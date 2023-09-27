Aylar önce bastonla zor ayakta duruyordu... Damatlığı gençleri kıskandırdı

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ÜÇÜNCÜ KEZ EVLENDİ

Kısa süre önce 70 yaşına giren Hogan, bir süredir birlikte olduğu 45 yaşındaki yoga eğitmeni Sky Daily ile hayatını birleştirdi.

Daha önce başından iki evlilik geçmiş olmasına rağmen Hogan'ın sanki ilk kez evlenen bir genç adammış gibi heyecanlı olması da dikkatlerden kaçmadı.

Hogan ile Daily'nin düğün töreni Florida, Clearwater'da gerçekleşti. Bir süre önce sağlık sorunları yaşayan Hogan'ın yeniden kendi ayaklarının üzerinde durması hayranlarını sevindirdi.

Sosyal medya sayfasında paylaştığı videoda heyecanı dikkat çeken Hulk Hogan, siyah takım elbise ve beyaz gömlek giydi.

Başına da kendisiyle özdeşleşen bandanasını takmaktan geri durmadı ünlü yıldız. Hulk Hogan, bu bandananın renkli versiyonlarını yıllardır günlük hayatında da kullanıyor.

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Sosyal medya sayfasından paylaştığı videoda Hogan'ın sanki ilk kez evleniyormuş gibi heyecanlı olduğu görüldü. Çok sevdiği bandanasını da eksik etmedi.

Hulk Hogan, yoga eğitmeni Sky Daily ile nişanlandığını bir arkadaşının düğününde açıklamıştı.

Daily ile birlikte ortak arkadaşları Corin Nemec ve Sabrina Nova'nın düğününü katılan Hogan orada yapıtğı konuşmada "Sky'a benimle evlenmesini söyledim. Bana "evet" demek için yeterince çılgındı" dedi.

Bu şekilde kendisiyle ilgili mutlu haberi de o düğünde paylaşmış oldu. Instagram sayfasında da yer verdiği bu videoyu sonradan sildi Hogan.

Gerçek adı Terryş Bollea olan Hulk Hogan düğündeki diğer konuklara Star Daily ile nasıl tanıştıkarını da anlattı. O gün evlenen yakın arkadaşı Nova ile gittiği bir gece gezmesinde karşılaştıklarını ve ona içecek bir şeyler ikram ettikten sonra arkadaş olduklarını söyledi.

Sonra da yine arkadaşı Nova'nın cesaretlendirmesiyle Sky Daily'e çıkma teklif ettiğini sözlerine ekledi.

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Hogan, Star Daily ile nişanlandığını da tanışmalarına aracı olan arkadaşının düğününde ilan etmişti.

Hogan daha öne de sosyal medya sayfasında 70 yaşına girdiği gün Star Daily ile birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaştıktan sonra 70 yaşında olmasına rağmen kendisini genç hissettiğini belirtmişti.

Bu Hulk Hogan'ın üçüncü evliliği. Şampiyon güreşçi ve TV yıldızı ilk evliliğini 1983 ile 2009 arasında Linda Hogan ile yaptı. Bu evlilikten şu anda 35 yaşında olan Brooke ile 33 yaşındaki Nick adında çoçukları oldu.

Hogan daha sonra da 2010 ile 2021 arasında Jennifer McDaniel ile hayatını birleştirdi.

Hulk Hogan, bu yılın başlarında ciddi bir sağlık sorunu yaşamıştı. O sırada sırtından bir operasyon geçiren Hogan'ın iyileşmesi çok uzun zaman almıştı.

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Arkadaşı, bu yılın başında geçirdiği operasyon nedeniyle Hogan'ın bastonsuz ayakta duramadığını söylemişti.

Hem meslektaşı hem de yakın arkadaşı olan Kurt Angle; Hogan'ın geçirdiği o ameliyat sırasında sinirlerinin zedelendiğini ve bacaklarını hissetmediğini açıklamıştı. Bu durum da Hogan'ın hayranlarını üzmüştü.

Fakat o sırada baston yardımıyla yürüyen Hulk Hogan belli ki aradan geçen zaman içinde sağlığıını geri kazandı. Nişanlısı Star Daily ile evlenirken eski formundan bir gram kaybetmemiş bir görüntü sergiledi.

Aslına bakılırsa Hogan o zamana kadar çok sayıda ameliyat geçirdi.Hatta bir keresinde dizlerinin,kalçasının ameliyatlı olduğunu sırtında ve yüzünde bazı metal parçalar bulunduğunu söylemişti.