'Milyonluk bebek' büyüdü: Bana 'zengin kızı' demeyin... Annesi ona ev işleri yapmayı bile öğretmiş

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EN GÜÇLÜ SİLAHI 'ZENGİN' SOYADI

Paris Hilton, Carter Rum ile evlendi ve bir bebek sahibi oldu. Şimdi eskisinden daha farklı bir hayat sürdürüyor.

Tabii ki yine en zengin varis ama artık onun tahtını sallayan bir başkası daha var. Üstelik bekar ve Paris'in yarı yaşında. 21 yaşındaki Phoebe Gates.

Soyadından da herkesin anladığı gibi ünlü iş insanı Bill Gates ile eski eşi Melinda'nın en küçük kızı Phoebe.

Geçtiğimiz hafta 21 yaşına giren genç kız, bunu da artık bir çift olmayan anne ve babasının da katıldığı gösterişli bir patiyle kutladı.

Ama ailesinin küçük kızı Phoebe Gates bir süredir kırmızı halılarda boy gösteriyor zaten. Genellikle de annesi Melinda ile birlikte bazı etkinliklere katılıyor. Giyimi kuşamı ve sergilediği görünümle de ilgi çekiyor. Tabii ki onun soyadını öğrenenler daha fazla ilgi gösteriyor genç kıza.





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'BENİ ZENGİNLİKLE TANIMLAMAYIN'

Her ne kadar ayrıcalıklı bir aliden gelse de Phoebe, hayatta kendi yolunu çizmeye kararlı. Bunu da WWD'ye verdiği röportajda gözler önüne serdi zaten.

Kullandığı sosyal medya mecralarında çok sayıda takipçisi olan Phoebe Gates, o alanda adını çoktan duyurdu bile. Ama bunun yanı sıra yine de kendi ayakları üzerinde durma konusuna kararlı.

Genç kız röportajda "Tamam... Ben annemin ve babamın kızıyım. Bu durum bana büyük bir ayrıcalık sağlıyor. Ama yine de "zenginlik" beni tanımlamıyor" diye konuştu

Kendisi büyümeye çalışsa da Phoebe anne ve babasının gözünde daha küçük bir kız. Bunu da babası Bill Gates, Phoebe'nin sosyal medya sayfasında doğum günün kutlarken gözler önüne serdi: "Sen her zaman benim küçük kızım olacaksın. Ama seni büyük şeyler yaparken görmek beni hiç şaşırtmıyor. Seninle gurur duyuyorum" diye yazdı.

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SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ZENGİNLİK 'KOKUYOR'

Phoese Gates'in sosyal medya sayfası, her ne kadar kendisi zenginliğiyle tanımlamak istemese deaslında genç kızın sürdürdüğü hayatın da bir göstergesi.

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Belli ki Phoebe'inn amacı yaşıtlarından çok da farklı görünmemek. En azından sosyal medya sayfasını böyle düzenlenmiş. Ama yine de yaşıtlarında görülmeyen bir zenginliğini kokusunu almak da mümkün paylaşımlarında.

Phoebe çok ünlü soyadına ve babasının büyük servetine rağmen kendi ayakları üzerinde durmak ve bunu da bütün dünyaya kanıtlamak için elinden geleni yapıyor.

Phoebe Adele Gates, 14 Eylül 2002 yılında Bill ve Melinda'ın en küçük çocuğu olarak dünyaya gözlerini açtı.

ONCA VARLIK İÇİNDE NORMAL BÜYÜSÜNLER DİYE...

Aslında anne ve babası da sahip oldukları büyük servete rağmen ona ve kardeşlerine normal bir çocukluk yaşatmak izin ellerinden geleni yaptı.

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Eski çift çocuklarını büyütürken onlara hiçbir konuda sınırsız özgürlük vermedi. Hatta onca paraya rağmen üç çocuğun da 14 yaşına gelinceye kadar bir cep telefonlarıbile olmadı.

Melinda French 2019 yılında kaleme aldığı kitabında çocuklarını ev işlerine yardım etmeleri konusunda yönlendirdiğini belirtmişti.

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ANNESİ ONA EV İŞLERİNİ DE ÖĞRETMİŞ

Buna neden önem verdiğini de yine 2019 yılında verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı: " Bir gece yemek yedikten sonra bir baktım ailedeki herkes masadan kalkıp salona geçiyor, üst kata çıkıyor. O anda ellerimi belime koydum ve "Ben mutfaktan ayrılana kadar kimse buradan çıkmayacak dedim " diye anlatmıştı.



Ondan sonra da ev işlerine yardım etmek Gates ailesinde bir gelenek haline geldi anlattığına göre.

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Bu anlatıma göre Phoebe Gates, her ne kadar çok zengin bir ailede doğup büyüdüyse de elinden ev işleri bile geliyor.

Yaşı küçük olduğu için daha yeni yeni kamuoyu karşısına çıkan Phoebe Gates, görünüşe göre ilerleyen yıllarda magazin sayfalarında sık sık boy gösterecek.

Bill Gates ve eski eşi Melinda French'in biten evliliğinden dünyaya gelen Phoebe, ailesinin en küçük çocuğu.

Phoebe, iki yıl önce ablası Jennifer'ın Nayel Nasser ile evlendiği düğünde nedimelik görevi üstlenmişti.