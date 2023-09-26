Yıllardır 'Ben dul bir kadınım' diyordu... Acısını geride bıraktı, kalbinin kapılarını açtı: Bu kez evlenmeyi başardı

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ÖLDÜĞÜNDE 34 YAŞINDAYDI

Gösteri dünyasının en boynu bükük yıldızı olarak tanındı uzun süre. Çünkü deli gibi sevdiği ve hayatını resmi olarak da birleştirmeye hazırlandığı nişanlısı gencecik yaşında kansere yakalandı.

Üstelik nadir rastlanan ve tedavisi olmayan bir türdü bu. İki genç tam da evlenmeyi planladıkları yıl sonsuza kadar ayrıldılar. Ünlü oyuncunun nişanlısı daha 34 yaşında yakalandığı hastalığa teslim oldu.

Nişanlısını son nefesine kadar yalnız bırakmayan ünlü oyuncu çok uzun süre kendine gelemedi. Bir daha kimseyi sevemeyeceğini bile düşündü.

YAS BİTTİ, EVLENDİ

Ama aradan geçen yıllar içinde yas tutmanın da bir sınırı olduğunu yaşayarak gördü. Başka birine aşık oldu. Hatta geçen hafta sonu onunla evlendi.

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Bu, hayatının trajik dönemini geride bırakıp büyük bir acı taşıyan kalbini yeniden aşka açan ünlü oyuncu ülkemizde de gösterilen Downtown Abbey'in yıldızı Michelle Dockery.

Sadece İngiltere'de değil dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle izlenen dizinin ana karakterlerinden birini canlandıran 41 yaşındaki Dockery geçen hafta sonu 35 yaşındaki Jaser Waller Bridge ile hayatını birleştirdi.

Sinema tutkunlarına damadın soyadı tanıdık geldi kuşkusuz. Tabii ki yanılmıyorlar. Çünkü Jasper, ünlü oyuncu Phoebe Waller Bridge'ın erkek kardeşi.

Bu küçük hatırlatmanın ardından düğüne ve özellikle de geline dönelim. Çünkü onun öyküsü gerçekten yüreklere dokunacak türden.

Michelle Dockery ile Jasper Waller Bridge, Kuzey Londra'daki St Nicholas Kilisesi'nde kıyılan nikahla hayatlarını resmen birleştirdi.

UZUN KUYRUĞUNU ZOR TAŞIDILAR

Dockery bu mutlu gününde Emilia Wicktead imzasını taşıyan sade ve romantik bir gelinlik giydi. Saçlarını açık bırakan Dockery, düşük bir duvak kullandı. Elinde taşıdığı rengarenk gelin çiçekleri ve küçük el çantası da sade gelinliğine renk kattı.

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Bu arada Michelle Dockery'nin gelinliği sade çizgiler taşıyordu ama tasarımın çok dikkat çeken bir ayrıntısı vardı. Aşırı uzun kuyruğu. Dockery, bu kuyrukla yürümekte zorlanınca birkaç kişi kuyruğu taşıyarak ona yardımcı oldu.

Kıyılan nikahın ardından yeni evliler konuklarıyla birlikte düğün eğlencesinin yapılacağı Orleans Houle Gallery'nin yolunu tuttu.

DİZİ ARKADAŞLARI DA YANINDAYDI

Bu arada damadın ablası ünlü oyuncu Phoebe Waller Bridge da şıklığı ile dikkatlerden kaçmadı. Güzel yıldıza törende uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi film yapımcısı Martin McDonagh da yalnız bırakmadı.

Bu arada Michelle Dockery'nin Downtown Abbey'deki çalışma arkadaşları. Jim Carter, Lesley Nicol, Joanna Froggatt, Allen Leech, Imelda Staunton, Laura Carmichael, Lily James de büyük bir acı atlatıp hayata dönen arkadaşlarının mutlu gününe tanıklık etti. Ünlü dizinin yaratıcısı JulianFellowes de konuklar arasındaydı.



Michelle Dockery Jasper Waller Bridge'ın mutlu gününün kısa bir özeti böyle. Peki yukarıda anlattığımız trajik olaylar kimin başına geldi?

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ACILARIN EN BÜYÜĞÜNÜ YAŞADI

İşin o kısmını da bilen bilir. Bugün yani 2023 yılının eylül ayında sevdiği adamla evlenirken yüzünde güller açan Michelle Dockery, 2015 yılında acıların en büyüğünü yaşamıştı.

Çünkü o zaman hayatında başka biri, finans danışmanı John Dineen vardı. Dockery ile Dineen nişanlıydı. Genç çift yeni bir yuva kurmaya hazırlanıyordu.

Ama hayatın onlar için bambaşka ve çok acı planları vardı. John Dineen kansere yakalandı. Nadir rastlanan ve hızla ilerleyen bir türdü bu. Dineen'in fazla şansı yoktu. Zaten henüz 34 yaşındayken herkesi özellikle de nişanlısı Michelle Dockery'yi büyük bir üzüntüye boğarak hayata veda etti.

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Bu acı kaybın ardından Dockery uzun süre toparlamadı. Hatta o dönemden kısa süre sonra verdiği röportajlarda kendini "eşini kaybetmiş dul bir kadın" olarak nitelendiriyordu.

'BEN KENDİME DUL DİYORUM'

Michelle Dockery, nişanlısını John Dineen'in ölümünden altı yıl sonra verdiği bir röportajda bu acı kayıpla nasıl başa çıktıklarını şöyle anlatmıştı:

"Asla umudumu yitirmedim. Hayır, kesinlikle abartmıyorum. John da bir kez bile şikayet etmedi. Onun bu durumu da bize güç ve dayanıklılık verdi. Bu olumlu düşünce tarzı hayatımızı sürdürmemizi sağladı. Bir mucizeye dair umudumuz hiç yok olmadı" diyerek anlattı.

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Michelle Dockery, kendisine şöhret getiren Downtown Abbey adlı dizide de senaryo gereği aşık olduğu adamı bir araba kazasında kaybediyordu. Kaderin bir cilvesiyle gerçek hayatta sevdiği adamı bu kez bir hastalığa kurban verdi.

Bu konuda da şunları söylemişti ünlü oyuncu: " Biz John ile nişanlıydık. Resmen olmasa da kalplerimizde evliydik. Bu yüzden ben kendimi "dul bir kadın" olarak tanımlıyorum."

Dockery, evlenmeye hazırlandığı genç adamın avuçlarından kayıp gitmesinden sonra bu acıyla nasıl başa çıktığını da şöyle anlatmıştı:: " Kendimi tamamen işime verdim. Bazen de uzaklaşıp yolculuğa çıkıyordum. "

Ama sonunda Michelle Dockery, hayatının yas tuttuğu dönemini geride bıraktı. Jasper Waller Bridge ise kalbini yeniden aşka açtı ve sonunda mutluluğu buldu.