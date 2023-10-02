Charlotte'u gelecekte ne bekliyor? Hep bir kız torunum olsun istemiştim... Ben çok yaşlanınca bana o bakacak!

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Bu durum artık halktan kişilerle evlenme konusunda eskisine oranla daha esnek olsalar da kurallarına yüzyıllardır sıkı sıkıya bağla İngiliz kraliyet ailesi üyeleri için de geçerli.

Yani Charles'ın, ilk sıradaki veliahtı Prens William'ın üç çocuğunun gelecekteki rolleri bile daha şimdiden ana hatlarıyla çizilmiş durumda.

Galler Prensi William ile Galler Prensesi Kate'in en büyük oğlu George gelecekte ülkenin tahtına oturacak. Burası kesin.

ÜÇ KARDEŞİN EN BASKIN KARAKTERLİSİ: Wiliam ile Kate'in ortanca çocuğu Charlotte, üç kardeş içinde en baskın karakterli olanı. Haşarı Louis'yi bile dedesinin taç giyme töreninde ona emanet etmişlerdi. Ki o gün Louis, hiçbir aşırı davranışta bulunmadı. Tabii tören sırasında birkaç kez esnemesini saymazsak!

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Kardeşleri Charlotte ile Louis için ise henüz her şey o kadar net değil. Her ne kadar kendisinden iki yıl sonra dünyaya gelen Charlotte, sanki doğduğu ailenin en çok bilincinde olan kardeş gibi görünse de yani baskın kişiliğini gözler önüne serse de büyük bir değişim olmadığı sürece onun tahta geçmesi çok mümkün değil.

Üç kardeşin en küçüğü olan Louis ise herkesin en çok düşündüğü kişi. Daha şimdiden kuralları umursamayan, büyük kardeşlerinin kendisi yaşındaki olgunluğundan çok uzak görünen Louis için çok farklı teoriler üretiliyor.

En çok kabul görenine göre Louis, büyüdüğünde Harry amcası gibi biraz ayrıksı bir prens olacak. Ama diğer iki kardeşine göre de hayatın ve sahip olduğu olanakların keyfini en çok o çıkaracak. Tabii bütün bunları zaman gösterecek.

Ama isterseniz gelin bu konuda hakkında en çok teori üretilen kişiye yani ortanca kardeş Charlotte'e bir bakalım.

KRALİÇE'NİN KOPYASI: Charlotte bebekliğinden bu yana fiziksel olarak Kraliçe 2. Elizabeth'e benzetiliyor. Baskın karakteri konusunda da "Elizabeth'in ruhu Charlotte'a yaşıyor" yorumları yapılıyor.

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Şu anda 8 yaşında olan Charlotte birçok kişiye göre sanki Kraliçe 2. Elizabeth'in ruhunu taşıyor. Halkın karşısına çıktığında da sergilediği tavırları, büyük kardeşi George'u bile uyarması bu konuda en büyük kanıt olarak gösteriliyor.

Hatta bazı iddialara göre utangaç prens George, ileridetahtı baskın karakterli kız kardeşine bırakacak. Böylece Charlotte de ülkenin kraliçesi olacak. Ama bunları bir kenara koyup bugüne dönelim.

Kral Charles, birçok kişi için emirlerine itaat edilmesi gereken bir kişi. Ama beş tane torunu için sadece bir büyükbaba. Elbette o da torunlarının geleceği için şimdiden bazı planlan çizdi kafasında.

Her ne kadar küçük oğlu Harry ile fazla görüşmese de Kral Charles için her bir torunu değerli. Üstelik onlar monarşinin de geleceği.

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ÇOK YAŞLANINCA BANA GÖZ KULAK OLACAK: Torunu Charlotte henüz bebekken yaptığı açıklamada Charles "Hep çok yaşlanınca bana bakacak bir kız torunum olsun istemiştim" demişti.

Ama yaptığı açıklamalar şöyle bir hatırlandığında büyük oğlu William ile gelini Kate'in ortanca çocuğunun yani Charlotte'un onun için de ayrı bir önemi var.

Her şeyden önce Charlotte, Charles'ın ilk kız torunu. 2015 yılında Charlotte dünyaya geldiği zaman yaptığı açıklamada Charlotte'u "güzel" diyerek tanımladı Kral Charles.

Sonra da şunları ekledi: "Heyecanlıyım. Hep çok yaşlandığım zaman bana bakacak, göz kulak olacak bir kız torunum olsun istiyordum."

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Charlotte babasının unvanından yani veliahtların taşıdığı Galler Prensi unvanından dolayı "Majesteleri Prenses" olarak biliniyor hiyerarşide.

Ama büyüdüğü zaman bundan çok daha önemli bir unvanı olacak: Kraliyet Prensesi... Bu, İngiliz kraliyet ailesinde çok önemli bir unvan. Sadece hükümdar kral ya da kraliçenin büyük kızı bu unvanla anılabiliyor. Şu anda Kraliyet Prensesi unvanını taşıyan kişi Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in tek kızı Anne.

KÜÇÜK PRENSES'İ BEKLEYEN UNVAN: Babası Wililam kral olunca, Charlotte da "kraliyet prensesi" olarak anılacak. Ama bu unvan bir kişiye ait oluyor ve ömür boyu kullanıyor. Yani Charlotte, bunun için acı bir olayı, büyük halası Prenses Anne'in ölümünü beklemek zorunda.

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Aile içindeki hiyerarşinin üst basamaklarında yer alan Prenses Anne, 1987 yılından bu yana bu unvanı taşıyor.

Charlotte'u bekleyen unvan da işte bu. Ama küçük prenses, babası kral olur olmaz Kraliyet Prensesi olarak anılamayacak. Çünkü bu unvan, sahip olan kişi tarafından ömür boyu taşınıyor. Bir başka deyişle Charlotte kraliyet prensesi olarak anılmak için büyük halası Anne'in ölümünü beklemek zorunda.

Durum böyle olabilir ama BBC'nin kraliyet yazarı Jennie Bond'a göre bütün bu planların modern çağlarda gerçekleşip gerçekleşmeyeceği biraz şüpheli.

Çünkü ona göre Charlotte, geçmişte olduğu gibi evinde oturan bir prenses değil çalışan bir kadın olacak. Bond'a göre İngiliz kraliyet ailesinde geçmişten gelen bazı şeyler modern çağlarda değişecek.

KRALİYET GAZETECİLERİNİN TEORİSİ: Fakat bazı kraliyet gazetecilerine göre modern çağalarda bazı değişimler olacak. Charlotte'un bir meslek edinmesi de bunlardan biri bu yorumlara göre.

Geçtiğimiz mart ayında Charlotte'un geleceği konusu bir kez daha gündeme gelmişti. O zaman da İngiliz Daily Mail gazetesinin editörü Richard Eden tarafından yine çalışma hayatının ağırlıkta olduğu bir teori ortaya atıldı Charlotte için.

Eden'a göre Kate Middleton ile babası William, kızları Charlotte'un geleceği konusunda başka bir alternatif geliştiriyor. Yani meydana gelebilecek değişiklikler konusunda çiftin bir 'B Planı' var.

Bu iddiaya göre çift, henüz 8 yaşında olan Charlotte'u ileride hayatını sürdürmek için çalışması gerekebileceği fikrine alıştırarak büyütüyor. Yani bir başka deyişle Charlotte, bir yetişkin olduğunda eğer tam zamanlı çalışan kraliyet ailesi üyesi olamazsa bir meslek edinip çalışması gerekecek.

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CHARLES'IN AİLEYİ KÜÇÜLTME OLASILIĞI UZUN SÜREDİR KONUŞULUYOR

Uzman editör Eden'ın bu iddiasını dayandırdığı önemli bir neden var. Aslında bu durum son yıllarda sık sık gündeme geliyor.

Bu iddiaya göre Charles; er ya da geç aile içinde bir küçülmeye gidecek. Daha önce örneğini İsveç Kralı'nın sergilediği gibi, kraliyet ailesi için çalışan üyelerin sayısını azaltacak.

Böylece ödenek alarak yaşayan kişilerin sayısı düşecek ve halktan gelen bazı tepkilerin de önüne geçilecek.

Bu gerçekleşirse sadece tahtın varisi olan çocuklarının kraliyet unvanları kalacak ve onlar ödenekten faydalanabilecek.

İsveç kralı birkaç yıl önce aileyi küçültmüş sadece veliahtı olan kızı Victoria, eşi Daniel ve iki çocuğunun hem unvanlarını korumuş hem de ödenekten faydalanmalarına olanak vermişti.

Diğer iki çocuğu Carl Philip ile Madeleine ise unvanlarını korusalar da artık çalışan kraliyet ailesi üyesi değiller. İşte Charles'ın da böyle bir adım atması olasılığı uzun süredir gündemde.





ONUN KARARI BÜYÜK ŞOK YARATMIŞTI

Kısa bir süre önce Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe de küçük oğlu Joachim'in eski ve yeni eşlerinden dünyaya gelen tüm çocuklarının "prens" ve "prenses" unvanlarını iptal etti yani aileyi küçülttü.

Onun bu kararıyla küçük oğlu "prens" unvanını korudu ama torunlarının 'prens' ve 'prenses' unvanlarını ellerinden aldı, onlara 'dük' ve 'düşes' unvanı verdi. Margrethe'nin bu kararı büyük tartışma yarattı.

Tıpkı bu iki örnek gibi Charles'ın da aileyi küçültmeye gideceği yıllardır konuşuluyordu. Henüz bu konuda bir adım atılmış değil ama beklenti sürüyor.