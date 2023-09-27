Seni aldattım... Öpüşürken çekilen fotoğraflarım yayınlanmak üzere!

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Biraz daha ayakları yere basmayan, gönlüne söz geçiremeyen taraf ise genellikle erkekler olur. Bu konuda yapılan istatistiklere bakıldığında da bu durum görülür zaten.

Ama tabii bu değişmez bir durum değil. Çünkü bazen kadın ünlüler de eşlerini ya da sevgililerini aldatabilir. Hatta bunun sonucunda yuvaları yıkılır.

Ya da bazen kendileri bunu göze alıp evli olsalar da ya da biriyle ilişki yaşasalar da karşılarına çıkan aşk rüzgarına kapılmayı tercih ederler.

Elbette söz konusu olanlar ünlü olunca da bu durum uzun uzun konuşulur. Gazete manşetlerinde kalır.. Hatta aradan yıllar geçse de unutulmaz.

İster misiniz şöyle bir geriye dönelim ve eşini ya da sevgilisini aldatan ünlü güzelleri ve sonra uğruna yuvalarını dağıttıkları aşklarına ne olduğuna bir bakalım.

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ALDATMA İDDİASINI KAYINPEDERİ ORTAYA ATTI

Geçen yıl tam 20 yıl aradan sonra eski nişanlısıyla tekrar bir araya gelip bu kez evlenen Jennifer Lopez'in bir değil iki kez bu türden aldatma söylentilerine konu olduğunu biliyor musunuz? Belki bu olayları duymayanlar vardır. Ama Jennifer Lopez, gerçekten de yıllar önce iki kez farklı eşlerini aldatmakla suçlandı.

İlk olayda Lopez'in kocasını aldattığını ileri süren kişi kayınpederiydi. Ünlü yıldız ikinci evliliğini 2001 yılında Chris Judd ile yapmıştı.

Fakat bu evlilik çok kısa sürdü. dokuz aylık evliliği bittikten sonra damadın babası, basına şaşırtan bir açıklama yaptı. Baba Judd'ın söylediklerine göre gelini Lopez, Gigli filmindeki rol arkadaşı Ben Affleck'le oğlunu aldatmıştı. Güzel yıldız, bunu yalanladı.

Ama evliliği bittikten çok kısa bir süre sonra Ben Affleck'le ilişki yaşamaya başladı. Hatta onunla nişanlandı. Sonra ayrılsalar da aradan yıllar geçkikten sonra tekrar bir araya gelip bu kez evlendiler.

Gösteri dünyasındaki adıyla JLo'nun adını karıştığı aldatma iddiaları sadece bununla sınırlı değil. Bir başka iddiaya göre Lopez üçüncü kocası Marc Anthony'yi de dansçılarından Casper Smart ile aldatmıştı. Ama bütün bunlar sadece birer iddia olarak kaldı.

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Lopez, uzun süre Alex Rodriguez ile nişanlı kaldı. Ama sonra beklenmedik bir anda ilişkileri bitti. Ondan ayrıldıktan sonra da zaten bomba haber gündeme düştü: Lopez ile eski nişanlısı Ben Affleck tekrar bir araya gelmişti. Magazin basınının taktığı isimle Bennifer bu kez evlendiler. Her ne kadar evliliklerinin iyi gitmediği yolunda söylentiler varsa da çiftin evliliği sürüyor.

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Lopez bütün bu gürültünün, söylentilerin ardından geçen yıl eski nişanlısı Ben Affleck ile hayatını birleştirdi.

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Lopez'in eski nişanlısı Alex Rodriguez'den söz etmişken... Bir dönem gösteri dünyasının ünlü kadınlarının aklını başından alan adam olarak bilinen Rodriguez'in adı başka bir ünlüyle de anılmıştı.

Gösteri dünyasının ünlü kadınları söz konusu olduğunda Rodriguez'in adı sık sık gündeme geliyordu. Ta ki Lopez ile tanışana kadar. Madonna'ya gelirsek....

Madonna da kocası Guy Ritchie'yi aldatmakla suçlandı geçmişte. İleri sürülenlere göre pop müziğin kaliçesinin beyzbol yıldızı Alex Rodriguez ile ilişkisi vardı. Bu yüzden de Ritchie'den boşandı.

Ancak bir yasak ilişki yaşadıklarını ne Madonna ne de Rodriguez kabul etti. Aradan bir süre geçtikten sonra Rodriguez'in eski karısı "Boşanmamıza Madonna neden oldu" açıklamasını yaptı.

Eski eş "Alex'in Madonna'ya 'sen benim gerçek ruh eşimsin' yazdığı bir mektubu bulduğunu da ileri sürdü. Madonna'nın eski eşi yönetmen Guy Ritchie ise sonucu ne olursa olsun Madonna ile evlenmiş olmaktan asla pişmanlık duymadığını açıkladı. Yönetmen Ritchie "Kesinlikle söyleyebilirim ki evlilik pişman olduğum bir şey değil" dedi.

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Alex Rodriguez gösteri dünyasının ünlü güzelleriyle yaşadığı aşklarla gündeme geldi.

ÖRNEK ÇİFTİN AYRILIĞI OLAYLI OLDU

Heidİ Klum ve Seal, gösteri dünyasının örnek çiftlerindendi. Ancak sonra beklenmedik bir şekilde ayrılacaklarını duyurdular. Sessizce boşandılar.

Her ikisinin de özenle koruduğu sessizliği Seal bozdu. Şarkıcı, eski karısının kendisini o dönemde koruması olan ve sonra da bir süre aşk yaşadığı Martin Kristen ile aldattığını açıkladı.

Klum bu iddiaya yanıt vermedi. Klum ve Seal, boşandılar ama çocukları nedeniyle sık sık bir araya geliyorlar. Klum, genç sevgilisi Tom Kaulitz ile evlendi.

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Heidi Klum, 2019 yılından bu yana kendisinden genç eşi Tom Kaulitz ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Meg Ryan 'ın Yaşam Kanıtı adlı filmdeki rol arkadaşı Russell Crowe ile yaşadığı ilişki o dönemde büyük gürültü koparmıştı.

Sinemanın romantik prensesi Ryan o sıralar Dennis Quaid ile evliydi. Ancak Ryan'ın Crowe ile ilişkisi ortaya çıkınca çift boşandı. Meg Ryan ve Russell Crowe bir yıl birlikte oldu sonra ayrıldılar.

Bu ilişki yüzünden bir dönem eleştiri oklarını göğüslemek zorunda kalan Ryan "Dennis de beni evliliğimiz boyunca aldatmıştı" dedi.

Quaid de buna yanıt vermekte gecikmedi: "Meg'in hala bizim ilişkimiz hakkında konuştuğuna inanamıyorum" diyerek eski eşini suçladı. Sonunda her ikisi de kendi hayatlarını sürdürmeye başladı.

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Meg Ryan'ın Dennis Quaid ile evliliği rol arkadaşı Russell Crowe ile girdiği ilişki yüzünden bitti. Ama o ilişki de kısa sürdü.

SON YILLARIN EN BÜYÜK SKANDALLARINDAN BİRİ

Country müzik şarkıcısı LeAnn Rimes, Hollywood'daki en büyük yasak aşk skandallarından birinin kahramanı olarak hafızalara kazındı. Rimes, dansçı Dean Sheremet ile evliyken rol arkadaşı Eddie Cibrian ile aşk yaşamaya başladı.

Ama skandal olarak nitelendirilen bu aşk başladığında evli olan tek kişi LeAnn Rimes değildi. O sırada Cibrian da Brandi Glenville ile evliydi.

Günün birinde paparazzi ordusu LeAnn Rimes ile Eddie Cibrian'ı yakaladı. Hem de öpüşürken. Rimes belli ki çok aşıktı ve daha fazla beklememeye karar verdi. Kocası Sheremet'e gidip durumu kendisi anlattı.

Önceleri herkesten gizlediği yasak ilişkisinin artık açığa çıkmak üzere olduğunu anlayınca kocası Dean Sheremet'e "Ben Eddie ile ilişki yaşıyorum. Ve sanırım öpüşürken çekilen fotoğraflarımız yayınlanmak üzere" diyerek gerçeği açıkladı Rimes. Çok şaşıran Dean Sheremet ise böyle bir şeyi beklemediğini belirtti.

Rimes, Sheremet'ten; Cibrian da o sırada evli olduğu karısı Glenville'den boşandı. Daha sonra yaptıkları açıklamalarda her ikisi de birlikte mutlu olduklarını, geçmişteki ilişkilerini bitirdikleri için pişmanlık duymadıklarını söyledi.

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Rimes, o sırada evli olduğu Dean Sheremet'e onu aldattığını söyledi. Sheremet şaşırsa da durumu kabul etti.

Rimes ile Cibrian daha sonra evlendiler. Çift, yaşadıkları ihanetten pişman olmadıklarını da hiç gizlemedi. Evlilikleri mutlu bir şekilde sürüyor.