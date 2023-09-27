Diana'nın hayalleri yarım kalmıştı: Fiziksel olmasa bile sonunda benzeyen bir yanı bulundu

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EVLENDİLER SONRA SIRA ÇOCUKLARA GELDİ

Üstelik bu kadar sürede evlilik teklifi almadığı için Kate Middleton'a 'bekleyen Katie" lakabı bile takılmıştı. Sonunda Kate'in bekleyişi bitti ve bütün dünyada zamanı durduran bir törenle çift evlendi.

Tabii ki o kadarla bitmedi. Yani herkes "onlar erdi muradına" diyerek kendi hayatına çekilmedi. Çünkü ortada geçekten de 'modern çağların peri masalı' diye nitelendirilen bir durum vardı.

İngiliz kraliyet ailesi gibi katı kurallarına sıkı sıkıya bağlı bir aileye üstelik de fazla tepki çekmeden gelin olmuştu Kate. Yani orta üst sınıftan gelen, hiçbir soyluluk unvanı taşımayan Middleton ailesinin en büyük çocuğu.

Olmuştu olmasına da işi kolay değildi. Çünkü İngiltere tahtının gelecekteki kralının karısı, sonraki kuşakların da devamını sağlayacaktı. Yani veliaht dünyaya getirecekti.

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Mutlu çift bu konuda kimseyi fazla bekletmedi. İlk hamilelik haberi geldi. Sonunda da 22 Haziran 2013'te Prens George dünyaya gözlerini açtı. Çiftin ilk çocuğu, yani babasından sonra tahtın veliahtı.

Kendisi üç çocuklu bir aileden gelen Kate, tek çocukla kalacak gibi değildi. Zaten gelin gittiği ailenin geleneklerine göre de öyle olması gerekiyordu.

ÇOCUKLARIN KİME BENZEDİĞİ DÜNYANIN MERAK KONUSU OLDU

George iki yaşındayken kardeşi dünyaya geldi. Bu kez aileye bir kız bebek katılmıştı. William ile Kate, 23 Nisan 2018'de doğan Louis ile belli ki çocuk kotasını doldurdular.

Ama biz şimdi ikinci kardeşe yani Prenses Charlotte'a geri dönelim. Çünkü konumuzun odağında o var. Ve hiç tanıma şansı bulamadığı babaannesi Prenses Diana.

Her ailede adettendir.. Yeni bir bebek doğduğunda kime benzediği ya da benzeyeceği merak konusu olur. Kate ile William'ın çocukları için de bu gelenek bozulmadı elbette.

Önce George'un kime benzediği konuşuldu ki bu yıllardır sürüyor. Sonunda en çok dedesi Michael Middleton ile Prenses Diana'nın erkek kardeşi Charles Spencer'da karar kıldı dünyanın dört bir yanındaki meraklılar.

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"Dünyanın dört bir yanındaki" dedik çünkü gerçekten de durum bu. Birleşik Krallık'ta yaşamasa bile milyonlarca kişi için bu üç çocuğun kime benzediği ve ileride nasıl görüneceği konusuna epey mesai harcar halde.

Bu benzerlik durumu en çok ailenin tek kızı Charlotte için çok uzun süre konuşuldu. Bu tartışmalar da hala sürüyor.

Daha küçücük bir bebekken Charlotte'u annesi Kate ile babaannesi Diana'ya benzetmeye çalışanlar oldu. Ama görünüşe göre her ikisine de çok benzemiyordu.

Birçok kişi Kraliçe 2. Elizabeth ile benzerliğinin çarpıcı olduğunu ileri sürdü. Hatta Kraliçe'nin kız kardeşi Prenses Margareth'nin kızı Lady Sarah Chatto'nun çocukulğuna olan benzerliğini çarpıcı şekilde gözler önüne seren eski fotoğraflar bile çıktı ortaya.

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Elbette çocuklar büyüdükçe değişirler. Şu sıralarda Charlotte'un en çok benzetildiği kişi ise babası Prens Wililam. William'ın çocukluk fotoğraflarına bakıldığında kızının kendisine olan benzerliği görülüyor zaten.

Ama Charlotte'un fiziksel olarak benzemediği tek bir kişi var. O da milyonlarca kişinin aslında ona benzemesini çok istediği Prenses Diana.

Bu arada Charlotte'un taşıdığı isimlerden biri olan Diana babaannesine saygı niteliğinde diğeri Elizabeth de Kraliçe'ye. Her ne kadar adını da taşısa Charlotte'un Prenses Diana'ya fiziksel olarak çok benzemediği bir gerçek.

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Her ne kadar Charlotte ilk bakışta fiziksel olarak Prenses Diana'dan hiçbir iz taşımasa da ona benzeyen bir yanı varmış. Üstelik Diana'nın içinde "ukte kalan" bir yanı. Görünüşe göre de Charlotte bu konuda babaannesinden daha şanslı.

Bu durumu da annesi, Galler Prensesi Kate, önceki gün gittiği bir ziyarette ifade etti. Middleton önceki gün bir tekstil fabrikasını ziyarete gitti. Orada da kızıyla ilgili bir gerçeği paylaştı.

Kate, küçük Emily May'in tutkusunun dans etmek olduğunu öğrenince kızı Charlotte'un da dans ettiğini söyledi.

Lancaster'daki dokuma fabrikasından ayrılırken Kate'in yanına yaklaşan küçük bir kız çocuğu ona bir buket çiçek verdi. Kate de adeti olduğu üzere yedi yaşındaki Emily May Catto adlı bu küçük kızla kısa bir sohbet yaptı.

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Emily May'e en sevdiği hobisini soran Kate küçük kızdan 'Dans etmek' yanıtını aldı. Bunun üzerine Kate de "Benim kızım Charlotte da dans etmeyi seviyor.Baleyi ve tap dansını seviyor. Sen de dans etmeye devam et" dedi. Bu şekilde kızının kapalı kapılar ardındaki bir tutkusunu da ilk elden ifade etmiş oldu.

Aslında Charlotte'un dans etmeyi sevdiği ve bu konuda dersler aldığı daha önce de duyulmuştu. Kate'in 'Kızım baleyi seviyor' demesi ise artık hayatta olmasa bile Prenses Diana'yı hiç unutmayan hayranlarının gönül telini titretti.

Çünkü bilindiği gibi Diana da aslında bir balerin olmak istiyordu. Fakat hem geçirdiği sakatlık nedeniyle hem de boyu fazla uzun bulunduğu için bu tutkusunu kalbine gömmek zorunda kalmıştı.

SÜRPRİZ BİR GÖSTERİ SUNMUŞTU

Prens Charles ile evlenip İngiliz kraliyet ailesine girdikten sonra İngiliz Ulusal Balesi'nin patronluğunu sürdürdü. Yani her ne kadar kendisi dans edemese de bu tutkusu biraz olsun hayatını doldurdu.

Diana dans etmeyi gerçekten de çok severdi.Hatta 1985 yılında Londra'daki Kraliyet Opera Evi'nde profesyonel dansçı Wayne Sleep ile birlikte sürpriz bir gösteri bile sunmuştu.

Sleep yıllar sonra Diana ile arkadaşlığının sadece o dans gösterisiyle sınırlı kalmadığını da anlatmıştı bir röportajında. Hatta kraliyet hayatından bunalan Diana'nın zaman zaman soluklanmak için kendisinin evine geldiğini ve bulaşıklarını yıkadığını söyledi.

Diana ile Wayne Sleep, 1985 yılında Kraliyet Operası'nda gerçekleşen bir yardım galasında Billy Joel'in Uptown Girl adlı şarkısı eşliğinde bir dans gösterisi sergilemişti.

Söz konusu gala gecesi, o dönemde Diana'nın evli olduğu Prens Charles'ın 37'inci doğum günü nedeniyle düzenlenmişti. Bu gösterinin provaları sırasında Sleep ile Diana arasında yakın bir arkadaşlık doğmuştu.

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Wayne Sleep, konuk olduğu radyo programında "Her ne zaman benim dairemde bir araya gelsek, ayakkabılarımızı çıkarır atardık. Diana benim bulaşıklarımı yıkardı. Bu çok eğlenceli olurdu ve biz durmadan gülüşürdük" dedi. Sleep, o dönemde Diana'nın hayatının ciddi kısmından uzaklaşabilmek için kendisini ziyaret ettiğini sözlerine ekledi. "Sanırım, bütün bunlara bir ara vermek için bana geliyordu."

Wayne Sleep, Diana ile provalar sırasında ilk karşılaştıklarında birlikte dans için birbirlerine çok uygun olmadıklarını düşündü. Buna gerekçe olarak da aralarındaki boy farkını gösterdi Sleep. Fakat daha sonra birbirlerinin mizah anlayışını paylaştıkları ortaya çıktı ve ikili arasında derin bir dostluk gelişti.

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USTA DANSÇI ONU YETENEKLİ BULDU

Sleep'in anlattığına göre bu sürpriz dans performansının o geceye kadar gizli kalması için birkaç farklı sahnede prova yapıldı.

Bu olup bitenden haberi olan kişilerin ise ortaya çıkacak sonuçlar hakkında fikir yürütüp büyük bir korkuya kapıldığını sözlerine ekledi. "Hepsi işlerini kaybetmekten korkuyordu. Eğer sahnede olup bitenler komik bir olaya dönüşseydi bu korkunç olurdu."

O dönemde Kraliyet Balesi'nde baş dansçı olan Wayne Sleep, çocukluk yıllarında bale eğitimi aldığı için Diana'nın bu konuda yetenekli olduğunu hatırlattı.

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ABD'de Beyaz Saray'a John Travolta ile Diana'nın dansı.





Diana sık sık uluslararası etkinliklerde de dans ederdi. 1985'te eşi Prens Charles ile birlikte çıktıkları Avustralya gezisinde yaptıkları bu dans o dönem çok konuşulmuştu.