Masum bakışlarını bir gören hemen aşık olurdu...Sadece yıllar değil o da kendine acımamış

Kariyerinin zirvesine bu tür filmlerle çıktığı için de "romantik prenses" olarak anılırdı. Belli ki yapımcılar onun "çıtı pıtı" görünümüne böyle rolleri ve karakterleri uygun görüyordu.

Üstelik hayran kitlesi sadece onu çok güzel bulan erkek seyirciden oluşmuyordu. Adım adım onu takip eden kadın hayranları da vardı.

Saçlarını onun gibi kestirir, onun filmlerinde giydiği kıyafetlerin benzerini bulmaya çalışır,kısacası ona benzemeye uğraşırlardı.

En romantik düşlerin kahramanıydı kısacası. Elbette oynadığı filmlerin de etkisiyle beyazperdede yüzünü bir kere göreni kendine aşık ederdi.

Ama tabii yıllar herkese olduğu gibi bu romantik prenses için de geçip gitti. Görünüşe bakılırsa biraz da acımasız bir şekilde geçti zaman.

Elbette yaş aldığı için bir noktaya kadar normal olsa da bir ara bağımlısı olduğu estetik operasyonlar onu tanınmayacak hale getirdi.

ROMANTİK FİLMLERİN PRENSESİYDİ... ARTIK O DA YAŞ ALDI

Gençlik yıllarında onun filmlerini izleyenler çoktan Meg Ryan'ı hatırladı bile... 61 yaşındaki ünlü oyuncu geçtiğimiz gün New York'ta objektiflere takıldı.

Şöhretinin bir bölümünü borçlu olduğu kadınların kuaförlerinden talep ettiği o kısacık saçları artık omuzlarına kadar uzamıştı. Asker yeşili elbisesi ve ayağındaki düz topuklu ayakkabılarıyla eski halinden tek bir iz bile yoktu Meg Ryan'ın.

Arkadaşlarıyla bir gece gezmesi yapan Meg Ryan, yakında gösterime girecek olar What Happens Later adlı filmle onu özleyen hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Meg Ryan'ın hayranları onun estetik operasyonlar nedeniyle fazla yıprandığını savundu. Birçok kişi 'Sadece geçip giden yıllar değil, Meg Ryan da kendine hiç acımamış' diye yorum yaptı.

Bu arada hemen hatırlatalım Meg Ryan, uzun bir aranın ardından dönüş filmi olan yapımın kamera arkasında da görev aldı.

Steven Deitz'in 2008 tarihli Shooting Star adlı oyununun bir uyarlaması olan filmin senaryosunda da Ryan'ın imzası var.

Bu arada hayranları için bir müjde olacak bir ayrıntıyı da atlamayalım. Bu, yapım da tıpkı Meg Ryan'ı şöhrete ulaştıran diğer filmler gibi romantik komedi tarzında. Rol arkadaşı ise David Duchovny.

Meg Ryan filmle ilgili olarak verdiği bir röportajda " Uzun süredir romantik komedide oynamamıştım. Ama bu filmde David ile birlikte kamera karşısına geçmek eğlenceliydi" diye konuştu.

2015 YILINDAN BU YANA SUSKUNLUĞA GÖMÜLMÜŞTÜ

Meg Ryan, son olarak 2015 yılında Ithaca filminde çalışmıştı. Ondan sonra da büyük bir sessizliğe gömülmüştü. Bu, aynı zamanda Ryan'ın ilk yönetmenlik denemesi olarak da filmografisini yazıldı.

Birçok hayranı, nadiren toplum içine çıkan Meg Ryan'ın eskisi gibi bir romantik komediyle geri dönüş yapmasından mutlu. Bunu da sosyal medya yorumlarında dile getirdiler.

Fakat hayranlarının dikkat çektiği başka bir ayrıntı daha var. O da Meg Ryan'ın bir dönem bağımlısı olduğu estetik operasyonların yüzünü fazlaca değiştirmiş olması.

HAYRANLARI ESTETİK OPERASYONLARINI ELEŞTİRDİ

Bir hayranı bu konuyu "Çok tatlı biriydi. Ama ne üzücü ki yüzünü mahvetti. Şimdi onu sinemada izlemek zor" diyerek yorumladı.

Bir başka yorumcu Meg Ryan'ın tıpkı kendisi gibi sürekli botoks yaptırdığı için eleştirilen Nicole Kidman gibi göründüğünü savundu.

Birçok hayranı da Meg Ryan'ın güzel bir şekilde yaşlanmadığını ileri sürdü. Buna gerekçe olarak da estetik operasyonları gösterdi

FİLMLERİYLE HAFIZALARDA YER ETTİ

Meg Ryan 1980'li yıllara özellikle Tom Hanks ile birlikte oynadığı Sleepless Seattle (Sevginin Bağladıkları) ve You've Gotta Message (Mesajınız Var) adıl filmle seyircinin belleğinde yer etti.

Fakat onlardan önce Harry Sallly ile Tanışınca (When Harry Met Sally) ile çok dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Andy Garcia ile birlikte kamera karşısına geçtiği When a Man Loves a Woman'ın da hem Ryan'ın kariyerinde hem de seyircinin hafızasında ayrı bir yeri var.

KISACIK KAÇAMAK YUVASINI YIKTI

Filmleriyle bu kadar ünlü olunca Meg Ryan'In özel hayatı da her zaman mercek altına alınır oldu. Güzel oyuncu Dennis Quaidle 1991 ve 2001 arasında bir evlilik yaptı.

Bu evlilikten bir tane oğlu oldu. Bir de kız çocuk evlat edindi. Fakat Ryan'ın evliliğinin sona ermesi epey olaylı olmuştu.

Meg Ryan 'ın Yaşam Kanıtı adlı filmdeki rol arkadaşı Russell Crowe ile yaşadığı ilişki o dönemde büyük gürültü koparmıştı.

Sinemanın romantik prensesi Ryan o sıralar Dennis Quaid ile evliydi. Ancak Ryan'ın Crowe ile ilişkisi ortaya çıkınca çift boşandı.

YASAK İLİŞKİ BİR YIL SÜRDÜ

Meg Ryan ve Russell Crowe bir yıl birlikte oldu sonra ayrıldılar. Bu ilişki yüzünden bir dönem eleştiri oklarını göğüslemek zorunda kalan Ryan "Dennis de beni evliliğimiz boyunca aldatmıştı" dedi.

Quaid de buna yanıt vermekte gecikmedi: "Meg'in hala bizim ilişkimiz hakkında konuştuğuna inanamıyorum" diyerek eski eşini suçladı. Sonunda her ikisi de kendi hayatlarını sürdürmeye başladı.

Öyle ya da böyle Meg Ryan, hem filmleriyle hem de özel hayatıyla bir dönemin magazin dünyasında yer eden bir isim oldu.