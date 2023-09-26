Ünlü çift 25 yıl arayla aynı gün doğmuş... O dünyaya geldiğinde kocası bir delikanlıydı

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KOCASI GENÇ BİR ADAMKEN O YENİ DOĞMUŞ BİR BEBEKTİ

Bu ünlü çift, Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones... 2000 yılından bu yana evli olan çift bir ara birlikteliklerinde büyük bir sarsıntı yaşasa da kısa sürede durumu toparladılar.

İki çocuklu evliliklerine devam ediyorlar. Üstelik gittikleri her yerde ve aynı zamanda sosyal medyada da mutluluk tablosu çizerek.

Aşkları bir yana Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones'e dair başka çarpıcı bir ayrıntı daha var. Eşler, tam 25 yıl arayla aynı günde dünyaya gelmişler.

İşte bu yüzden de doğum günlerini birlikte kutluyorlar. Michael Douglas, 25 Eylül 1944 tarihinde dünyaya gözlerini açtı. Catherine Zeta Jones ise şu andaki kocası 25 yaşında genç bir adamken 25 Eylül 1969 tarihinde doğdu. Bir başka deyişle ünlü çift, benzerine as rastlanan bir örneğin kahramanları.

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KUTLAMA GELENEĞİ YİNE BOZULMADI

Hollywood'un efsane yıldızlarından Kirk Douglas'ın oğlu olan Michael ile Galli yıldız Catherine Zeta Jones, geleneği bozmadılar ve birbirlerinin yeni yaşlarını sosyal medya üzerinden aşk dolu sözler eşliğinde kutladılar.

Michael Douglas, Instagram sayfasında eşiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncu sonra da şu satırları yazdı: " Harika bir yıl olsun sevgilim. Sana çok mutlu bir doğum günü diliyorum. Bütün sevgimle" diye yazdı.

Tabii ki eşi Catherine Zeta Jones da ondan geri kalmadı. O da kocasının çocukluğunda ve gençliğinde çekilen siyah-beyaz fotoğraflarından oluşan bir video hazırladı.

Catherine Zeta Jones'un mesajı ise şöyleydi: "Bugün Michael'ın doğum günü... Bugün benim doğum günüm. Mutlu yıllar. Seni seviyorum."

Ünlü çiftin mesajlarına takipçilerinden de çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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Catherine Zeta Jones, kocasının siyah- beyaz fotoğraflarından oluşan bir video hazırlayarak onun yeni aşını kutladı.

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AŞKLARI ÇOK KONUŞULDU: Bir dönem evliliklerinde sarsıntı yaşadıkları basına da yansıyan Michael Douglas ile Catherine Zeta Jones'un aşk öyküsü de oldukça 'hareketliydi.' Gelin onların nasıl tanıştığını kısaca bir hatırlayalım...





ZORRO FİLMİNDE GÖRDÜ BİR DAHA UNUTAMADI

Galler doğumlu Catherine Zeta Jones, 1998 yılında yönetmenliğini Martin Campbell'ın üstlendiği Zorro adlı filmde kamera karşısına geçti.

O sırada 29 yaşında olan Zeta Jones'un kariyeri için bu Film önemli bir dönüm noktası oldu. Aynı zamanda özel hayatının ve geleceğinin şekillenmesinde de önemli bir rol oynadı bu film.

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Çiftin birlikte olmaya başladıkları ilk dönemde basına yansıyanlara göre, o sırada Diandra Douglas (eski soyadıyla Lucker) ile evli olan Michael Douglas, filmi izledi ve Zeta Jones'tan çok etkilendi.

Kısa süre sonra da aktör Danny DeVito bir davette onları tanıştırdı. Michael Douglas, evli ve bir çocuk babası olmasına rağmen Catherine Zeta Jones'a "Çocuklarınızın babası olabilir miyim? diye sordu. Elbette onun evli olduğunu bilen Zeta Jones, aktörü tersledi.

O DA DOUGLAS'A HAYRANDI

Fakat farklı bir ayrıntı daha vardı. Zeta Jones, tanıştıkları sırada 50'li yaşlarının başında olan Michael Douglas'ı çocukluğundan beri çok beğenirdi.

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Çocukluk ve ilk gençlik yıllarında onun filmlerini ve dizilerini izleyen Catherine Zeta Jones, ısarlara dayanamadı ve onun buluşma teklifini geri çevirmedi.

Sonrasında da çift birlikte olmaya başladı. Sonunda 2000 yılında gösterişli bir törenle evlendiler. O sırada oğulları Dylan da üç aylıktı.

ESKİ EŞİNE YÜKLÜ BİR TAZMİNAT ÖDEDİ

Michael Douglas, sonuç olarak Catherine Zeta Jones ile evlendi ama bunun için de eski eşi Diandra ile bir hukun mücadelesine girişti.

23 yıllık evli olan çift, Douglas'ın Diandra'ya 45 milyon dolar tazminat ödemesi şartıyla boşandı. Bu arada o dönemde bu miktarın çok yüksek olduğunu ve Michael Douglas ile Diandra Lucker'a ödediği tazminat nedeniyle bunun "Hollywood'un en pahalı boşanma davaları" arasına girdiğini de hatırlatalım.

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Fakat Michael Douglas, Catherine Zeta Jones ile evlenebilmek için sadece tazminat ödemekle yetinmedi.

Avusturyalı bir diplomatın kızı olan Diandra Luker, evli olukları sırada çekilen ve başrolünü Douglas'ın oynadığı Wall Street: Money Never Sleeps adlı filminden de alacağı olduğunu ileri sürerek dava açtı. Michael Douglas tüm bu olaylar sırasında "Aslında evliliğimizi sekiz ya da 10 yıl öne bitirmeliydik" diye konuşmuştu.

GÖSTERİŞLİ BİR DÜĞÜNLE EVLENDİLER

Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones, 18 Kasım 2000 günü New York'taki ünlü Plaza Otel'de evlendi.

Zeta Jones, o dönemde 100 bin sterlin değeri olduğu ileri sürülen bir gelinlik giydi. Michael Douglas'ın da yeni karısına düğün hediyesi olarak bir yat hediye ettiği haberi basına yansıdı. Douglas ve Zeta Jones'un parmaklarına ise toplam değeri milyon dolarla ölçülen alyanslar taktığı da konuşuldu.

Çift evlendiği sırada düğünden üç ay önce dünyaya gelen oğulları Dylan da törendeydi. Şu anda 22 yaşında olan Dylan, anne ve babasının düğün töreninde anneannesinin kucağında oturdu. Çiftin, Dylan'ın yanı sıra Carys adında bir de kızı bulunuyor.

Catherine Zeta Jones, geçen yıl evlilik yıl dönümlerini kutladıkları dönemde Michael Douglas ile uzun birlikteliği hakkında İngiliz The Telegraph gazetesine çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

'EVLİLİĞİ SEVİYORUM AMA BU ÇILGIN BİR DURUM'

Ünlü oyuncunun, evliliğiyle ilgili olarak söylediği en çarpıcı ve gerçekçi cümle şöyle: " Eğer her gün aynı kişiyle yaşayıp sabahları onunla uyanıyorsanız ilişkinizde inişler, çıkışlar olmaması imkansız."

Yani başka bir deyişle Zeta Jones, uzun süren bir birliktelik yaşayan herkesin durumunu bu sözleriyle özetledi. Sonra da konuşmasını şöyle sürdürdü: " Ben neredeyse 25 yıldır Mike ile birlikte uyanıyorum. Evli olmayı seviyorum ama üzerinde düşündüğünüz zaman bu gerçekten çılgın bir durum. "

Catherine Zeta Jones sonra da ünlü bir moda markasının ismini vererek şu ilginç cümleyi kurdu: "Ama sonra bir servet harcadığınız lüks bir markaya ait çantayı düşünüyorsunuz. Ben artık ondan hoşlanmıyorum ve tekrar satışa sunacağım."

'25 YAŞ BÜYÜK OLDUĞUNU HİSSETMİYORUM'

Zeta Jones, ilişkilerinin inişli çıkışlı dönemlerine rağmen Michael Douglas ile evliliklerinin iyi gittiğini ve birbirleriyle iyi geçindiklerini söyledi. "Birbirimizle gayet iyiyiz. Birbirimize saygı duyuyoruz. Ve ben asla onun benden 25 yaş daha büyük olduğunu hissetmiyorum bile. "

Bu yaş konusu, Catherine Zeta Jones ile Michael Douglas'ın ilişkilerinin başından bu yana gündemde olan bir ayrıntı.

Zeta- Jones dünyaya geldiğinde Michael Douglas, 25 yaşındaydı ve kariyerine çoktan başlamıştı. Ama bu yaş farkı Zeta Jones için çok da önemli değil: "Hatırlıyorum da insanlar bana 'Sen 50 yaşındayken, o, 75 olacak' diyordu. Tamam... Bu sadece bir matematik!"

HER İKİSİ DE KENDİ HASTALIĞIYLA MÜCADELESİNİ VERDİ

Michael Douglas ve Catherine Zeta Jones'un uzun evliliklerinin en zor dönemi 2013 yılında yaşandı. O dönemde Michael Douglas gırtlak kanserine yakalanmıştı.

Catherine Zeta Jones ise aynı süreçte, bazı psikolojik sorunlarla uğraşıyordu. Douglas, zorlu kemoterapi ve radyoterapi seanslarında mücadele ederken Zeta Jones da kendi savaşını veriyordu.

Güzel oyuncu uzun süre sadece çok yakınlarının bildiği bipolar bozuklukla savaşını sürdürdü. Sonra bu durum basına da yansıdı.

CİNSEL ALIŞKANLIKLARININ KANSERE NEDEN OLDUĞUNU İLERİ SÜRMÜŞTÜ: Bu arada Michael Douglas, gırtlak kanserine yakalanma nedeninin tütün ürünleri ve alkollü içki tüketimi olduğunu söylese de sağlığına kavuştuktan sonra bu konuda yaptığı açıklamayla gündeme damgasını vurmuştu. Douglas, cinsel alışkanlıklarının bir sonucu olarak bulaşan bir virüs nedeniyle hastalığın kendisinde oluştuğunu söylemişti.