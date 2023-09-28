Ünlü doktorun mutlu günü: Tek oğlu hayallerindeki sevgiliyle evlendi

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EVLADININ MÜRÜVVETİNİ GÖRDÜ

Hayatını ABD'de sürdüren 63 yaşındaki Türk doktor Mehmet Öz oğlu Oliver'ın mürüvvetini gördü. Öz ile karısı Lisa'nın tek oğlu olan Oliver "hayallerimdeki sevgili" dediği Katie Ballentine Flinn ile geçen hafta sonu düzenlenen bir törenle evlendi.

MUTLU HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Mehmet Öz mutlu haberi Instagram sayfasından duyurdu: Ünlü doktorun "Oğlum Oliver bu hafta sonu evlendi" mesajıyla yaptığı bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda tebrik ve beğeni mesajı geldi.

Bu arada Mehmet Öz, oğlunun mutlu gününde kendisinin ve eşi Lisa'nın yıllardır sürdürdüğü mutlu evliliğine de gönderme yaptı. Oğlu Oliver adına ne kadar mutlu olduğunu ifade eden Mehmet Öz, Lisa ile evlenmesini de "hayatında verdiği en iyi karar" olarak nitelendirdi.

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AİLE POZU

Ünlü doktor Mehmet Öz "Anne ve babaların en büyük mutluluğu, çocuklarının doğru değerler üzerinden bilgece kararlar verdiğini görmek" diye yazdı. Sonra da oğlu Oliver'ın kendisine en uygun eşle yani Katie Ballantine Flinn ile hayatını birleştirdiğini satırlarına ekledi.

Bu arada Mehmet Öz ile Lisa Öz'ün Oliver dışında Daphne, Zoe ve Arabella adında üç tane de kızı olduğunu da hatırlatalım.

Oliver Öz ile Kaie Ballantine Flinn, kıyılan nikahın ardından mutluluklarını, düzenlenen düğünde konuklarıyla paylaştı. Mutlu gençler sosyal medya hesaplarında da bu konuda ortak paylaşımlar yaptı. Genç çift " Bu paylaşımda üç yıldır birlikte olduklarını" belirtti.

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Mehmet Öz, mutlu haberi duyurduğu paylaşımında eşi Lisa ile evlenmesini de "Hayatımda verdiğim en iyi karar" sözleriyle ifade etti.

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'TEBRİKLER BAY VE BAYAN ÖZ'

Mehmet ve Lisa Öz'ün kızlarından 37 yaşındaki Daphne kendi sosyal medya sayfasında kardeşinin mutluluğunu paylaştı.

Daphne "Tebrikler Bay ve Bayan Öz" mesajını yazdığını paylaşımında düğünün kamera arkasında yaşananların görüntülerine de yer verdi. Daphne Öz "Kardeşimin hayallerindeki kızla evlendiğine inanamıyorum" diye yazdı.

Gelin, düğün töreninde askısız beyaz bir elbise giydi. Görünümünü de uzun bir duvakla tamamladı. Bu arada damat da klasik bir takım elbise giymeyi tercih etti.

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2021 YILINDA İLİŞKİLERİNİ SOSYAL MEDYADAN İLAN ETTİLER

Oliver ile Katie geçen yılın haziran ayında nişanlanmıştı. Columbia Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyan Oliver, sevgilisine bir kumsalda evlenme teklif etti. Orada nişanlanan çift daha sonra geçen eylül ayında ailelerinin ve yakınlarının katıldığı bir partiyle kutlama yaptı.

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Oliver ile Katie'nin ne kadar zamandır flört ettiği kesin bilinmiyor. Ancak iki genç 2021 yılında ilişkilerini Instagram hesabından ilan ettiler.

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Ünlü doktor Mustafa Öz'ün baba mesleğini sürdüren oğlu Mehmet Öz eşi Lisa ile 1985 yılında evlendi. Çiftin Daphne, Oliver Mustafa, Zoe Yasemin ve Arabella Sezen adında dört tane çocuğu bulunuyor.