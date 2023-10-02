Öyle vurulmuştu ki... Müptelası olmuştu... Sadece 20 dakika görmek için 4 saat araba kullanıyordu

Haberin Devamı

ALDATMA İDDİALARI BİLE ETKİLEMEDİ

Her ne kadar zaman zaman bazı sorunlar yaşadıklarına kendileri de değinseler de Beckham çiftinin evliliği güçlü bir şekilde devam ediyor. Gelecek yıl da büyük olasılıkla gösterişli ve günlerce sürecek bir şekilde o büyük günün 25'inci yıl dönümünü kutlayacak ünlü çift.

Sürekli kamera karşısında yaşadıkları için David ve Victoria Beckham'ın hayatlarıyla ilgili bilinmeyen bir ayrıntı kalmadığı düşünülebilir. Ama yeni yeni ortaya çıktığına göre hala bu türden ayrıntılar var.

20 DAKİKA GÖRMEK İÇİN DÖRT SAAT YOL GİDİYORDU

İşte bunlardan birini Beckham çiftinin arkadaşları ve yakınları gözler önüne serdi. Onların söylediğine göre David Beckham, 1997 yılında tanışıp aşk yaşamaya başladıklarında o zamanki adıyla Victoria Adams'a öylesine vurulmuştu ki deyim yerindeyse bir bağımlıya dönüşmüştü.

Haberin Devamı

Victoria'yı sadece 20 dakika görebilmek için saatlerce otomobil sürmeyi bile göze alıyordu. Telefonda uzun uzun konuşmalarını saymıyoruz bile.

Herkesin bildiği gibi David Beckham, o dönemde Spice Girls (Baharat Kızlar) grubunun üyesi olan Victoria Beckham'ı bir klipte görür görmez ona kalbini kaptırmıştı.

Hatta arkadaşlarına "Ben bu kızla evleneceğim" bile demişti. Bunu gerçekleştirmek için de elinden geleni yaptı. Ama o kadar çabası boşuna olmadı, sonunda 1999 yılında Victoria ile hayatını birleştirdi.

David Beckham'ın eski takım arkadaşı Gary Neville, o dönemde Victoria'nın ünlü futbolcu için bir takıntı haline geldiğini anlattı.

İşte Neville'in sözleri: "Her saniye Victoria ile telefonda konuşuyordu. Sabahın birinden itibaren sürekli telefonda onunla konuşuyordu. Bu bir bağımlılık haliydi. Victoria'yı sadece 20 dakika görebilmek için dört saat araç kullanmayı göze alıyordu. "

Beckham çifti için eski defterlerin açılmasının nedeni bir dijital platform için hazırlanan belgesel. Programda David ve Victoria Beckham da yakın arkadaşları da çiftin ilişkisinin ilk dönemlerine dair bilinmeyenleri birer birer anlatıyor.

Haberin Devamı

'İYİ BİR AİLE ERKEĞİYDİ... HOŞUMA GİTTİ'

Victoria Beckham ve eşi David, birbirlerini gördükleri ilk anda nasıl etkilendiklerini neredeyse hiçbir şeyi saklamadan gözler önüne seriyorlar. Victoria Beckham, David'in kendisini davet ettiği futbol maçına gitme nedenini "Onu gözlemlemek "olarak açıkladı.

Anlattığına göre Victoria, maçın ardından düzenlenen bir parktide David'i sıkı bir incelemeye aldı. Sonra onu anne ve babasıyla yan yana ve onlarla ilgilenir halde görünce tam da bir aile erkeği olduğunu düşündü. İlgisi arttı.

O anları da şöyle anlattı Victoria "O gün bütün futbolcular barda duruyordu. Ama o ailesinin yanındaydı, anne ve babasıyla konuşuyordu. Ben de ailemle çok yakınım ve onun bu özelliğini çok beğendim."

Haberin Devamı

OTOPARKLARDA GİZLİ BULUŞMALAR

Victoria Beckham daha önce de David Beckham ile ilişkilerinin ilk dönemiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

Söylediğine göre ilişkileri başladığında David'in menajeri onlara bu aşkı gizli tutmaları gerektiğini söylemişti. Bunun üzerine Victoria ve David otomobil parklarında gizli gizli buluşuyorlardı.

Onlar böyle ateşli bir aşk yaşarken David Beckham'ın ailesi de o sırada parlak kariyerinin başında olan genç yıldız için endişeliydi.

Gözden Kaçmasın Böyle bir sorun olduğunun farkında bile değilmiş: Kızıma giydirecek kıyafet bulamıyorum Haberi görüntüle

'OĞLUM BU KIZ YÜZÜNDEN HER ŞEYİNİ KAYBEDECEK'

David Beckham'ın annesi Sandra'nın itirafı da bunlardan biri. 74 yaşındaki Sandra, o sırada Manchester United'da çok iyi bir kariyere sahip olan oğlu David'in, ünlü Spice Girls'ün üyesi Victoria nedeniyle mesleğini bir kenara koyacağından korktu.

Haberin Devamı

Belgeselde konuşan Sandra "Uğruna çalıştığı her şeyi kaybedeceğinden endişeliydik. Çünkü futbol her zaman önce gelmişti ama sonra birdenbire değişti." dedi.

O dönemdeki adıyla Victoria Adams ile David Beckham 1997 yılında tanıştı. O zamandan bu yana da ayrılmaz bir şekilde birlikteler. Birçok kişi onları dünyanın en zengin ve nüfuzlu çiftlerinden biri olarak biliyor. Ama bazıları da Beckham çiftini "gerçek aşkın var olduğunun kanıtı" olarak görüyor.

Gözden Kaçmasın Ünlü yıldızın kızı rahatlığı seçti: Annesi pazara bile makyajsız gitmiyor Haberi görüntüle

GÖRÜR GÖRMEZ EVLENMEYE KARAR VERDİ

1990'larda Victoria Adams Beckham, o dönemin en gözde kız gruplarından biri olan Spice Girls'ün üyesi olarak biliniyordu. David Beckham ise Manchester United futbol takımının başarılı oyuncusu.

Haberin Devamı

David, şu anda evli olduğu Victoria'nın ilk kez nasıl dikkatini çektiğini ve onunla evlenmeye nasıl karar verdiğini şöyle anlatmıştı yıllar önce: "En iyi arkadaşımla birlikte otel odasındaydık. Ki o arkadaşım düğünümde de benim sağdıcım oldu. TV'de Victoria'yı gördüm ve arkadaşıma 'Ben bu kızla evlenmek istiyorum. Şu siyah elbiseli, kısa saçlı olanla" dedim. "

Bundan kısa bir süre sonra Victoria, David'in maçlarından birine seyirci olarak gitti. David de ona uzaktan el salladı. Her ne kadar o sırada David, en sevdiği Spice Girl (Baharat Kız) ile flört etme şansını kaybettiğini düşünse de hayat ona ikinci bir şans daha verdi.

Bir hafta sonra Victoria, David'in bir başka maçını da izlemeye gitti. Yanında da grup arkadaşlarından biri ve menajeri vardı. O sırada takvimler 1997 yılını gösteriyordu. Maçın ardından David ile Victoria, bir saat konuştular.

İşte o gün Victoria'nın elinde bir tren bileti vardı. O biletin üzerine telefon numarasını yazdı ve David'e uzattı. David Beckham, bir röportajında o bilete ne olduğunu şöyle anlatmıştı: "O bileti hâlâ saklıyorum."

Gözden Kaçmasın Ünlü doktorun mutlu günü: Tek oğlu hayallerindeki sevgiliyle evlendi Haberi görüntüle

'EVE GİDERKEN İLK KEZ BİRBİRİMİZİ ÖPTÜK'

Victoria ve David'in o bir saatlik sohbetinden sonra çift, flört etmeye başladı. Victoria'nın menajerinin tavsiyesiyle de bunu kamuoyunun meraklı gözlerinden sakladılar.

David Beckham, birbirlerini ilk kez ne zaman öptüklerini de şöyle anlatmıştı yıllar sonra: "Bir gün benim ailemin evine doğru giderken birbirimizi öptük."

Kısa süre sonra da ilk bebekleri Brooklyn dünyaya geldi ve çift de evlenme kararı aldı. O sırada ABD'de bulunan Victoria Beckham daha sonra bir röportajında bu konuda şunları söylemişti: "Düşlerimdeki nişan yüzüğünü ona anlatmıştım. O da bunu hatırladı ve benim için özel olarak tasarladı."

Gözden Kaçmasın Kocasına veliaht verdi ama acısını da kendi çekti: O çocuklar kolay doğmadı Haberi görüntüle

DİZLERİNİN ÜZERİNE ÇÖKÜP EVLENME TEKLİF ETTİ

Sonra da 1998 yılında evlilik teklifi geldi. David, sevgilisini İngiltere'de bir otele davet etti. Genç kadın 30 tane gülle karşılandı sonra da içinde yüzlerce gül ve sarı zambaklarla süslenen otel odasına girdi.

Genç çift, yemeğe geçti. İşte o sırada David dizlerinin üzerine çöktü. Elbette o sırada da Victoria'nın hayallerindeki nişan yüzüğü ellerindeydi. Sonrasını Victoria Beckham şöyle anlatmıştı: " Ona 'evet' dedim ve sonra kendi yüzüğümü çıkardım. Dedim ki "Kızların gücünü unutma. Benimle evlenir misin?"

David ve Victoria, 1999 yılında Luttrellstown Şatosu'nda Robin Hood temalı bir düğünle evlendiler. O sırada henüz dört aylık olan Brooklyn de babasıyla bir örnek giyinmiş bir şekilde onun kucağındaydı. Hatta yüzüğü taşıyan kişi olarak anne ve babasının düğününde görev bile yaptı.

Beckham Çifti, basının da kamuoyunun da gündeminde ilk sıralardaydı. Aynı yıl gösterişli bir malikane satın aldılar. Hatta o mülk yıllarca İngiliz kraliyet ailesinin ana üssü Buckingham Sarayı'na gönderme yapılarak "Beckingham Sarayı" olarak anıldı.

İLK GÖRÜŞTE AŞK: Victoria Beckham da daha sonra kaleme aldığı ve yıllar önceki "kendisine" yazdığı bir mektupta o anı şöyle satırlara dökmüştü: "İlk görüşte aşk mevcut! Bu, Manchester United'ın oyuncular locasında senin başına geldi. Diğer futbolcular, arkadaşlarıyla birlikte dururken David'i gördün, ailesinin yanındaydı. Ve ne kadar da güzel bir gülüşü vardı. Sen de ailene çok yakınsın. Ve o senden telefon numaranı istedi."