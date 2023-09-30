Güzel hayatını kendi elleriyle yıktı... O boşanma davasını açtığına öyle pişman ki!

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BOŞANMA DAVASINDAN GERİYE NE KALDI?

Aslına bakılırsa olaylı başlayan boşanma davası hiç beklenmedik bir şekilde aniden sona erdi. Costner ile Baumgartner, üç sayfalık anlaşmayı imzaladılar ve hayatlarının birlikte yaşadıkları bölümü resmen sona erdi.

Peki evlerindeki tencere ve tavaların, plaj şemsiyesinin bile işe karıştığı boşanmadan geriye ne kaldı?

'BU DAVAYI AÇARKEN NE DÜŞÜNÜYORDUM BEN!'

Kevin Costner açısından bakarsak epeyce büyük bir rahatlama. Çünkü üç çocuğu için eski eşinin istediğinden çok daha az bir aylık nafaka vererek bu işten "sıyrıldı." Çok istediği gibi California'nın gözde bir bölgesindeki gösterişli evi de elinde kaldı.

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Olaya Christine Baumgartner açısından bakarsak ise beş aylık bir mücadelenin ardından biten boşanma davasından ona kalan tek kelimeyle özetlenebilecek tatsız bir duygu: Pişmanlık!

Elbette bunu biz söylemiyoruz, Baumgartner'a yakın kaynakların anlattığı bu.

Radar adlı internet sitesine konuşan bir kaynağa göre Christine Baumgartner, evliliği sayesinde sahip olduğu sınırsız ekonomik kaynaklarla tüm giderleri kocası tarafından karşılanan süper lüks bir hayat sürdürüyordu.

Dava tamamlandığı anda bunların hepsi avuçlarının arasından kayıp gitti. Bu yüzden dedavayı açtığı için kendine kızıyor.

Siteye konuşan bir başka kaynak da şu ilginç sözleri söyledi: "Christine kendine şu soruyor olmalı: 'Bu davayı açarken aklımdan ne geçiriyordum?"

Baumgartner'ın durumuyla ilgili konuşan başka bir kaynak da "Her şeyi mahvettiğini artık biliyor. Ama bunun geri dönüşü yok" diye bu konudaki görüşünü ifade etti.

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HAYAL ETTİĞİ PARANIN YARISINI BİLE ALAMADI

Peki bu davayı açıp evliliğini bitirdiği için neden pişman Christine Baumgartner'?

Birçok kaynağa göre bunun en önemli nedeniboşanma davası başladığında almayı umduğu paranın yarısını bile alamamış olması.

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Baumgartner, boşanmanın ilk evresinde çocukları 16 yaşındaki Cayden, 14 yaşındaki Hayes ve 13 yaşındaki Grace için Costner'dan ayda 129 bin dolar çocuk nafakası alıyordu.

Fakat sonra davanın ilerleyen aşamalarında bu rakamın 161 bin dolara çıkarılmasını talep etti. Çekişmeli geçen duruşmalar sonunda Christine Baumgartner, bu parayı alamadığı gibi önceleri aldığı çocuk nafakasının bile yarısına razı olmak zorunda kaldı.

Mahkeme, üç çocuğun normal standartlarda yaşaması için aylık 63 bin dolar nafakanın yeterli olduğunu karara bağladı.

Yine iddialara göre aslında Christine Baumgartner, evlilik anlaşmasında yer alan boşanma durumunda alacağı eş nafakasının yükseltilmesi için mücadeleye hazırdı.

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Fakat eğer bu davayı kaybederse kocasına 1 milyon dolar ödemek zorunda kalacağı uyarısıyla karşılaştı.

Sonunda avukatı da Kevin Costner ile anlaşmasını önerdiği için boyun eğmek zorunda kaldı. Bu şekilde de boşanma davası beklenenden çok daha kısa sürede sonuçlandı.

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YİNE DE ANLAŞMADAN DAHA FAZLASINI ALDI

Christine Baumgartner ile Kevin Costner'ın imzaladığı boşanma anlaşmasının maddeleri net olarak bilinmiyor.

Ama iddialara göre Baumgartner evlilik anlaşmasında belirlenenden 1.5 milyon dolardan daha fazlasını aldı.

Yine de boşanma davasının başında beklediğinden çok daha az bir maddi kazanç elde ettiği için üzgün. Kendisine lüks bir hayat sunan kocasına boşanma davası açtığı için de büyük bir pişmanlık içinde.

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Her şeyin nasıl başladığına şöyle bir bakarsak... Geçtiğimiz mayıs ayında Christine Baumgartner, 18 yıllık eşi Kevin Costner'dan boşanmak için dava açtı.

Buna neden olarak da "şiddetli geçimsizlik" gösterildi. Bu 68 yaşındaki Costner'ın ilk evliliği olmadığı gibi ilk boşanması da değildi.

Ama 49 yaşındaki Baumgartner şu ana kadar yaptığı tek evliliğini bitirmeye kendisi karar vermişti. O dönemde basına yansıyan haberlere göre davayı açan kişi Baumgartner'dı.