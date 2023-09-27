Birçok kişi bu gerçeği yeni öğrendi: Dört yıl ve bir gün

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Bu kraliçe yaptığı son sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha gündemin ilk sıralarına yerleşti. Bu sayede de onun hakkında az bilinen başka bir gerçek daha ortaya çıktı. Meğer o kraliçe iki güzel kızını dört yıl ve bir gün arayla dünyaya getirmiş.

İKİ KIZINI DÖRT YIL VE BİR GÜN ARAYLA DOĞURMUŞ

Bu sözünü ettiğimiz kişi Ürdün Kraliçesi Rania. Ülkenin kralı 2. Abdullah'ın karısı olan 53 yaşındaki Rania, ikisi kız, ikisi erkek dört tane çocuk annesi.

Yıllardır hiç değişmeyen fiziksel görüntüsüyle ve giyim kuşamıyla da dikkat çeken Kraliçe Rania, iki kızının doğum gününü kutladığı Instagram paylaşımıyla gündemin ilk sıralarına yükseldi.

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Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan Rania, paylaşımında iki kızı Prenses Iman ve Prenses Salma ile birlikte çekilen bir fotoğrafına yer verdi.

Daha önce görülmeyen bu poz, Kraliçe Rania'nın byük oğlu Prens Hüseyin'in 1 Haziran'da evlendiği karısı Rajwa Al Saif'in kına gecesinde çekilmişti.

Rania, rengarenk giysiler içinde kızlarıyla birlikte objektiflere gülümsediği o pozla birlikte bir de mesaj paylaştı. "Bütün kalbim. Tatlı kızlarımın doğum günü kutlu olsun. Sizi her geçen gün daha fazla seviyorum" notunu da yazdı. Anne ile kızların bu pozuna çok sayıda beğeni ve kutlama yorumu geldi.

O FOTOĞRAF AİLENİN GELİNİN KINA GECESİNDE ÇEKİLDİ

İşte bu paylaşımla da Rania'nın kızlarıyla ilgili olarak çok bilinmeyen bir gerçek de ortaya çıktı. Kraliçe Rania ile Kral Abdullah'ın büyük kızı Prenses Iman, 27 Eylül 1996'da dünyaya geldi. Geçen yıl evlenen Prenses, 27 yaşını bitirdi.

Çiftin küçük kızı Prenses Salma ise 26 Eylül 2000'de doğdu. Yani özetle iki prenses arasında dört yıl ve bir günlük bir fark var. Küçük prenses ise 23 yaşını bitirdi.

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Kraliçe Rania ile Kral Hüseyin'in Iman ve Salma dışında iki tane de erkek çocuğu bulunuyor. Bunların en büyüğü bu yaz görkemli bir törenle evlenen Veliaht Prens Hüseyin.

Geçtiğimiz 1 Haziran'da aylarca konuşulan bir törenle Rajwa al Saif ile evlenen Hüseyin 28 yaşında. Çiftin en küçük çocuğu ise 18 yayındaki Haşim.

PRENSES IMAN BU YIL MART AYINDA EVLENDİ

Kraliçe Rania ile Kral 2. Abdullah, bu yıl iki ay arayla iki büyük çocuklarının mürüvvetini gördü. İkisini de sevdikleri insanlarla evlendirdi. İlk düğün mart ayında Prenses Salma için yapıldı. Çiftin büyük kızı Salma, Jameel Alexander Thermiotis ise hayatını birleştirdi.

Gelin iman sade ama şık gelinliği içinde ağabeyi Prens Hüseyin'in kolunda nikahın kıyılacağı mekana ulaştı. Davetlilerin huzurunda kıyılan nikahın ardından düğün başladı. Çift, geçen yıl temmuz ayında nişanlanmıştı.

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Bu yaz 1 Haziran'da da kraliyet çifti bu kez daha büyük bir düğüne ev sahipliği yaptı. En büyük çocukları ve tahtın gelecekteki varisi Prens Hüseyin, Rajwa Al Saif ile hayatını birleştirdi.

Evlenen kişi ülkenin veliahtı olduğu için de bu düğün Prense İman'ınkinden biraz daha gösterişliydi.

Rania ve Abdullah, dünyanın dört bir yanındaki kraliyet ailesi üyelerini ve devlet büyüklerini ağırladı. Yine geleneksel olarak kıyılan nikahın ardından bir düğün ve sonra da resepsiyon verildi.

O günün en çok konuşulan kişisi ise gelin Rajwa oldu. Rania'nın daha oğluyla nişanlandığı andan itibaren üçüncü kızı olarak ilan ettiği Rajwa gelinliğini değiştirip resepsiyon için yine beyaz renkte bir elbise giydi. O düğünün ayrıntıları da çok uzun süre konuşuldu.