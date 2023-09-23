Meslektaşı, kocasını elinden almıştı: Eliyle kapattı ama herkes yüzünü gördü

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Bunun son örneklerinden birini de bir dönemin en ünlü güzellerinden biri olan Heather Locklear sergiledi.

Geçtiğimiz temmuz ayında Los Angeles sokaklarında kendi kendine konuşurken görüntülenen Heather Locklear bir kez daha aynı yerde objektiflere takıldı.

YÜZÜNDEKİ ŞİŞLİKLER DİKKATLERDEN KAÇMADI

Son dönemde hayranlarını çok endişelendiren 61 yaşındaki yıldız yine tuhaf bir görünüm sergiliyordu. Özellikle de yüzündeki şişlikler dikkatlerden kaçmadı.

Fakat bunun estetik müdahaleler yüzünden mi olduğu yoksa kötü alışkanlıklarından mı kaynaklandığı anlaşılamadı.

Tepeden tırnağa siyahlar giyen Heather Locklear, bir binadan çıkarken görüntülendi. Bir anda karşısında kameraları gören Locklear hemen yüzünü saklamaya çalıştı. Ama yine de başarılı olamadı.

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Bir dönemin ünlü yıldızı sonra da hızlı adımlarla otomobiline doğru uzaklaştı.

Locklear her ne kadar görünüşüyle hayranlarını endişelendirse de yine de iki ay öneki halinden daha sağlıklı görünüyordu.

Binadan çıkarken karşısında kameraları gören Locklear, yüzünü kapatmaya çalıştı. Ama görüntülenmekten kurtulamadı.





İÇLER ACISI HALDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Bir zamanlar rol aldığı Melrose Place adlı iziyle ünlenen Heather Locklear, geçen temmuz ayında içler acısı bir halde görüntülenmişti.

Heather Locklear'ın alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklarıyla bir türlü başa çıkamadığı ilk bakışta anlaşılıyordu o gün.

Bir binadan çıkan Locklear, yuvarlanıp düşmemek için hemen yanında bulunan sütunlardan destek aldı. Daha açık söylersek ayakta duracak hali bile kalmamıştı oyuncunun. Sonra merdivenlere oturan oyuncunun yüzünün ve gözlerinin şiş olduğu dikkatlerden kaçmadı.

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KENDİ KENDİNE KONUŞMAYA BAŞLAMIŞTI

Ama bu görüntünün dışında daha vahim bir durum vardı. Locklear, merdivende oturup bir süre etrafını inceledikten sonra kendi kendine konuşmaya başladı.

Sonra eline bir dergi ya da broşür benzeri bir yayın alan Heather Locklear, okuduğu bir şeye sinirlenip yine kendi kendine konuşmayı sürdürdü. Sonra da okuduğunu hemen çantasına attı.

Locklear, böyle bir yandan etrafı izleyip diğer yandan kendi kendine konuşarak yaklaşık bir saat merdivenlerde oturdu. Sonra da kalkıp binanın çıkıntısında yürümeye başladı.

Oyuncu, en sonunda caddeye inip karşıya geçti ve kendisini bekleyen nişanlısı Chris Heisser'ın yanına gitti. Onun bu tuhaf halleri görenleri şaşırttı. Oyuncuyu tanıyanları da bir hayli üzdü.

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DEFALARCA GÖZALTINA ALINDI

Kariyerini sürdürebildiğisıralarda 6 kez, Altın Küre gibi birçok oyuncunun hayallerini süsleyen bir ödüle aday gösterilen Locklear, edeydir kötü alışkanlıkları yüzünden başının belaya girmesiyle biliniyor aslında.

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Alkol ya da uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak, polise saldırmak, hatta aile içi şiddet uygulamak onun gözaltına alınma nedenleri arasında.

Oyuncu, 2018 yılında kötü alışkanlıkları nedeniyle tedavi olduktan sonra mesleğine bir geri dönüş yapmıştı. 2021 yılında Don't Sweat the Small Stuff: The Kristine Carlsson Story adlı yapımda kamera karşısına geçen Locklear yine hayatını bir düzene oturtamadı. Yakınlarını da endişeye sevk edece şekilde defalarca tedavi gördüğü kötü alışkanlıklarına tekrar geri döndü.

KARİYERİ ÇOK GÜZEL BAŞLAMIŞTI

Heather Locklear aslında kariyerine çok parlak bir şekilde başlamıştı. Los Angeles'ta UCLA'da okuyan Locklear sonra bir süre modellik yaptı

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Ardından Dynasty (Hanedan) dizisinde Sammy Jo karakterini oynayarak şöhret kazandı. Sonra bir başka dizi geldi. 1980'lerde T.J Hooker dizisi için kamera karşısına geçti. Locklear'ın kariyeri yükseliyordu.

Zaten bir süre sonra 90'larda Melrose Place geldi ve şöhretini ikiye katladı.Sonra Spin City adlı dizinin kadrosuna katıldı. Locklear bazı Sinema filmlerinde de oynadı.

Belki de hayatını düzene sokabilseydi hala iyi bir kariyere sahip olabilirdi ama olmadı.

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ÖZEL HAYATINDA DA MUTLULUĞU BULAMADI

Locklear, özel hayatında da mutluluğu bir türlü bulamadı. 1986'da Mötley Crüe grubunun davulcusuTommy Lee (yukarıda) ile evlendi. Ama bu evlilik kısa ömürlü oldu.

1994 yılında Bon Jovi'nin gitaristi Richie Sambora ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten Ava adında bir kız çocuk sahibi oldu. Fakat bu evlilik de 2007 yılında bitti.

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GENÇLİK AŞKIYLA NİŞANLANDI

Heathe Locklear bir süredir Chris Heisser ile nişanlı. Elbette bu ilişkisi de çok inişli çıkışlı. Locklear ile Heisser aslında 70'li yıllarda birbirlerini ilk gençlik aşkıydı.

Ama sonra yolları ayrıldı ve 2017 yılında yeniden bir araya geldiler. Bir yıl sonra ise artık birlikte yaşadıkları evlerine aile içi şiddet nedeniyle sık sık polis ziyaretleri yapılır oldu.

Bu konuda gözaltına alınan kişi ise hep Locklear oldu. Çift ayrıldı ama 2020 yılında tekrar bir araya geldiler.

MESLEKTAŞI KOCASINI ELİNDEN ALDI

2000'lerin ilk yarısında Heather Locklear, bir başka skandalla gündeme gelmişti. Ama bu kez kurban kendisiydi. Bir zamanlar yakın dostu olan meslektaşı Denise Richards, o sırada Locklear'ın kocası olan Richie Sambora ile aşk yaşamaya başladı.

O dönemde Richards, Charlie Sheen ile boşanmak üzereydi. Bu aşk Magazin gündemine bomba gibi düştü. Skandal sonrasında Locklear ile Sambora yollarını ayırdı.

Heather Locklear, kariyerinin ilk döneminde sağlıklı, güzel ve geleceği parlak bir yıldız adayı olarak tanınıyordu. Ama bir türlü bırakamadığı kötü alışkanlıkları çöküşünü hazırladı.