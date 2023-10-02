'Çocuk yapmayalım' diye yalvarırken kendini bir anda hamile bulmuştu... 'Plansız bebek' büyüyor

Haberin Devamı

İşte bunlardan biri de ünlü şarkıcı Jesse James Decker ile eşi Eric Decker. 35 yaşındaki Jesse James Decker, geçtiğimiz ay, sahip oldukları üç çocuktan sonra artık önlem almaları gerektiği konusunda kocası Eric Decker'ı uyardığını söylemişti.

Ama yine sosyal medyadan duyurduğuna göre emekli bir Amerikan futbolu oyuncusu olan 36 yaşındaki Eric Decker, karısının "kısırlaştırma operasyonu" geçirmesi yolundaki isteğini hep kulak ardı etti.

Sonuç olarak Jesse James Decker beklemediği, planlamadığı bir anda dördüncü bebeğine hamile kaldığını öğrendi. Bu noktadan sonra "üç çocuk yeterli" fikrinden uzaklaşıp aralarına yeni katılacak olan bebeğin heyecanını yaşamaya başladı.

Haberin Devamı

SÜRPRİZ BEBEKLE BİRLİKTE İLK KEZ KAMERA KARŞISINA ÇIKTILAR

İşte o bebek annesinin karnında giderek büyüyor. Jesse James ve Eric Decker, henüz doğmamış olan sürpriz bebekleriyle birlikte ilk kez objektif karşısına çıktı.

Mutlu çift, geçtiğimiz hafta sonu People dergisinin ödül törenine katıldı. Jemme James o tören için giderek büyüyen karnını gözler önüne seren siyah mini bir elbise giydi.

Elbisenin göğüs bölgesindeki gümüş rengi pırıltılı detaylar dikkatlerden kaçmadı. Kocası Eric Decker da hamile eşine uyumlu gri bir takım elbise giydi. İçine de gömlek ve kravat yerine yuvarlak yakalı bir tişört giymeyi tercih etti.

Mutlu çift kamera karşısına geçtiğinde Jesse James'in giderek büyüyen karnını ön plana çıkaran pozlar verdi. James ilerleyen hamileliğine rağmen kariyerinden kopup dinlenme sürecine başlamış değil. Tören gecesinde de sunuculuk yaptı güzel şarkıcı.

Jesse James Decker geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dördüncü bebeklerini beklediklerini duyurmuştu. Ünlü şarkıcı bunun öncesinde de defalarca kocası Eric Decker'a "Üç çocuk bizim için yeterli. Bence artık bir çocuk daha yapmayalım" diyerek eşini kısırlaştırma operasyonu geçirmesi için ikna etmeye çalıştğını söylemişti.

Haberin Devamı





HAMİLELİK TESTİNİ KOCASININ GÖZLERİ ÖNÜNDE YAPTI

Fakat Eric Decker buna yanaşmadı göründüğü gibi. Sonunda da çift dördüncü çocuklarını bekleme aşamasına geldi.

Jessie James Decker'ın anlattığına göre bu, planlı bir hamilelik değil. Tam da kocasını bir çocuk daha dünyaya getirmeme konusunda ikna etmeye çalışırken bir anda hamile kaldı.

Jessie James bu konuda yaptığı paylaşımda kocasının bile onun hamile olduğuna inanmadığını söylemişti. James "Dördüncü bebek" haberini verdiğinde Eric Decker bunun bir şaka olduğunu düşündü. Kocasının gözleri önündü hamilelik testini tekrarlayınca Eric Decker da gerçeği anladı. Tabii ki sevincinden havalara uçtu.

Haberin Devamı

Her ne kadar bir çocuk daha dünyaya getirmek istemese de bu hamilelik, Jessie James Decker için de bir mutluluk kaynağı oldu. Ünlü şarkıcı bu konuda yaptığı sosyal medya paylaşımında "Küçük bir bebeğe sahip olmak bu dünyada başınıza gelebilecek en büyük nimet. Sanki ayaklarımız yerden kesildi" diyerek neler hissettiklerini dile getirdi.

Jessie James'in anlattığına göre diğer üç çocukları da kardeşleri olacağı haberini de hemen öğrendi. James'in söylediğine göre kendisi bu durumu onlara bildirmek zorunda kaldı. Bu konuda "Çünkü onlara annelerinin neden her zamanki gibi enerjik değil de sürekli yorgun olduğunu anlatmak istedim" diye konuştu.





Haberin Devamı

KISIRLAŞTIRMA OPERASYONU GEÇİRMESİ İÇİN ISRAR ETTİ

Bundan yedi ay önce Jessie James Decker, US Weekly'ye verdiği röjportajda artık çocuk istemediğini kocasına söylediğini ama onun bu konuda bir önlem almaya yanı bir operasyon geçirmeye yanaşmadığını anlatmıştı.

Jessie James, 2021 yılından bu yana hemen hemen her röportajında kocasına artık çocuk sahibi olmamaları için gereken önlemleri almasını istediğini anlatıyordu.

Jessie James Decker geçen yıl US Weekly'ye verdiği röportajda "Kocama sürekli doktordan randevu alması gerektiğini söylüyorum. Ama bunu yapmıyor. Bana böyle bir şey yaptığında erkekliği elinden alınmış gibi hissedeceğini söylüyor" demişti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Ünlü yıldızın kızı rahatlığı seçti: Annesi pazara bile makyajsız gitmiyor Haberi görüntüle





HİÇBİR ÖNLEM ALMIYORUZ

James'in kocası Eric ise bir röportajında "Eğer bir çocuk daha olursa olur. Bu bir nimettir" diye konuşmuştu. Bunu önlemek için hiçbir şey yapmıyoruz' diye sözlerini sürdürmüştü.

Eric Decker bu konuda "Hayatın önümüzdeki beş yıl içinde neler getireceğini bilemezsiniz. Harika çocuklarımız var. Yani ben böylesine bir sevgi fırsatının elimden alınmasını istemiyorum" diye konuşmuştu.

Gözden Kaçmasın Böyle bir sorun olduğunun farkında bile değilmiş: Kızıma giydirecek kıyafet bulamıyorum Haberi görüntüle





BİRİ ÜNLÜ ŞARKICI DİĞERİ EMEKLİ SPORCU

Çok tanımayanlar için Jessie James Decker ve Eric Decker'i kim olduğuna bakalım mı bir de... Tam adıyla Jessica Rose James Decker, tanınmış bir Amerikalı country şarkıcısı. İki yaşından beri şarkı söyleyen Jessie James, genç yaşında müzik dünyasında ün kazandı.

Eric Decker ise tanınmış bir Amerikan Futbolu yıldızı. Çift; 2013 yılının haziran ayında evlendi. Aynı yılın eylül ayında da ilk çocuklarını beklediklerini açıkladılar.

2014 yılında dünyaya gelen Vivianne'i, 2015 yılında Eric Thomas, 2017 yılında da Forrest Bradley izledi. Ünlü çift şimdi de dördüncü bebeklerini karşılamaya hazırlanıyor.