Emektar oyuncunun karısına aşkı hiç azalmıyor: Kahverengi gözlü güzelimin her yaşına bir kırmızı gül

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UZUN SÜRE BİRLİKTE OLAN MUTLU ÇİFTLERİN SAYISI AZALDI

Durum böyle olunca gösteri dünyasında uzun süreli evlilik sürdüren çiftlerden biri eksilmiş oldu. Geride bu şekilde çok az çift kaldı.

İşte bunlardan biri görenlerin yüreklerini ısıtan görüntüler sergiledi geçtiğimiz gün. Dünyanın en yakışıklı erkeklerinden biri olarak kabul edilen ünlü oyuncu, karısının yeni yaşını her bir yaşa bir kırmızı gül denk gelecek şekilde kutladı. Bu şekilde de sinemanın en romantik ünlüsü olarak tarihe geçti.

Bu sözünü ettiğimiz çift gösteri dünyasının en uzun ve en mutlu evliliklerinden birinin kahramanı Pierce Brosnan ile karısı Keely Shaye Smith Brosnan.

2001 yılında İrlanda'da hayatlarını birleştiren Brosnan çifti, geçen gün de Keely Shaye Smith'in 60'ıncı yaşını kutladı.

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Sinemanın en yakışıklı James Bond'u olarak bilinen 70 yaşındaki Brosnan'ın karısına jesti ise uzun süre unutulmayacak türden.

HER YAŞINA BİR KIRMIZI GÜL

Brosnan, karısı Keely'nin 60'ıncı yaşı için tam 60 tane kırmızı gül hediye etti. Yeni her bir yaşına bir tane kırmızı gül.

Brosnan, iki oğlunun annesi olan Keely Shaye Smith Brosnan'ın yeni yaşını Instagram sayfasından da kutladı.

Ünlü oyuncu, 1994 yılında karısıyla tanıştığı Meksika'nın Cabo San Lucas kentine de gönderme yaptı paylaşımında. Ünlü oyuncu "Kahverengi gözlü kızımın 60'ıncı doğum günü için altmış tane gül" diye yazdı.

Keely ile tanıştığı sabahı da hatırlayan Brosnan, o gün Cabo San Lucas'ta karısını ilk gördüğü yerde bulunduğu için kendini sonsuza kadar ödüllendirilmiş gibi hissedeceğini de ekledi.

Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith Brosnan'ın aşkı da kelimenin tam anlamıyla bir roman gibi. Üstelik de sonu kötü bitmeyen bir aşk romanı.

ÖZEL GÜNLERİNİ SOSYAL MEDYADAN KUTLUYORLAR

Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith, 90'lı yıllarda bir süre flört ettikten sonra 2001 yılında evlendiler.

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Hollywood'un gürültüsünden uzakta, sakin ve huzurlu bir hayat sürdüren çift, birlikte görüntülendikleri her yerde de "mutluluğun tablosunu" sergiliyor. Hem Brosnan hem de Shaye Smith, birbirlerinin doğum günlerini, özellikle de evlenme yıl dönümlerini sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla kutluyor.

Brosnan, karısı Keely Shaye Smith'e olan aşkını ifade etmek için her fırsatı değerlendiriyor. Hatta flört etmeye başladıkları günün yıl dönümünü bile sosyal medyadan kutluyor.

Aktör, geçen yıl 8 Nisan günü bir sosyal medya paylaşımında da karısıyla çekilen bir dizi fotoğrafını paylaştı.

Bu görüntülere Brosnan'ın "28 yıl önce bugün 8 Nisan 1994'te Meksika'da Cabo San Lucas'ta tanıştık. İrlanda'da Ballinbtubber Abbey'de evlendik. 4 Ağustos'ta.. " yazdığı mesajı eşlik etti. Brosnan bu paylaşımda da, karısının, her zaman hayatının neşesi ve mutluluğu olduğunu da ekledi.

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BROSNAN'IN İKİNCİ EVLİLİĞİ: Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith, uzun bir flört döneminin ardından 2001 yılında evlendiler. Çiftin bu evlilikten Paris ve Dylan adında iki tane erkek çocuğu oldu. Pierce Brosnan ve Keely Shaye Smith, Hollywood'un, evliliklerini en uzun süre devam ettiren en mutlu çiftlerinden biri olarak biliniyor.





İKİ TANE ERKEK ÇOCUKLARI VAR

İrlandalı oyuncu Pierce Brosnan, ilk evliliğini 1980 ile 1991 yılları arasında Avustralyalı oyuncu Cassandra Harris ile yaptı.

Harris, 1991 yılında 43 yaşındayken kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Pierce Brosnan ile Cassandra Harris'in bu evlilikten Charlotte ve Sean adında iki tane çocuğu oldu.

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Brosnan, eşi Cassandra'nın eski evliliğinden dünyaya gelen oğlu Christopher'ı da evlat edinip kendi soyadını verdi ve nüfusuna geçirdi.

EVLİLİK ÖYKÜLERİ DE FİLM GİBİ

Bu arada Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith'in evliliğinin öyküsü de benzerine ancak filmlerde rastlanacak türden.

Öyle ki bu durum 2000'li yılların başlarında basında da "Hollywood laneti" ya da "Cassandra laneti" olarak yer bulmuştu. 1994 yılında flört etmeye başlayan çiftin, bir çocukları dünyaya gelmesine rağmen bir türlü evlenememesi "lanet" diye adlandırılan bu olaya bağlanmıştı. Bunun nedenine gelirsek...

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Pierce Brosnan, ilk evliliğini Cassandra Harris ile yaptı. Fakat eşi kansere yakalandı ve hayatını yitirdi.

Uzun süre onun yasını tutan Brosnan, sonunda Keely Shaye Smith ile flört etmeye başladı. Hatta onunla evlenmeye karar verdi.

Fakat aksilikler bir türlü çiftin peşini bırakmadı. Brosnan ile Shaye Smith'in düğün tarihi belirlendikten sonra defalarca ertelendi. Bunun nedeni de çiftin yaşadığı aksiliklerdi. İşte bunlar da "Cassandra'nın Laneti" teorisinin uzun süre gündemde kalmasına neden oldu.

EVLENMEMEYİ BİLE GÖZE ALDI: O dönemde ortaya atılan iddialara göre Keely Shaye Smith de sonunda meydana gelen aksiliklerden korktu ve Pierce Brosnan ile evlenmek yerine onunla sadece birlikte yaşamakla yetinebileceğini bile söyledi.





AKSİLİKLER PEŞLERİNİ BIRAKMADI

Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith, düğünlerini ilk olarak Brosnan'ın oğlunun Trafik kazası geçirmesi üzerine erteledi.

Sonra ikinci kez tarih belirlendiğinde Shaye Smith'in teyzesi evinde düşüp ayak bileğini kırdı. Tören bir kez daha ertelendi. Üçüncü ve son erteleme ise Keely Shaye Smith'in geçirdiği ve neyse ki hafif sıyrıklarla atlattığı bir trafik kazası nedeniyle oldu.

Sonra başka gelişmeler oldu. Çift artık evliliğin tam eşiğine gelmişti. Yeni bir tarih saptanmıştı. İlk anda her şey yolunda gibi görünüyordu.

Ama düğün organizasyonunu üstlenen şirketin sahibi kalp krizi geçirdi. Gelin, tören hazırlıkları için yeni bir şirket bulmak zorunda kaldı.

Bu sorun da çözüldü ama bu kez de başka bir ölüm haberi geldi. Brosnan'ın destek verdiği Dash Dunbar adında küçük kanser hastası hayata veda etmişti. Brosnan onu o kadar seviyordu ki onun ölümünün ardından düğün yapmak istemedi.

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MEĞER UZUN VE MUTLU AŞKIN İŞARETİYMİŞ

Sonunda Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith, aktörün memleketi olan İrlanda'da evlenmeye karar verdi.

Bir şato kiralandı. Düğünle ilgili her şey, buna hediyeler de dahil ABD'den İrlanda'ya bu şatoya gönderilmişti.

Fakat yine olumsuz bir gelişme meydana geldi. Hediyelerin yanı sıra düğün davetiyeleri bile şatoya giren hırsızlar tarafından çalındı.

Hatta Keely Shaye Smith bu davetiyelerin bulunamamasının da Brosnan ile evlenmemesi için bir işaret olabileceğini ifade etti.

Fakat sonunda Pierce Brosnan ile Keely Shaye Smith, 4 Ağustos 2001'de bütün bu aksiliklerin ardından evlendi. Görünüşe göre o kadar aksilik o tuhaf iddiaların aksine çiftin uzun süreli mutluluğunun habercisiymiş.