmıştı.

Jolie o röportajda "Kaliteli parçalar buluyorum. Öyle ki bunları hayat boyu giyebilirsiniz. Çizmelerim, en sevdiğim palto, en gözde çantam... Kullandığım bazı şeyleri sık sık değiştirmem" demişti.

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KIZLARI, ONUN ESKİ ELBİSELERİYLE KAMERA KARŞISINA ÇIKMIŞTI

Angelina Jolie, bazı kıyafetlerini ve eşyalarını tekrar tekrar kullanmasının bazı örneklerini önemli etkinliklerde de sergilemişti.

2021 yılında çocuklarıyla birlikte katıldığı Eternals filminin galasında kızları Zahara ve Shiloh, onun daha önce giydiği elbiseleri tekrar kullandı.

Jolie'nin, 2014 yılındaki Oscar töreninde giydiği Eli Saab imzalı elbise bu kez Zahara'nın üzerindeydi. Her zaman diğer kardeşlerinden daha gösterişli giyinen Zahara, kendi beden ölçülerine göre ayarlanmış bu ışıltılı kıyafetle bütün dikkatleri üzerine çekti.

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Jolie daha önce o elbiseyi 2021 yılındaki Oscar töreninde giymişti.

O ELBİSEYLE DEFİLE İZLEMİŞTİ: Bu Zahara'nın annesine ait bir kıyafeti ilk giyişi değildi. Genç kız daha önce de yine Jolie'nin gardIrobundan bir elbiseyle görüntülenmişti. Genç kız bundan iki yıl önce de annesi ve kardeşleriyle birlikte katıldığı bir partiye giderken, Jolie'nin daha önce giydiği çizgili elbiseyi giymişti. Jolie, bu elbiseyi 2019 yılınd Paris'te düzenlenen bir Moda etkinliğine giderken giymişti.





Jolie'nin elbisesi daha sonra Zahara'nın üzerinde görüldü.





O GALADA SHILOH ESKİ ELBİSEYİ GİYDİ

Eternals'ın birbiri ardına düzenlenen galalarında dikkat çeken tek "eski" elbise bu değildi. Jolie ve çocukları Eternals'ın galası için Roma Film Festivali'nin ardından Londra'ya geçti. Ünlü yıldız orada da çocuklarıyla birlikte kamera karşısına geçti. İşte o gece de Shiloh'un giydiği elbiseye yöneldi dikkatli bakışlar. Bunun tek nedeni yıllardır erkek kardeşleri gibi giyinen Shiloh'nun artık elbise giyip makyaj yapması değildi.

Bu kez annesinin eski elbisesini giyme sırası 15 yaşındaki Shiloh'ya gelmişti. Beyaz üzerine siyah çiçek desenleriyle süslü bu mini elbiseyi Jolie, birkaç yıl önce Maleficent: Mistress of Evil filminin Los Angeles'ta düzenlenen basın toplantısında giymişti.

Yine ünlü bir markanın imzasını taşıyan bu elbise, Angelina Jolie giydiğinde maksiydi. Fakat sonradan Shiloh'nun bedenine göre ayarlanırken boyu kısaltılıp mini bir elbiseye dönüştürüldü. Shiloh Jolie Pitt, bu elbiseyi siyah babet ayakkabılarla tamamladı.