Eski futbolcu kÄ±zÄ±nÄ± evlendirdi: Bu ne daÄŸÄ±nÄ±klÄ±k bÃ¶yle Sanki yataktan fÄ±rlayÄ±p nikaha koÅŸmuÅŸlar

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Futbolun yanÄ± sÄ±ra aktÃ¶r ve TV Ã¼nlÃ¼sÃ¼ olarak da tanÄ±nan 56 yaÅŸÄ±ndaki David Ginola, 28 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± Carla ile Adrien Rosenpick'in Fransa'nÄ±n St. Tropez kentindeki bir dizi tÃ¶renle evlendirdi.

GÃ¼zel kÄ±zÄ±nÄ±n en mutlu gÃ¼nÃ¼ne ÅŸahitlik eden Ginola, kendisi de ÅŸÄ±klÄ±k tablosu sergiledi. Mutlu babanÄ±n yÃ¼zÃ¼nden gÃ¼lÃ¼cÃ¼kler de eksik olmadÄ±.

Gelin Carla Ginola, tÃ¶rende klasik Ã§izgiler taÅŸÄ±yan bir gelinlik yerine farklÄ± bir tercihte bulundu.Â

Tabii ki tÃ¶renin yÄ±ldÄ±zÄ± David Ginola'nÄ±n kÄ±zÄ± gelin Carla idi. Nikah tÃ¶reninde dalgalÄ± saÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±k bÄ±rakan ve duvak kullanmayan Carla Ginola, gelinlik olarak da beyaz deÄŸil pudra renginde bir kÄ±yafet giydi. Ä°ki farklÄ± beyaz kÄ±yafeti ise nikahtan sonra yapÄ±lan eÄŸlenceye sakladÄ±.

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Carla Ginola'nÄ±n gelinliÄŸinin en dikkat Ã§eken yanÄ± tÃ¼m bedenini sarmasÄ±ydÄ±. Dantelli ayrÄ±ntÄ±larÄ± da gÃ¶zlerden kaÃ§madÄ±. AyrÄ±ca kullandÄ±ÄŸÄ± gelin Ã§iceÄŸi de alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸÄ±n dÄ±ÅŸÄ±ndaydÄ±. KÄ±yafetiyle aynÄ± renkteki buket, bÃ¼yÃ¼k boyutuyla da ilgi Ã§ekti.

Damat Adrien Rosehnpick'in giysisi de aslÄ±nda St Tropez gibi bir beldede yapÄ±lan nikaha uygundu. Damat, klasik Ã§izgiler ve renkler yerine koyu mavi bir takÄ±m elbise giydi. Kravat kullanmayan Rosenpick, kÄ±yafetini siyah ayakkabÄ±larla tamamladÄ±.

Yeni evli Ã§ift, nikahÄ±n kÄ±yÄ±ldÄ±ÄŸÄ± binadan Ã§Ä±karken konfeti yaÄŸmuruna tutuldu.Â

NikahÄ±n ardÄ±ndan mutlu Ã§ift Carla Ginola ile Adrien Rosenpick, binanÄ±n merdivenlerinde mutluluk pozlarÄ± verdi.

Ä°mzalarÄ± attÄ±ktan sonra karÄ±- koca olan Ã§iftin belediye binasÄ±ndan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda, kapÄ±da bekleyen davetliler onlarÄ± konfeti yaÄŸmuruna tuttu. Gelin ile damat da bu sevgi gÃ¶sterisine birbirlerini Ã¶pÃ¼cÃ¼klere boÄŸarak karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

DamadÄ±n kÄ±yafeti bazÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan eleÅŸtirilse de aslÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± mesleÄŸi simgeliyordu. LÃ¼ks bir yat markasÄ±nÄ±n sahibi olan Rosenpick'in kÄ±yafetinin rengi de tutkunu olduÄŸu ve hayatÄ±nÄ± kazandÄ±ÄŸÄ± denizleri Ã§aÄŸrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yordu.

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Gelin Carla Ginola, nikahÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan eÄŸlencede iki farklÄ± kÄ±yafet giydi. Bu kez tercihi beyazdan yanaydÄ±. Ama yine her iki kÄ±yafeti de klasik Ã§izgiler taÅŸÄ±mÄ±yordu.Â

NikahÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lan eÄŸlencede ise Carla Ginola iki farklÄ± beyaz kÄ±yafet giydi. Tabii ki her ikisi de klasik Ã§izgilere sahip deÄŸildi.

Ginola'nÄ±n ilk kÄ±yafeti sÄ±rtÄ± aÃ§Ä±k beyaz bir elbiseydi. Bu elbise transpraan detalarÄ± ve dantel ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±.

Ginola'nin gece giydiÄŸi ikinci kÄ±yafet, bol kesim bir pantolon ve boyundan baÄŸlamalÄ± bir bluzdan oluÅŸuyordu. Bu giysinin en dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ±sÄ± ise dantel kurdele oldu.

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Gecenin ilerleyen saatlerinde kÄ±yafetini yine deÄŸiÅŸtirdi Carla Ginolay. Bu kez bol paÃ§alÄ± bir pantolon tercih eti. Ãœzerine de boyundan baÄŸlamalÄ± kolsuz bir bluz giydi. Duvak niyetine de saÃ§Ä±nÄ± topladÄ±ÄŸÄ± kocaman dantel bir kurdeleyi kullandÄ±. Bu arada gelinin elinden beyaz ve pÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± bir Ã§antayÄ± eksik etmediÄŸi de gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Gelin Carla Ginola, hem nikahÄ±nda hem de akÅŸam eÄŸlencesinde Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± bol bol sosyal medyadan paylaÅŸmayÄ± da ihmal etmedi.

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DAMADIN KIYAFETÄ°NE ELEÅžTÄ°RÄ°, GELÄ°NÄ°N BUKETÄ°NE Ã–VGÃœ

Her ne kadar Carla Ginola ile Adrien Rosenpick, evlendikleri bÃ¶lgenin atmosferine uygun giyinmiÅŸ olsalar da onlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼ bazÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan sosyal medyada eleÅŸtirildi.

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Bir yorumcu gelin ile damadÄ±n 'daÄŸÄ±nÄ±k' gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savundu. GÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ de "Sanki yataktan fÄ±rlayÄ±p nikaha koÅŸmuÅŸlar gibi" diyerek Ã¶zetledi.

Bu arada gelin Carla'nÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ beÄŸenenler ancak damadÄ±n kÄ±yafetini eleÅŸtirenler de oldu. Bunlardan biri Ã¼zerindeki takÄ±m elbisenin Adrien'Ä±n bedenine uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. AyrÄ±ca ayakkabÄ±larÄ±nÄ± da nikah tÃ¶reni iÃ§in kaba bulduÄŸunu sÃ¶zlerine ekledi.

Fakat genel olarak gelinin ve damadÄ±n gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ de dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ de beÄŸenenler Ã§oÄŸunluktaydÄ±. Ã–zellikle de Carla'nÄ±n gelin buketi bÃ¼yÃ¼k ilgi Ã§ekti ve beÄŸeni topladÄ±.

Gelin Carla Ginola, mutluluÄŸunu beyazlar iÃ§indeki babasÄ±yla paylaÅŸtÄ±.Â

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BÄ°R DÃ–NEMÄ°N ÃœNLÃœ FUTBOLCULARINDAN

Tam adÄ±yla David Ginola Ceze bir dÃ¶nemin en Ã¼nlÃ¼ futbolcularÄ±ndan biriydi. FransÄ±z futbolcu 10 sezon boyunca Ã¼lkesinde Toulon, RC Paris. Brest ve Paris Saint Germain gibi takÄ±mlarda oynadÄ±.

Sonra Newcastle United takÄ±mÄ±na transfer oldu ve Ä°ngiltere'ye gitti. Daha sonra Tottenham Hotspur. Aston Villa ve Everton gibi takÄ±mlarda top koÅŸturdu. 2002 yÄ±lÄ±nda emekli olduktan sonra gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±na yÃ¶neldi. KÄ±sa bir oyunculuk deneyimi de yaÅŸadÄ±.