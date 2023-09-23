Kendini büyük aşkına adamıştı... Karşılığı aldatılmak oldu: 'Hayat bana limon verdi, ben de limonata yapıyorum'

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KENDİNİ ADADIĞI SEVGİLİSİ ONU ALDATTI

İşte benzer bir durumu, 11 yılını verdiği sevgilisi ve iki çocuğunun babası Gerard Pique ile yaşadı 46 yaşındaki Shakira. Eğer bu "saçı süpürge etmekle" ilgili deyimi bilseydi büyük olasılıkla kullanırdı güzel şarkıcı.

Ama bunu bilmediği için, yarı yaşındaki bir genç kadın uğruna kendisini aldatan Pique hakkında "Kendimi ona adamıştım. Kariyerimi bile geri plana atmıştım" dedi. Karşılığında da aldatıldığını anlattı.

Sevgilisinden ayrıldıktan sonra iki oğlu Milan ve Sasha'yı alarak Miami'ye taşınan Shakira, Billboard dergisine verdiği röportajda, İspanya'nın Barcelona kentinde Gerard Pique ile yaşadığı hayatı boyunca ailesini hep ön planda tuttuğunu söyledi.

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ONCA ÖNEM VERDİĞİ KARİYERİNİ GERİ PLANA İTTİ

Bu yüzden iş bağlantılarının bulunduğu ABD'den bile ayrı kaldığını anlattı. Aile hayatı uğruna kariyerini 'otomobilin arka koltuğunda bırakmak' zorunda kaldığını ifade etti.

Shakira, kendisini aldatan 36 yaşındaki Pique'yi işaret ederek "Aslında kendimi ona adadım. Aileme ve ona. Barcelona'dayken profesyonel kariyerime devam etmek benim için zordu" dedi.

Güzel şarkıcı, İspanya'da yaşarken kariyerini sürdürmesinin lojistik anlamda kendisini zorladığını belirtti. Müzik çalışmalarını sürdürmek için Amerika'dan birilerinin çalışma programının kendisininkiyle çakışmasını beklemek zorunda kaldığını vurguladı.

Shakira bu durumu "Çocuklarımı bırakıp evimin dışında bir yere çalışmaya gidemezdim. Bu uyumu yakalamak zordu" diye anlattı. Ama artık Miami'de yaşadığı için bu konuda çok daha rahat olduğunu sözlerine ekledi.





ÇİFTE DARBE

Shakira ile Gerard Pique, 11 yıllık ilişkilerini aslında başarıyla ve mutlulukla sürdürüyorlardı. Fakat geçen yıl hayranlarını şoke eden haber geldi. Çift ayrılıyordu. Üstelik bunun nedeni aralarına giren üçüncü bir kişiydi. Yani Pique'nin şirketinde çalışırken sonradan aşk yaşamaya başladığı Clara Chia Marti.

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Aslında bu aldatma uzun süredir devam ediyordu. Shakira'nın bunu fark etmesi biraz zaman almıştı. Hatta hayatının en kötü döneminde, babası yoğun bakımda ölüm- kalım mücadelesi verirken aldatıldığına dair haberleri basında okumak zorunda kaldı. Bu onun için 'çifte yıkım' oldu.

Anlattığına göre o hayatının en zor dönemlerinden biriydi. Çünkü bir yanda 11 yıllık ailesi dağılıyordu, diğer yanda da hayatında en çok sevdiği kişi olan babası ciddi bir kaza geçirmişti ve yaşamla ölüm arasında mücadele veriyordu.





BİR YANDA YIKILAN YUVASI, DİĞER YANDA ÖLÜMÜN KIYISINA GELEN BABASI

O dönemi şöyle dile getirdi Shakira: "Yuvam yıkılıyordu. İhanete uğradığımı da babam yoğun bakımdayken basından öğrendim."

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O nokta bir an bütün bunların üstesinden gelemeyeceğini sanmış Shakira. Bunu da büyük bir açık yüreklilikle itiraf etti.

Kendisi bu kadar büyük bir duygusal karmaşa içindeyken babasının da ölümün kıyısına gelmiş olması daha sarsıcı bir darbe oldu: "Hayatımda en çok sevdiğim adam olan babam, ona en çok ihtiyaç duyduğum dönemde beni terk ediyordu. Onunla konuşamadım. O kadar ihtiyaç duyduğum tavsiyelerini alamadım."

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ANNEM VE BABAMDA GÖRDÜĞÜM GİBİ BİR AŞK HAYAL EDİYORDUM

Oysa anlattığına göre Shakira, Gerard Pique ile ilişkisine başlarken ve bir aile olarak hayatı paylaşırken bu konuda bazı hayalleri vardı:

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"Önceliğim ailem ve evimdi. Ben ölüm ayırana kadar birlikte kalmaya inanıyorum. Ben buna inandım... Kendim için ve çocuklarım için inancım böyleydi" dedi. Bu konudaki en çarpıcı örneğin de kendi annesi ve babası olduğunu anlattı Shakira.

"Benim annem ve babam 50 yıldır birlikteler. Birbirlerini ilk günkü gibi, benzersiz ve tekrarı olmayan bir şekilde seviyorlar. Annem, hasta babamın yanından hiç ayrılmadı. Hala birbirlerinin dudaklarına öpücükler konduruyorlar. Bu yüzden böyle bir sevginin mümkün olduğunu biliyorum. Onlar her zaman benim örneğim oldu."

Shakira, kendisi, aldatan sevgilisi Gerard Peque ve iki oğlu için de tıpkı kendi anne- babasınınki gibi bir hayat ve birliktelik hayal ettiğini anlattı. "Benim hayal ettiğim buydu. Ama öyle olmadı."

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Shakira'nın annesi ve babası William Mebarak Chadid ile Nidia del Carmen Ripoll Torrado çok uzun zamandır evli. Güzel şarkıcı babası hastanedeyken yanından ayrılmamış. Bir ara 92 yaşındaki babasının fizik tedavisine yardım ederken onun ayaklarını bile öpmüştü.



'HAYAT BANA LİMON VERDİ... BEN DE LİMONATA YAPIYORUM': Röportajda sözlerini yarı şaka yarı ciddi bir ifadeyle şöyle tamamladı güzel şarkıcı: "Eğer hayat size limon veriyorsa limonata yapın. İşte benim yaptığım da bu.. Limonata yapmak."





REÇEL KAVANOZU İDDİASI

Bu arada Shakira'nın aldatıldığına dair kuşkularının nasıl oluştuğuna dair iddialar da uzun süre gündemde kaldı. Bunlardan biri gerçekten ilginçti.

Shakira şehir dışından evine döndüğünde buzdolabında yarısı yenmiş bir çilek reçeli kavanozu buldu. Bu onun için bir uyarı işaretiydi. Çünkü sevgilisi asla çilek reçeli yemezdi. Bu şekilde Shakira, yuvasının üzerinde ihanetin gölgesini hissetmeye başladı.

İşin ilginci o sıralarda Gerard Pique, Shakira ile ilişkilerinin gayet iyi gittiğine dair demeçler de veriyordu. Ama belli ki bu gerçeği yansıtmıyordu.

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'SEVGİLİMİN KUKLASI OLDUM'

Shakira'nın iki oğluyla birlikte ABD'ye gitmesinden bir süre sonra Gerard Pique artık ilişkisini sosyal medyadan da resmiyete döktü. Clara Chia Marti ile çekilen bir fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı.

Sonra da çzok çarpıcı bir demeç verdi. Giydiği kıyafetleri bile sevgilisinin seçtiğini belirtip "Ben sevgilimin kuklası oldum. Bundan da memnunum" dedi.

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AŞK SÖYLENTİLERİNİN MERKEZİNDE

Öte yandan Shakira'nın adı da çeşitli aşk söylentilerine karıştı. Önce Miami'deki Grand Prix sırasında Tom Cruise ile yakınlaştıkları ileri sürüldü. Ama bu söylentiler kısa sürdü.

Çünkü Shakira'nın F1 pilotu Lewis Hamilton ile aşk yaşadığı söylentileri baskın çıkmıştı. Sonra ikiliye yakın kaynaklar onların zaten uzun zamandır arkadaş olduklarını, aşk yaşamadıklarını ileri sürdü.

Gerard Pique'nin -en azından şimdilik- uğruna yuvasını dağıttığı Clara Chia Marti ile birlikte olduğu kesin.

Ama görünüşe göre Shakira da 'yerleşik' bir ilişkiye başlayana kadar adı sürekli aşk söylentilerine karışmaya devam edecek.

Shakira, ayrılığın ardından iki oğlu Milan ve Sasha'yı alıp ABD, Miami'ye taşındı. Artık hayatının merkezinde çocukları ve işi var.