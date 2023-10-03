Muhtemelen internete bakmadan bir yumurta bile haşlayamazdım...Kocama kadınsı görünmek için nişandan sonra yemek yapmayı ğrendim!

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SANKİ BİRBİRLERİ İÇİN YARATILMIŞLAR

İşte son dönemde başı dertte olan ABD'nin bir önceki başkanı Donald Trump'ın eski eşi Ivana Trump ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ivanka ile kocası Jared Kushner böyle çiftlerden biri.

Onlar da ilk bakışta sanki birbirleri için yaratılmış gibi bir görüntü çiziyor.Ve sonuç olarak ortaya çıkan mükemmel eşleşme herkesin dikkatini çekiyor ister istemez.

Babasının başkanlığı döneminde Beyaz Saray'da onunla birlikte çalışan Ivanka Trump için artık o hayat geride kaldı.

Trump'ın seçimleri kaybetmesiyle birlikte danışmanı olarak kendisine destek olan damadı Jared ile kızı Ivanka da eski sıradan hayatlarına döndü.

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Tabii sıradan dediysek Beyaz Saray günlerine göre. Sürdürdükleri varlıklı hayat, bizim bildiğimiz anlamda sıradan değil elbette.

BİR PAZAR GÜNÜ AİLE SAADETİ

Jared ve Ivanka, şimdi üç çocuklarıyla birlikte Miami'de eskisine oranla daha sakin bir hayat yaşıyorlar. Ama yine de göz önündeler

Ivanka Trump ile Jared Kushner önceki gün üç çocuklarıyla birlikte Miami'de objektiflere takıldı. Çift, yine tepeden tırnağa büyük bir uyum içindeydi.

Ten rengi bir elbise giyen Ivanka Trump, aynı renkte yazlık ayakkabılarla görünümünü tamamladı o gün.

Kocası Kushner'ın pantolonu da karısının elbisesiyle uyumlu bir renkteydi. Kushner üzerine beyaz bir gömlek ve ayağına da spor ayakkabılar girdi.

BİR TEK KIZLARI UYUMU BOZDU

Aile öylesine uyumluydu ki kızları Arabella dışında iki erkek çocukları babalarıyla benzer renklerde giyinmişti. Sadece kızları Arabella giydiği siyah elbisesiyle ailesinden daha farklı görünüyordu.

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Ivanka Trump ve Jared Kushner'ın çocukları scooter'larıyla gezinirken kendilerine de güneş gözlüklerini çıkartmadan yürümeye devam ettiler.

Çiftin renk uyumu da dikkatlerden kaçmadı.

TAM BİR AMERİKAN AŞKI

Aslında Ivanka Trump ile Jared Kushner'ın aşk öyküsü de birçokları tarafından "Tam bir Amerikan aşkı" diye nitelendiriliyor. Çift, 2007 yılında bir iş yemeğinde tanıştı ilk kez. O sırada ikisi de 25 yaşındaydı.

Ivanka Trump ile Jared Kushner 2007 yılında bir iş toplantısı nedeniyle bir araya geldi. Onları buluşturan kişi de Trump'ın uzun süreli bir iş partneriydi.

Ama orada başlayan tanışıklık daha sonra aşka dönüştü. Ivanka Trump'ın söylediğine göre de artık o iş arkadaşıyla ne zaman bu konu açılsabirbirlerine "Yaptığımız en iyi iş anlaşmasıydı" diyerek o ilk buluşmayı hatırlıyorlar.

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Bu arada... Çifti tanıştıran kişi Ivanka Trump'ın iş partneri Moshe Lax idi. Her ne kadar kendileri çöpçatan aracılığıyla tanışmadıklarını söyleseler de bazılarına göre Lax onları bilerek bir araya getirdi.

YAŞINI GÖSTERMEMESİNİN SIRRI

Aslında dışarıdan bakıldığında Jared Kushner soğukkanlı ve sakin bir kişiliği olduğunu tahmin etmek hiç zor değil.

Belki de bu yüzden 42 yaşında olmasına rağmen birçok yaşıtından çok daha genç görünüyor Kushner.

Eşi Ivanka Trump da Vogue dergisine verdiği bir röportajda kocası hakkında şunları söylemişti: "Etrafındaki bütün dünya yıkılıyor olabilir. Ama hiçbir şey onu etkilemez. Jared son derece çözüm odaklı bir kişi."

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Ivanka Trump, o röportajda kocası Jared'ın aynı zamanda iyi bir insan olduğunu da belirtip "Böyle harika bir New Jersey çocuğunu tanıdığım için kendimi şanslı hissediyorum" demişti.

KISA BİR AYRILIK YAŞADILAR

Bu arada Ivanka ile Jared'in flört etmeye başladıktan hemen sonra mutlu sona ulaştığı sanılmasın Çünkü böyle bir şey olmadı.

Çift, flört ederken bir ayrılık da yaşadı. Ama Jared Kushner'ı hatıralarınıanlattığı kitaba göre araya giren Ruppert Murdorch ile şarkıcı Bill Joel ve Bono onları barıştırdı.

ÜÇ TANE ÇOCUKLARI VAR:Ivanka Trump ile Jared Kushner daha sonra 2009 yılında evlendiler. Çiftin12 yaşında Arabella Rose, 10 yaşında Joseph ve yedi yaşında Theodore adında üç tane çocuğu bulunuyor.

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KADINSI GÖRÜNMEK İÇİN YEMEK PİŞİRMEYİ ÖĞRENMİŞ

Jared Kushner'ın hayatına girmesinden sonra Ivanka Trump da kendini değiştirdi. Bu değişimlerden biri de mutfakta gerçekleşti. Trump bir röportajında çok ilginç bir ayrıntıyı anlattı:

" Mutfakta tamamen beceriksizdim. Muhtemelen yumurtanın nasıl haşlanacağını bile internette arayarak bulabilirdim. Ama kocam için bunu yapabilmek bana çok kadınsı bir durum göründü. Eve gelmek ve bir aile olarak akşam yemeği pişirebilme yeteneği."

Bu düşüncenin ardından Kushner ile nişanlandıktan sonra Trump da yemek pişirmeyi öğrendi... Hatta bir başka röportajda söylediğine göre Kushner'ın kendisine aldığı bir blender uzun süre en değerli hediyeler arasında yerini korudu.







Bu arada Ivanka Trump bir keresinde kendileriyle ilgili olarak çarpıcı bir ayrıntıyı anlatmıştı. Söylediğine göre kendisinin ve kocasının gizli bir yeteneği var .Çöpçatanlık.

Ivanka Trump ve Jared Kushner, şuana kadar 7 çifti birbirleriyle tanıştırıp evlenmelerine vesile oldular. Ivanka Trump bu sırrını verdikten sonra "Hiçbiri de boşanmadı. Umarım boşanmayacaklar" dedi.

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Ivanka Trump, Donald Trump'ın 1977 ile 1990 arasında evli olduğu Ivana Trump'tan dünyaya gelen Donald JR ile Eric Trump adında iki tane öz kardeşi bulunuyor. Babasının sonraki evliliklerinden de Tiffany veBarron adında üvey kardeşleri var.