Adını söylemesine hiç gerek yok... Onu doğduğundan beri herkes çok iyi tanır!

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Aslında zaten kendi hayatlarını böyle gözler önünde yaşayan ünlülerin çocukları için yapabilecekleri çok fazla bir şey de yok. Onlar istese de istemese de çocukları, bir noktadan sonra kamera karşısında büyümek zorunda.

Ünlülerin çocuklarını 'gösterme' konusunda bu kadar endişe etmeleri de boşuna değil elbette. Çünkü tıpkı kendileri gibi çocukları da mercek altına alınıyor.

Giyimleri, kuşamları, saç şekilleri, hatta yürüyüşleri ve gülüşleri bile ünlü anne ve babalarıyla kıyaslanıyor. Bazen de çok acımasız eleştirilerle karşılaşıyor bu çocuklar.

Elbette her ünlü çocuğunun da tarzı farklı. Bunların bazılarının özellikle de kız çocukları bu konuda annelerini örnek alıp tıpkı onlar gibi ellerinden gelen en şık tarzda giyiniyor. Yaşları kaç olursa olsun üstelik!

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Ama bazıları da bunun tam tersine... Öyle ki bu çocukların anne ve babalarının kim olduğu bilinmese ve yoldan geçen biri bunu söylese kimse inanmaz. Biz de annelerini örnek alan ve almayan bu kız çocuklarına bir bakalım istedik.

Bunun en çarpıcı örneklerini sergileyenler de Jennifer Lopez, Angelina Jolie ve Jennifer Garner gibi genellikle bakımlı görünen ünlülerin kız çocukları.

Anneleri alışverişe bile giderken şık giyinen, makyajsız sokağa adım atmayan ve tabii ki güzellikleriyle bilinen bu annelerin ergenlik çağındaki bu çocukları kendilerine özgü tarzlarını çoktan geliştirmiş bile. Elbette bu tarz da annelerininkinden çok farklı.

SANKİ ANNESİNİN GENÇLİK YILLARI GİBİ

Bir de bu durumun tersi var... Bazı ünlülerin kız çocukları da hem fiziksel olarak annelerinin ikizi gibi hem de giyim tarzlarında da onlardan ilham alıyorlar.

Hele aralarında bazıları var ki onları görenler ilk anda annelerinin gençlik yıllarıyla yeniden karşılaşmış gibi olup küçük bir şok bile yaşıyor. Bu gruptakilere en çarpıcı örnek ise Suri Cruise ile annesi Katie Holmes.

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Artık bir genç kız olan Suri elbette babası Tom Cruise'dan da bazı çizgiler almış. Ama gülüşü, duruşu. özellikle de annesi Katie Holmes'un, kendisine şöhret kazandıran Dawson's Creek dizisinde rol aldığı zamanlara çok benziyor.

Ama annesine ikizi kadar benzeyen tek ünlü çocuğu Suri değil. Bir tane daha var ki onu da birazdan anlatacağız zaten.

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SÜREKLİ FOTOĞRAFLARININ ÇEKİLMESİNDEN RAHATSIZ OLUYOR

Bunun en çarpıcı örneklerinden birini sergileyen kişi Jennifer Garner ile Ben Affleck'in evliliğinden dünyaya gelen ortanca kızları Seraphina oldu.

Artık genç kızlığa adım atam 14 yaşındaki Seraphina, geçtiğimiz hafta annesi Jeninfer Garner ile birlikte Los Angeles'ta objektiflere takıldı.

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Garner kırmızı halıya çıkmadığı zamanlarda spor giyimi ve makyaj yapmamayı tercih ediyor. Ama yine de kılığına kıyafetine özen gösteriyor.

Fakat görünüşe göre kızı Seraphina, pek annesi gibi düşünmüyor bu konuda. O gün annesinin yanında görüntülenen genç kız çok uzun süredir takip ettiği giyim tarzıyla dikkat çekti.

Bu arada Affleck ile Garner'ın kızının sürekli olarak fotoğraflarının çekilmesinden rahatsızlık duyduğu da dikkatlerden kaçmadı. Çünkü Seraphina, paparazzi ordusu peşlerini bırakmadığı süre boyunca bir kez bile başını kaldırıp gülümsemedi.

Fakat annesi yılların getirdiği alışkanlıkla kendilerini görüntüleyen paparazziye gülümsedi.

Jennifer Garner ve Ben Affleck demişken... Oyuncunun eski karısından olan ortanca kızının kameralarla ilişkisi ve giyim tarzı böyle.

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Seraphina kiminle sokağa çıkarsa çıksın paparazzi ordusu peşine düşüyor. O da bundan rahatsızlık duyuyor.

ANNESİ ÖZENLE GİYİNMEDEN ALIŞVERİŞE BİLE GİTMİYOR

Bir de Affleck'in şimdiki karısı Jennifer Lopez ile onun Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen ikizlerinden Emme'ye bakalım.

Fazla söze gerek yok... Jennifer Lopez, gösteri dünyasının en güzel, en bakımlı ve her nereye giderse gitsin gayet güzey giyinen yıldızlarından biri.

Öyle ki Lopez alışverişe giderken bile tepeden tırnağa özenli bir görünüm sergiliyor. Gözlüğünden çantasına, kolyesinden ayakkabısına bütün dış görünümünü büyük bir uyum içinde düzenliyor.

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Ama ikizlerinden kız olanı yani 15 yaşındaki Emme, annesinin tam tersi. Özellikle Lopez ile birlikte sokağa çıktığında anne ile kızının tarz farkı da çok çarpıcı bir şekilde ortaya çıkıyor.

Annesi ne kadar özenliyse Emme de o kadar dağınık ve rahat giyinmeyi tercih ediyor. Genç kızın özellikle de dağınık bıraktığı saçları en çok dikkat çeken özelliği.

Tabii bu arada Emme'nin de Seraphina'nın da diğer pek çok yaşıtı gibi rahat giyinmeye özen gösterdiğini not düşelim.

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Sırf çok gösterişli bir annenin kızı olduğu için Emme bazen eleştiriliyor. Ama yaşıtlarının çoğunun da kendisi gibi rahat giyinmeyi tercih ettiğini hatırlatalım.





KİMSE ONUN ELİNE SU DÖKEMEZ

Ama gösteri dünyasının "en aykırı kız çocuğu" denilince akla gelen ilk isim ne Seraphina ne de Emme.

Bu konuda kimse Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin ilk biyolojik çocuğu Shiloh'nun eline su dökemez. Çünkü 17 yaşındaki Shiloh bu konuda kelimenin tam anlamıyla bir fenomen.

Bütün çocukluğunu ağabeylerine özenerek şortlar, tişörtler içinde ve kısa saçlarıyla geçiren Shiloh, önceki yıl annesi ve diğer kardeşleriyle katıldığı bir galada herkesi şoke etmişti.

Shiloh, Angelina Jolie'nin Eternals filminin galasında kırmızı halıya çıktı. Jolie'nin diğer yanındaki Zahara her zamanki gibi şık bir giysi seçmiş ve yaşına göre çok hafif bir makyaj yapmıştı. Ama zaten herkes gelecekte bir moda tasarımcısı olmayı hedefleyen Zahara'nın bu tarzına alışkındı.

O galada annesini bile gölgede bırakan kişi ise Shiloh oldu. Çünkü ilk kez uzattığı saçlarını ördürmüş, üstüne üstlük elbise bile giymişti. Hatta yüzündü çok hafif bir makyaj da vardı. Genç kız o galaya ve aynı filmin ondan sonra yapılan bütün galalarına damgasını vurdu.

Tam herkes artık Shiloh'nun yeni tarzını benimsemişken bu kez bu yılın başlarında kazıttığı saçlarıyla objektiflere yakalandı. Birkaç ay önce de kazıttığı saçlarını pembeye boyadığı görüldü.

Belli ki Shiloh, annesi Angelina Jolie'nin onun yaşlarındaki halinden çok farklı bir tarz belirlemişti kendisi için.

Jolie de gençlik yıllarında bir ara saçını kısacık kestirmişti. Ama yine de kızından daha özenli ve daha dikkat çekici şekilde giyiniyordu.

Shiloh, annesi Angelina ve kardeşi Zahara ile katıldığı Eternals galasında bu görüntüsüyle herkesi şaşırttı. Artık sık sık bu şekilde görüleceğini düşünenler yanıldı. Çünkü Shiloh eski tarzına geri döndü.

Aslına bakılırsa annelerinin dış görünüşüyle uzaktan yakından hiç ilgisi olmayan bu çocukların ileride tarzlarını değiştirip değiştirmeyeceği henüz belli değil. Belki de gelecek yıllarda onlar da annelerinin yönlendirmesiyle ve tabii büyüyen yaşları gereği daha şık ve daha dikkat çekici bir görünüme kavuşacaklar.

HER AÇIDAN ANNESİNİN KOPYASI

Tabii bu arada gösteri dünyasının bazı ünlülerinin kızları da annelerinin izinden gidiyor. Bunlardan biri Gwyneth Paltrow'un Chris Martin ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Apple.

19 yaşındaki Apple, zaten fiziksel görünüm olarak annesinin gençlik yıllarının kopyası gibi. Genç kız belli ki giyim kuşam konusunda da annesini örnek alıyor.

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BELKİ ANNESİ ONU KENDİ YERİNE HAZIRLIYOR

Böyle annesini örnek alanlardan biri de top model Alessandra Ambrosio'nun kızı Anja Mazur. Ambrosio'nun eski nişanlısı Jamie Mazur'dan dünyaya gelen iki çocuğundan biri olan Anja henüz 13 yaşında.

Ama daha şimdiden fotoğrafçıların ilgi odağı olmuş durumda. Bütün hayatını böyle geçiridği için de bu konuda herhangi bir rahatsızlık duymuyor genç kız. Bazılarının "yaşına göre iddialı" diye nitelendirdiği kıyafetleriyle sık sık objektflere takılıyor.

Belli olmaz.. Belki de Alessandra Ambrosio'nun da kızı için bazı planları vardır. Belki o da tıpkı daha üst kuşaktan meslektaşları Cindy Crawford ve Heidi Klum gibi podyumdaki yerini kızına bırakmayı amaçlıyordur.

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ESİN KAYNAĞI ANNESİ

Gelelim bir başa ünlü çocuğuna Tom Cruise ile Katie Holme'un evliliğinden dünyaya gelen tek kızı Suri artık 17 yaşında. Onun durumu biraz daha değişik.

Çünkü Suri daha küçücük bir çocukken bir moda ikonuna dönüşmüştü Ünlü modacıların imzasını taşıyan kıyafetleriyle sokaklarda dolaşırdı. Topuklu ayakkabıları ve onlara uygun çantaları da bir yana. Hatta anne ve babası bu yüzden eleştiri bile alıyordu sık sık.

Aradan yıllar geçti Suri artık bir genç kız oldu. Genelikle annesiyle New York sokaklarında görüntülenen Suri, Katie Holmes'un giyim tarzından etkilendiğini gözler önüne seriyordu bir süre boyunca. Belki de Holmes kızının kendisiyle uyumlu giyinmesi için belli bir çaba harcıyordu.

Ama artık sokaklarda yalnız başına ya da arkadaşlarıyla görüntülenen Suri'nin daha farklı bir tarza yöneldiği görülüyor. Ama dikkatle bakıldığında Suri'nin fiziksel açıdan çok benzediği annesinden ilham aldığını söylemek yanlış olmaz.

Makyaj yapmaya başlayan Suri spor ama eskisine ve annesine oranla daha bohem tarzdaki kıyafetleriyle dikkat çekiyor.

Daha küçücükken stil ikonu olarak görülen Suri'nin topuklu ayakkabıları yüzünden anne ve babası çok eleştiri alıyordu.





Ufacık yaşında bile Suri Cruise, giyimi kuşamıyla çok büyük ilgi çekiyordu. Hatta gösteri dünyasındaki birçok yetişkinin onun tarzından esinlendiği bile konuşuluyordu.





BU BENZERLİK NEDENİYLE TEKLİF YAĞIYOR

Biraz önce annesine ikizi kadar benzeyen bir ünlü kızından söz etmiştik. İşte o ünlü kızı Reese Witherspoon'un kızı Ava Philippe.

Ünlü oyuncunun Ryan Philippe ile yaptığı ve olaylı biten ilk evliliğinden dünyaya gelen Ava, gerçekten de yüz hatlarıyla sanki annesinin ikizi gibi. Genç kız buraya kadar anlattığımız diğer 'kaderdaşlarından' yani ünlü çocuklarından yaş olarak biraz daha büyük, 24 yaşında.

Genç kız ünlü annesine bu kadar benzediği için de sinemadan teklif üstüne teklif alıyor. Ama o yüksek öğrenimine devam ediyor ve henüz hangi alanda kariyer yapacağına karar vermiş değil.

Görünüşe göre Ava da giyim ve kuşam konusunda annesini örnek alıyor. Çok benzediği annesinin giyim tarzı genç kıza ilham veriyor.