Sadece defile seyretmeye gitmişti... Herkes durup onu seyretti

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Anladınız büyük olasılıkla Kylie Jenner'dan söz ettiğimizi. Son olarak sinemanın genç kuşak yıldızlarından Timothee Chalamet ile yaşadığı aşkla gündemde olan 26 yaşındaki Kylie Jenner, şu sıralar gediklilerinden biri olduğu Paris Moda Haftası'nın etkinliklerinde boy gösteriyor.

İki çocuk annesi Jenner, dün de Acne Studios'un 2024 ilkbahar- yaz koleksiyonunun tanıtıldığı defiledeydi.

Nereye giderse gitsin bütün ilgiyi üzerinde toplayan Kylie Jenner bu kez de geleneğini bozmadı. Bedenini saran kırmızı elbisesiyle defilede podyuma çıkan modellerden bile daha fazla dikkat çekti.

Genç yıldız giydiği, bütün bedenini saran kırmızı elbiseyle elbette bütün dikkatleri üzerine çekti. Bir başka deyişle Kylie Jenner aslında defile seyretmeye gitti ama herkes onu seyretti. Aslına bakılırsa Jenner da bunun böyle olacağını biliyordu.

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Çünkü geçmiş yıllarda da izleyici olarak yer aldığı bu tür etkinliklerde bütün meraklı bakışları üzerine topladı. Bu kez de durum değişmedi.

Paris'e sevgilisi Timothee Chalamet ile birlikte giden Kylie Jenner o gün defileye yalnız başına katıldı.

UZUN UZUN KAMERALARA POZ VERDİ

Bedenini saran ve bütün hatlarını gözler önüne seren kırmızı bir elbise giydi Jenner. Bu arada yıllardır dümdüz bir modelde kullandığı saçlarının ön kısmına kestirdiği perçemler de dikkatlerden kaçmadı.

Dar elbisesi içinde yürümekte zorlanan Jenner adım atarken yanındaki görevliler de genç yıldızı hem fotoğrafçılardan hem de hayranlarından korudu.

Kylie Jenner, defile öncesi poz verdikten sonra salona geçti. Bu arada bazı hayranlarına imza vermeyi ve hatta bazılarıyla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Kylie Jenner'ın görünümüyle ilgili bir başka ayrıntı da gözündeki güneş gözlükleriydi. Genç yıldız, salonda bile kısa anlar dışında gözlüklerini çıkarmamayı tercih etti.

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Kylie Jenner, kırmızı elbisesini siyah güneş gözlükleriyle tamamladı.





Jenner, defile izlerken bile güneş gözlüklerini çıkarmadı.





AŞK GÖSTERİSİ YAPTILAR

Aslında Kylie Jenner son yıllarda her zaman gündemde. Şu süreçte bu kadar ilgi uyandırmasının bir nedeni de beklenmedik bir aşk öyküsünün kahramanı olması.

İlk bakışta "ayrı dünyaların insanı" gibi göründüğü genç oyuncu Timothee Chalamet ile yeni bir aşka yelken açtı Jenner.

Aylardır köşe bucak saklanan sevgililer sonunda Beyonce'nin Los Angeles'ta verdiği doğum günü konserinde birlikte kamera karşısına çıktı. Hem de ne çıkma! O konserde durmadan öpüşen Jenner ile Chalamet, konsere giden diğer ünlüleri de hatta sahnedeki Beyonce'yi de gölgede bıraktı.



Paparazzi orduları, gösterişli malikanelerinin ya da gidebilecekleri mekanların önünde kelimenin tam anlamıyla 'pusuya yattı.'

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Ama yine de bir tanesi bile onları el ele göz göze görüntüleyemedi. Belli ki sonunda artık aşklarını açıklamanın zamanı geldiğini düşündüler ve çok ilgi çeken bir konserde dudak dudağa kameralara şov yaptılar.

ARTIK HERKES NET OLARAK ÖĞRENDİ

Dünyanın en çok konuşulan, en göz önünde ailelerinden birinin en küçüğü olan Kylie Jenner ile sinemanın son dönemdeki en gözde oyuncularından biri olan Timothee Chalamet sözünü ettiğimiz bu çift...

Jenner ile Chalamet'nin aşk yaşadığı aylardır konuşuluyordu. Hatta camlarından içerisi bile doğru dürüst görünmeyen lüks araçlarıyla birbirlerinin yaşadığı lüks malikanelerin bahçelerinde görüntülendi ikisi de.

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Bütün çabalara karşın Kylie Jenner ile Timothee Chalamet'yi birlikte ve tabii ki aşk yaşadıklarını kanıtlayacak şekilde kimse görmemişti. Ta ki o meşhur konsere kadar!

Sonunda Magazin dünyasının bu en büyük bilmecesi, ünlü şarkıcı Beyonce'nin Los Angeles'taki SoFi Stadyum'nda verdiği 42'inci doğum günü konserinde çözüldü.

Kylie Jenner ile Timothee Chalamet konsere birlikte gittiler. Önce bir locada yan yana oturup samimi şekilde sohbet ederken görüntülendiler.

Hatta gençlerin o görüntüleri sosyal medyada büyük olay yarattı. Sonra da hayranlarının uzun süredir merak ettiği sorunun yanıtını veren anlar geldi.

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ÖPÜŞMEYE, BİRBİRLERİNE SARILMAYA DOYAMADILAR

Kylie Jenner ile Timothee Chalamet, tam da kameralar kendilerine yönelmişken dünyayı bile unutup birbirlerine sarılıp öpücüklere boğmaya başladılar.

Çiftin "aşklarını mühürleyen" bu öpücükleri aracılığıyla da gerçekten aşk yaşadıkları artık şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya çıktı...

Bu arada... Kameralar kendilerine yöneldiğinde Jenner son derece rahat davranırken Chalamet'nin bundan biraz da rahatsız olması dikkat çekti.

Kylie Jenner ve Timothee Chalamet'nin aşk ilanı için zamanlaması da ilginçti. Bir kere Beyonce gibi ünlü bir şarkıcı konser veriyordu. Sonra da bu konser sadece ünlü şarkıcının hayranlarını değil, gösteri dünyasının ünlülerini de bir araya getiren bir etkinlikti.

İşte böyle herkesin gözünün üzerinde olduğu bir ortamda Kylie Jenner ile Timothee Chalamet, durmadan öpüşerek aşklarını da herkese ilan etmiş oldular.

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Kylie Jenner, Paris Moda Haftası için Fransa'ya sevgilisi Timothee Chalamet ile birlikte gitti.





KİMSE BU AŞKA İNANMADI

Kylie Jenner ile Timothee Chalamet, uzun süredir dedikodusu yapıla aşklarını ilk kez kamuoyunun gözleri önüne sermiş oldu. Yani birlikte olduklarını doğruladılar. Fakat onların bu ilişkisi nedense kimseyi inandıramadı.

Yani kısa bir ilişki yaşadığı Eiza Gonzales ile yaşadıkları Timothee Chalamet için bir kez daha tekrarlandı. Bu konuya birazdan değineceğiz zaten. Sosyal medyada da çiftle ilgili çarpıcı yorumlar yapıldı.

Bunların genelinde de Kylie Jenner ile Timothee Chalamet'yi birbirine yakıştıran pek az kişi çıktı. Bir yorumcu Kyile Jenner'ın üçüncü bebeği için hazırlık yaptığını ve bunun için de Chalamet'yi seçtiğini ileri sürdü. Bu olduktan sonra da aşkın biteceğini savundu bu kullanıcı.

Birçok kişinin ortak görüşü ise "bu ilişkinin fazla uzun sürmeyeceği yolunda". Çünkü onlara göre Kylie ile Timothee birbirlerine yakışmıyorlar.

Hatta biraz daha ileri gidip Temothee'nin aslında Kyile ile ilgilenmediğini söyleyenler bile oldu.

Bir yorumcu da Kylie'in Chalamet ile aşk yaşadığını, çünkü genç oyuncunun son dönemin en gözde yıldızlarından biri olduğunu savundu.

Yorumcular neden bilinmez Timohte ve Kyile'nin kimyalarının birbirlerine uygun olmadığını savundu.